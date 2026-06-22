Фарадж: Просто поменять одного премьера на другого не выйдет - требуем выборов

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Фарадж: Просто поменять одного премьера на другого не выйдет - требуем выборов

Лидер Партии реформ Великобритании Найджел Фарадж призвал к проведению досрочных всеобщих выборов в стране. Он заявил, что его партия готова предложить стране «значительные перемены» и не позволит Лейбористской партии просто заменить одного непопулярного премьера на другого.

Фарадж:

Если лейбористы думают, что смогут навязать другого своего политика на пост премьер-министра, то их ждёт разочарование.

Руководство Лейбористской партии пыталось провернуть хитрый план: объявить об отставке Кира Стармера, но оставить его на посту премьер-министра как минимум до осени, не проводя смены всего кабинета. Такой манёвр должен был дать партии время на перегруппировку на фоне катастрофического падения рейтингов.

Однако рейтинги лейбористов продолжают стремительно снижаться после череды неудачных решений правительства. Падает популярность и у главной оппозиционной силы — Консервативной партии, что создаёт окно возможностей для Партии реформ.

Фарадж подчеркнул, что британцы устали от «профессиональных политиков» из истеблишмента и хотят реальных перемен, а не пустой говорильни. По его словам, только досрочные выборы позволят избирателям дать оценку текущей власти и выбрать новый курс.

Эксперты отмечают, что отставка Стармера и внутрипартийные игры лейбористов лишь усиливают политический кризис в стране. Если парламент поддержит идею досрочных выборов, Великобританию может ждать одно из самых непредсказуемых голосований за последние годы. На данный момент Партия реформ опережает, по опросам, и лейбористов, и консерваторов. Но позволят ли Фараджу выиграть выборы?
21 комментарий
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  1. Штааль Звание
    Штааль
    +5
    22 июня 2026 13:21
    Всп британские премьеры последовательно совершали одни и те же ошибки. Они пытались через ложь и манипуляции, а равно и прямое соучастие в украинском государственном терроризме, добиться поражения России. Они всерьез полагали, что после этого смогут таким образом вернуть Британии потенциал для роста экономики и политического влияния.
    Однако никакое переключение внимания на Москву не способно оживить умирающие английские энергетику, гражданскую промышленность, ВПК, армию.
  2. frruc Звание
    frruc
    +3
    22 июня 2026 13:25
    Найджел Фарадж призвал к проведению досрочных всеобщих выборов в стране.

    Как-то совсем не интересно, пусть там выбирают-назначают кого угодно, все друг друга стоят.
    1. Правдодел Звание
      Правдодел
      +1
      22 июня 2026 14:04
      Как-то совсем не интересно, пусть там выбирают-назначают кого угодно, все друг друга стоят.

      Наоборот, интересно. Надо чтобы они там вообще все перегрызлись и самое хорошее, чтобы устроили какую-нибудь приличную потасовку с друг другом. Может тогда у англичанки поубавиться прыти, и она не будет, хотя бы какое-то время, в наши дела лезть и гадить нам.
  3. guest Звание
    guest
    +2
    22 июня 2026 13:28
    Но позволят ли Фараджу выиграть выборы?

