Противник радуется тому, что запустил ракеты по России в минуту молчания

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Противник радуется тому, что запустил ракеты по России в минуту молчания

В нашей стране в 12:15 проведена памятная акция – минута молчания. Это время выбрано в связи с тем, что именно в 12:15 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к советскому народу о нападении на Советский Союз гитлеровских войск.

В это же время президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в центре Москвы – в Александровском саду.
Акция прошла по всей стране и была посвящена 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.



Примечательно, что именно в это время противник затеял ракетную атаку регионов Центральной России. Противник ударил по Воронежу. В городе включались сирены, была слышна работа систем противовоздушной обороны.

Воздушная тревога объявлена также в Самарской области. Сообщается о ракетной опасности. Ракетная опасность вводилась и в Крыму. На некоторое время приостанавливал свою работу аэропорт Тамбова.

При этом в украинских пабликах стоит восторженный «писк» относительно того, что «ракетными атаками была сорвана минута молчания в России». То есть, враг целенаправленно выбирал время для ракетной атаки, что лишний раз подтверждает его фактическую идентичность с теми, кто атаковал нашу страну в июне 1941-го.
68 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. APASUS Звание
    APASUS
    +16
    22 июня 2026 12:32
    Поддерживают фашистов открыто ,а кто то первый раз слышит или не знал ?
    1. ЗВЕРОБОЙ Звание
      ЗВЕРОБОЙ
      +31
      22 июня 2026 12:39
      Моральные урoды am у нас ВГК уже как-то начнёт реагировать на подобные действия? Он вероятно остался последним россиянином у которого там - братский народ.
      1. oleg-nekrasov-19 Звание
        oleg-nekrasov-19
        +18
        22 июня 2026 13:04
        Вероятнее всего 99,9 % россиян ждут уже не болванок по сараям .
        1. megadeth Звание
          megadeth
          0
          Вчера, 00:04
          Полностью с Вами согласен. У ВГК помощников надо уволить, с учётом сколько стоит пуск ракеты (сама ракета+ плюс восстановление агрегата, пусковой после пуска) БРК "Орешник" и бить по сараям..., просто его пресс-служба ввела ВГК в заблуждение. А На РЯУ ПБРК "Орешник" по укрофашистким упырям народ деньги соберёт... Слава нашим ребятам которые бьют укрофашисткую нечисть, ну и родным РВСН...имхо
      2. gridasov Звание
        gridasov
        +2
        22 июня 2026 13:09
        Во многих аспектах народ это инертная масса людей разного возраста, различных социальных групп и много прочего, а поэтому стоит отличать тех кто держит эту массу в подчинении. Поэтому в России можно выделить так же ту часть стратегов которые являються выгодополучателем от войны и заинтересованы в её продолжении. А значит не с народом в Украине нужно вести войну, а с теми кто её организовывает, но охота на опонентов руками и интеллектом им же тождественных сил невозможна.
        1. APASUS Звание
          APASUS
          +2
          22 июня 2026 14:19
          Цитата: gridasov
          но охота на опонентов руками и интеллектом им же тождественных сил невозможна.

          Почему же .Они прекрасно понимают сущность своей нации и если объявить вознаграждение за шкуру Зе ,то он будет трястись от собственной охраны
      3. Mazunga Звание
        Mazunga
        0
        22 июня 2026 14:07
        может он народ президента украины имел ввиду? так мы с ним Ам Исраель хай действительно без рамсишек живем наоборот в правительстве их много и в том и в этом
      4. carpenter Звание
        carpenter
        +5
        22 июня 2026 14:14
        Цитата: ЗВЕРОБОЙ
        Моральные урoды

