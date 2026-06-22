В Польше дали понять Зеленскому, будь он мёртв - польский орден ему бы оставили

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В Польше дали понять Зеленскому, будь он мёртв - польский орден ему бы оставили


Польша лишила Зеленского Ордена Белого Орла, и тем самым вызвала ряд вопросов. Почему награды сохранились у Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера? Ведь формально претензии к последнему – дружба с Россией – сегодня для Европы куда более серьёзный «проступок», чем выходки Зеленского.



Министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак объяснила: Муссолини мёртв, а посмертно ордена не отбирают. А Шрёдер никогда не оскорблял Польшу так открыто, как Зеленский:

Во времена Шрёдера в Германии не ставили памятников Гитлеру или Гиммлеру. Ни одно подразделение Бундесвера не называли в честь «героев СС».

Суть конфликта, по её словам, в намеренном оскорблении. Зеленский, по мнению Варшавы, оскорбил народ, который последние четыре года якобы был лучшим другом Украины. Напомним, речь про решение назвать спецподразделение ВСУ в честь «Героев УПА*» (запрещённая в РФ террористическая организация).

Енджак подчеркнула:

Если кто-то протягивает тебе руку помощи, а ты охотно её принимаешь, то потом не должен оскорблять того, кто тебе помог.

Зеленский, в свою очередь, решил вернуть награду по почте, чем повторно оскорбил Польшу. То есть, Зеленскому дали понять, что был бы он мёртв, орден Белого Орла ему бы оставили. Так уж и быть...

Польский премьер Дональд Туск заявил, что конфликт между Польшей и Украиной выгоден России. Он призвал Навроцкого и Зеленского успокаивать эмоции. Однако не все в Польше намерены мириться с прославлением УПА* на государственном уровне.
52 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +16
    22 июня 2026 10:41
    Это всё эмоции и говорильня,вот перекроет Польша Жевуш и прочие пункты доставки оружия и прочего,это будет реально разрыв и оказания давления а так перебрех двух дворняжек через загородку и не более.
    1. HAM Звание
      HAM
      +7
      22 июня 2026 10:53
      В нете есть хороший ролик на эту тему : дворняжки яростно бросаются друг на друга через забор,но неожиданно,увлёкшись,оказываются нос к носу без препятствия...и что --возвращаются за забор,чтобы опять яростно "общаться"...прямо как пшеки с кохлами... и те обиженные и те..
    2. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +5
      22 июня 2026 10:59
      Поляки раздают свой орден всем кому не лень. Пукнул чего-нибудь против России - получи орденок, а потом бровки хмурят, мол совсем нашу медальку не уважают.... Нахрен она кому вперлась и зеленюга это четко показал отправив бандеролью "на деревню Яцеку" laughing
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +1
        22 июня 2026 11:07
        ... ну в деревенском сортире из досок наверно красиво "орденок" будет смотреться над отверстием если повесить... laughing хотя в таком сортире и без этого попахивает фекалиями.
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          22 июня 2026 11:18
          в намеренном оскорблении. Зеленский, по мнению Варшавы, оскорбил народ, который последние четыре года якобы был лучшим другом Украины.

          Меня "умиляют" объяснения которые подыскивают поведению украинского режима. Да они специально повышают ставки, как Остап Бендер в шахматном клубе, когда пора сваливать, только там на кону были деньги и набита морда лица, а тут - мёртвые украинцы, но режиму на них плевать!
      2. Tusv Звание
        Tusv
        +4
        22 июня 2026 11:16
        Пукнул чего-нибудь против России - получи орденок, а потом бровки хмурят, мол совсем нашу медальку не уважают.

