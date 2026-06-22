Украинские БПЛА были направлены на центр космической связи «Дубна» под Москвой

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Украинские БПЛА были направлены на центр космической связи «Дубна» под Москвой


Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Информацию официально подтвердил оператор спутниковой связи – государственное предприятие «Космическая связь».



По данным организации, украинским БПЛА не удалось нарушить работу вещания. Радиосвязь и телевещание работают исправно. Сейчас на территории центра идут работы по устранению последствий атаки. Сообщается, что никто из персонала в результате нападения не пострадал.

Ранее украинский Генштаб заявил о «поражении» центра, сообщив о «масштабном задымлении» на объекте. При этом убедительных доказательств противник не опубликовал.

ЦКС «Дубна» – на сегодняшний день самая крупная станция космической связи на территории России. Она отвечает за работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Центр введён в эксплуатацию в 1980 году. Через него организованы международные спутниковые каналы. В их числе правительственная связь с США, Францией и Великобританией.

Ранее российские власти сообщали о массированной атаке БПЛА на Москву и область. По данным мэра Сергея Собянина, силы ПВО сбили 84 беспилотника за прошедшие сутки. Все они направлялись к столице.
98 комментариев
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  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +27
    22 июня 2026 15:23
    Принуждение России к миру успешно продолжается,а в Кремле до сих пор всерьез воевать не собираются,чувствую такими темпами не Украина а Россия окажется в каменном веке.
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +7
      22 июня 2026 16:22
      Более подробно об этом центре.

      ЦКС «Дубна» — крупнейший телепорт России и один из крупнейших в Восточной Европе, филиал государственного оператора спутниковой связи ГП КС. Он введён в строй в 1980 году как «олимпийский объект» — именно через него шла трансляция Московской Олимпиады-80 на страны Европы и Атлантики. В феврале 2025-го центру исполнилось 45 лет.

      Какие у него функции
      «Дубна» — это наземный узел, который связывает спутники с земными сетями связи и решает сразу несколько задач:

      Распространение федерального, регионального и коммерческого вещания — более 200 теле- и радиопрограмм в цифровых пакетах.

      Обеспечение президентской и правительственной спутниковой связи. Эти линии зарезервированы и имеют приоритет над остальными.

      Телеметрия, слежение и управление космическими аппаратами — в том числе спутниками серии «Экспресс» на геостационарной орбите.

      Развёртывание и эксплуатация ведомственных и корпоративных сетей связи, включая VSAT в труднодоступных районах, и широкополосный доступ в интернет.

      Орбитальные испытания и мониторинг загрузки спутников.

      Если вдуматься,какие последствия могли быть, если бы атака была результативной, то становится не по себе. Обычно подобные удары наносятся перед нападением. Вспомним "Бурю в пустыне".
    2. Eugene Zaboy Звание
      Eugene Zaboy
      0
      Вчера, 05:10
      Цитата: taiga2018
      По данным организации, украинским БПЛА не удалось нарушить работу вещания. Радиосвязь и телевещание работают исправно. Сейчас на территории центра идут работы по устранению последствий атаки. Сообщается, что никто из персонала в результате нападения не пострадал.


      Почему же не собираются воевать, даже атаку успешно отбили. Объект защищает не Кремль, а "специально обученные люди, или военные специалисты, а также спецслужбы, которые докладывают по инстанции в Кремль, что объект к отражению атак готов. Иначе их ждёт проверка и непредсказуемые выводы, которые могут отразится на карьере, а этого они боятся, или получили одобрение сверху на недостаточную защиту объекта из-за отсутствия ресурсов. Тогда к ним претензий не будет.

      По данным организации, украинским БПЛА не удалось нарушить работу вещания. Радиосвязь и телевещание работают исправно. Сейчас на территории центра идут работы по устранению последствий атаки. Сообщается, что никто из персонала в результате нападения не пострадал.