    Вопрос риторический и ответ на него мы видели в Румынии.
  4. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    22 июня 2026 13:31
    Перемен! Требуют перемен! wink
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    22 июня 2026 13:40
    Для чего в Англию завезли миллионы мигрантов ,чтобы белые не вякали !!!Счас начнётся ,а в России что не так.Да не так у нас нет ни одного города где мигранты составляют от 1/3 до 2/3 населения .Белых превратили в аборигенов в некоторых городах Англии.Шотландия пока держится, там климат пожёстче .Наблюдаем не мешаем .
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      22 июня 2026 13:54
      видимо главным у глобалистов сидит либо индус, либо пакистанец laughing
    2. Стирбьорн Звание
      Стирбьорн
      -1
      22 июня 2026 13:57
      Цитата: tralflot1832
      Да не так у нас нет ни одного города где мигранты составляют от 1/3 до 2/3 населения .
      Котельниково в Подмосковье, например
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +4
        22 июня 2026 14:12
        Может всётаки Котельники ,а не Котельниково ( Волгоградская область.) wassat Тщательнее надо готовиться ,тщательнее !!!! laughing
        1. Стирбьорн Звание
          Стирбьорн
          0
          22 июня 2026 20:10
          Я с Питера...по существу, как я понял, возражений нет hi
    3. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      22 июня 2026 14:06
      Я не представляю как Фаррадж собирается побеждать ,похоже Англия "приплыла ".Картина маслом " Не ждали ,а мы припёрлись ".
  6. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    22 июня 2026 14:02
    Мы видим английскую демократию, во всей красе ! Это они нас учат выборам, правам и свободам и прочей лабуде
  7. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    22 июня 2026 14:14
    Англия - старейшая из известных стран-игроков с нулевой суммой. То есть для какого то движения вперед им нужен масштабный захват чего-то. Что вообще на планете (которая стала такой маленькой) можно захватить так, чтобы была прибыль? Пустыни прибыли не дают. Джунгли современным англичанам уже не по зубам.
    Что осталось? Остались мы. Россия. Люди, инфраструктура... Огромный куш. Если получится. В данный момент лично у меня нет идей, как именно они планируют свою победу. Точнее, одна идея есть. Придется пожертвовать людьми.
    Я считаю, что Западу, чьим лидером является Англия (ну, неофициально. но фактически...) не остается ничего, кроме биологической войны. Для ее начала Россия должна критически ослабнуть. Сама по себе схватка с Украиной такого результата не дает. Значит, Путина ждет смерть, и уже тогда...
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    22 июня 2026 14:19
    Цитата: tralflot1832

    Я не представляю как Фаррадж собирается побеждать ,похоже Англия "приплыла ".Картина маслом " Не ждали ,а мы припёрлись "

    Уже писал: Фантастический роман Елены Чудиновой " Мечеть Парижской Богоматери ", который уже ни разу не фантастический. winked
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    22 июня 2026 15:04
    Цитата: frruc
    пусть там выбирают-назначают кого угодно
    Пусть там негра назначат. Будет повеселее.
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 15:47
    Цитата: Schneeberg
    Пусть там негра назначат. Будет повеселее.

    Или араба. Из не местных.
  11. Фразах Звание
    Фразах
    0
    22 июня 2026 16:22
    Дядя гонит. Кого б там не избрали, править будут те же. Только жертвы очень среднего образования считают королевские семьи бутафорией, хотя все наоборот. Их лондонские и европейские величества не выпускали вожжи из рук.
  12. Наган Звание
    Наган
    0
    Вчера, 00:28
    Этому бopдeлю белить потолки и переставлять койки не поможет. Надо персонал менять.lol
  13. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    Вчера, 02:00
    Даёшь Фараджа в ПМ Британии! Правый политик, вытупает против иммигрантов и помощи украине.
    Может при нём политика мелкобритов будет более вменяемой
  14. Черноречье Звание
    Черноречье
    0
    Сегодня, 10:53
    Россия уверенно идёт по стопам Британии в области завоза на территорию страны всягого сброда и отбросов. Видать один начальник приказывает . А по России мы уже видим к чему это привело, Россия превращается в грязный Кишлак со всеми его "прелестями". Миллионы понаехавших дикарей сразу же садятся на нашу социалку просаживая и так дырявый бюджет. Кому это всё надо ? Коренным росиянам , нет. России нужна народная партия а не карманная партия олигархов-хабадников Едро .
  15. RockerMan Звание
    RockerMan
    +1
    Сегодня, 10:54
    Цитата: tralflot1832
    Для чего в Англию завезли миллионы мигрантов ,чтобы белые не вякали !!!Счас начнётся ,а в России что не так.Да не так у нас нет ни одного города где мигранты составляют от 1/3 до 2/3 населения .Белых превратили в аборигенов в некоторых городах Англии.Шотландия пока держится, там климат пожёстче .Наблюдаем не мешаем .

    В России механизм несколько иной. Даже при небольшом, относительно общего числа жителей, количестве мигрантов, продавливание своих интересов они проводят через диаспоры, сросшиеся с властью на местах. При этом мнение подавляющего большинства жителей, просто игнорируется. Это основная проблема во всех регионах страны.