        Конечно , если радуются, что в России минута молчания.
        Радость, что во времена ВОВ на Украине погибло от 8 млн. до 10 млн. человек.
        Только , могут этому радоваться.
      5. roosei Звание
        roosei
        0
        Сегодня, 00:36
        Никогда не ответит. интересы дорогих партнеров на западе намного дороже, чем жизни каких-то русских
  2. Roman_VH Звание
    Roman_VH
    +6
    22 июня 2026 12:35
    Нет у этого мира перспектив. Каждый день приближает его то-ли ужасному концу :)), то-ли ужасу без конца.
  3. Роман_ Звание
    Роман_
    +1
    22 июня 2026 12:37
    Какой противный противник, ай яяй, никогда такого небыло и опять, надо погрозить ему пальчиком, сделать замечание красной черточкой и с чувством выполненного достоинства заявить мы не такие и ещё не начинали...
    1. topol717 Звание
      topol717
      +4
      22 июня 2026 12:57
      Вы если не знаете то могу вас проинформировать, мы уже 4.5 года ведем освободительную операцию. Она будет закончена, и фашистского режима в 404 не будет. Если конечно такая страна еще останется, Хотя я практически уверен что такой страны больше не будет.
      1. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        -5
        22 июня 2026 13:02
        А что на это скажет Роман Абрамович?
      2. пылесос Звание
        пылесос
        +2
        22 июня 2026 13:21
        А, кто Вам сказал. что такой страны не будет? Президент не говорил ни чего про это. (хотя говорил. что государчтво украина будет. а сейчас идет не война. а СВО по освобождению оккупированных земель --это Луганская область--освобождена. Донецкая. Запорожская. херсонская области. Но почему то боимся во все услышанье говорить. что Николаевская, Одесская, Сумская .Черниговская это территория России. не знаю про Днепропетровскую и Полтаские области. украинцы начали декоммунизацию--борются со всем Советским. Но намертво забыли о декоммунизации территории.
      3. Панцуй_
        Панцуй_
        -4
        22 июня 2026 13:43
        Цитата: topol717
        Если конечно такая страна еще останется, Хотя я практически уверен что такой страны больше не будет.

        А вот я 4,5 года ждал и надеялся, что ВГК начнет наконец то выполнять свои задачи по обеспечению безопасности страны, по выполнению тех целей, что сам же и озвучил, что, наконец то он реально захочет победить а не создавать видимость. Но, к сожалению, он не оправдывает моих надежд. Думаю, я такой не один...
        1. topol717 Звание
          topol717
          -5
          22 июня 2026 14:05
          Цитата: Панцуй_
          наконец то он реально захочет победить а не создавать видимость.
          Победить можно по разному, от закидать шапками, до уничтожив противника, но остаться изгоем в мире. А нам помимо победы нужно еще и мировое признание новых территорий в составе РФ. Понятно что англичане никогда не признают, а вот США вполне может признать. Да и Германия при определенных политических изменениях то же может. Поэтому и война идет аккуратная без резких движений, на достижение результата не только на поле боя, но и впоследствии на политическом поле. А так да, можно жахнуть ядрен-батоном, по
          Львову и еще парочке городов, победить вшивую 404, и на этом закончить развитие России. Так как после этого даже Китай отвернется от нас.
          1. Дедок Звание
            Дедок
            0
            22 июня 2026 15:37
            А нам помимо победы нужно еще и мировое признание новых территорий в составе РФ.

