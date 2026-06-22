ФСБ опубликовала кадры задержания 21-летнего вербовщика украинских спецслужб

Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры задержания в Воронеже 21-летнего вербовщика украинских спецслужб. Он вербовал граждан РФ для сотрудничества с противником и организовал наблюдение за российскими военными объектами в Московском регионе.
В сообщении для СМИ сказано:
В городе Воронеже задержан гражданин России, 2005 г.р., причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины.
Молодой человек действовал в интересах киевского режима, получая за это денежное вознаграждение.
Помимо этого, задержанный участвовал в работе украинских колл-центров, осуществлявших мошеннические действия и обманывавших российских граждан.
Поиск и вербовку кадров для противоправной деятельности мужчина осуществлял через интернет. Сам он также ранее был завербован через мессенджер Telegram.
В релизе ФСБ указано:
Он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении граждан России.
В момент задержания у злоумышленника обнаружили смартфон, содержащей переписку с доказательствами его причастности к сотрудничеству с противником. Он не стал отпираться и сразу признал себя виновным. Теперь молодой человек активно и охотно сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению госизмене. В соответствии с решением суда задержанный находится под арестом.
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