      Понятно, что возможны новые, более успешные удары и теперь все зависит от скорости реакции МО России и спецслужб на возможности Украины повторить массированную атаку на центр. Кремль в данном случае выступает как наблюдатель и сможет отреагировать только по результатам успеха, либо провала. В каменный век Россию загонит не Кремль, а весь государственный и хозяйственный аппарат управления, без исключений по должностям и уровням и правоохранительные органы. От них сегодня зависит результат, а не от Кремля. Каждый на своём месте решает исход войны.
  2. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +27
    22 июня 2026 15:23
    Что новости пошли одна другой "краше",осталось только что разматериться.
    1. Canecat Звание
      Canecat
      +27
      22 июня 2026 15:35
      Прощупывание слабых мест.
      ТНК уже накрыли прорывом, сейчас еще и связь уронят, спустя какое то время. Все по законам войны, а нам нельзя, у нас спецоперация.
    2. Kingissep Звание
      Kingissep
      +6
      22 июня 2026 15:41
      Против чего не боролись, на то и напоролись. Ведь Путин еще с 2000х гайки в стране закручивал. Остался один легальный и рабочий вариант хоть что то исправить - пойти и в сентябре проголосовать против ЕР.
      1. Энный Звание
        Энный
        +9
        22 июня 2026 15:44
        Да поздно. Те кто говорил во времена, когда можно что то было сделать на выборах - ху из ху мистер Путин, кто в земле. Кто за бугром. Кто в тюряге. Очнулись блин
        1. Комментарий был удален.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +12
            22 июня 2026 16:46
            Цитата: Kingissep
            Если бы выборы можно было контролировать на 100%, ребята из Кремля не потели бы с подкупом бюджетников

            Извиняюсь, спросить хочу - "а за кого голосовать нужно в России, кто соответствует статусу" ?
            1. Kingissep Звание
              Kingissep
              -5
              22 июня 2026 18:31
              Вообще можете голосовать за кого хотите, я вам могу точно посоветовать принцип "выбирай самую оппозиционную, и одновременно популярную партию". Т.е. если на выборах будет яблоко, можете за них голосовать (я пока на распутье), если не будет, то голосуйте за кпрф, они популярнее всех, соответственно у них шансы победить выше. Точно не голосуйте за НЛ (они созданы ЕР чтобы оттягивать голоса "живых" избирателей) и собственно за самих ЕР.
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +1
                22 июня 2026 19:13
                Цитата: Kingissep
                если не будет, то голосуйте за кпрф, они популярнее всех, соответственно у них шансы победить выше.

                А разве не коммунисты допустили уничтожение КПСС и привели "на трон" Эльцына ?
                1. Kingissep Звание
                  Kingissep
                  -2
                  22 июня 2026 19:21
                  Не интересовался историей КПСС и развала СССР. Могу сказать одно: большинство оппозиционной партии в Госдуме - это не шутка. Наша цель какая? Сделать в стране настоящую демократию, прежде всего с честными выборами, независимыми сми и хорошими судами, т.е. создать условия для появления настоящей, а не системной оппозиции. Когда появится серьезная оппозиция, россияне сами выберут наиболее подходящий себе путь. Так вообще то демократия и работает. Люди голосуют за свое будущее, а не группка каких то бандитов решает свои проблемы с за счет населения страны.
                  1. carpenter Звание
                    carpenter
                    0
                    22 июня 2026 21:51
                    Цитата: Kingissep
                    Сделать в стране настоящую демократию, прежде всего с честными выборами

                    Интересно, а где вы видели честные выборы и настоящую демократию в капиталистическом обществе ?
                    Это утопия.
                    1. Kingissep Звание
                      Kingissep
                      +1
                      Вчера, 15:20
                      Такая демократия будет явно лучше нынешней. И выборы будут честнее. А 100% демократии и в теории быть не может, не бывает ничего абсолютного. Если мыслить по логике "если не 100%, то лучше ничего (0%)", то и рак лечить не надо, он не лечиться. И с преступностью бороться тоже не надо, она неискоренима laughing. Это нездоровая логика.
                      1. carpenter Звание
                        carpenter
                        -1
                        Вчера, 16:33
                        Цитата: Kingissep
                        Такая демократия будет явно лучше нынешней. И выборы будут честнее.

