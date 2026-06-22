Украинские БПЛА были направлены на центр космической связи «Дубна» под Москвой
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Центр космической связи «Дубна» в Московской области подвергся массовой атаке украинских беспилотников. Информацию официально подтвердил оператор спутниковой связи – государственное предприятие «Космическая связь».
По данным организации, украинским БПЛА не удалось нарушить работу вещания. Радиосвязь и телевещание работают исправно. Сейчас на территории центра идут работы по устранению последствий атаки. Сообщается, что никто из персонала в результате нападения не пострадал.
Ранее украинский Генштаб заявил о «поражении» центра, сообщив о «масштабном задымлении» на объекте. При этом убедительных доказательств противник не опубликовал.
ЦКС «Дубна» – на сегодняшний день самая крупная станция космической связи на территории России. Она отвечает за работу спутниковых каналов связи и телерадиовещания. Центр введён в эксплуатацию в 1980 году. Через него организованы международные спутниковые каналы. В их числе правительственная связь с США, Францией и Великобританией.
Ранее российские власти сообщали о массированной атаке БПЛА на Москву и область. По данным мэра Сергея Собянина, силы ПВО сбили 84 беспилотника за прошедшие сутки. Все они направлялись к столице.
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