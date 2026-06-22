ВСУ ударом с воздуха разрушили мост через Карачекрак в Запорожской области

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ВСУ ударом с воздуха разрушили мост через Карачекрак в Запорожской области


В Запорожской области украинские войска нанесли авиационный удар по автомобильному мосту через реку Карачекрак в городе Васильевка. Объект имеет критическое значение для логистики российских войск на запорожском направлении.



По информации из открытых источников, мост уже повреждался в ходе боевых действий. Так, в феврале 2026 года он был фактически выведен из строя. В 2025 году он также подвергался атаке. После предыдущих ударов российские военные восстанавливали переправу. Теперь нанесён новый удар.



Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил факт повреждения моста, а также газопровода в Васильевке. Восстановительные работы, по его словам, начнутся после стабилизации обстановки.

Видео с моментом удара было опубликовано украинской стороной. Она позиционирует разрушение моста как часть стратегии по изоляции района боевых действий и нарушению логистики российских войск.

Таким образом, Васильевка, один из ключевых логистических узлов на южном направлении, снова лишена моста. Последствия для снабжения российской группировки войск в этом районе могут быть существенными, пока не будет налажена новая переправа через Карачекрак.
136 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +60
    22 июня 2026 16:05
    Вот и всё, что нужно знать о уничтожении мостов.
    В Запорожской области украинские войска нанесли авиационный удар по автомобильному мосту через реку Карачекрак в городе Васильевка. Объект имеет критическое значение для логистики российских войск на запорожском направлении.
    1. ism_ek Звание
      ism_ek
      +2
      22 июня 2026 16:47
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Вот и всё, что нужно знать о уничтожении мостов.

      Что знать? Что американская бомба с первого раза в мост попадает, а наши с пятого попасть не могут?
      1. майор Юрик Звание
        майор Юрик
        +45
        22 июня 2026 16:51
        " Ой, а что так можно было!" - сказал картополов и застеснялся.... laughing
        1. Седов Звание
          Седов
          +33
          22 июня 2026 17:17
          Картаполов с Герасимовым скажут, что нельзя так воевать. Это нечестно уничтожать мосты..
      2. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +12
        22 июня 2026 16:51
        То, что если объект имеет критическое значение для логистики - его нужно уничтожать!
      3. Русич Звание
        Русич
        +5
        22 июня 2026 17:32
        Цитата: ism_ek
        наши с пятого попасть не могут?

        Могут, ещё как могут.Знаю о чём говорю. Приказа нет...
        Не надо принижать наше вооружение. Вам "минус" за это
        1. ism_ek Звание
          ism_ek
          +5
          22 июня 2026 17:50
          Цитата: Русич
          Могут, ещё как могут.Знаю о чём говорю. Приказа нет...

          Конкретно, какой мост в 15 км от ЛБС нельзя уничтожать?
          1. Русич Звание
            Русич
            -2
            Вчера, 06:48
            Цитата: ism_ek
            Конкретно, какой мост в 15 км от ЛБС нельзя уничтожать?

            Тот, который не приказали уничтожить. Но я имел ввиду не мосты, а качество нашего вооружения
        2. Ponimatel Звание
          Ponimatel
          0
          Вчера, 02:04
          Не надо принижать наше вооружение. Вам "минус" за это

          Он ничего не принижал. Это был вопрос, причём риторический! Из контекста понятно что автор не считает что наши не могут попасть в мост. Минус тебе за это.
          1. Русич Звание
            Русич
            -3
            Вчера, 06:45
            Цитата: Ponimatel
            Минус тебе за это.

            Себя тыкайте, голубчик.
            Что знать? Что американская бомба с первого раза в мост попадает, а наши с пятого попасть не могут?
            Вчитайтесь. Это ли не принижение, коль с пятого раза не могут попасть, в то время, когда другие с первого раза попадают.
            Я вам даже "минуса" ставить не буду за глупость и недалёкость))
        3. agel26r Звание
          agel26r
          +1
          Сегодня, 05:18
          У армии России есть приказ воевать, но нет приказа побеждать. Увы но так оно и есть.
      4. tsvetahaki Звание
        tsvetahaki
        +9
        22 июня 2026 19:15
        Вот и всё, что нужно знать о уничтожении мостов.

