ФСБ опубликовала кадры задержания 21-летнего вербовщика украинских спецслужб

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ФСБ опубликовала кадры задержания 21-летнего вербовщика украинских спецслужб


Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры задержания в Воронеже 21-летнего вербовщика украинских спецслужб. Он вербовал граждан РФ для сотрудничества с противником и организовал наблюдение за российскими военными объектами в Московском регионе.

В сообщении для СМИ сказано:

В городе Воронеже задержан гражданин России, 2005 г.р., причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины.

Молодой человек действовал в интересах киевского режима, получая за это денежное вознаграждение.

Помимо этого, задержанный участвовал в работе украинских колл-центров, осуществлявших мошеннические действия и обманывавших российских граждан.

Поиск и вербовку кадров для противоправной деятельности мужчина осуществлял через интернет. Сам он также ранее был завербован через мессенджер Telegram.

В релизе ФСБ указано:

Он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении граждан России.

В момент задержания у злоумышленника обнаружили смартфон, содержащей переписку с доказательствами его причастности к сотрудничеству с противником. Он не стал отпираться и сразу признал себя виновным. Теперь молодой человек активно и охотно сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению госизмене. В соответствии с решением суда задержанный находится под арестом.

55 комментариев
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  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +5
    22 июня 2026 11:29
    Наработал на пожизненное.
    Эх молодо-зелено. А все погоня за легкими деньгами!
    1. Мини Мокик Звание
      Мини Мокик
      0
      22 июня 2026 12:05
      Уж как раз таки молодо зелено, должно понимать, что кругом камеры, все просматривается и прослеживается. Все прочитывается. Каким надо быть неадекватом, что бы думать типа - ай, накину капюшон и все, я невидимка 🥷 😑
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +7
    22 июня 2026 11:30
    Хорошего "отдыха" на 25 лет в "Чёрном дельфине". Жизнь ещё не начал, а уже закончил.
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +5
      22 июня 2026 12:19
      И выйдет это в 46 ненавидя, не себя и свои действия, а окружающих. Зачем оно такое обществу? Сколько пострадало от действий таких же граждан? Тюрьма его не перевоспитает.
      1. Neo-9947 Звание
        Neo-9947
        +1
        22 июня 2026 12:29
        Тюрьма не воспитательная организация и воспитателей там нет.
        Выйдет овощем, ходить будет втянув голову и оглядываясь. А надзор будет за ним приглядывать.
      2. N-W Звание
        N-W
        +2
        22 июня 2026 13:11
        Все они надеются выйти раньше. Потому как за 25 лет "умрет либо падишах, либо ишак" (с). Кроме того, в местах заключения формируется уже весьма обширная и потенциально влиятельная селюковая "община". Всё же правильнее было бы помочь мерзавцу не изнурять себя надеждами.
        1. Палыч-Ч-Ч Генадич-Ii Звание
          Палыч-Ч-Ч Генадич-Ii
          +1
          Вчера, 11:36
          На "строгаче", не говоря уже об "особом", с селюковыми, как и с другими "общинами" туговато будет... А на "общий" террористов и пособников-изменников не отправляют)))
      3. Комментарий был удален.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +14
    22 июня 2026 11:32
    Сколько же врагов народа всплыло, как пена, после начала СВО! Пора начинать тоннель на Сахалин строить. Чего задаром пайку жрать будут!
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      22 июня 2026 11:55
      Помимо этого, задержанный участвовал в работе украинских колл-центров

      Здоровенный кабан попался, задница шире плеч. Наверняка это еще не все, следует повнимательнее расследовать его деятельность, всплывут интересные моменты для ФСБ.
    2. Aken Звание
      Aken
      +3
      22 июня 2026 12:14
      Сколько же врагов народа всплыло