                        Кучка странных личностей захватила власть и развалила Союз. Заодно уничтожили практически всю высокоточную промышленность, которая была. Сферу образования и здравоохранения превратили в услуги, что априори подразумевает «отдай кошелёк и не греши». Потеряли 14 с лишним миллионов человек – немногим меньше, чем в страшную Великую Отечественную войну.
                        Воры и жулики украли у нас нашу страну, но кто им помог очень сильно в этом?.. Не мы ли сами? И вы думаете новые выборы будут лучше, чем те ?
                        Вы же сами два раза выбирали пьяницу Ельцыны, затем другого. Итак всё идёт уже 35 лет, а дальше лучше не будет.
                        Перестаньте быть фантастом, спуститесь на наше бренную землю.
                        Каждый народ достоин того правительства, которое он имеет!
                      2. Kingissep Звание
                        Kingissep
                        0
                        Вчера, 23:12
                        Итак всё идёт уже 35 лет, а дальше лучше не будет

                        Конечно! Если не голосовать и терпеть дальше - точно ничего не будет.
                        Каждый народ достоин того правительства, которое он имеет!

                        Нет, я человек, и достоин гораздо большего, чем закостенелая вертикаль власти, погрязшая в коррупции и лжи, и возглавляемая трусливым предателем.
                      3. carpenter Звание
                        carpenter
                        0
                        Сегодня, 09:33
                        Цитата: Kingissep
                        Конечно! Если не голосовать и терпеть дальше - точно ничего не будет.

                        Представляю, кого вы там навыбираете. Вон украинцы довыбирались, так что местечковый садист оказался у власти.
              2. udushyev Звание
                udushyev
                0
                Сегодня, 14:34
                яблоко - полный &&&&ц. Профессор экономики Явлинский - "программа 500 дней" - 250 дней - фондовый рынок.
                Это за 8 мес профессор предполагал полностью уничтожить госсобственность и навести полную законодательную революцию ? Интересно, в какой стране данный профессор обитал, и сколько времени он работал в реальной экономике?
                Таких людей к власти допускать нельзя вообще, да он и не стремлся никогда что-то действиельно сделать. Прокукарекал - потом хоть не рассветай...
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +4
        22 июня 2026 17:21
        Голосуй, не голосуй - всё равно получишь.... Буржуазная типа демократия - она такая.
        1. Kingissep Звание
          Kingissep
          0
          22 июня 2026 18:32
          В моем комментарии выше я объяснил, почему это не так работает. Комментарий правда удалили sad. Могу по вашему желанию повторно все подробно расписать.
          1. paul3390 Звание
            paul3390
            +3
            22 июня 2026 19:48
            Вы хотите одарить нас сакральным знанием? Не трудитесь - сами грамотны.
            1. Kingissep Звание
              Kingissep
              +2
              22 июня 2026 20:03
              Да нет в этом знании ничего сакрального. Просто логичный вывод: если власть так старается "победить" на выборах, значит этот "вопрос" не решается одним письмом Элле Памфилове. Значит имеет смысл голосовать. И не просто имеет смысл, а в наших реалиях жизненно необходимо.
              1. carpenter Звание
                carpenter
                0
                22 июня 2026 21:54
                Цитата: Kingissep
                И не просто имеет смысл, а в наших реалиях жизненно необходимо.

                Скажу проще - "кого треба, того и выберут".
                1. Kingissep Звание
                  Kingissep
                  0
                  Вчера, 15:33
                  Нет не проще. Это самообман.
      3. Zyablicev43 Звание
        Zyablicev43
        0
        Вчера, 05:30
        А меня шибко беспокоит-согласится ли Зеля на трехдневное перемирие на период нашего выражения верноподданических чувств,а вдруг захочет по Центризбиркому вдарить...
        1. Kingissep Звание
          Kingissep
          0
          Вчера, 15:39
          В части вопросов безопасности: мы каждый день подвергаемся серьезному риску, исходящему от украины. Шел по улице и раз - бпла упал. Поэтому считаю что сходить один раз в сентябре на выборы безопасно с учетом наших ежедневных выходов/выездов на улицу. А оборона Центризбиркома лежит на плечах ПВО. Так что перемирие будет явно излишним, ведь как показывает практика они всегда односторонние.
  3. cmax Звание
    cmax
    +3
    22 июня 2026 15:24
    Да уж, " центры принятия решений" у них просто неутомимы. Может наконец надо их напрячь, чтобы меньше таких идей приходило в голову ( вопрос к МО). Когда нет головы, нет и идей! Имхо
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +12
      22 июня 2026 15:27
      cmax hi а М.О. у нас сами решения принимают? Или приказы исполняют!
      1. cmax Звание
        cmax
        +5
        22 июня 2026 15:53
        Цитата: Ропот 55
        cmax hi а М.О. у нас сами решения принимают? Или приказы исполняют!

