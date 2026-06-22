Фарадж: Просто поменять одного премьера на другого не выйдет - требуем выборов
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Лидер Партии реформ Великобритании Найджел Фарадж призвал к проведению досрочных всеобщих выборов в стране. Он заявил, что его партия готова предложить стране «значительные перемены» и не позволит Лейбористской партии просто заменить одного непопулярного премьера на другого.
Фарадж:
Если лейбористы думают, что смогут навязать другого своего политика на пост премьер-министра, то их ждёт разочарование.
Руководство Лейбористской партии пыталось провернуть хитрый план: объявить об отставке Кира Стармера, но оставить его на посту премьер-министра как минимум до осени, не проводя смены всего кабинета. Такой манёвр должен был дать партии время на перегруппировку на фоне катастрофического падения рейтингов.
Однако рейтинги лейбористов продолжают стремительно снижаться после череды неудачных решений правительства. Падает популярность и у главной оппозиционной силы — Консервативной партии, что создаёт окно возможностей для Партии реформ.
Фарадж подчеркнул, что британцы устали от «профессиональных политиков» из истеблишмента и хотят реальных перемен, а не пустой говорильни. По его словам, только досрочные выборы позволят избирателям дать оценку текущей власти и выбрать новый курс.
Эксперты отмечают, что отставка Стармера и внутрипартийные игры лейбористов лишь усиливают политический кризис в стране. Если парламент поддержит идею досрочных выборов, Великобританию может ждать одно из самых непредсказуемых голосований за последние годы. На данный момент Партия реформ опережает, по опросам, и лейбористов, и консерваторов. Но позволят ли Фараджу выиграть выборы?
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