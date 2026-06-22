ВСУ ударом с воздуха разрушили мост через Карачекрак в Запорожской области
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В Запорожской области украинские войска нанесли авиационный удар по автомобильному мосту через реку Карачекрак в городе Васильевка. Объект имеет критическое значение для логистики российских войск на запорожском направлении.
По информации из открытых источников, мост уже повреждался в ходе боевых действий. Так, в феврале 2026 года он был фактически выведен из строя. В 2025 году он также подвергался атаке. После предыдущих ударов российские военные восстанавливали переправу. Теперь нанесён новый удар.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил факт повреждения моста, а также газопровода в Васильевке. Восстановительные работы, по его словам, начнутся после стабилизации обстановки.
Видео с моментом удара было опубликовано украинской стороной. Она позиционирует разрушение моста как часть стратегии по изоляции района боевых действий и нарушению логистики российских войск.
Таким образом, Васильевка, один из ключевых логистических узлов на южном направлении, снова лишена моста. Последствия для снабжения российской группировки войск в этом районе могут быть существенными, пока не будет налажена новая переправа через Карачекрак.
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