        Да фиг их знает, кто что там делает, кто что исполняет или выполняет. По ходу левая рука не знает где правая и наоборот. Это по нынешней обстановке в стране, руководителей много, хозяина нет.
      2. SSR Звание
        SSR
        0
        22 июня 2026 18:35
        Цитата: Ропот 55
        cmax hi а М.О. у нас сами решения принимают? Или приказы исполняют!

        Ошибаться можно - врать нельзя.
    2. Kingissep Звание
      Kingissep
      -5
      22 июня 2026 15:42
      Или второй вариант - заменить безголовых на нормальных. Сразу воевать начнем, а не спецоперацию проводить.
      1. Yarr_Arr Звание
        Yarr_Arr
        -2
        22 июня 2026 15:46
        "...воевать начнём..." - а вы это кто?
        Те, кто 13.05.2026 зарегистрировался на сайте?
        1. Kingissep Звание
          Kingissep
          0
          22 июня 2026 16:09
          За Россию. Данный форум читал с 2023 (или 24) года. Зарегистрировался в мае потому что надо было оставить комментарий.
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +4
    22 июня 2026 15:25
    ЦКС "Дубна" один из крупнейших объектов спутниковой связи в России, связывающий спутники на орбите с наземными сетями, принимая, передавая и обрабатывая сигналы.

    Враги хотят оставить нас без "глаз".
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +10
      22 июня 2026 15:28
      alexboguslavski hi ,так они хотя нас оставить без много чего, очень уж активно взялись в последнее время,Е.С. все таки вышло на промышленные масштабы производства.
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +7
      22 июня 2026 15:51
      Цитата: alexboguslavski
      Враги хотят оставить нас без "глаз".

      самое страшное, что мы без
  5. alanery Звание
    alanery
    +1
    22 июня 2026 15:26
    А на такое что гарант ответит?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +13
      22 июня 2026 15:28
      Ну, что цели будут достигнуты. Вы что хотите услышать?
    2. taiga2018 Звание
      taiga2018
      +9
      22 июня 2026 15:33
      Цитата: alanery
      А на такое что гарант ответит?