        Укры не читали статьи здесь, что разрушение мостов бесполезно и невозможно - зря тратят боеприпасы.
        Наверное нам радоваться надо их тактической безграмотности.
    2. topol717 Звание
      topol717
      +10
      22 июня 2026 16:52
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Вот и всё, что нужно знать о уничтожении мостов.
      С точки зрения пиара конечно выглядит очень бодро. Но вот в той же Васильевке буквально в 1.5 км на восток есть мост, который работает, но по размером в 4 раза короче. а если еще 2 км на восток то там просто в брод речушка проезжается. Т.е. кто то реально считает что крюк в 3.5 км реально что то решает в современной логистике?
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        +23
        22 июня 2026 17:11
        С точки зрения обывателей, ВСУ бомбят что хотят, когда хотят и где хотят? А у нас очередной контейнеровоз подплывает с грузом фломастеров.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        +10
        22 июня 2026 17:41
        Цитата: topol717
        Т.е. кто то реально считает что крюк в 3.5 км реально что то решает в современной логистике?

        Для чего тогда с такими трудностями ег уже второй раз надо восстанавливать? Если есть брод, который невозможно уничтожить?
        1. Fan-Fan Звание
          Fan-Fan
          +10
          22 июня 2026 19:08
          Враг вообще неграмотный, зря мост развалил, теперь наши понтоны наведут за сутки и готово и опять переправа работает. Так пишут тут оправдатели действий нашей власти в статьях о невозможности уничтожения мостов.
      3. Виктор Ясный Звание
        Виктор Ясный
        -1
        22 июня 2026 18:55
        если оно прлстоеливается, то да.
    3. Андрей 127 Звание
      Андрей 127
      +4
      22 июня 2026 17:30
      И что нужно именно знать? Наши лётчики и опрераторы БПЛА, артиллеристы не уничтожали мосты врага в прифронтовой зоне? Расстояния какие?
      Но, тем не менее, трудно не согласиться с тем, что у нашей стороны было мало попыток(если были, трудно судить) по ударам таких стратегических и инфраструктурных объектов, как мосты(Днепр), тоннели(на границах с западными странами). Порты - да, но этого недостаточно, и поток там еще продолжается.
      1. красноярск Звание
        красноярск
        +6
        22 июня 2026 17:44
        Цитата: Андрей 127
        ударам таких стратегических и инфраструктурных объектов, как мосты(Днепр), тоннели(на границах с западными странами).

        Да что Вы про такие далекие цели говорите. В Сумской обл. идут бои, а мосты, что железнодорожный, что автомобильный через р.Сейм стоят себе. А ведь они рядышком.
        1. Андрей 127 Звание
          Андрей 127
          0
          22 июня 2026 18:05
          Ну, здесь не скажу. Налётов даже тактической авиации с бомбами разных типов - должно хватить, чтобы вынести всё, что там есть. Почему не происходит? Я не знаю. Возможно, концентрация на других направлениях, атакуют в других местах! И весьма успешно, вероятно.
          1. красноярск Звание
            красноярск
            +4
            22 июня 2026 18:19
            Цитата: Андрей 127
            Я не знаю. Возможно, концентрация на других направлениях, атакуют в других местах!

            Ну да, у нас же всего 3,5 самолета на весь фронт. lol am
    4. Last centurion Звание
      Last centurion
      +3
      22 июня 2026 17:45
      А я расскажу как быстро восстановить. Кидаем трубы ливневые ЖБ или металл d1000+ пересыпаем каждые два метра щебнем, делаем дамбу, а не мост. Вода проходит по трубам. Даже в случае попадания часть водопропускной способности дамбы-моста остается
      1. old_pferd Звание
        old_pferd
        +5
        22 июня 2026 18:07
        На Чукотке канадцы просто ставили в ряд сорокафутовые контейнеры с вырезаными торцами и сверху щебнем. И гоняли самосвалы с рудой.
    5. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +1
      22 июня 2026 21:07
      https://vk.ru/wall-213744_460992

