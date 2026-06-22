В Минтрансе Латвии объяснили, что помешало убрать русские названия со знаков

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В Минтрансе Латвии объяснили, что помешало убрать русские названия со знаков


Латвийские власти, годами сражающиеся с русским языком, наткнулись на банальную нехватку денег. Как сообщает местный портал, проект замены дорожных знаков с названиями российских и белорусских городов так и не приняли.



По данным Министерства транспорта Латвии, на дорогах страны установлены 235 указателей с направлениями на населённые пункты России и Белоруссии. Ещё 78 – в административных границах Риги, и 5 – в Даугавпилсе. Замена всех этих знаков, по оценкам чиновников, обойдётся в несколько сотен тысяч евро.

Бюджет не выдержал. Отчёт с предложениями был представлен ещё весной. Предполагалось, что знаки заменят к сентябрю. Но решения так и нет.

Впрочем, латвийские политики не оставляют попыток «деколонизации». В начале июня в стране ограничили доступ к российской платформе Wildberries из-за продажи товаров с «неправильной» символикой. Закрыли доступ и к семи другим российским интернет-ресурсам, включая книжные магазины. Но с дорожными знаками вышла заминка – слишком дорого.

Показательно, что Латвия, которая вступила в НАТО и ЕС, постоянно сетует на «языковой гнёт». Но когда речь заходит о реальных мерах, выясняется, что бюджет трещит по швам, и вопрос отказа от русских названий уже не такой принципиальный.
19 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ian Звание
    ian
    +11
    22 июня 2026 12:36
    Пусть еще дороги в ту сторону раскопают и асфальт снимут.
    От того, что в каком то селе снимут указатель Москва не исчезнет.
    Доскакались, что у них даже названия городов изжогу вызывают..... request
  2. APASUS Звание
    APASUS
    +6
    22 июня 2026 12:41
    Когда Даугавпилс начнут переименовывать? Вроде как Динабуг был назван .Надо уходить к корням
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      22 июня 2026 13:09
      Динабург (до 1893 года);
      Борисоглебов (1656–1667 годы);
      Двинск (до 1920 года);
      Даугавпилс (с 1920 года).
  3. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +7
    22 июня 2026 12:44
    Целая страна, гордая и независимая, не может найти "несколько сотен тысяч евро" на замену "колониальных" указателей? Цена одной ракеты для бандеровских ПВО? "Форпост" борьбы с Россией? Это та самая страна, которая грозится уничтожить нас?
    1. ian Звание
      ian
      +6
      22 июня 2026 12:51
      Цитата: Вольноопределяющийся Марек
      Это та самая страна, которая грозится уничтожить нас?

