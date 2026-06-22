ФСБ опубликовала кадры задержания 21-летнего вербовщика украинских спецслужб

В городе Воронеже задержан гражданин России, 2005 г.р., причастный к противоправной деятельности по заданию специальных служб Украины.

Он участвовал в организации наблюдения за российскими военными объектами в Московском регионе, подбирал в интернете иных лиц для оказания содействия спецслужбам Украины, а также участвовал в работе украинских колл-центров, специализирующихся па мошенничестве в отношении граждан России.

Пресс-служба ФСБ опубликовала кадры задержания в Воронеже 21-летнего вербовщика украинских спецслужб. Он вербовал граждан РФ для сотрудничества с противником и организовал наблюдение за российскими военными объектами в Московском регионе.В сообщении для СМИ сказано:Молодой человек действовал в интересах киевского режима, получая за это денежное вознаграждение.Помимо этого, задержанный участвовал в работе украинских колл-центров, осуществлявших мошеннические действия и обманывавших российских граждан.Поиск и вербовку кадров для противоправной деятельности мужчина осуществлял через интернет. Сам он также ранее был завербован через мессенджер Telegram.В релизе ФСБ указано:В момент задержания у злоумышленника обнаружили смартфон, содержащей переписку с доказательствами его причастности к сотрудничеству с противником. Он не стал отпираться и сразу признал себя виновным. Теперь молодой человек активно и охотно сотрудничает со следствием. Против него возбуждено уголовное дело по обвинению госизмене. В соответствии с решением суда задержанный находится под арестом.