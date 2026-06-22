Дмитриев назвал отставку Стармера знаком для других разжигателей войны в Европе

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Дмитриев назвал отставку Стармера знаком для других разжигателей войны в Европе


Глава британского правительства Кир Стармер принял решение уйти в отставку. Он сложит с себя полномочия лидера лейбористов, но продолжит исполнять обязанности премьера, пока не будет избран его сменщик.

Москва оперативно отреагировала на это событие. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для прочих европейских политиков, которые поддерживают Украину. Их он охарактеризовал как сторонников эскалации конфликта.

Дмитриев отметил, что призывал британского премьера к уходу больше года, и перечислил основные провалы его кабинета. В их числе деструктивный внешнеполитический курс, проблемы с мигрантами, скачок уличной преступности, а также ошибки в энергетической и финансовой сферах.

Соединённое Королевство, активно поддерживавшее Украину с самого начала спецоперации, вновь остаётся без постоянного руководителя. Ранее американский лидер Дональд Трамп также прогнозировал уход Стармера, при этом отзываясь о нём в положительном ключе.

Сам Стармер ещё 12 июня утверждал, что не допустит хаоса в стране, однако своего обещания не сдержал. Давление на него усилилось на фоне растущей популярности мэра Большого Манчестера Эндрю Бёрнема. Его издание Bloomberg уже прочило в соперники действующему премьеру.
31 комментарий
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    +12
    22 июня 2026 15:06
    Придёт другой , ещё хуже предыдущего.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +5
      22 июня 2026 15:19
      Ну не совсем так. Там, в отличии от, от смены личности не меняются интересы в целом и по доброте душевной никто широких жестов не делает.
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +5
        22 июня 2026 15:42
        Вчера из Северодвинска какой-то журналист вещал и поведал, что-де нынче в Северодвинске солнце не заходит который день подряд, и вся прошлая неделя была такой же, и это - достижение местных администраций. А Дмитриев круче: приказал Стармеру уйти - и тот взял под козырек.
        1. Melior Звание
          Melior
          +2
          22 июня 2026 16:10
          Прошла весна, настало лето - спасибо партии за это!
          laughing
          1. commbatant Звание
            commbatant
            +1
            22 июня 2026 18:47
            Цитата: Melior
            Прошла весна, настало лето - спасибо партии за это!
            laughing

            Нам солнце не надо, нам Партия светит, нам кушать не надо, работать давай!
    2. bambr731 Звание
      bambr731
      +2
      22 июня 2026 15:33
      Придёт другой , ещё хуже предыдущего.

      На Западе русофобов лет на 500-600 припасено
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +17
    22 июня 2026 15:09
    Дмитриев отметил, что призывал британского премьера к уходу больше года, и перечислил основные провалы его кабинета.

    belay кто такой Дмитриев, чтобы «призывать»? Стармер вообще про него знает?
    Как-то много стало «Дмитриева» в СМИ!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +6
      22 июня 2026 15:19
      Дмитриев назвал отставку Стармера знаком для других разжигателей войны
      Дмитриев мушшина строгий - сказал, как отрезал ! Макронам, Мерцам, Трампам - приготовится ! bully
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +3
        22 июня 2026 15:30
        Цитата: Uncle Lee
        Дмитриев мушшина строгий - сказал, как отрезал ! Макронам, Мерцам, Трампам - приготовится ! bully

        Да нет, пока пусть расслабятся - у него Ритуал Призыва больше года занимает laughing шаманист однако!
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          +4
          22 июня 2026 15:44
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Ритуал Призыва больше года занимает

          И ему еще тоннель копать в Америку....Отпустило пацанов. fellow
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      0
      22 июня 2026 15:27
      кто такой Дмитриев, чтобы «призывать»? Стармер вообще про него знает?
      Через пару лет будут задавать другой вопрос. А кто такой Стармер? В Мелкобритании премьеры меняются так быстро что их фамилии уже стали забывать. Последняя, кого я помню, была Лиза с трассы. Следующих уже не помню. Так что сам по себе факт смены премьера ничего не значит. Вот в магазине кассирша сменилась. На что это повлияет? recourse А в Британии премьер сменился.
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      22 июня 2026 15:29
      Выпускник Стэнфорда, который у нас считается нежелательной организацией - очень важная персона bully
    4. Малынец_ Звание
      Малынец_
      +3
      22 июня 2026 15:43
      Я тоже поражен..до всего ему дело есть от тоннеля до фашистской брыгании