      А гарант уже ответил что будет укреплять ПВО,только вот не уточнил к какому году,а так все якобы идет по какому то плану-СВО продолжается,наша армия неся потери и не малые потихоньку продвигается,проблем с топливом становится все больше,власть ждет когда барин Трамп соизволит обратить свое внимание на этот конфликт,Зеленский прекрасно себя чувствует угрожая безнаказанно всем вокруг.Короче в чьей то реальности все прекрасно.
    3. Kingissep Звание
      Kingissep
      0
      22 июня 2026 15:45
      Так он гарант чего? Поражения России в этой войне? Если так, то ничего (и тем более ничем) дельного он ответить не может, не способен.
      1. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +7
        22 июня 2026 16:10
        Вы не допускаете, что его задача- обеспечить стране мягкий уход в небытие?
        1. Kingissep Звание
          Kingissep
          -1
          22 июня 2026 16:16
          Возможно. Для меня поражение России в этой войне означает как минимум позор и потерю репутации страны (помимо потери ресурсов). Может быть это даже вызовет наш уход с мировой арены. В таком случае главное страну сохранить, ведь в нашей истории были периоды затмения. Потом мы все равно возвращали себе свое.
          Не хочу думать о плохом, надеюсь на самый лучший сценарий для текущего момента.
        2. Обычный Звание
          Обычный
          -8
          22 июня 2026 16:36
          Кому вы объясняете, ципсоте зарегистрированной 13 мая?
          1. Kingissep Звание
            Kingissep
            +2
            22 июня 2026 18:38
            Если я против Ер и Путина значит я ципсо и ххл? Путин теперь неприкасаемый лидер нации, Сталин 2.0?
            1. Обычный Звание
              Обычный
              +1
              22 июня 2026 18:46
              Не обязательно ,просто человек который без году неделя на сайте начинает с таких крутых оборотов, нагнетая не по делу и гоня волну, вызывает у меня такие вот мысли. Каждый лай в сторону страны в это время, играет на руку врагу. Ну раз так, то я вот думаю что ты из ЦИПСО. Еще один нюанс заключается в том, что недоумки с 404, когда регистрируются на ВО ,дабы казаться патриотом, выбирают себе аватары либо в виде гербов, в виде советских орденов ,флагов и т.д.
              1. Kingissep Звание
                Kingissep
                +1
                22 июня 2026 19:06
                Может быть действительно резко, но я вроде как не гоню на страну, я гоню на власть. А понятия эти разные. Страна это мы, народ, население, вместе с властью. А власть, это соответственно наши ставленники, выходцы из народа, которых мы выбрали для управления страной. По крайне мере так должно быть...
                1. Обычный Звание
                  Обычный
                  0
                  22 июня 2026 20:05
                  А это равнозначно. Выше я высказал как я это понимаю и, думаю если я не на все 100 прав, то близко. Враг именно этого и добивается. Ты думаешь почему они по мирному населению бьют каждый день? Потому чтобы народ начал роптать. Чтобы в массах своих началось недовольство, в том числе и властью Напомни мне, когда мы теряли свою страну за счет врага и когда за счет смуты внутри страны. Вот тут и есть понимание того ,что так победить нас не могут, но могут вызвать волнения внутри страны, а ты им в этом помогаешь, даже если не ципсо, то чем ты тогда лучше их, если только придя на ВО, засучив рукава начинаешь агитацию, а? Поаккуратней стоило бы быть в лозунгах и оценках. А еще лучше, можно поучаствовать в СВО, своим примером и рвением показать как надо.
                  1. Kingissep Звание
                    Kingissep
                    +1
                    22 июня 2026 20:20
                    Подожди, я же не призываю к свержению власти, я призываю голосовать против нее на выборах, мирно, без суеты. Это наше конституционное право. А роптание народа - это саморегулятор, "механизм подачи сигнала" властям, что что то идет не так. Почему если я хочу иметь нормального главу государства, я должен идти на сво?
                    Враг именно этого и добивается. Ты думаешь почему они по мирному населению бьют каждый день?

                    Сущность у них такая. Они не могут без этого. Не зря украину называют АнтиРоссией. А насчет псиопов и вот этого всего: я считаю что это прежде всего делается ради посева паники, а не смуты среди населения. Туда же телефонные мошенники. Они просто садисты и все. Нравится им, когда человек в панике не понимает что ему делать.
                    А внутренние смуты... Про них можно сказать, что несмотря на смену власти, страна никуда в итоге не исчезала. Чем то они похожи на другие темные моменты в истории. Из всех них Россия всегда выбиралась. И из этого обязательно выберется.
                  2. hermit Звание
                    hermit
                    +2
                    22 июня 2026 21:27
                    Если власть запуталась в своих политических играх, если она не хочет считать войну войной и не в состоянии защитить своих граждан, то какое отношение может быть у народа к такой власти? Призывать к поддержке власти в такой ситуации - это мазохизм и больше ничего.
    4. Комментарий был удален.
    5. cmax Звание
      cmax
      +2
      22 июня 2026 15:48
      Цитата: alanery
      А на такое что гарант ответит?

      Я думаю в том же ключе, как и о проблемах в Крыму:
      .....власти ведут работу по минимизации последствий нехватки топлива в Крыму. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.
      Ведут же!
    6. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
  6. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    22 июня 2026 15:27
    Не ну погибших нет, красные линии не пострадали, отвечать по сараям не будем request
  7. Комментарий был удален.
  8. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +2
    22 июня 2026 15:32
    Главное - не поддаваться на провокации и не паниковать! Всё путём!
    1. Starover_Z Звание
      Starover_Z
      +2
      22 июня 2026 17:53
      Цитата: кокосов тима
      Главное - не поддаваться на провокации и не паниковать! Всё путём!

