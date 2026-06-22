Атака FPV-дрона ВСУ на автобус в Белгородской области привела к гибели водителя

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Атака FPV-дрона ВСУ на автобус в Белгородской области привела к гибели водителя


При взрыве беспилотника была ранена осколками женщина в городе Грайворон на Белгородчине. Ее атаковал FPV-дрон.

Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Женщина получила повреждения грудной клетки, плеча и ног. Бойцы подразделения самообороны отвезли пострадавшую в местную районную больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь.

Террористические атаки ВСУ отмечены и в других частях Грайворонского района. В частности, в селе Ивановская Лисица украинский беспилотный удар повредил трактор, два автомобиля и забор частного двора.

В Краснояружском районе отмечен смертельный случай. Там атака FPV-дрона ВСУ на автобус, ехавший по трассе в Белгородской области, соединяющей Красную Яругу и Вязовое, привела к гибели водителя. После удара мужчина был еще жив, но находился в тяжелом состоянии. Военнослужащие подразделения «БАРС-Белгород» привезли его в Краснояружскую центральную райбольницу. Там он и скончался, хотя медики старались сделать все возможное для спасения пострадавшего.

В том же районе в селе Илек-Пеньковка украинский беспилотник атаковал предприятие. В одном из зданий повреждены окна и вход. Еще один БПЛА сбросил боеприпас на крышу частного дома, повредив ее.

В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ударил по автомобилю. Повреждения получили кузов и заднее стекло. А в селе Красный Октябрь беспилотник повредил фасад частного дома.

Также повреждения в результате украинских атак отмечены в Валуйском и Шебекинском районах.
27 комментариев
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  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    22 июня 2026 15:59
    я так понимаю, пока на личный автомобиль гаранта не будет прямой атаки, ни чего не изменится?
    1. topol717 Звание
      topol717
      -5
      22 июня 2026 16:17
      Цитата: Василенко Владимир
      я так понимаю, пока на личный автомобиль гаранта не будет прямой атаки, ни чего не изменится?
      Если вы не знали, то такие атаки идут постоянно с 22 года. И не только в Белгородской области. Т.е. больше 1000 дней террористы убивают жителей страны.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +4
        22 июня 2026 16:38
        Цитата: topol717
        Если вы не знали

        а может подумать прежде чем коммент писать
        1. topol717 Звание
          topol717
          -2
          22 июня 2026 16:55
          Цитата: Василенко Владимир
          а может подумать прежде чем коммент писать
          А может просто почитать новости 22 года?. Или Щебекино вам ни о чем не говорит?
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            22 июня 2026 17:42
            понятно, думать не хотим
        2. Обычный Звание
          Обычный
          -2
          22 июня 2026 17:31
          Вам бы тоже подумать над своим правописанием и запомнить:

          Отрицательные местоимения: Ничего, никого, ничем, никто, никому, нечему, некому, нечего, никаких, никакие, нечему, нечем, некому, ничто, некого, некем, нечем, никем, ничьих, некем, некого, нечего, никакой, ничей, никакого, ничему, ничьими. Отрицательные наречия: Некогда, нечего, нигде, ни зачем, никак, никогда,никуда.
          Не благодарите.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            +1
            22 июня 2026 17:43
            по теме есть что сказать?
            1. Обычный Звание
              Обычный
              -3
              22 июня 2026 17:56
              Дядя, по теме тебе и сказано. Сидишь тут щеки надуваешь, пальцы гнешь, пытаешься рассуждать что да как, как управлять государством, когда стрелять, кому и как отвечать, а элементарного знания русского языка нет. Учись, студент.
              "Понятно, думать не хотим", "а может подумать прежде чем коммент писать", а на деле, так ,вышел до ветру. Прикольно да, когда понимаешь что в эту игру можно играть вдвоем? Пытался оппонента принизить ,сомневаясь в его умственных способностях, а в лужу сел сам. Прикольно смотришься, в луже, дядя.
              1. Василенко Владимир Звание
                Василенко Владимир
                +3
                22 июня 2026 18:04
                Цитата: Обычный
                теме тебе и сказано.

