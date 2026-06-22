FT: Конфликт на Украине привёл к буму инвестиций в оборонные стартапы

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FT: Конфликт на Украине привёл к буму инвестиций в оборонные стартапы


С января 2026-го объем вложений в стартапы из оборонной сферы составил 12,3 миллиарда долларов. Это практически вдвое больше, чем за тот же отрезок времени годом ранее. Цифра уже перекрыла совокупный показатель всего 2025-го, который остановился на отметке 9,95 миллиарда. Такие данные приводит Financial Times.



Конфликты на Украине и в зоне Персидского залива кардинально изменили отношение инвесторов. Сегодня главными магнитами для капитала стали ударные беспилотники, алгоритмы ИИ для тактического управления и морские роботизированные комплексы. То, что еще недавно казалось нишевой экзотикой, теперь воспринимается как ставка на десятилетия вперед.

Безусловный лидер по инвестициям – Соединенные Штаты, куда ушло 11,4 миллиарда из общих 12,3. Внутри этой суммы доминирует одна компания – калифорнийский производитель дронов и систем наблюдения Anduril Industries. Она получила около 5 миллиардов. Благодаря этому её рыночная стоимость почти удвоилась.

Европа собрала скромные 460 миллионов долларов, но расклады вот-вот начнут меняться. Немецкий разработчик БПЛА Helsing, которого поддержал сооснователь Spotify Даниэль Эк, привлек 1,2 миллиарда. Еще один немецкий игрок, Stark, сейчас ведет переговоры на сумму в минимум 300 миллионов евро.
7 комментариев
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  1. Михаил Б Звание
    Михаил Б
    0
    22 июня 2026 12:22
    Большие инвестиции не гарантируют прорыв, но какие то успехи будут
  2. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    22 июня 2026 12:23
    Сегодня главными магнитами для капитала стали ударные беспилотники, алгоритмы ИИ для тактического управления и морские роботизированные комплексы. То, что еще недавно казалось нишевой экзотикой, теперь воспринимается как ставка на десятилетия вперед.Безусловный лидер по инвестициям – Соединенные Штаты, куда ушло 11,4 миллиарда из общих 12,3. Внутри этой суммы доминирует одна компания – калифорнийский производитель дронов и систем наблюдения Anduril Industries. Она получила около 5 миллиардов. Благодаря этому её рыночная стоимость почти удвоилась.Европа собрала скромные 460 миллионов долларов, но расклады вот-вот начнут меняться. Немецкий разработчик БПЛА Helsing, которого поддержал сооснователь Spotify Даниэль Эк, привлек 1,2 миллиарда. Еще один немецкий игрок, Stark, сейчас ведет переговоры на сумму в минимум 300 миллионов евро.

    Может, уже пора уничтожать киевский режим и не только? Может, пора закрывать полигон под названием Украина? Ну, если есть возможности.
    1. Kingissep Звание
      Kingissep
      +1
      22 июня 2026 19:12
      Конечно есть возможности! Но действующая власть не дает этим возможностям превратиться в результат. Выбор за нами. Сентябрь - следующая возможность проявить его.
  3. Павел Логачев Звание
    Павел Логачев
    0
    22 июня 2026 13:54
    Похоронить бум беспилотников может только новая дешевая технология, к примеру какой-нибудь прорыв с использованием лазеров. Второй вариант переход на войну др уровня (не дай БОГ) с использованием ядерного оружия.
  4. gridasov Звание
    gridasov
    0
    22 июня 2026 16:26
    Ну как всегда парадокс состоит в том, что за любые деньги мира нельзя совершить прорыв если не работает ум. При этом именно такой прорыв даруеться безвозмездно тем кто это не способен оценить.
  5. Alekseу27 Звание
    Alekseу27
    +2
    22 июня 2026 19:09
    Ну правильно, пока кто-то "покаещëвоеватьненачал", кто-то уже во всю этим пользуется развивая технологии. И отрабатывает в 404, и уже все снабжают 404 оружием. А у нас всё хорошо, НПЗ выбивают, станции связи выбивают, народ , детей в наглую убивают, но всё просто замечательно! И появляются вопросы, а главный враг России точно в 404 или англосаксы?
  6. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    22 июня 2026 21:18
    Люди боятся завтрашнего дня потому и вкладывают в развитие вооружений.
    Очень много неопределённостей во всём на сегодня.
    Там вкладываются на то, чтобы победить Россию, а кто вкладывается в нас?
    Судя по наличию бензина на заправках психоз и бардак только начинается.
    Больше всего удивляет бездействие или откровенная глупость властей на местах.
    Мысли про инвестиций в оборонные стартапы, после увиденного мною при поездке из Севастополя до Москвы даже очередь не подошла.