      Да, даже удивительно. Но и хорошо, что за 5 лет эту мразь почистили. Неожиданный побочный положительный эффект.
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    22 июня 2026 11:33
    Молодой человек действовал в интересах киевского режима, получая за это денежное вознаграждение.
    что у них в голове?!!!!
    1. lshka Звание
      lshka
      +2
      22 июня 2026 11:36
      Цитата: Василенко Владимир
      Молодой человек действовал в интересах киевского режима, получая за это денежное вознаграждение.
      что у них в голове?!!!!
      Деньги-деньги... Только деньги, а остальное все дребебедень
    2. tatarin1972 Звание
      tatarin1972
      +1
      22 июня 2026 11:44
      Ни хрена хорошего у них в голове.. Тридцать пять лет страна живёт без идеологии, кругом культ денег, вот страна и получает то, что на что забила болт. Сейчас дети на фронт не бегут, как когда-то, сейчас они идут палить вышки сотовой связи и коробки управления на железной дороге обменивая 10 тысяч рублей, которые в итоге не получили, на двадцать лет лагерей. А этот окурок будет косить под инфантила, хотя прекрасно понимал во что это обернется.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +3
        22 июня 2026 11:46
        Цитата: tatarin1972
        Тридцать пять лет страна живёт без идеологии, кругом культ денег

        ошибаетесь, идеология у нас есть, вы сами ниже написали про культ денег
        пустоты в мире не бывает, если мы не насаждаем свою идеологию, это просто означает, что кто-то это делает за нас
        1. tatarin1972 Звание
          tatarin1972
          -2
          22 июня 2026 11:49
          Идеология и культ это разные вещи.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            22 июня 2026 11:54
            Идеология
            Система взглядов, сознательно формулируемая составляющая мировоззрения человека или сообщества
            вы не правильно трактуете понятия, они не поклоняются деньгам как божеству, для них просто собственное я и его потребности являются приоритетом, а это как раз и есть мировоззрение
            родина там где комфортно заднице, ни чего личного, только бизнес, ЭТИ И ЕСТЬ ИДЕОЛОГИЯ
            1. tatarin1972 Звание
              tatarin1972
              -2
              22 июня 2026 12:03
              Я всё правильно понимаю, идеология это мировоззрение, а культ это не поклонение как в религии, это действие, где ради собственного благополучия нарушаются устои общества в котором проживают.
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                0
                22 июня 2026 12:13
                Цитата: tatarin1972
                а культ это не поклонение как в религии, это действие

                изучите определения
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +2
        22 июня 2026 12:03
        Цитата: tatarin1972
        Тридцать пять лет страна живёт без идеологии, кругом культ денег, вот страна и получает то, что на что забила болт. Сейчас дети на фронт не бегут, как когда-то

        Напомню вам про дезертиров ВОВ - их было намного больше осуждено чем сейчас. Многократно больше.
        Невзирая на наличие идеологии тогда...
        А ещё был "Ташкентский фронт" и "Серёжка Фомин"(с) Высоцкий
        1. ian Звание
          ian
          0
          22 июня 2026 12:45
          Смысл песни про "Сережку Фомина" вы видимо не поняли.
          Иногда "Героя" дают не за грудью на амбразуру, а за сосредоточенную кропотливую работу в "тихом тылу". Где один человек приносит пользы больше, чем гвардейская дивизия... hi
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            -1
            22 июня 2026 17:19
            Цитата: ian
            Смысл песни про "Сережку Фомина" вы видимо не поняли.

            Хм, в песне есть хотя бы мельчайшее упоминание - о " сосредоточеной работе"?!!!!
            В песне русским языком написано
            "В военкомате мне сказали: «Старина,
            Тебе броню даёт родной завод «Компрессор»!»
            Я отказался.
            А Серёжку Фомина
            СПАСАЛ(!!!!) от армии отец его, профессор"

            Цитата: ian
            Иногда "Героя" дают не за грудью на амбразуру, а за сосредоточенную кропотливую работу belay lol в "тихом тылу".

            Само собой.Но бывали эксцессы....
            Например "липовая войнская допожно строительная часть" получила 37 орденов и медалей.
            1. ian Звание
              ian
              +2
              22 июня 2026 18:55
              Цитата: свой1970
              Хм, в песне есть хотя бы мельчайшее упоминание - о " сосредоточеной работе"?!!!!

              "Я рос как вся дворовая шпана —
              Мы пили водку, пели песни ночью, —
              И не любили мы Сережку Фомина
              За то, что он всегда сосредоточен."
              Думаю, этого достаточно.
              Теперь о УВР-5 Павленко (а вы скорее всего о ней)- 95% личного состава реально работающей, хоть и "липовой" ВЧ добросовестно трудилась не подозревая о том, что ВЧ никогда не существовало. И в основном справедливо получая ордена и медали, коих было не 37, как вы изволили заметить, а только в 1945 более 230... hi
              1. свой1970 Звание
                свой1970
                0
                22 июня 2026 19:54
                Цитата: ian
                Мы пили водку, пели песни ночью, —
                И не любили мы Сережку Фомина
                За то, что он всегда сосредоточен."
                Думаю, этого достаточно.