                не напомните когда мы пили брудершафт?
                Цитата: Обычный
                Прикольно смотришься, в луже, дядя.

                ну хамство вы проявили во всей красе, так, что особо можете больше не стараться

                p.s. за 8 лет получают не полное среднее, а вы даже функционал сайта не освоили, согласитесь, весьма показательно
                1. Обычный Звание
                  Обычный
                  -5
                  22 июня 2026 18:39
                  Дядь, а с чего ты решил что я обязан к тебе обращаться на "вы"? Кстати, дядь, я тебе минусы не ставил. Я не настолько жесток к людям ,чтобы после такого диалога где ты просто красовался в луже, еще и минусы тебе ставить.
                  1. Василенко Владимир Звание
                    Василенко Владимир
                    +3
                    22 июня 2026 18:45
                    Не утруждайте себя, все и так хорошо видно
                    1. Обычный Звание
                      Обычный
                      -5
                      22 июня 2026 18:47
                      Ты это, восполни пробелы русского языка после вечерней школы, не затягивай с этим, не солидно как-то.
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +2
      22 июня 2026 16:55
      Как в России отреагировали на атаку на резиденцию Путина
      Москва обещает «серьезный ответ»
      «С нашей стороны было четко заявлено, что подобные безрассудные террористические действия, естественно, не останутся без самого серьезного ответа» - сказал Ушаков Ю.В.

      МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Данные, полученные с приборов БПЛА, летевшего на резиденцию президента Владимира Путина, передали американской стороне, сообщили в Минобороны.

      Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в нанесение Украиной удара по госрезиденции российского лидера Владимира Путина.
  2. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +1
    22 июня 2026 15:59
    А нам остается только сжимать кулаки в бессильной злобе! И оплакивать потери! А обещания защитить население так и висят в воздухе как жаркое марево и никак не превратятся в богоугодные дела! Хотя когда наша Верхушка верила в бога? Ни при Советах, ни при Капиталистах тем более! Чисто верит в власть Денег!
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      0
      22 июня 2026 17:05
      Хотя когда наша Верхушка верила в бога?

      Верить в бога? А он существует? Никто почему-то его не встречал. Почему в него надо верить-то? Можно верить в гравитацию, можно верить в силу трения, но верить в несуществующее - глупо.
      1. andranick Звание
        andranick
        +1
        22 июня 2026 17:13
        Верить в гравитацию сейчас нет нужды. Она есть, и это не вопрос веры, а научный факт. А вот лет 300-400 назад это еще для многих был вопрос веры. Может, и мы еще не готовы понять кто/что такое есть бог(и)? Немного перефразирую известную фразу: всякая достаточно развитая технология неотличима от божественной.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          +2
          22 июня 2026 18:29
          Скажем так. Я не против того, чтобы каждый верил в то, что ему нравится. Это нормально. Проблему вижу в том, что церковь пытается насаждать эту самую веру в конкретного бога. Причем попы постоянно подстраивают свои объяснения к меняющимся условиям. До появления первых аэропланов, дирижаблей, и прочих стратостатов попы что говорили? "Бог на облачке сидит, и все видит". Полетели самолеты - нет никого. Они другую песню запели: Да он, мол, повыше, в космосе... Нету. Бог добрый, справедливый? Где хоть одна жизнь, спасенная богом? Врачи - спасают. Бог нет. Попы выкручиваются как могут. Бог, мол, в каждом, бог не вмешивается в дела людские... Бросьте. Религия - самая удачная манипуляция в истории человечества, и не более того. Попы - всего лишь хорошие психологи-манипуляторы, и только. Мне вот, к примеру, очень хочется верить в реинкарнацию. Но никто не доказал, что она существует. Поэтому, полагаю, меня, как и миллиарды других, просто закопают, когда умру. И не будет ни рая, ни ада, ни так называемого лимбо. Ученые уже доказали, что видения во время клинической смерти - результат работы мозга, недополучающего притока крови и кислородного голодания. hi
          1. andranick Звание
            andranick
            +2
            22 июня 2026 19:15
            Цитата: Дед-дилетант
            Религия - самая удачная манипуляция в истории человечества, и не более того.
            А я не только не возражаю, но полностью с этим согласен. Религия и вера - совершенно разные вещи. Религия - опиум для народа, вера же (хоть в светлое будущее, хоть в доброго царя) - нечто другое, затрудняюсь с короткой формулировкой.
            Цитата: Дед-дилетант
            И не будет ни рая, ни ада, ни так называемого лимбо.