      Ну прям как 85 лет назад - на провокации не поддаваться, у нас договор о ненападении !
  9. KCA Звание
    KCA
    +1
    22 июня 2026 15:37
    Видать их где-то очень далеко перехватили,у меня никаких взрывов слышно не было, по прямой до ЦКС километра 3 и окно в его сторону смотрит, сам не видно, правда, деревья мешают, надо будет у племянницы спросить, она щаз на огороде живёт, а от него уже видно большие тарелки
  10. Tagan Звание
    Tagan
    -12
    22 июня 2026 15:37
    Цитата: taiga2018
    Принуждение России к миру успешно продолжается

    В ВОВ с паникерами поступали жёстко, но было это оправдано. Сейчас такие меры очень нужны!
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      22 июня 2026 15:41
      Ну в ВОВ понятно. Всё таки советское общество, коммунизм. А как с паникёрами поступали при капитализме, царях? Ну в "России которую мы потеряли"?
    2. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +10
      22 июня 2026 15:47
      Цитата: Tagan
      В ВОВ с паникерами поступали жёстко

      в Великую отечественную, многие генералы, уже были бы расстреляны за то, что сейчас происходит
      1. Tagan Звание
        Tagan
        -5
        22 июня 2026 15:52
        в Великую отечественную, многие генералы, уже были бы расстреляны за то, что сейчас происходит

        Одно другому не помеха.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          +8
          22 июня 2026 15:54
          Цитата: Tagan
          Одно другому не помеха.

          поверьте, как парочка генералов лбом в стену упрется, так и "паника" закончится
          правды ради люди не паникуют, у них просто вопросы появляются
          1. Tagan Звание
            Tagan
            -4
            22 июня 2026 16:22
            правды ради люди не паникуют, у них просто вопросы появляются

            Ещё как паникуют. Иногда доходит до абсурда. То гречку снесут с прилавков, то сахар, то деньги бегут массово снимать под самыми бредовыми вброшенными провокациями. Наблюдать подобное можно было не раз. Не только они в этом виноваты, но то, что среди граждан серьезная доля ведомых, это факт. И частенько они выступают в роли полезных идиoтoв.
            1. Василенко Владимир Звание
              Василенко Владимир
              +3
              22 июня 2026 16:37
              Цитата: Tagan
              Ещё как паникуют. Иногда доходит до абсурда. То гречку снесут с прилавков, то сахар
              ерундой не страдайте
              Цитата: Tagan
              И частенько они выступают в роли полезных идиoтoв.

              так не надо создавать условий
              1. Tagan Звание
                Tagan
                0
                22 июня 2026 18:11
                ерундой не страдайте

                Не по адресу.
                так не надо создавать условий

                Независимо от этого должна быть своя голова на плечах.
                1. Василенко Владимир Звание
                  Василенко Владимир
                  +4
                  22 июня 2026 18:15
                  Цитата: Tagan
                  Независимо от этого должна быть своя голова на плечах.

                  так она и есть, отсюда и вопросы к власти
    3. Комментарий был удален.
    4. Kingissep Звание
      Kingissep
      +3
      22 июня 2026 15:59
      Причем здесь паникерство? Вместо укрепления ПВО и ответных ударов для реального возмездия, а не для галочки, власти твердят одно и то же. Вот Путин на ПМЭФ сказал, что сво закончиться когда Россия достигнет своих целей. А когда она их достигнет с такими самоограничениями? Никогда. Значит надо снимать эти ограничения, а чтобы их снять нужно сменить власть.
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    22 июня 2026 15:46
    что следующее, удар по Красной площади?!!!!!
    1. next322 Звание
      next322
      +4
      22 июня 2026 16:02
      Лучше по Барвихе с Рублевкой.....Даже если по кремлю прилетит,наверное утрутся и будут ждать приезд Уиткофа с Кушнером, и напишут жалобешку в ООН.....
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        0
        22 июня 2026 16:04
        Цитата: next322
        Лучше по Барвихе с Рублевкой.....