            нужна Победа...
            и только: у нас с вами нет недвижимости, вкладов и пр. - ТАМ...
            1. сергей фонов Звание
              сергей фонов
              0
              Вчера, 13:20
              "А нам помимо победы нужно еще и мировое признание новых территорий в составе РФ."
              В 1991 мы признали эти земли украинскими, теперь нам нужно признание этих территорий нашими!!!
              У нас воля народа высказанная на референдуме не выполнена, референдум прошёл с нарушениями Закона СССР? Если СССР был независимым государством, то проще отменить результаты референдума, тем более все знают что никакого признания не будет, зачем себя обманывать, результат известен.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +16
    22 июня 2026 12:39
    Украина превратилась а страну-урода.
    Урода морального, психически-больного, избалованного теорией исключительности и национального превосходства, которому дозволено всё.
    Только экстрарадикальные меры могут этого урода остановить и усмирить, а по максимому, уничтожить. Перевоспитывать уже поздно...
    1. gridasov Звание
      gridasov
      0
      22 июня 2026 13:21
      В общем - то как - то уже и привыкли жить в этих условиях. И "руками" ваших же политиков сформировано состояние безнадеги. Реальна масса людей которой прикрываться как народом находиться между молотом и наковальней. Украинский народ, если можно так сказать, обезличен в своём статусе её "лидерами" и фактически уничтожается одними и другими и на фронтах и бомбами в тылу. Странная стратегия ведения СВО не интеллектом с помощью инструментов и в том, числе вооружением, а только оружием и отсутствием понимания последствий от такого безумия.
  5. Ух Неухов Звание
    Ух Неухов
    +1
    22 июня 2026 12:39
    Видел сегодня подобную ракету, так низко летела , чуть дымовую трубу котельной не зацепила и очень быстро летела.
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    22 июня 2026 12:39
    Нацизм на Украине должен быть уничтожен без вариантов!!! am
    Мне очень не нравится что главным нацистам-бандеровцам сохраняют жизнь...это неправильно...так не должно быть.
    1. gridasov Звание
      gridasov
      0
      22 июня 2026 13:25
      Как бы не выбросить младенца вместе с водой в купели.
    2. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      22 июня 2026 14:18
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Нацизм на Украине должен быть уничтожен без вариантов!!!
      Мне очень не нравится что главным нацистам-бандеровцам сохраняют жизнь...это неправильно...так не должно быть.

      Запад ведёт против России тотальную гибридную войну на трёх фронтах: военном, информационном и элитном. Почему фронт элит многие считают самым успешным для противника?

      – Потому что здесь Запад бьёт в самое уязвимое место – в страх потери капиталов и статуса. У нас есть военная мощь, есть народ, готовый терпеть, но есть прослойка людей, чьи особняки в Лондоне и счета в Швейцарии напрямую зависят от того, как на них смотрит Запад. Им внушают: «Путин вас не защитит, а если он не уйдёт, вы потеряете всё». И эта атака попадает в цель. Элита начинает саботировать жёсткие решения, требовать «диалога», оттягивать ответные удары. Противник видит это и давит ещё сильнее. Пока ракеты летят в наши города, чиновники думают не о том, как ответить, а о том, как не разозлить «цивилизованный мир». Это и есть успех западной стратегии.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        22 июня 2026 15:38
        Потому что здесь Запад бьёт в самое уязвимое место – в страх потери капиталов и статуса.

        так это и было причиной СВО ...
        а не рассказанные нам по ящику....
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +1
          22 июня 2026 19:10
          Цитата: Дедок
          так это и было причиной СВО ...
          а не рассказанные нам по ящику....

          Мало кто верит в это, а кто верит, тот помалкивавет.
          1. КЕРМЕТ Звание
            КЕРМЕТ
            0
            22 июня 2026 19:12
            Тут скорее дело не в вере, а в понимании происходящего
      2. Jager Звание
        Jager
        -1
        22 июня 2026 17:07
        Элита начинает саботировать жёсткие решения

        Опять бояре плохие?
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          22 июня 2026 19:11
          Цитата: Jager
          Элита начинает саботировать жёсткие решения

          Опять бояре плохие?

