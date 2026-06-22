СБУ: двое мужчин в военной форме готовили взрыв административного здания в Киеве

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СБУ: двое мужчин в военной форме готовили взрыв административного здания в Киеве


Двое мужчин в военной форме готовили взрыв административного здания в Киеве. Причем только один из них был военнослужащим ВСУ, находившийся в самовольной отлучке, а второй – столичный маркетолог.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, сотрудники которой провели задержание.

Они утверждают, что двух мужчин завербовали спецслужбы России. Поводом для вербовки якобы стали положительное отношение к РФ, которое фигуранты выражали в своих комментариях в сети.

Киевские силовики заявили, что они заложили взрывное устройство под генератор недалеко от административного здания в Шевченковском районе в столице Украины. Позже диверсанты якобы собирались активировать самодельную бомбу дистанционно. Это должно было привести к взрыву и последующему масштабному возгоранию.

План также якобы предусматривал фиксацию результатов диверсии и уничтожение устройства, с помощью которой ее собирались осуществить. Для этого напротив здания прикрепили мобильный телефон с включенной камерой, якобы транслирующий съемку сотрудникам спецслужб РФ. Оно было заминировано, чтобы уничтожить гаджет сразу после передачи кадров.

В момент задержания диверсанты пытались покинуть страну, переплыв на резиновой лодке через реку в Белоруссию. Оттуда мужчины якобы должны были выехать на российскую территорию.



Их задержали в поезде, который следовал в Чернигов. Возраст задержанных – 34 и 35 лет. Украинские силовики утверждают, что по прибытии в России им якобы пообещали трудоустройство в ФСБ.
15 комментариев
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  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    22 июня 2026 12:20
    Для чего СБУ устроила этот цирк ?
    1. Mitos Звание
      Mitos
      +8
      22 июня 2026 12:22
      hi Показать что Россия действует как они террористическими методами. Это на внутреннее потребление и на еврозону рассчитано. Еще раз это почерк не России, скорее Англии у кого сбу училось.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    22 июня 2026 12:21
    ...ага, ФСБ всех подряд берёт "на работу"... wassat
    1. роман66 Звание
      роман66
      -1
      22 июня 2026 13:22
      И, как просто оказывается покинуть Украину - просто переплыть на лодке в Белоруссию
  3. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +4
    22 июня 2026 12:22
    Украинские силовики утверждают, что по прибытии в России им якобы пообещали трудоустройство в ФСБ.

    Ага, специалистами по минно - взрывному делу и проведению диверсий, старшими инструкторами laughing с присвоением звания полковник! Учитывая резиновую лодку в планах - ещё и федерацию гребли на должности.
    Бред - бредовый. Цирк на Цветном бульваре нервно курит.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      22 июня 2026 12:55
      они заложили взрывное устройство под генератор недалеко от административного здания

      они наверно недалеко жили от этого административного здания. А работающий генератор мешал спать, вот и решились.
  4. красноярск Звание
    красноярск
    +1
    22 июня 2026 12:28
    [/quote]В момент задержания диверсанты пытались покинуть страну, переплыв на резиновой лодке через реку в Белоруссию.

    Наверное все таки - Намереваясь переплыть реку на резиновой лодке. Ибо -
    Их задержали в поезде, который следовал в Чернигов.[quote]

    Попытка и намерения - разные понятия
    1. Уарабей Звание
      Уарабей
      0
      22 июня 2026 13:02
      А тут хватает людей для которых, скорее всего, русский язык не родной.
  5. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    -2
    22 июня 2026 12:29
    Что бы не случилось., во всем "виновато ФСБ". А еще, древние укры- Черное море выкопали. )
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    22 июня 2026 12:30
    Вот это я понимая залепуху смастерили !
    В момент задержания диверсанты пытались покинуть страну, переплыв на резиновой лодке через реку в Белоруссию

    И тут же
    Их задержали в поезде, который следовал в Чернигов.

    А так то их сбил космический звездолет
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    22 июня 2026 12:45
    второй – столичный маркетолог.

    Короче-ряженые.... Главное-
    . завербовали спецслужбы России
    .... Б
  8. Lynx2000 Звание
    Lynx2000
    0
    22 июня 2026 12:53
    Возраст задержанных – 34 и 35 лет.

    Про нестыковки заявления СБУ уже многие высказались, про ряженых тоже.
    От себя добавлю, что все эти постановки с постоянным актерским составом, всегда уровня "Маски шоу", по-Станиславскому: не верю, не верю?!
  9. guest Звание
    guest
    0
    22 июня 2026 13:25
    Они утверждают, что двух мужчин завербовали спецслужбы России.

    Аж гордость тогда за наши спецслужбы, хоть они с вероятностью в 99,9...9% непричастны. laughing
  10. Z-1457
    Z-1457
    0
    22 июня 2026 21:44
    "... трудоустройство в ФСБ ..." - ))))))! С фантазией у укропитеков всегда были проблемы! Ничего более умного им в голову не пришло. ))
  11. megadeth Звание
    megadeth
    0
    22 июня 2026 23:51
    СБУ: двое мужчин в военной форме готовили взрыв административного здания в Киеве
    С парашютом за спиной...