        боюсь, что многие, просто стоя, будут кричать бис
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +1
          22 июня 2026 16:53
          Василенко Владимир hi ,было уже в 2023 (если не ошибаюсь) тогда ещё Соловьев по это поводу возмутился.
          Соловьёв вышел из себя после сообщений о дронах на Рублёвке: "Чё вы так радуетесь?"
          31 мая 2023 Царьград.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      -2
      22 июня 2026 16:06
      Да запросто. Если наши решатся ударить по центру Киева, судя по последним событиям, даже не сомневаюсь, что Красная площадь будет полыхать.
  12. avatar123 Звание
    avatar123
    0
    22 июня 2026 15:51
    Ну а что вы предлагаете сделать? Из козырей у нас есть только яо, дроны по Европе, охота на вар Украины.
    Причем впр самая сложная цель, учитывая то, как работает наша разведка.
    Окей, выбираем дроны по Европе. Есть шанс, что нас начнут помнить из самолёты (как минимум). Наше ПВО справится? Справимся ли мы с Европой в неядерном конфликте? Сомневаюсь.
    ЯО. Тут вариантом применения много. Первый это ударить массово по лбс и значимым тылам(мосты, хабы, порты, тоннели). Да, негуманно, но это война. Таким образом можно будет закончить войну за месяц. Но последствия непредсказуемы, хотя отметку мы вряд ли получим, но именно политически можем стать изгоем(уже стали без чо, но ладно).
    Второй вариант - ударить тяо ещё и по хабам в Европе. Возможно получим ответку, возможно нет, т.к. будут бояться нашего сяо.
    Таким образом можно будет заглушить военный потенциал Европы процентов на 50. Этот вариант хорош, если наверху знают, что Европа на нас прям реально собирается напасть.
    Ну и самый любопытный но малоизученный вариант - попробовать спалить ядеркой старлинки в космосе. Эффект на фронте будет существенный, но не критичный. Шанс стать страной изгоем тоже не такой высокий, т.к. космос это ещё не города.
    Все это пути эскалации. Других не вижу
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      22 июня 2026 15:59
      Технотриллеры не ваша стезя, поверьте.
      1. avatar123 Звание
        avatar123
        -1
        22 июня 2026 16:03
        Да хорошо бы если так, только где-то в середине февраля 22 года я довольно точно предсказал, что без применения обезаруживающего тактического ядерного удара ввод войск будет ловушкой. Так и оказалось.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          -1
          22 июня 2026 16:15
          Ну тогда вполне можете ИП организовать, стать генеральным директором института геополитики ну скажем галактики млечный путь. Ну чтобы солидно. И писать статьи на сайты, за денежку.
          1. avatar123 Звание
            avatar123
            +2
            22 июня 2026 16:29
            Спасибо, интересно. И сколько вам заплатили за пять тысяч комментов?
            1. Копчёный Звание
              Копчёный
              0
              22 июня 2026 16:34
              Не дай Бог. Тут в посконных ресурсах типа Вконтактика, если приходит официально денежка то банк блокирует карту как подозрение в дропперстве. Ну его нафиг.
              А Вы, чем паранойю лечите?
              1. avatar123 Звание
                avatar123
                +1
                22 июня 2026 16:44
                Пока не лечил, не диагностировали. А вы сколько за раздачу диагнозов просите? Наверное все 5000 комментов все диагнозы да советы важные) или вы так победу нашу приближаете, текстовые войска? Уважаемо)
                1. Копчёный Звание
                  Копчёный
                  +2
                  22 июня 2026 16:45
                  Не, просто скучно. Я периодически тут активность проявляю. Ну не получается смотреть на недалёких комментаторов призывающих к ядерным ударам как решению проблем, всех.
                  1. avatar123 Звание
                    avatar123
                    0
                    22 июня 2026 16:59
                    Ну это дело хорошее, одобряю! Ещё и чудаков, жалующихся на целые мосты на Днепре, осаживайте. А то ишшь, хозяину виднее)
      2. cmax Звание
        cmax
        -1
        22 июня 2026 17:12
        Цитата: Копчёный
        Технотриллеры не ваша стезя, поверьте.

        Это уже от безысходности, глядя на "страдания" башен Кремля и каждодневные совсем не весёлые новости в стране.
        1. Копчёный Звание
          Копчёный
          -1
          22 июня 2026 18:13
          Есть такое дело. Более того, зная как в истории нашей страны, до советского периода, заканчивались многие войны, становится ещё хуже.
    2. kventinasd Звание
      kventinasd
      -1
      22 июня 2026 16:03
      Цитата: avatar123
      Первый это ударить массово по лбс и значимым тылам(мосты, хабы, порты, тоннели).

