Стармер заявил об уходе в отставку с поста премьера Британии

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Стармер заявил об уходе в отставку с поста премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке с поста лидера Лейбористской партии и главы правительства. При этом он останется исполняющим обязанности до избрания преемника, которого планируется определить до возвращения парламента в сентябре.

Решение принято на фоне глубокого кризиса в партии, массового недовольства избирателей и серии поражений на местных выборах.



В последние недели давление на Стармера усилилось: несколько ключевых фигур кабинета открыто заявили о потере доверия к Стармеру, а внутрипартийные противоречия достигли пика после неудачного для лейбористов периода.

Главным фаворитом на пост нового лидера партии и премьера считается Энди Бёрнем, бывший мэр Манчестера, который недавно одержал победу на довыборах в парламент от округа Мейкерфилд. Бёрнем позиционирует себя как «короля Севера» и явяется политиком-популистом, однако его политическая карьера отмечена серией громких поражений. Он дважды неудачно баллотировался на пост лидера лейбористов (в 2010 и 2015 годах), проигрывая более сильным соперникам, и неоднократно терпел неудачи на национальном уровне, что позволяет критикам называть его хроническим политическим лузером, способным лишь на региональный успех.

Ожидается, что процесс выборов нового лидера пройдёт в ускоренном формате. Среди других возможных кандидатов называют бывшего министра здравоохранения Уэса Стритинга и экс-заместителя премьера Анджелу Рейнер. Точная дата и формат голосования среди членов партии пока не объявлены.

Отставка Стармера знаменует фактический конец короткого и турбулентного пребывания лейбористов у власти после победы на выборах 2024 года. Новый лидер столкнётся с серьёзными вызовами: падением популярности партии, экономическими проблемами и необходимостью объединить расколотую фракцию.

При этом, как уже было сказано, до сентября рулить королевством всё равно будет Стармер - премьер с приставкой и.о.

Кот премьера Великобритании Ларри (создан его ироничный аккаунт в одном из мессенджеров):

Скоро я буду жить при 7 премьере. Если это продолжится в том же духе, я перестану утруждать себя, чтобы запоминать их имена.
25 комментариев
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  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +3
    22 июня 2026 12:16
    Ехай .....Кирюша. Кто следующий?..
    1. lubesky Звание
      lubesky
      +8
      22 июня 2026 12:22
      Ничего в отношении к русским не изменится точно! Вообще частая смена лидеров в гейропе из разных политических фронтов при продолжении ненависти к России подтверждает - что решение о конфронтации глубинное, элитарное и консолидированное! hi
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        22 июня 2026 12:37
        lubesky
        Вообще частая смена лидеров в гейропе
        Кот премьера Великобритании Ларри

        Лишь бы кота Ларри своевременно кормили и спать давали.
  2. Aken Звание
    Aken
    +5
    22 июня 2026 12:16
    Он с Зельцем ручкался??????
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      22 июня 2026 12:38
      Он с Зельцем ручкался??????

      Претендент? Если кто не ручкался, Зе непременно выдвинется на встречу с жертвой. Зря, что ли, он курсирует по Европам?
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      22 июня 2026 12:43
      Цитата: Aken
      Он с Зельцем ручкался??????
      Последний раз на G7 во Франции буквально неделю назад.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    22 июня 2026 12:16
    Стармер - тряпка половая ,обосанная котом Ларри .А штурм Даунинг стрит 10 был так близок .Если бы стармеру дали Маузер. am
    1. Штааль Звание
      Штааль
      0
      22 июня 2026 13:19
      Стармер до сентября будет находиться у власти и может пойти на более агрессивные провокации против России, если ему позволят члены его же кабинета. По крайней мере, ему теперь нет нужды опасаться отставки - она стала реальностью. Другой разговор, насколько готовы рисковать карьерой и последствиями остающиеся члены кабинета министров.
  4. Комментарий был удален.
  5. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    -1
    22 июня 2026 12:27
    ...ну и што...ушел один идиот, придет новый такой же идиот!!! Их в Мелькобритании валом!!!
  6. БойКот Звание
    БойКот
    +2
    22 июня 2026 12:29
    Индус был, ничего не принесло. Им нужно попробовать пакистанца, потом еще какую-нибудь экзотику, ибо
    Самая большая глупость — делать то же самое и надеяться на другой результат
  7. Mouse Звание
    Mouse
    0
    22 июня 2026 12:30
    При этом он останется исполняющим обязанности до избрания преемника

    Я ухожу, но я не ухожу.... winked
  8. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    22 июня 2026 12:35
    Бёрнем позиционирует себя как «короля Севера» и явяется политиком-популистом.
    ...
    Новый лидер столкнётся с серьёзными вызовами: падением популярности партии, экономическими проблемами и необходимостью объединить расколотую фракцию.

