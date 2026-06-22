Глава британского правительства Кир Стармер принял решение уйти в отставку. Он сложит с себя полномочия лидера лейбористов, но продолжит исполнять обязанности премьера, пока не будет избран его сменщик.Москва оперативно отреагировала на это событие. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для прочих европейских политиков, которые поддерживают Украину. Их он охарактеризовал как сторонников эскалации конфликта.Дмитриев отметил, что призывал британского премьера к уходу больше года, и перечислил основные провалы его кабинета. В их числе деструктивный внешнеполитический курс, проблемы с мигрантами, скачок уличной преступности, а также ошибки в энергетической и финансовой сферах.Соединённое Королевство, активно поддерживавшее Украину с самого начала спецоперации, вновь остаётся без постоянного руководителя. Ранее американский лидер Дональд Трамп также прогнозировал уход Стармера, при этом отзываясь о нём в положительном ключе.Сам Стармер ещё 12 июня утверждал, что не допустит хаоса в стране, однако своего обещания не сдержал. Давление на него усилилось на фоне растущей популярности мэра Большого Манчестера Эндрю Бёрнема. Его издание Bloomberg уже прочило в соперники действующему премьеру.

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