                Достаточно - у папы профессора тогда сложно было бухать и петь песни ночью.
                Поэтому "сосредоточен".
                И награждений ГСС не предусматривалось за научные труды - которых заведомо не было у студента или максимум год как закончившего институт Фомина.
                Высоцкий точно свою позицию определил по отношению в Фомину( "СПАСАЛ от армии отец его профессор")- ваше дело считать его гениальным учёным который стоил "гвардейской дивизии".


                Цитата: ian
                95% личного состава реально работающей, хоть и "липовой" ВЧ добросовестно трудилась не подозревая о том, что ВЧ никогда не существовало.

                А это крайне удобная позиция, крайне -"Я ничего не знаю, думал что часть настоящая"

                Цитата: ian
                коих было не 37, как вы изволили заметить, а только в 1945 более 230...
                -230 позже в 1945, 37 ранее- в разгар войны
                Приходит полкан со стопкой наградных листов в ЧУЖОЙ штаб и "А насыпьте мне малеха медальков!!", а ему в ответ:" Да запросто!!! Подставляй фуражку".....
                Невзирая на то что части нет в списках частей, и она почему то без вышестоящего командования

                Прямо на дураке дураком погоняет в полковничьих/генеральских погонах и никто ничего не понимает - что ворье и жулики.
                И деньги, продовольствие, техника охапками плывут.
                Не жадничал и делился бы дальше - генералом бы на пенсию ушел....
                1. ian Звание
                  ian
                  +1
                  22 июня 2026 20:31
                  Ваше видение ситуации достойно как минимум вашего собственного уважения.
                  Спорить с вашими размышлениями не вижу смысла.
                  Считаете что героев СССР раздавали профессорским детям- пожалуйста.
                  Что полкан с фуражкой за медалями ходил- да ради бога...
                  Я предпочитаю фактический материал вашим фантазиям.
                  Будет желание- поинтересуйтесь информацией по УВР-5, путям и методам ее легализации и историей провала. Познавательно. hi
                  1. свой1970 Звание
                    свой1970
                    -2
                    22 июня 2026 22:57
                    Цитата: ian
                    Я предпочитаю фактический материал вашим фантазиям

                    В ФАКТИЧЕСКОМ уголовном деле зафиксировано около 80 случае дачи взяток товарищам в погонах( включая дачу взятки СМЕРШевцу).
                    И да- если вы вдруг не знали - у любой в/ч есть вышестоящее командование.И обратиться с вопросом о награждении( и ещё с кучей вопросов) можно только к нему.
                    А в данном случае - вышестоящего командования нет- потому что в/ч нет.
                    Придите в любую в/ч и попросите: "Дайте нам пару вагонов топлива/ снарядов/ штук пять Камазов/ 10 ящиков тушёнки/ пару сотен в тысяч рублей" - и вас вежливо поведут под белы ручки к КПП. Если только командир этой в/с не в доле с вами.
                    Там замазаны были по уши все - поэтому и спустили на тормозах...

                    Цитата: ian
                    Считаете что героев СССР раздавали профессорским детям- пожалуйста.

                    Вы сами приводите примеры 230 орденов и медалей из которых как минимум 5 командирских мошенические- и удивлённо хлопаете глазами-" Мол строго за заслуги. Строго строго!!!"
                    А за что ППЖ полководцев медали и ордена получали? А Брежнев "Победу"?
                    Я уж молчу что после войны медали и ордена за выслугу лет давали - превращение наград в значки тогда и началось
                    1. ian Звание
                      ian
                      +2
                      Вчера, 00:13
                      Цитата: свой1970
                      Вы сами приводите примеры 230 орденов и медалей из которых как минимум 5 командирских мошенические- и удивлённо хлопаете глазами-" Мол строго за заслуги. Строго строго!!!"