          А разве они могут быть хорошими ?
  7. helilelik Звание
    helilelik
    +5
    22 июня 2026 12:40
    А точно "там тоже наши люди"?
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +4
    22 июня 2026 12:43
    Пустой базар, уже с десяток лет банда открыто кладет болт на упрёки и пропагандирует нацизм в своих рядах. Ответа, надо полагать, не будет.
  9. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    22 июня 2026 12:48
    Противник радуется тому, что запустил ракеты по России в минуту молчания

    Когда все катиться неизвестно куда, только и остается радоваться, что у соседа дом горит, у другого - корова сдохла, у третьего - недержание которые сутки... Тоже и с государством 404 радость которого сродни радости сумасшедшего, когда его провожают в желтый дом...
  10. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +5
    22 июня 2026 12:48
    . ..То есть, враг целенаправленно выбирал время для ракетной атаки, что лишний раз подтверждает его фактическую идентичность с теми, кто атаковал нашу страну в июне 1941-го. .. Ну, хорошо, это так. А, дальше то, что? Вопрос к нашему руководству, если, что.
    1. Dead Мороз Звание
      Dead Мороз
      -3
      22 июня 2026 13:12
      Братский народ, прошу отнестись с пониманием.
    2. gridasov Звание
      gridasov
      +1
      22 июня 2026 13:27
      Правильно обозначено, что враг целенаправленно совершает свои деяния. Так и бороться нужно с врагом, а не народом.
  11. БойКот Звание
    БойКот
    +6
    22 июня 2026 12:49
    Верховный должен официально опровергнуть эту мантру про наших людей там. В третьем рейхе тоже были коммунисты и антифашисты (по лагерям в основном, но тем не менее) однако защитой их прав никто не заморачивался, пока шла война. Сортировка козлищ от агнцев после победы.
  12. boriz Звание
    boriz
    +8
    22 июня 2026 12:49
    Зеля в очередной раз выполнил команду бритишей и насрал на могилу своего деда.
  13. Уарабей Звание
    Уарабей
    0
    22 июня 2026 12:50
    У фашистской мрази до сих пор пригорает от поражения, вот поэтому они так и делают.
  14. Жнец Звание
    Жнец
    +5
    22 июня 2026 12:52
    Страшны даже не регулярные обстрелы. Более всего вселяет страх, что люди устают от толерантной позиции к врагу, его усиливающейся наглости от безнаказанности, раздражены и задают всё больше злобных вопросов. Вот уж действительно, кто у нас ещё верит, что там братский народ и наши люди? Только подпевающие ВГК чиновники.
    1. bob03 Звание
      bob03
      0
      22 июня 2026 14:20
      раздражены и задают всё больше злобных вопросов

      Хуже всего - отсутствие ответов на эти вопросы.
  15. rosomaha Звание
    rosomaha
    +2
    22 июня 2026 12:52
    А ракеты то сбили? И где?
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      22 июня 2026 13:10
      Было восемь "Штормов".
      В небе над Воронежем обнаружены и уничтожены несколько высокоскоростных воздушных целей, сообщил губернатор.
      Повреждены производственные объекты одного из предприятий, несколько домов и автомобили. По предварительным данным, целью мог стать Воронежский завод полупроводниковых приборов.
      Три человека пострадали при атаке на Воронежскую область, один из них находится в тяжёлом состоянии.
      1. Панцуй_
        Панцуй_
        0
        22 июня 2026 13:47
        Цитата: Fachmann
        Было восемь "Штормов".

        Ну, если из 8 пропустили один, то это еще неплохой результат работы ПВОшников. "Шторм" - цель достаточно сложная.
        1. Fachmann Звание
          Fachmann
          +1
          22 июня 2026 13:50
          Пишут, что несколько сбили. Но даже если одна прорвалась, с её БЧ бед может наделать много...
  16. tjeck91 Звание
    tjeck91
    +2
    22 июня 2026 12:53
    Так не у них же минута молчания. Вполне логично что они бьют туда куда больнее и максимально неожиданно. Мое мнение многих разозлит, но с учетом того что у них с нами идет война их действия оправданны, символизм не должен брать верх над здравым смыслом.
    1. guest Звание
      guest
      -1
      22 июня 2026 13:04
      Цитата: tjeck91
      максимально неожиданно.

