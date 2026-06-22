США воссоздают эскадру ПЛ в Австралии, австралийцы стажируются в Пёрл-Харборе

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США воссоздают эскадру ПЛ в Австралии, австралийцы стажируются в Пёрл-Харборе

Соединенные Штаты возобновили деятельность 3-й эскадры подводных лодок, которая теперь будет базироваться не на Гавайях, а в Австралии. Это подразделение было расформировано в феврале 2012 года в рамках реорганизации тихоокеанских сил, и его возвращение спустя четырнадцать лет знаменует переход военно-политического соглашения AUKUS в плоскость практической военной инфраструктуры. Новая эскадра разместится на базе HMAS Stirling в Западной Австралии и займется координацией будущих ротационных развертываний атомных подводных лодок США и Великобритании.

Возрожденное командование получило иные функции, чем прежде. Если ранее эскадра отвечала за оперативное управление боевыми действиями, то теперь её основная задача заключается в создании тыловой инфраструктуры и организационных механизмов для приема союзных субмарин. ВМС США акцентируют внимание на том, что новая структура будет взаимодействовать с австралийскими коллегами и сосредоточится на обеспечении присутствия в стратегически важных водах Индийского океана и западной части Тихого океана.



Восстановление эскадры напрямую связано с программой Submarine Rotational Force-West, которая стартует в 2027 году. Согласно этому плану, на австралийской базе будут ротироваться одна британская и до четырёх американских атомных подводных лодок. Такое развертывание призвано дать австралийским морякам практические навыки обращения с атомными субмаринами до того, как Канберра получит собственные подводные лодки, построенные в рамках AUKUS.

Появление атомных субмарин требует масштабной подготовки обслуживающего персонала и создания сложных логистических цепочек. Для этих целей и была воссоздана 3-я эскадра, которая обеспечит координацию строительства ремонтных мощностей, складов запчастей и тренировочных центров. Подготовка австралийских специалистов уже ведётся: около двадцати гражданских техников и двадцати пяти военнослужащих ВМС Австралии прошли стажировку на верфи Пёрл-Харбора, а более двухсот тридцати австралийцев готовятся к выполнению технических задач в будущем. Одновременно австралийские работники проходят обучение непосредственно на действующих подводных лодках для получения опыта работы с современными системами.

Помимо восстановления эскадры, в конце мая была учреждена структура Naval Support Stirling для обеспечения бытовых нужд американского персонала и их семей. В середине 2026 года начнет работу подразделение промежуточного технического обслуживания Pearl Harbor Naval Shipyard, которое будет контролировать ремонт американских лодок в Австралии и продолжит обучать местных работников. Канберра планирует инвестировать до восьми миллиардов долларов в расширение базы HMAS Stirling на острове Гарден, что должно создать около трех тысяч рабочих мест и стать одной из крупнейших оборонных инвестиций в истории страны. Расположение базы у входа в Индийский океан делает её ключевым узлом для контроля морских путей, связывающих два океана, и превращает её в центральный элемент будущего подводного сотрудничества трех государств.
7 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +2
    22 июня 2026 14:13
    новая структура будет взаимодействовать с австралийскими коллегами и сосредоточится на обеспечении присутствия в стратегически важных водах Индийского океана и западной части Тихого океана

    Матрасники всерьёз опасаются увеличения и укрепления Китайского Флота, пытаются проводить меры по противодействию «новой» угрозе. Кенгурята, как член британского союза - весело им подмахивает!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -2
      22 июня 2026 14:19
      Помимо китайского флота есть такая штука как современное пиратство. Это когда твой корабль захватят т.к введены санкции или запреты какой нибудь страны.
    2. commbatant Звание
      commbatant
      +1
      22 июня 2026 18:40
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Матрасники всерьёз опасаются увеличения и укрепления Китайского Флота, пытаются проводить меры по противодействию «новой» угрозе. Кенгурята, как член британского союза - весело им подмахивает!

      ...однозначно...
      Расположение базы у входа в Индийский океан делает её ключевым узлом для контроля морских путей, связывающих два океана, и превращает её в центральный элемент будущего подводного сотрудничества трех государств.

      ...ждем открытия ВМБ / ПБ ВМС британии / сша в Сингапуре и Брунее...что-то Малаккский пролив стал слишком свободным для торговых судов "кого попало"...
      ...ну а РФ и КНДР надо объединять усилия по укрепления КТОФ ВМФ РФ и Восточного флота ВМС КНДР...соответственно...
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Вчера, 21:10
      -США воссоздают...
      план "Анаконда", но в мировом масштабе.
  2. Копчёный Звание
    Копчёный
    +4
    22 июня 2026 14:14
    Им хорошо, всю дорогу живут с доктриной Монро и не парятся. Не важно кто там в кресле президента, какая партия рулит, интересы государства неизменны.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июня 2026 14:16
    На какой чёрт англичане гоняют свои АПЛ к Австралии - там вода теплее ?А я думаю почему ВМС КНР последнее время полюбили Австралию . bully
  4. vitaliy20091959 Звание
    vitaliy20091959
    -1
    22 июня 2026 19:45
    да британские апл вряд ли смогут дойти до австралии без промежуточных ремонтов