        Не ну а сколько в нем карат? Высший Орден России Андрея Первозванного по камням на пятилетний бюджет Кирибати хватит с лихвой. А на орден Победы можно купить можно купить всю Океанию с потрохами
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          22 июня 2026 11:18
          Да не, там скорее "польское золото" (с) том орденке то...
          1. Tusv Звание
            Tusv
            0
            22 июня 2026 12:25
            Ну разумеется. Кабы да бы. Польский король не разрешил увеличить количество реестровых казаков. Тишайший царь с этим согласился и принял соглашение с Польшей о Великом мире Но Сын Богдана Хмельницкого решил, что Польшу все таки нужно разделить. Тупа заключив с ней союз. А где добываются Алмазы? Вот потому и Польша недодержавка и орден от нее ни какой ценности. А за орден Победы Мы купили короля Болгарии. Минимум потерь, а Австрия даже не успела пикнуть, как Вену, как в вену прошили без всяких рецептов от врачей
        2. Evgeny64 Звание
          Evgeny64
          0
          22 июня 2026 19:40
          Ну так орден Победы и не вручают кому попало, сколько их было вручено за всю историю.
          Всего было 20 награждений и семнадцать кавалеров (трое награждены дважды), один лишён награды (посмертно).

          Поскольку для изготовления ордена необходимы были драгоценные металлы (платина и золото), бриллианты и рубины, выполнение заказа на производство знаков ордена было поручено мастерам Московской ювелирно-часовой фабрики, что явилось уникальным случаем — «Победа» стал единственным из всех отечественных орденов, выполненным не на Монетном дворе. Предполагалось изготовить 30 знаков ордена. По расчётам специалистов, на каждый орден требовалось 180 (с учётом на порчу) бриллиантов, 50 алмазов огранки розой и 300 граммов платины. По распоряжению Совнаркома Главювелирторгу было отпущено 5400 бриллиантов, 1500 алмазов огранки розой и 9 килограммов чистой платины. В процессе изготовления ордена мастер высшей квалификации Московской ювелирно-часовой фабрики И. Ф. Казённов столкнулся со следующей проблемой: природные рубины имели различные оттенки красного и собрать из них даже один орден, выдержав цвет, не представлялось возможным. Тогда было принято решение использовать искусственные рубины, из которых можно было нарезать нужное количество заготовок одинаковой окраски.

          Экспертиза поступивших в 2010 году в Музеи Московского Кремля экземпляров ордена «Победа» показала, что для изготовления орденов использовались в том числе бриллианты, извлечённые в предвоенное время из хранившихся в Гохране императорских орденов и других предметов, украшенных бриллиантами.

          Всего было изготовлено 22 экземпляра ордена, из которых 2 экземпляра никому не вручались

          Первое награждение состоялось 10 апреля 1944 года. Обладателем ордена № 1 стал командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Орден № 2 получил начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза А. М. Василевский.

          Орденом «Победа» № 3 был награждён Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. В. Сталин. Все они отмечены этой наградой за освобождение Правобережной Украины. request Награждение произведено указом ПВС от 29 июля 1944 года.
    3. APASUS Звание
      APASUS
      0
      22 июня 2026 11:50
      Цитата: Ропот 55
      ,вот перекроет Польша Жевуш и прочие пункты доставки оружия и прочего,это будет реально разрыв

      Не перекроет ,поляки настолько продажные по своей сути ,что за деньги это все быстро забудут .
    4. Правдодел Звание
      Правдодел
      0
      22 июня 2026 12:01
      вот перекроет Польша Жевуш и прочие пункты доставки оружия и прочего

      Вот этого Польша и поляки никогда не сделают, даже если разругаются с государством 404 в пух и прах. И не сделают это не потому, что не хотят, а потому что не могут. Это запрещает им делать англичанка, которая всегда руководила и руководит Польшей, и на которую Польша всегда равнялась: не на Евросоюз, а - на англичанку. Там, в ЛондОне сидят главные руководители и главные защитники Польши.
  2. Mouse Звание
    Mouse
    +6
    22 июня 2026 10:44
    Хороший Зе- это мертвый Зе......
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +4
      22 июня 2026 10:48
      Mouse hi ,ну у поляков отдельная "любовь" к тем кто называет себя украинцами, и есть с чего,поэтому это просто оговорочка по Фрейду,дали бы им волю(полякам) уж они бы прошлись огнем и мечом и не разу про человечность не вспомнили.
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +6
        22 июня 2026 10:57
        Цитата: Ропот 55
        дали бы им волю(полякам) уж они бы прошлись огнем и мечом и не разу про человечность не вспомнили.