    Итить-колотить, прямо "Игра престолов" какая-то?!
  9. Штааль Звание
    Штааль
    0
    22 июня 2026 12:37
    Фамилия премьера Британии не имеет значения. Он останется русофобом, и будет продолжать прежде внешней политику
  10. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    22 июня 2026 12:40
    Они меняют премьер-министров как перчатки, а вот кто по настоящему руководит страной и ненавидит Россию и помогает воевать Украине. Это они с бандеровцами убивают наших детей и граждан.
    1. советник 2 уровня Звание
      советник 2 уровня
      +2
      22 июня 2026 13:03
      Цитата: Солдатов В.
      а вот кто по настоящему руководит страной

      да понятно кто.. король и его друзья миллиардеры мирового уровня.. хотя об этом явно никто не говорит, но полномочия у него особо не ограничены на самом деле, несмотря на "конституционную монархию"..
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    22 июня 2026 12:41
    Стармер заявил об уходе в отставку
    не долго мучилась старушка ...
  12. Комментарий был удален.
  13. _DD_ Звание
    _DD_
    -1
    22 июня 2026 12:44
    Жаль на дорожку за "хорошую" работу им там не прописывают пулю в затылок
    1. Диvannый анаlitик Звание
      Диvannый анаlitик
      +1
      22 июня 2026 12:50
      Как знать, как знать. Много эта мразь успела попакостить и попить российской крови.
      1. _DD_ Звание
        _DD_
        0
        22 июня 2026 15:00
        Ну и насколько эта деятельность сделала жизнь простых британцев лучше?

        Понятно что "Британка гадит" по умолчанию РФ (и не только), однако все же подобные "слуги народа" все же должны не заниматься русофобией, а как сделать свою страну лучше и жизнь людей внутри своей страны лучше

        Это удивительно но идеи этой гнилой верхушки часто чужды простому обывателю
        1. Диvannый анаlitик Звание
          Диvannый анаlitик
          0
          22 июня 2026 19:50
          Для нас есть более насущные проблемы, чем стремление к улучшению жизни британцев и прочих еврорептилий, и поведение в этом аспекте их гнилой верхушки, которую они же и выбирали.
  14. Dead Мороз Звание
    Dead Мороз
    0
    22 июня 2026 13:14
    Коту Ларри доброго здравия и долгих лет жизни, пусть не запоминает премьеров, ибо к изделиям номер два по именам и отчествам не обращаются.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июня 2026 13:20
    Пусть теперь зеленский переживает. Стармера погубило любовь к мигрантам и " зелёной энергетике".
    Вот вам чемпионат мира по футболу.Кроме Иранских Львов ,придётся ещё и болеть за сборную Англии чтобы она не вышла в финал.Англицкие (белые )болельщики в этом случае попытаются в Англии устроить погромы.Почему попытаются пишу ,да мигранты могут таких людей навалять - погромы это наша привилегия и наваляют. laughing
  16. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    22 июня 2026 20:59
    Кошак Ларри должен демонстративно нассать Стармеру в ботинки.
  17. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 22:15
    Цитата: Андрей Николаевич
    Ехай .....Кирюша.

    laughing good
    "Я куплю себе змею, или черепаху,
    А тебя я не люблю, ехай
    Навсегда! " (с) laughing
  18. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    22 июня 2026 23:49
    i can tell you all, if you think starmer was bad, it will be a fraction of what the burnham will be up to
    he in deep with the friends of the jews, and also the wef
    it was the jewish ministers who were ..grooming him for this job
    they would,nt have been doing that for nothing
    And, this bit of sheite actually covered up 1.000 of rapes in the midlands area, ones who had top coppers and councillors,social workers,doctors ,teachers on the list of rapists
    bit like trump, got to keep them out of it as there some good friends of mine in there.