                      Вы уже выдаете свои фантазии за мои слова. Я скажу что вы лжете и вы не сможете указать, где я так говорил.
                      Посему всего хорошего. Дискуссия с человеком отвечающим себе от моего имени мне не интересна. hi
                      1. свой1970 Звание
                        свой1970
                        -1
                        Вчера, 07:31
                        Цитата: ian
                        Дискуссия с человеком отвечающим себе от моего имени мне не интересна.
                        - ах извините, я не знал что оппонента нельзя цитировать и брать его мысли.Но передёргиваете вы мастерски....

                        Цитата: ian
                        Я скажу что вы лжете
                        - вполне достаточно того что все видели как вы натягиваете сову на глобус "Серёжку Фомина" и пытаетесь обелить УВР-5
                        И да, вы не ответили - к кому он ходил с наградным листами- если у него не было своего вышестоящего командования в силу "липовости"?
                      2. ian Звание
                        ian
                        +1
                        Вчера, 09:08
                        То есть даже понятие "цитирование" вам недоступно....
                        Что ж...
                        "«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом»".
                        Не буду с вами спорить.
                      3. свой1970 Звание
                        свой1970
                        -1
                        Вчера, 10:43
                        Цитата: ian
                        Не буду с вами спорить.

                        Вы не ответили на мой вопрос- видимо стесняйтесь....
                        Впрочем ваше мнение - мне пониже колена: мне с вами детей не крестить, на одноме гектаре не сидеть и даже на кладбище на одном не лежать.
                        Считайте дальше Серёжку Фомина героем, впрочем ваше отношение вполне очевидно -
                        Цитата: ian
                        Где один человек приносит пользы больше, чем гвардейская дивизия...
                        - он в тылу сидел за спиной умиравшей дивизии.И если бы не эта дивизия - он бы в Ташкенте за папиной спиной не долго сидел бы
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    22 июня 2026 11:35
    Таких пацанов тучи по подворотням, за обещание влегкую срубить бабла на многое готовы.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      22 июня 2026 11:41
      А эти поцы понимают, что лёгкие деньги честными не бывают..как и бесплатный сыр в мышеловке. Да что там сыр, везде пропаганда о бдительности-орудуют спецслужбы врага в плане вербовки.
  6. PASus Звание
    PASus
    +2
    22 июня 2026 11:36
    Теперь у молодого человека появилось время для анализа своих поступков. Когда в крови бурлят гармоны, самое активное осознанное время жизни организма, он будет очень долго и много размышлять, в окружении особей своего пола - таков его выбор.
    Как говорится: "умные мысли преследовали его, но он был быстрее".
  7. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    22 июня 2026 11:46
    Здоровый бычара. Ну да туда куда он отправится, вес быстро сбросит. Будет поджарым, довольным и главное счастливым.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      22 июня 2026 12:11
      hi как Вы думаете, а если он скажет, что не понимал что делает и действовал исключительно под воздействием телефонных или сетевых укромошенников? Будет ли больничка ? Или всё равно ---- 25 лет.
      1. Обычный Звание
        Обычный
        0
        22 июня 2026 15:01
        В статье говорится что при нем был обнаружен телефон с перепиской, да и бычара уже дает показания и сотрудничает. К чему вопрос тогда?
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          22 июня 2026 15:47
          Просто вспомнил последнии ситуации, когда в своих делах обвиняли телефонных мошенников не смотря на очевидные факты
  8. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    22 июня 2026 11:48
    А что мы хотим ? Ценности то у нас новые - деньги, деньги и еще раз деньги !
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      22 июня 2026 12:06
      Цитата: APASUS
      А что мы хотим ? Ценности то у нас новые - деньги, деньги и еще раз деньги !

      150 000 осуждённых дезертиров в ВОВ - при наличии идеологии и тотальном отсутствии вражеской пропаганды.
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        22 июня 2026 14:41
        Цитата: свой1970
        при наличии идеологии и тотальном отсутствии вражеской пропаганды.

        А времена какие были ? После революции прошло сколько лет ,грехи коммунистической партии (коллективизация ,хлебозаготовительные кризисы )тоже не вызывали одобрения . Не все поддерживали советскую власть. Времена были смутные.
        А сейчас ценности изменились . Убей ,укради ,но стань богатым . Именно богатые правы во всем !
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          22 июня 2026 18:32
          Цитата: APASUS
          А времена какие были ? После революции прошло сколько лет ,грехи коммунистической партии (коллективизация ,хлебозаготовительные кризисы )тоже не вызывали одобрения . Не все поддерживали советскую власть. Времена были смутные.