      Вот,что нужно знать об уничтожении мостов и дамб!
      Англичане в 1943, 1943,Карл,!!! сделали это.
      А мы во второй половине ХХI века жуём какую-то соплю о невозможности am
    6. Lako Звание
      Lako
      +6
      22 июня 2026 21:36
      Меня, во всей этой ситуации, больше интересует, почему авиация врага, спокойно действует в прифронтовой зоне.
      1. PROXOR Звание
        PROXOR
        0
        Вчера, 09:54
        Потому что авиации ДРЛО в зоне постоянно нет. Противник видит наши истребители в воздухе, кто может засечь низколетящий самолёт или группу самолётов и выбирает для удара момент, когда наших в этом секторе нет. Скорее всего используют французике бомбы Хамер. Подходят на предельной высоте, и пуски производит с кабрирования. Дальше так же вниз и на полном форсаже уходят.
        уже сколько копий разбито о том, что нужны хотя бы аэростаты ДРЛО.
    7. PROXOR Звание
      PROXOR
      +2
      Вчера, 09:51
      А самое интересное другое:
      По информации из открытых источников, мост уже повреждался в ходе боевых действий. Так, в феврале 2026 года он был фактически выведен из строя. В 2025 году он также подвергался атаке. После предыдущих ударов российские военные восстанавливали переправу. Теперь нанесён новый удар.

      Всё что нужно знать об обучаемости наших дегенералов. Не подготовлена запасная переправа, не обеспечена защита данного моста. НИЧЕГО НЕ МОЖЕТ этих старых (выживших из ума стариков) понять, что ИХ ВРЕМЯ УШЛО! Они не в состоянии оперативно и верно принимать решения. Уйдите на покой, дайте боевым офицерам двигаться вверх и принимать оперативные и верные решения.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    22 июня 2026 16:07
    Видать планирующей бомбой накрыли...интересно какой носитель был?
    1. сайгон Звание
      сайгон
      +12
      22 июня 2026 16:28
      А вот чем вопрос десятый вопрос нумер один когда президент поймет что мосты у врага ломать надо ? А то все братскай народец мы не таковскаи . Тошно .
      1. guest Звание
        guest
        +15
        22 июня 2026 17:18
        Цитата: сайгон
        когда президент поймет

        А понимает он вообще хоть что то? sad
    2. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +1
      22 июня 2026 16:35
      Тот же ЛЕХА ,скорее всего модернизированный под импорт советско-российский борт.
    3. russ71 Звание
      russ71
      +8
      22 июня 2026 16:38
      Не важно какой... вопрос, как он смог подлететь на 30-50 км, чтобы сбросить бомбу...
      Где хваленые С-300,400,500...
      1. ARIONkrsk Звание
        ARIONkrsk
        +8
        22 июня 2026 16:42
        Цитата: russ71
        Не важно какой... вопрос, как он смог подлететь на 30-50 км, чтобы сбросить бомбу...
        Где хваленые С-300,400,500...

        Мск защищают, ни на ЛБС же.
        1. Русич Звание
          Русич
          -7
          22 июня 2026 18:03
          Цитата: ARIONkrsk
          Цитата: russ71
          Не важно какой... вопрос, как он смог подлететь на 30-50 км, чтобы сбросить бомбу...
          Где хваленые С-300,400,500...

          Мск защищают, ни на ЛБС же.

          А Мск не надо защищать?
      2. ism_ek Звание
        ism_ek
        0
        22 июня 2026 16:50
        Цитата: russ71
        как он смог подлететь на 30-50 км

        Мост на берегу Днепра, за Днепром украинцы. С-300 только в Крыму. Тут же Старлинк работает.
      3. Русич Звание
        Русич
        -2
        22 июня 2026 18:02
        Цитата: russ71
        Где хваленые С-300,400,500...

        А чё, плохие штуки?
  3. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +7
    22 июня 2026 16:09
    Да что же такое то цензура что за цензура день то,цензура происходит, и в завершении извечные русские вопросы два!!!!!
  4. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +33
    22 июня 2026 16:13
    А мы бережем мосты через Днепр как зеницу ока и Зеленского тоже.Куда ещё должны ударить ВСУ,что ещё разрушить,сколько детей убить чтобы наша власть приказал начать воевать по-настоящему.
    1. ian Звание
      ian
      +24
      22 июня 2026 16:18
      Цитата: taiga2018
      Куда ещё должны ударить ВСУ,что ещё разрушить,сколько детей убить чтобы наша власть приказал начать воевать по-настоящему.