      Вчера попробовали фабами бить по двум мостам через днепр в самом городе Запорожье. Всё мимо.
      1. avatar123 Звание
        avatar123
        -1
        22 июня 2026 16:04
        Вот именно. Тут только яо справится
  13. tihon4uk Звание
    tihon4uk
    +7
    22 июня 2026 15:53
    Подскажите, есть ли в нашем УК статья, по которой можно привлечь за не исполнение обязанностей по защите государства и населения от врага? А то бездействие высших эшелонов власти тянет на государственную измену. Под бездействием я имею ввиду не уничтожение верхушки врага.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +1
      22 июня 2026 16:02
      Цитата: tihon4uk
      есть ли в нашем УК статья, по которой можно привлечь

      статья есть (УК РФ Статья 293. Халатность), но как говорится, "есть нюансы"
    2. frruc Звание
      frruc
      +3
      22 июня 2026 16:07
      tihon4uk
      Подскажите, есть ли в нашем УК статья

      Был бы человек хороший , а статья для него всегда найдется.
    3. Million Звание
      Million
      0
      22 июня 2026 17:22
      Вспомнил,как Ельцину хотели импичмент объявить.
  14. tim630 Звание
    tim630
    +3
    22 июня 2026 15:56
    Складывается впечатление что Россия решила слить сво... Её молчат, а он сглатывает
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +3
      22 июня 2026 16:02
      Цитата: tim630
      Складывается впечатление что Россия

      ну все таки не Россия а ...
  15. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +2
    22 июня 2026 16:18
    " Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на фоне массированной атаки ВСУ на Москву выступил с жестким предупреждением в адрес Запада... " А где глубокая озабоченность ?
  16. noWAR Звание
    noWAR
    0
    22 июня 2026 16:37
    Ну что ж , Путин выбрал и позор и войну...
  17. igorlvov Звание
    igorlvov
    -1
    22 июня 2026 16:45
    последствия это окраина и плохо устраняется
  18. troza Звание
    troza
    -1
    22 июня 2026 17:18
    Всё идёт к тому, что мы эту войну проиграем. Вот уж вначале никто не думал...По факту крошит нас запад в хвост и в гриву. То "стратегов" покалечат, то по Москве отбомбятся. Верховный же дипломатические хороводы водит... Не знаю, может быть так и надо?
  19. Million Звание
    Million
    -1
    22 июня 2026 17:21
    Что то наш фельдмаршал молчит.Или еще с праздника не вернулся?
  20. pexotinec Звание
    pexotinec
    +1
    22 июня 2026 17:25
    Очевидно скоро и до космодрома доберутся. Что надо такое чтобы у нас взорвалось, чтобы наши правители очухались от сна и бездействия?
  21. opuonmed Звание
    opuonmed
    0
    22 июня 2026 17:48
    Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке украинских беспилотников

    у меня слов нету как описать это все !
  22. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    22 июня 2026 17:56
    По данным организации, украинским БПЛА не удалось нарушить работу вещания. Радиосвязь и телевещание работают исправно.


    Включил под вечер телевизор. Оказывается, не все пакеты работают. Черный экран и сообщение "Сервис недоступен" или "Сервис передачи данных". Интересно, эти события взаимосвязаны, или совпадение? Хотя возможно провайдер устроил профилактику.

    Жаль, по Мосфильму весь день советские фильмы про войну показывали. Классику.

  23. выползень:Ъ Звание
    выползень:Ъ
    +1
    22 июня 2026 17:57
    были направлены.. То есть ни один не долетел и не попал. Но опять х0хлы всех победили
  24. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    0
    22 июня 2026 19:07
    После удара по стратегам, я уже ничему не удивляюсь. Деградация военно- политической воли? Или, все гораздо проще ?
  25. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    22 июня 2026 19:58
    Цитата: Ропот 55
    Что новости пошли одна другой "краше",осталось только что разматериться.
    Какое руководство у страны, такие и новости wink