          Хм, а в 1991 прошла прорва лет после революции и все поддерживали Советскую власть - но все молча отвернулись от агонии СССР.
          Не находите странным при наличии идеологии и нормальных ценностях( не деньгах!!!) - измену СА, МВД, КГБ, КПСС и прочих аббревиатур?
      2. Jager Звание
        Jager
        +1
        22 июня 2026 15:25
        И пропаганда вражеская велась и призвано на фронт было намного больше.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          22 июня 2026 18:36
          Цитата: Jager
          И пропаганда вражеская велась

          Хм, и КАК она велась? Листовками сброшенными с самолётов? Других способов особо не было
          А за прослушивание вражеских радиопередач - пулю получить было - тьфу.....
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    22 июня 2026 11:49
    Цитата: Василенко Владимир
    что у них в голове?!!!!
    В том-то все и дело, что ничего wink
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +1
    22 июня 2026 11:50
    Навальнята подросли. Предателей надо задействовать в работах на крайнем севере - ибо пайку надо выколачивать кайлом из вечной мерзлоты.
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      22 июня 2026 12:25
      ...и то будет мало для них. Расстрелять их надо, этих власовцев!!!!
      1. убей фашиста Звание
        убей фашиста
        +2
        22 июня 2026 13:55
        Мадам, надо быть рациональнее. Государство затрачивало некоторые ресурсы на этих ушлепков - пусть отрабатывают. Расстрелять всегда успеется.
        1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
          Лиза Кернер-Тимошенко
          0
          Вчера, 17:45
          ...если их застваляют в самом деле работать....
  11. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    +2
    22 июня 2026 12:11
    Цитата: ваш вср 66-67
    Наработал на пожизненное.
    Эх молодо-зелено. А все погоня за легкими деньгами!

    В 21 год, его ровесники-выпускники ВВКУ уже командуют взводами, развед или штурмовыми группами, служат в полиции или в том же УФСБ России по Воронежской области, может такие же его принимали...
    Нет, не молодо-зелено, осознанно он сделал свой выбор, пусть получает расплату, по-взрослому.
  12. К-50 Звание
    К-50
    -1
    22 июня 2026 12:14
    Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры задержания в Воронеже 21-летнего вербовщика украинских спецслужб. Он вербовал граждан РФ для сотрудничества с противником и организовал наблюдение за российскими военными объектами в Московском регионе.

    В семье не без урода. sad
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      22 июня 2026 12:24
      Уж больго мгого уродов в "этой семье" no
  13. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -1
    22 июня 2026 12:23
    Ну и что с ним будет, господин ВВП??? Всего лишь пару лет лагеря, потом амнистия....
    Был бы И.В.Сталин.....
    А так Россия страна олигархов-воров и много предателей! am
  14. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    22 июня 2026 12:25
    Цитата: Mitos
    И выйдет это в 46 ненавидя, не себя и свои действия, а окружающих. Зачем оно такое обществу? Сколько пострадало от действий таких же граждан? Тюрьма его не перевоспитает.

    Примеры истории ничему не учат: бандеровцев выпустили досрочно, видимо посчитали, что они перевоспитались.
  15. Константин Константинович Звание
    Константин Константинович
    +1
    22 июня 2026 12:48
    Мне наверное кажется, но сцена задержания постанова. Зачем агент капюшон куртки натянул до самого носа? На улице вообще у прохожих дресс-код летний и явно тепло, а он как минимум в демисезонной куртке. Одет кстати как и силовики, только без логотипов! С одним из оперов вообще как из инкубатора одет! feel Да и спецы как то "ласково" его крепят. Когда по ящику показывают оперативную съёмку захвата, "объект" мордой в асфальт кладут, наваливаются на крестец, контроль ног и сразу браслеты, резко и без сантиментов - а тут прям "пройдёмте пожалуйста"! good
    Мужикам из ФСБ спасибо и извиняюсь ежели что не так! hi
  16. ex_paragon Звание
    ex_paragon
    0
    22 июня 2026 14:10
    А мне вот интересно, как на хате относятся к предателям? Про насильников знаю, а эти?
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    22 июня 2026 15:14
    Для таких нужна высшая мера, хватит метать бисер перед свиньями.