      Серьёзно? Никогда такого не было и вот опять.
      1. Joker62 Звание
        Joker62
        -1
        22 июня 2026 13:57
        Цитата: guest
        Никогда такого не было и вот опять.

        Не нужно повторять ту глупость, который говорил Виктор Черномырдин.
        1. guest Звание
          guest
          0
          22 июня 2026 15:21
          Цитата: Joker62
          глупость, который говорил Виктор Черномырдин.

          А в чём глупость?
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +5
      22 июня 2026 13:08
      Цитата: tjeck91
      символизм не должен брать верх над здравым смыслом.

      Недавно Зеля перезахоранивал со своей бандой останки известного бандеровца...открыто,спокойно и в безопасности.
      Где ту здравый смысл...особенно с нашей стороны...почему дозволили спокойно нацистам Украины этот символ нацизма укрепить в сознании молодняка Украины.
  17. guest Звание
    guest
    -1
    22 июня 2026 13:03
    Противник радуется тому, что запустил ракеты по России в минуту молчания

    Я ещё вчера писал, что они обязательно что то такое сделают.
  18. alexoff Звание
    alexoff
    0
    22 июня 2026 13:08
    Они не стыдятся что они наследники рейха, наоборот - гордятся
  19. KrolikZanuda Звание
    KrolikZanuda
    +2
    22 июня 2026 13:13
    А страна вообще знала о минуте молчания? Интернет убит стараниями власти, а адекватные люди телевизор не смотрят.
  20. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    +1
    22 июня 2026 13:14
    Это ясное напоминание о том, что Запад является наследником нацистов, а Россия — преемницей СССР.
    1. КЕРМЕТ Звание
      КЕРМЕТ
      -1
      22 июня 2026 17:44
      а Россия — преемницей СССР
      - и в каком же это месте? Идеологически? Экономически? - полная противоположность
      1. Комментарий был удален.
      2. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        +1
        22 июня 2026 17:54
        К сожалению, сегодня от всего этого остались лишь памятники и слабая коммунистическая партия, неизвестно, коммунистическая она или нет, но такое положение дел не будет длиться вечно, можете смеяться надо мной, но это мое мнение.
  21. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +3
    22 июня 2026 13:31
    что именно в 12:15 22 июня 1941 года в эфир вышло обращение к советскому народу о нападении на Советский Союз гитлеровских войск

    Автор, что же вы стыдливо умолчали о том, кто обратился к советскому народу? Или всякое упоминание представителей советской власти, под чьим руководством была одержана Победа находится нынче под запретом?
    Тогда дополню сам.
    К советскому народу обратился нарком иностранных дел СССР, член политбюро ЦК ВКП (б) В.М. Молотов. Свою речь он закончил словами "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами"
    Мало кто знает, но первоначально Молотов планировал закончить свое выступление так (сохранился печатный оригинал текста выступления) "Наше дело правое. Победа будет за нами", но Сталин своей рукой добавил "Враг будет разбит"
  22. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +1
    22 июня 2026 13:39
    …враг целенаправленно выбирал время для ракетной атаки, что лишний раз подтверждает его фактическую идентичность с теми, кто атаковал нашу страну в июне 1941-го.
    Жаль, нет идентичности нынешних вождей РФ с теми, под чьим руководством страна встретила нападение в июне 1941-го. В знаменитой "Директиве №3" предписывалось уже 24 июня занять польские города Сувалки и Люблин - тогда это была утопия, но сейчас вполне вменяемо прозвучала б директива уже 24 июня снести «под ноль» польский хаб в Жешуве и все пограничные транспортные переходы по западной границе Украины. Как минимум.
  23. Макс1995 Звание
    Макс1995
    -1
    22 июня 2026 13:39
    Чтото не слышал о времени акции нигде.