        Особенно моя польская родня, жившая до 40-х годов под Луцком, они уж точно не забудут.
  3. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    22 июня 2026 10:50
    Даже если Зеленский обложит Польшу самыми грязными ругательствами,даже если пообещает всех поляков поставить р. аком,все равно Польша будет помогать Украине пока та воюет против России.А вот когда война закончится,тогда Польша и поляки сами поставят Украину и украинцев р.аком и будут любить её во все щели.
    1. Карельский Звание
      Карельский
      +1
      22 июня 2026 11:00
      Как там с самыми грязными ругательствами ,но он же ещё анонсировал польскому президенту судьбу Орбана
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        22 июня 2026 11:13
        зельц просто понимает что скорее всего он уже не жилец. но лелеет мечту что если он всех столкнёт между собой, то может под шумок большой заварухи и сможет свинтить. второе предположение - зельц просто уже поехал крышей окончательно и как Кая Каллас уже просто тянет на всех подряд.

        зы Эээстонке кошерные сделали официальное предупреждение что она довыступалась - типа очень даже оскорбила кошерных и типа получит за это возмездие (но как её соби раются кошерные наказывать - это не прозвучало)
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +1
          22 июня 2026 11:25
          Цитата: Nexcom
          (но как её соби раются кошерные наказывать - это не прозвучало)

          Кашерно обрежут ей что нибудь и она будет Изя Каллас winked
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            +1
            22 июня 2026 11:27
            Кашерно обрежут ей что нибудь ...

            голову? laughing
            привет Геннадий hi
        2. carpenter Звание
          carpenter
          0
          22 июня 2026 11:49
          Цитата: Nexcom
          второе предположение - зельц просто уже поехал крышей окончательно и как Кая Каллас уже просто тянет на всех подряд.

          За пару десятков лет "снежок" сносит не только крышу, но и человеческую оболочку.
          1. Nexcom Звание
            Nexcom
            0
            22 июня 2026 11:51
            так там среди таких же "снеговиков" это наверно и незаметно просто.... wassat
            это ж мы по "снежку" не ездим потому и видим-отличаем этот бред - а эти то там вот точно балуются (краинские министры и рада и прочаи)
  4. solar Звание
    solar
    0
    22 июня 2026 10:50
    Суть конфликта, по её словам, в намеренном оскорблении. Зеленский, по мнению Варшавы, оскорбил народ...

    Все проще - в Польше скоро выборы, польские националисты, в ом числе Навроцкий, набирают очки к ним, на чём могут. Выборы пройдут- ситуация подуспокоится.
  5. esoterica Звание
    esoterica
    0
    22 июня 2026 10:51
    Польша ничего не решает, она лишь главный транзитный пункт, который никогда не закроют, даже если зеленский начнёт целовать мощи бандеровских карателей.
    Главный враг Польши, это Россия. Польская русофобия уже веками на генетическом уровне, как и ненависть к евреям. Только по поводу евреев поляки молчат и боятся по крайней мере открыто это говорить, то по поводу ненависти к России, это даже очень модная тема и она всячески поддерживается и приветствуется на государственном уровне.

    Для Британии Польша - это та же самая Украина. Этакая прокси для нанесение ударов.
  6. кредо Звание
    кредо
    +2
    22 июня 2026 10:54
    Польша лишила Зеленского Ордена Белого Орла, и тем самым вызвала ряд вопросов. Почему награды сохранились у Бенито Муссолини и Герхарда Шрёдера? Ведь формально претензии к последнему – дружба с Россией – сегодня для Европы куда более серьёзный «проступок», чем выходки Зеленского...