            Да кто ж это знает. Может будет чистилище и далее на круг Сансары :))))
            ЗЫ: Извините, я завел дискуссию в сторону от темы.
      2. Solomon_BY Звание
        Solomon_BY
        -1
        Вчера, 12:51
        Нафига капиталисту в что-то верить, кроме силы денег? Даже если бога для Вас нет - это не значит что его нет. Вы ведь воздуха не видите, но вдыхаете и всякое дерьмо выдыхаете.
        1. Дед-дилетант Звание
          Дед-дилетант
          0
          Вчера, 18:46
          Нафига капиталисту в что-то верить, кроме силы денег?
          Это спросите у капиталистов.
          Даже если бога для Вас нет - это не значит что его нет.
          Его нет, и это факт. Но я всегда готов признать правоту оппонента. Нет проблем. Докажите, что он есть, я извинюсь. Например - пригласите его, лично. Увижу - поверю, и извинюсь.
          Вы ведь воздуха не видите, но вдыхаете и всякое дерьмо выдыхаете.
          Мне достаточно иметь неопровержимые доказательства, что воздух есть. Его состав так же известен. Никто не привел неопровержимых доказательств существования бога или богов.
  3. solar Звание
    solar
    +2
    22 июня 2026 16:10
    Наше население начало догадываться, что война пятый год уже идет :((...
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +2
      22 июня 2026 16:21
      Ну, не все ещё понимают изменяющуюся угрозу от дронов. Но скоро осознают. Тут недавно видео на полторы минуты для населения сделали, советы как себя вести при воздушной тревоге и тп. Там самое интересное это про дроны. В видео, мне кажется на ближашее будущее, сказали, что бегать от дрона бесполезно его машинное зрение просчитывает траекторию, а прятаться и сидеть за лёгкими укрытиями тоже нельзя т.к он видит твоё тепло, видит ночью. Будущее наступило чё.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +3
      22 июня 2026 16:33
      Цитата: solar
      Наше население начало догадываться, что война пятый год уже идет :((...

      Да население так то бы ещё с 24 февраля 2022 года в курсе, что война идёт, а вот у "рулей" по ходу дела с осознанием сего факта действительно есть проблемы и они никак не могут начать воевать по настоящему используя все имеющиеся военные возможности, в надежде порешать тему полумерами.
      Тут уже ежу понятно, что никакие переговоры не приведут украину к денацификации и демилитаризации и, кроме тотального разрушения этого недогосударства, у России нет других вариантов. Лупить надо так, что бы мир на любых условиях стал мечтой для бандерлогов.
  4. alexandreII Звание
    alexandreII
    +3
    22 июня 2026 16:42
    Только один вопрос,ДОКОЛЕ........
  5. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    0
    22 июня 2026 23:42
    this could easily have been some of you Ladds on here
    its a sad state of affairs when they just target some ones car

    it will not stop, and it will get worse by the day
    need to go for the head,and the things supporting the head, even if it means going abroad.
  6. alanery Звание
    alanery
    0
    Вчера, 09:04
    А что гарант? Молчит? Думает?
  7. RVAPatriot Звание
    RVAPatriot
    0
    Вчера, 19:02
    Гарант думает, как выйти из ситуации... Уверен что получится.... Хотя я уже под сомнением поездки Нижний, Казань и еще 2 города Руси... Планируется все с Белой Руси (С Минска)