    Но это второстепенно.
    важно продолжение какогото детского подхода.
    Вот здесь убивать 2млн украинцев можно..., а вот сюда бить нельзя - владельцы турки и Абрамович, и ссюда бить нельзя - время не то, подождите....
  24. alanery Звание
    alanery
    0
    22 июня 2026 14:04
    Фашисты! что тут скажешь...
  25. solar Звание
    solar
    0
    22 июня 2026 14:06
    С утра была осуждающая статья о том, что противник стреляет по нам в День памяти и скорби
    В День памяти и скорби противник проводит атаки БПЛА на Москву... Российская столица подвергается очередной массированной атаке вражеских дронов. Противник решил таким образом «отметить» День памяти и скорби.


    Но очень быстро выяснилось, что мы сами в этот самый День памяти и скорби активно стреляем по противнику-
    "ВМС Украины заявили об ударе БПЛА ВС России по сухогрузу VICTRESS в Чёрном море", "ФАБы летят: ВКС РФ нанесли удары по целям в Запорожской и Харьковской областях", "ВС РФ нанесли серию комбинированных ударов по семи областям Украины". Какое-то раздвоение сознания на ВО возникает, просто антиутопия какая- то по Оруэлу- двоемыслие :((...
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Двоемыслие
  26. Самоед Звание
    Самоед
    -3
    22 июня 2026 15:08
    Принципиальная ложь. Не войска гитлеровской Германии! А войска всей фашистской Европы! Только сербов, да англичан не было, а так все рванули "цивилизировать" СССР. Какая же сволочь российская "элита", муси-пуси с вечными врагами.
  27. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    0
    22 июня 2026 15:09
    Мне кажется порою, что солдаты
    С кровавых не пришедшие полей
    Не в землю нашу полегли когда-то
    А превратились в "белых лебедей" - чтоб и детям/внукам фашиков не сошло с рук их (ужасное слово) преступление.
  28. Juan Звание
    Juan
    0
    22 июня 2026 15:19
    Mi dispiace dirlo, ma Mosca sbaglia completamente la strategia. Nessuno ha mai vinto una guerra con bombardamenti aerei indiscriminati. È mia opinione che distruggendo per completo solo il settore dell' energia si otterrebbe la tanto sospirata vittoria finale. Si può scegliere anche un altro settore, ma che sia unico e vitale per l' esistenza del paese. Colpire mille obbiettivi non serve, distruggere completamente un settore vitale significa la vittoria.
  29. Самоед Звание
    Самоед
    -3
    22 июня 2026 16:00
    Стоп. А кто молчал про драпировку Мавзолея? Т.е., вы уже немного мутировали. Ну , а украинцы мутировали ещё дальше. Ну, сожжение в Одессе, расстрел в ДНР и ЛНР мирных, ..... старобельские жертвы...И никто верхушку не спросит про возмездие....
    1. gridasov Звание
      gridasov
      +1
      22 июня 2026 16:17
      АКСИОМА-безнаказанность порождает ещё более отягощенные новые преступления.
  30. КЕРМЕТ Звание
    КЕРМЕТ
    -2
    22 июня 2026 17:41
    кто атаковал нашу страну в июне 1941-го.
    Ну вообще-то 22 июня 41-го была атакована несколько другая страна с противоположной по сути идеологией и политическо-экономической моделью
  31. Вольный Остров Звание
    Вольный Остров
    0
    Вчера, 09:53
    Противник делает с нами ровно то, что ему позволяет "наше" военно-политическое рукойводство
  32. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 20:18
    ... - а у нас идёт СВО... - цели специальной военной операции достигнуты? - НЕТ! - кто-то увлекается зерновой сделкой, кто-то занимается аммиакопроводами... - это только простым россиянам нужно завершение СВО с Победой, элита же, занимается отмыванием денег, где денацификация - этим даже не пахнет, где демилитаризация - глупо дело, украину накачивают оружием, а ВС РФ топчутся на левом берегу Днепра... - это ребята предательство - не больше и не меньше!