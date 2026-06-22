Стармер заявил об уходе в отставку с поста премьера Британии
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства. При этом он останется исполняющим обязанности до избрания преемника, которого планируется определить до возвращения парламента в сентябре.
Решение принято на фоне глубокого кризиса в партии, массового недовольства избирателей и серии поражений на местных выборах.
В последние недели давление на Стармера усилилось: несколько ключевых фигур кабинета открыто заявили о потере доверия к Стармеру, а внутрипартийные противоречия достигли пика после неудачного для лейбористов периода.
Главным фаворитом на пост нового лидера партии и премьера считается Энди Бёрнем, бывший мэр Манчестера, который недавно одержал победу на довыборах в парламент от округа Мейкерфилд. Бёрнем позиционирует себя как «короля Севера» и явяется политиком-популистом, однако его политическая карьера отмечена серией громких поражений. Он дважды неудачно баллотировался на пост лидера лейбористов (в 2010 и 2015 годах), проигрывая более сильным соперникам, и неоднократно терпел неудачи на национальном уровне, что позволяет критикам называть его хроническим политическим лузером, способным лишь на региональный успех.
Ожидается, что процесс выборов нового лидера пройдёт в ускоренном формате. Среди других возможных кандидатов называют бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга и экс-заместителя премьера Анджелу Рейнер. Точная дата и формат голосования среди членов партии пока не объявлены.
Отставка Стармера знаменует фактический конец короткого и турбулентного пребывания лейбористов у власти после победы на выборах 2024 года. Новый лидер столкнётся с серьёзными вызовами: падением популярности партии, экономическими проблемами и необходимостью объединить расколотую фракцию.
При этом, как уже было сказано, до сентября рулить королевством всё равно будет Стармер - премьер с приставкой и.о.
Кот премьера Великобритании Ларри (создан его ироничный аккаунт в одном из мессенджеров):
Скоро я буду жить при 7 премьере. Если это продолжится в том же духе, я перестану утруждать себя, чтобы запоминать их имена.
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