    Одно непонятно, чего наши СМИ зациклились на этой мелочёвки, при том что такая ерунда никого в мире не интересует и никто особо эту новость не пережёвывает уже которую неделю.
    Лишили и лишили.
    Польские Жешув с Гданьском как принимали военные грузы для ВСУ так и принимают, Львов и Киев как получали эти грузу так и получают, а у нас СМИ всё обсасывают косточки дохлого орла. fool
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      22 июня 2026 11:02
      Это как раз понятно, все пропагандон..во построено на отвлечении от насущных проблем, которые никуда не делись и растут, как снежный ком.
  7. пылесос Звание
    пылесос
    0
    22 июня 2026 10:55
    Что о "ЗЕ" разошелся. всем угрожает, даже Белоруссии. и молчит западная пресса. Наверное нашему главному нужно сказать. тот кто поставляет вооружение украине. будут наносится удары. и какой вой поднимется там.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      -1
      22 июня 2026 11:15
      Батько то Ляксандра Грыгоричь (с) чего молчит??? неужели проигнорирует наезд наркоши ? ну хоть бы что ответил и не просто ответил а реально сделал выводы и как-то действиями отреагировал....
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        +1
        22 июня 2026 11:40
        А что он может сделать? Не рассказать (в этом он силен), а именно сделать? Если не брать в расчет силы специальных операций, которые, как правило, в любой стране на хорошем уровне подготовки и РБ тут не исключение, то остальные ВС оставляют желать лучшего. Лукашенко же понимает, что он то только говорит, а занюханный членопианист может реально жахнуть по РБ. Ему то терять особенно нечего, а в некоторых домах гейропы его за это еще и похвалят.
  8. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    22 июня 2026 10:57
    Ну в общем то поленья логично все разложили. Они были в первых рядах поддерживающих бандерлогов, а тут такая зрада - бандерлоги нагадили в душу польским побратимам, да еще огромной кучей. И главное останавливаться не планируют. Прелестный жабо-гадюкинг.
    1. Илья22558 Звание
      Илья22558
      0
      22 июня 2026 11:09
      Ну тут прямо по Т.Г. Шевченко:
      "...
      Х..хол же -съест с тобою хлеб,
      И тут же в суп тебе нагадит!"
  9. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    22 июня 2026 10:58
    Поляки помогают Украине не потому, что им нравятся украинцы, конечно. Это клише, но именно таков посыл, и поляки действительно реагируют эмоционально, поэтому беженцы из Украины действительно могли рассчитывать на относительно теплый прием в начале войны. Однако мотивы помощи Украине лучше объясняются принципом, которого придерживается значительная часть общества: «Тот, кто воюет с Россией, занимает особое место в наших сердцах». То же самое было верно и для чеченцев, но и чеченцы, и украинцы презираются польской «элитой» и националистами. Во время чеченской войны чеченцы считали, что, поскольку поляки помогают им и изображают их героями в своей пропаганде, каждого чеченца в Польше встретят с распростертыми объятиями. Они сильно ошибались; вместо этого они оказались в закрытом центре с пропусками. В конце концов, некоторые из них бежали в Германию, захватив пассажирский поезд.
    1. Motronic Звание
      Motronic
      -1
      22 июня 2026 12:05
      Kłamstwo, nie lubimy Ukraińców. Nie słuchaj tego co mówią polscy politycy, słuchaj tego, co piszą zwykli ludzie.
      1. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        -1
        22 июня 2026 12:29
        Я из Польши. В целом, им это не нравится, но я за дружбу между народами, и если я и за ненависть, то только к правительствам.
    2. Артём81 Звание
      Артём81
      +1
      Вчера, 01:55
      Похоже, назревает серьёзная буря. И явно не буря в стакане воды, а кое-что посерьёзнее. Украина всё больше вредит сама себе, возвращая польские награды столь демонстративно и бесцеремонно. Только безумец станет кусать руку, которая его кормит, особенно когда самому есть нечего. Под «едой» здесь подразумевается гуманитарная, дипломатическая и военная помощь.
  10. 1976AG Звание
    1976AG
    +1
    22 июня 2026 11:01
    "Зеленский, в свою очередь, решил вернуть награду по почте, чем повторно оскорбил Польшу."

    А как он должен был вернуть? Лично приехать и отдать или через польского посла передать? Может для таких случаев специальный протокол есть?
  11. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    22 июня 2026 11:03
    Мне приснился сон. Мне приснилось, что я получил уведомление о необходимости внести платеж за квартиру от имени некоего Владимира Зеленского из Украины. Сразу после этого ко мне подошли двое мужчин ростом с Николая Валуева и отвели меня в мастерскую. Там, рядом с циркулярной пилой, сидел нынешний «президент» Польши в рабочей одежде, на его лице читалась смешанная с ненавистью печаль. Они ничего не сказали, поэтому я ответил: «Понимаю, вы хотите покалечить меня за мои взгляды». А «президент» ответил: «Нет, вы предупреждены…» Поистине странный сон.
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    22 июня 2026 11:14
    Польские панове, кем у вас были украинские холопы.Только кнут выбьет из них снобизм и надменность . Не выбьете, они вас до " цугундера доведут ".
    1. 1944-1989 Звание
      1944-1989
      -3
      22 июня 2026 12:32
      Похоже, многие из этих «польских господ» сейчас работают на складах или занимаются доставкой еды. Не разжигайте ненависть между народами; разжигайте ненависть к правящей «элите».