      По банкам Кипра, Цюриха и Люксембурга hi
      1. mitrich Звание
        mitrich
        +6
        22 июня 2026 17:29
        И по виллам по всей европке и в америце.
        1. Fan-Fan Звание
          Fan-Fan
          +2
          22 июня 2026 19:14
          Ну вы тут осетра то урежьте. Ракет на Украину не хватает, а они ещё по Европе бить собрались.
    2. newtc7 Звание
      newtc7
      +29
      22 июня 2026 16:21
      Хоть сколько. У нашей власти не стоит задача победить, у нее какая-то совсем другая задача стоит. Какая можно только догадки строить, но какая-то очень не хорошая
      1. mitrich Звание
        mitrich
        +12
        22 июня 2026 17:32
        Задача у наших бонз слиться по тихому, здесь раструбить что это победа побед и потихоньку к своим разблокированным счетам, виллам и яхтам. Там, у экзестенциального хозяина.
      2. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        0
        22 июня 2026 23:40
        Цитата: newtc7
        Хоть сколько. У нашей власти не стоит задача победить, у нее какая-то совсем другая задача стоит. Какая можно только догадки строить, но какая-то очень не хорошая

        Привет в кремле думают не о Победе а о том как там остаться
    3. alexoff Звание
      alexoff
      +12
      22 июня 2026 16:22
      Возможно если бы грохнули Абрамовича у нас бы засуетились. А может наоборот - побежали бы умолять не трогать других уважаемых людей
      1. Велизарий Звание
        Велизарий
        +1
        22 июня 2026 17:30
        Цитата: alexoff
        Возможно если бы грохнули Абрамовича у нас бы засуетились

        Ну Вы и даете. Они даже таких талантливых военачальников, как Пузик, Ахметов и пр берегут как зеницу ока. А Вы тут им предлагаете на святое замахнуться ! Вы бы еще предложили им "великого геополитика" грохнуть. А кто тогда будет тогда историческую работу по разрушению России и окончательного отрыва от нее Малой Руси делать ?
        Тут никто кроме верных путинцев не справиться !
    4. My_Log_In Звание
      My_Log_In
      +2
      22 июня 2026 16:22
      Мы не "бережём", мы - "считаем нецелесообразным". am
    5. kventinasd Звание
      kventinasd
      +12
      22 июня 2026 16:24
      Цитата: taiga2018
      А мы бережем мосты через Днепр как зеницу ока

      Почему бережём? Вчера попробовали 12-ю фабами по двум запорожским мостам попасть, только всё мимо получилось. Повредили только часть ограждения на насыпи. Есть видео в тырнете последствий прилёта. А вот по Воронежу сегодня прилетело так, что завод полупроводников "Сборка" вряд-ли восстановят до конца СВО, если вообще будет смысл его восстанавливать.
      1. dementor873 Звание
        dementor873
        -1
        22 июня 2026 17:13
        Значит надо сбросить 120 фабов, в чем проблема-то?
        1. alexoff Звание
          alexoff
          +4
          22 июня 2026 17:42
          При работе по мостам у руководства очень низкий порог фрустрации - один промах и они в жёсткой депрессии, на годы про мосты забывают. Зато в лесополосу могут спокойно сотню фабов закинуть
      2. alexoff Звание
        alexoff
        0
        22 июня 2026 17:40
        Вчера попробовали 12-ю фабами по двум запорожским мостам попасть, только всё мимо получилось. Повредили только часть ограждения на насыпи.
        ну видимо специально в край километрового моста целились чтоб сигнал послать, мол можем в следующий раз ударить и по мосту и даже взрыватели на нужное замедление настроить! Так как есть видео как фабы умудряются всем скопом в один сарай прилететь
        1. Last centurion Звание
          Last centurion
          +4
          22 июня 2026 17:51
          Да ладно, а как по мне так просто мажут. Техника отсталая, вычислительные системы отсталые, оптика отсталая, нихрена снести не могут понавтыкали вникуда...
          Вон вчера статью тут выкатили, что в опору моста попасть не могут. Вы её размер представляете? А еще про попадания в "форточки" рассуждали... Специалисты по авиадартсу... Был бы толк, даже от этой показухи он нулевой
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            22 июня 2026 18:04
            Да ладно, а как по мне так просто мажут. Техника отсталая, вычислительные системы отсталые, оптика отсталая, нихрена снести не могут понавтыкали вникуда...
            кадры попаданий прямо в нужный сарай в интернете имеются в большом количестве. Это ж не наша технология, всё куплено, из китайских деталей всё собирается. Но как доходит дело до важных точек - трясущиеся руки не могут попасть, а потом на годы вообще забывают
            Вон вчера статью тут выкатили, что в опору моста попасть не могут.
            разумеется не могут, особенно если не бить по мостам, а сыпать их десятками в лесополосы то точно в опору не попасть
        2. bezmyatezhnost Звание
          bezmyatezhnost
          -1
          22 июня 2026 18:19
          Так как есть видео как фабы умудряются всем скопом в один сарай прилететь