      Не совсем. Это та самая шавка, которую выпускают вперед стаи и она заводит остальных истерическим лаем. Ее разорвут первой и не заметят, но это уже будет никому не интересно.... request
    2. Melior Звание
      Melior
      +5
      22 июня 2026 16:21
      Ну так СССР в Прибалтику огромные деньги вбухивал - витрину социализма из нее делал. А сами они даже покрасить не могут то, что им СССР построил! laughing
  4. Pohoda Звание
    Pohoda
    +4
    22 июня 2026 12:58
    Не обижайтесь, но я не понимаю, почему вы обращаете внимание на какие-то дорожные знаки. Исходя из личного опыта (недавно) во время посещения всех прибалтийских стран. В Литве, возможно, больше людей, выражающих симпатии к РФ и сохранивших русский язык, и, главное, говорящих на этом языке. Это большая разница, если сравнить с «братским народом» Бандеровцев на Украине. Повсеместно говорят по-русски, в ресторанах и везде всё написано на литовском и русском языках и т. д. Можно также смотреть российское телевидение и т. п. Российские сайты не заблокированы и т. д. С пожилыми людьми можно общаться (на публике без опасений) по-русски, а с молодыми — и по-английски. И никто не стыдится русского языка. Конечно, я не имею в виду тех людей, у которых предки служили в «Ваффен-СС».
    1. HAM Звание
      HAM
      +5
      22 июня 2026 13:16
      На эту тему: недавно стал свидетелем разговора на р/л диапазоне поляка и кохла.Поляк обратился на русском языке,кохол демонстративно ответил на английском,поляк попросил"Мне удобней на русском,я его знаю лучше!",кохол на скверном английском сказал что его не понимает.....может пора бы и забыть про "братский народ"? И относиться к кохлам как сбрендившему соседу?? fool
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      +2
      22 июня 2026 14:15
      Литва брат не Латвия)) там более древний народ сам в Шяуляе 12 лет прожил а в Латвии русских кстати даже больше но чет у них не особо там вытанцовывается как у нас пишут с другой стороны ни разу не слышал чтобы кто то по своей воле с Латвии к нам перебегал родную сосенку обнять))) про Эстонию не знаю не был никогда а там от Елгавы до Паневежиса от Риги до Игналины обьезжено все в Юрмале свой батат купал
    3. vfwfr Звание
      vfwfr
      0
      22 июня 2026 18:17
      Говорят, якобы говорят.. Что с укр территорией будет так же как и в Крыму, без боя... И Киев за 3 дня (кстати, первый об этом говорил какой-то генерал/адмирал сша).
      P.S. Все слова.. На деле будет иначе, если военное положение заработает-военкоматы-присяга-ответственность для граждан...
      P.S.S. В первых рядах буду Русскоязычные.. (как в укр)
  5. Mouse Звание
    Mouse
    0
    22 июня 2026 12:59
    А нафиг они? Два метра туда, два метра сюда..... recourse развернуться негде.... wassat
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    22 июня 2026 13:02
    когда речь заходит о реальных мерах, выясняется, что бюджет трещит по швам, и вопрос отказа от русских названий уже не такой принципиальный.

    Больные люди. laughing Живя рядом с соседом, у которого "солнце не садится", сложно ввести его в забвение, тем более таким странам, границы которых можно оббежать за один день. laughing
  7. К-50 Звание
    К-50
    +3
    22 июня 2026 13:21
    латвийские политики не оставляют попыток «деколонизации»

    Это у них не «деколонизация», а деУмизация. fellow
    Дегранды-с! lol
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июня 2026 13:28
    Порты Латвии ни кто не бомбит ,во всём виноваты латвийские дорожные указатели с российскими и белорусскими городами ,падение грузооборота по сравнению с прошлым годом 13,6 %.Так держать прибалты .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      22 июня 2026 13:32
      За 10 лет грузооборот латвиских портов снизился на 20 млн тонн .Цифра 2025 .Зато они гордые .
  9. Грац Звание
    Грац
    +4
    22 июня 2026 14:06
    тогда на наших дорожных знаках в сторону латвии должно быть написано
    -там живут дикари
  10. Самоед Звание
    Самоед
    +3
    22 июня 2026 15:01
    Из библиотек выбрасывают русскоязычные книги. Думаю, кирдык прибалтам. На оболванивании, страны будут терять интеллектуальный потенциал. Вот такие дела.
    1. bars042 Звание
      bars042
      +2
      22 июня 2026 18:19
      Этим они занялись сразу же как обрели "независимость". В январе 1992, по работе заходил в Техническую библиотеку, а летом того же года усё, пусто, даже пожилые латышки, работницы библиотеки, сокрушались.
      Но латыша на мякине не проведёшь. Набрали мальцы книжонок на русском по сельхоз.техники да и перевели на латышский. Таперяча гнут пальцы про "авторские права". Было такое ощущение что лабусы и хох.лы братья.
    2. alexbor Звание
      alexbor
      0
      22 июня 2026 22:22
      терять интеллектуальный потенциал

      а замен им интеллект на хуторе, что с ним им делать? в хлеву или коровнике?