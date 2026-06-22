В Польше дали понять Зеленскому, будь он мёртв - польский орден ему бы оставили
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Польша лишила Зеленского Ордена Белого Орла, и тем самым вызвала ряд вопросов. Почему награды сохранились у Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера? Ведь формально претензии к последнему – дружба с Россией – сегодня для Европы куда более серьёзный «проступок», чем выходки Зеленского.
Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак объяснила: Муссолини мёртв, а посмертно ордена не отбирают. А Шрёдер никогда не оскорблял Польшу так открыто, как Зеленский:
Во времена Шрёдера в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру. Ни одно подразделение Бундесвера не называли в честь «героев СС».
Суть конфликта, по её словам, в намеренном оскорблении. Зеленский, по мнению Варшавы, оскорбил народ, который последние четыре года якобы был лучшим другом Украины. Напомним, речь про решение назвать спецподразделение ВСУ в честь «Героев УПА*» (запрещённая в РФ террористическая организация).
Енджак подчеркнула:
Если кто-то протягивает тебе руку помощи, а ты охотно её принимаешь, то потом не должен оскорблять того, кто тебе помог.
Зеленский, в свою очередь, решил вернуть награду по почте, чем повторно оскорбил Польшу. То есть, Зеленскому дали понять, что был бы он мёртв, орден Белого Орла ему бы оставили. Так уж и быть...
Польский премьер Дональд Туск заявил, что конфликт между Польшей и Украиной выгоден России. Он призвал Навроцкого и Зеленского успокаивать эмоции. Однако не все в Польше намерены мириться с прославлением УПА* на государственном уровне.
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