      ..Россией займитесь и войной с фашисткой Украиной ... мерзко и противно слушать пустые угрозы..
  3. NICK111 Звание
    NICK111
    +4
    22 июня 2026 15:10
    "Дмитриев отметил, что призывал британского премьера к уходу больше года". Значит услышал Старпер призывы Дмитриева. Почему бы ему не призвать к отставке и Дона-миротворца, и Мерца вкупе с Макароном, а заодно и Зелю? Может тоже услышат. Чем Черт не шутит.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    22 июня 2026 15:11
    Цитата: NICK111
    Почему бы ему не призвать к отставке и Дона-миротворца, и Мерца вкупе с Макароном
    Потому что это бумажный тигр
  5. Kamarada Звание
    Kamarada
    +3
    22 июня 2026 15:11
    Эти идиоты которые сменяются друг друга как в калейдоскопе ничего не решают . Их дело мордой светить и подписи ставить. Всё равно все планы разрабатывают другие сатанисты . Их имена многие даже и не знают . Они в телевизоре не светятся . Уйдёт этот другой будет продолжать ту же линию .
  6. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +6
    22 июня 2026 15:14
    Отсутствие интеллекта написано на лице Дмитриева, а это заявление лишнее тому подтверждение,любой кто придет на место Стармера продолжит ту же политику,в том числе и в отношении России.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      22 июня 2026 15:19
      taiga2018 hi ,судя по последним новостям в России и на данном сайте у нас проблем покруче и в количестве и в степени чем у Англии и Стамера вместе взятых.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    22 июня 2026 15:16
    Я бы назвал эту фотографию " Не взяли .Перегруз " .Резиновый лайнер отплывает от берегов Франции в Англию .Стармера сгубили " мигранты" и большая любовь к " зелёной энергетике " ,Украина тут не причём .Англичанам нас рать на Украину.Согласен с Дмитриевым .
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    22 июня 2026 15:17
    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для прочих европейских политиков

    И что у политиков такая страсть к сигналам.
    ЕС подаёт свои сигналы, Белый дом свои...тут ещё Дмитриев со своими сигналами семафорит...сигнальщики...азбуки Морзе.
    Со стороны они очень глупо выглядят.
  9. бухач Звание
    бухач
    +3
    22 июня 2026 15:18
    Дмитриеву надо было призывать всех лидеров подряд а не зацикливаться на этом фрукте,или магии только на британца хватило?Пускай соберёт команду таких же как он и хором призывают,хором!Авось сокрушат гидру европейскую.
  10. esoterica Звание
    esoterica
    0
    22 июня 2026 15:19
    Британский премьер-министр на самом деле ничего сам не решает. В Британии всё решает элита, как она скажет, так и будет.
  11. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июня 2026 15:21
    А чем душит Бёрнем? Это не наши проблемы это проблемы зеленского .Теперь надо платить Бёрнему.
  12. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    22 июня 2026 15:21
    Дмитриев отметил, что призывал британского премьера к уходу больше года

    похоже, мы много чего не знаем о нашем Дмитриеве)
    то-то же, ни один британский премьер, за последние 10 лет, не просидел в своём кресле положенные 5 лет!
    - Тереза Мэй, вступление: июль 2016 года, окончание: июль 2019 года
    - Борис Джонсон, вступление: июль 2019 года, окончание: сентябрь 2022 года
    - Лиз Трасс, вступление: сентябрь 2022 года, окончание: октябрь 2022 года
    - Риши Сунак, вступление: октябрь 2022 года, окончание: июль 2024 года
    - Кир Стармер, вступление: июль 2024 года, окончание: июнь 2026 года
    определенно, работа Дмитриева!

    а если серьезно, то, как отметил уважаемый комментатор выше, Стармер хоть знает о существовании Дмитриева?)
    Дмитриев, конечно, может даже заявить, что и солнце, по его призыву, появляется по утрам, и заходит по вечерам, без проблем! но всерьёз это обсуждать - такое себе...
  13. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    0
    22 июня 2026 15:26
    Вице-спикер Совфеда Константин Косачев: "Отставка британского премьера Кира Стармера не скажется на политике Великобритании на российском направлении, кто бы ни занял его место, Лондон не откажется от многовековой традиции русофобии".
  14. APASUS Звание
    APASUS
    +2
    22 июня 2026 15:48
    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для прочих европейских политиков, которые поддерживают Украину.

    Дмитриев ,что Песков уже ,становится предсказуемым.
    Стармер или не Стармер ,какая разница ,так и с Каллас. Сам политический курс Европы на войну не меняется ,а от перемены стульев в зале, ничего не происходит !
  15. Дедок Звание
    Дедок
    +1
    22 июня 2026 16:41
    Дмитриев назвал отставку Стармера знаком для других разжигателей войны в Европе

    а он - провидец?
    или - так - поболтать?
  16. pexotinec Звание
    pexotinec
    +2
    22 июня 2026 17:19
    Англичанка всегда гладит кто бы ею не правил. У них это в крови
    1. guest Звание
      guest
      0
      22 июня 2026 17:22
      Да от перестановки кроватей в борделе....
  17. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    22 июня 2026 17:40
    Ничего не изменится как запад был морем фашистской грязи так и останется.
  18. рядовой61 Звание
    рядовой61
    0
    Вчера, 10:07
    хрен редьки не лучше, у наглии всё равно будет позиция.антироссийская