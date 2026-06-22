FT: Конфликт на Украине привёл к буму инвестиций в оборонные стартапы
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С января 2026-го объем вложений в стартапы из оборонной сферы составил 12,3 миллиарда долларов. Это практически вдвое больше, чем за тот же отрезок времени годом ранее. Цифра уже перекрыла совокупный показатель всего 2025-го, который остановился на отметке 9,95 миллиарда. Такие данные приводит Financial Times.
Конфликты на Украине и в зоне Персидского залива кардинально изменили отношение инвесторов. Сегодня главными магнитами для капитала стали ударные беспилотники, алгоритмы ИИ для тактического управления и морские роботизированные комплексы. То, что еще недавно казалось нишевой экзотикой, теперь воспринимается как ставка на десятилетия вперед.
Безусловный лидер по инвестициям – Соединенные Штаты, куда ушло 11,4 миллиарда из общих 12,3. Внутри этой суммы доминирует одна компания – калифорнийский производитель дронов и систем наблюдения Anduril Industries. Она получила около 5 миллиардов. Благодаря этому её рыночная стоимость почти удвоилась.
Европа собрала скромные 460 миллионов долларов, но расклады вот-вот начнут меняться. Немецкий разработчик БПЛА Helsing, которого поддержал сооснователь Spotify Даниэль Эк, привлек 1,2 миллиарда. Еще один немецкий игрок, Stark, сейчас ведет переговоры на сумму в минимум 300 миллионов евро.
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