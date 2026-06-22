Атака FPV-дрона ВСУ на автобус в Белгородской области привела к гибели водителя
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При взрыве беспилотника была ранена осколками женщина в городе Грайворон на Белгородчине. Ее атаковал FPV-дрон.
Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Женщина получила повреждения грудной клетки, плеча и ног. Бойцы подразделения самообороны отвезли пострадавшую в местную районную больницу, где медики оказывают ей необходимую помощь.
Террористические атаки ВСУ отмечены и в других частях Грайворонского района. В частности, в селе Ивановская Лисица украинский беспилотный удар повредил трактор, два автомобиля и забор частного двора.
В Краснояружском районе отмечен смертельный случай. Там атака FPV-дрона ВСУ на автобус, ехавший по трассе в Белгородской области, соединяющей Красную Яругу и Вязовое, привела к гибели водителя. После удара мужчина был еще жив, но находился в тяжелом состоянии. Военнослужащие подразделения «БАРС-Белгород» привезли его в Краснояружскую центральную райбольницу. Там он и скончался, хотя медики старались сделать все возможное для спасения пострадавшего.
В том же районе в селе Илек-Пеньковка украинский беспилотник атаковал предприятие. В одном из зданий повреждены окна и вход. Еще один БПЛА сбросил боеприпас на крышу частного дома, повредив ее.
В поселке Октябрьский Белгородского района дрон ударил по автомобилю. Повреждения получили кузов и заднее стекло. А в селе Красный Октябрь беспилотник повредил фасад частного дома.
Также повреждения в результате украинских атак отмечены в Валуйском и Шебекинском районах.
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