      Это устаревшее националистическое мышление — чума.
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    22 июня 2026 11:45
    В Польше дали понять Зеленскому, будь он мёртв - польский орден ему бы оставили

    О, кровопийцы, на кровососов поперли.
  14. tatarin1972 Звание
    tatarin1972
    0
    22 июня 2026 11:47
    А польские награды с таким статусом, что ценятся и почитаются во всём мире? Не много ли чести?
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июня 2026 11:51
    Цитата: Mouse
    Хороший Зе- это мертвый Зе......
    Скальп бы с него содрать, да на Кремлёвских воротах вывесить laughing
  16. мусоргский Звание
    мусоргский
    -1
    22 июня 2026 11:55
    Пшекам и хочется и колется наказать серьёзно, однако раз все его в ЕС любят, то придётся проглотить!
  17. Motronic Звание
    Motronic
    +1
    22 июня 2026 12:03
    Ukraiński komik jest już postacią, z której do dobrego tonu należy kpić w Polsce. Szacunek u nas ma coraz mniejszy i to jest tendencja wzrostowa. Jak coś więcej chcecie wiedzieć o tym jak w Polsce patrzymy na tą sprawę to piszcie, w każdym razie przeważa opinia, że przyjdzie taki czas, że będziemy prosić Rosjan aby nam z banderowcami pomogli.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      22 июня 2026 12:54
      так мы и поверили - поляки и мы опять вместе станем громить украинских нацистов-бандеровцев??? не верю ! (с) Станиславский

      это фантастика если поляки ударят по бандеровскому режиму. никогда в это не поверю!
    2. N-W Звание
      N-W
      +1
      22 июня 2026 13:30
      Русских просить не надо - они УЖЕ этим занимаются. Можете не благодарить, мы привыкли на это не рассчитывать.
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        -1
        22 июня 2026 14:24
        ...особенно от поляков и всяких лимитрофов... они нам это хорошо продемонстрировали. ну и некоторые "браццкие союзные" государства и некоторые народы...
    3. Victor19 Звание
      Victor19
      0
      22 июня 2026 17:27
      Ну Польша и поляши то белые и пушистые никогда не занимались геноцидом украинцев и не считали украинцев рабами и "быдлом".
  18. БойКот Звание
    БойКот
    0
    22 июня 2026 12:10
    Тонкий намек на толстые обстоятельства. Для тех, кто намеков не понимает: полякам, как и всему западу в целом, Зеля не нужен, им нужна русофобская страна, а кто там рулит - дело десятое.
  19. Диvannый анаlitик Звание
    Диvannый анаlitик
    0
    22 июня 2026 12:42
    Орденом белого орла в свое время награждали, кроме Муссолини, еще многих фашистских прихвостней-сателлитов, поэтому злобный киевский коротышка в их компании смотрится органично. Ну нахамил, сердце не камень, простят.
  20. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    22 июня 2026 12:53
    С 2014 года украинские власти провоцируют массовые убийства и вооруженные конфликты, но не каждого украинца можно назвать сторонником Бандеры. Польша позиционирует себя как обманутая сторона. Президент не обладает исполнительной властью и не может накладывать вето на военную помощь или переводы средств через Польшу; это решение принимает правительство, а правительство, в свою очередь, выполняет указания из Брюсселя. Президент хочет завоевать голоса избирателей. Вот и вся правда вкратце, господа.
  21. ergh081 Звание
    ergh081
    +1
    22 июня 2026 13:18
    А, если его сейчас грохнут, что опять вручать будут?
  22. Puler Звание
    Puler
    0
    Вчера, 00:43
    гиена кусает шакала....