          Классика, то что получилось - показывают, лунными пейзажами никто не хвастается, видимо КВО УМПК имеет большое значение и не лечится.
          1. alexoff Звание
            alexoff
            0
            22 июня 2026 18:29
            Когда речь заходит о мостах кво всего оружия умножается на сто. А все множественные попадания называются совпадениями, которые на мосты не распространяются. В день примерно две сотни фабов выпускают, какая их часть летит в сторону мостов? 0.1%? 0.01%?
            Классика - в мосты попасть настолько невозможно, что лучше даже не пытаться
      3. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        +1
        22 июня 2026 19:24
        А я нашёл видео, где автор говорит два днепровских моста в Запорожье повредили так, что мосты стали не пригодны.
    6. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +12
      22 июня 2026 16:26
      Идет геноцид славян...
      1. Такеши Китано Звание
        Такеши Китано
        +5
        22 июня 2026 17:08
        Только ли славян, коренные малые народы тоже исчезают.
    7. tjeck91 Звание
      tjeck91
      +3
      22 июня 2026 16:36
      Если вы про удары по киевской хунте то заметьте, ВСУ так же не наносят удары по нашим власть имущем. Несомненно существует договор. Если же речь о том что наши военные воюют не по настаящему - это не так. Возможно при более грамотном ГШ получилось бы повысить КПД на энное количество %, но кардинальных изменений не получится. Проблема в том что ВПК и экономика Европы работает на нанесение нам максимального ущерба. А в ответ ничего не делается и не будет делаться ибо в случае открытой войны с НАТО никто гарантий нашему руководству давать не будет.
    8. BSD-Fan Звание
      BSD-Fan
      +8
      22 июня 2026 16:37
      Чёрт бы с тем зеленки. Разнесли бы туннель к Польше и мост на Днестре в одесской области, это уже как минимум создало бы им проблемы с логистикой...
    9. Andrey Petrov Звание
      Andrey Petrov
      +11
      22 июня 2026 16:42
      Ну вот представте сидит в руководстве предатели и они выполняют план запада, по уничтожению своего населения, то сколько для них должно погибнуть населения?? Да чем больше тем лучше.
      1. mitrich Звание
        mitrich
        -1
        22 июня 2026 17:35
        Поправлю вас: руководство предателей. Компрадоры.
    10. DOR2
      DOR2
      +1
      22 июня 2026 16:55
      Не только мосты , но и тоннели как говорят специалисты.
    11. Last centurion Звание
      Last centurion
      0
      Вчера, 08:52
      бабы еще бы нарожали, а вот зумерши -нет.
      Так что такая вот вилка - или не будет населения или воевать по-настоящему.

      зы: олигархи поставили семьи зумеров в положение когда они живут сегодняшним днем. неподьемная ипотека, маленькая зарплата, маленькое арендное жилье, страшенное расслоение общества... деградация и вымирание идет и без войны...
  5. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +1
    22 июня 2026 16:13
    Там мост похоже как раз под удар бомбы - ни ширины, ни длины! Плюнули и он развалился.
  6. solar Звание
    solar
    +4
    22 июня 2026 16:15
    На развилке дорог, нужно полагать, знакомая всем, кто в старые времена ездил в Крым, летающая тарелка.
  7. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    -1
    22 июня 2026 16:16
    Этот мост так себе. И не мост а запруда. Инженерный батальон восстановит его за сутки. Так что ВСУ пусть не радуются.
  8. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +16
    22 июня 2026 16:16
    То есть на пятом году войны они умеют, а мы нет? Вспомнилась вчерашняя статья какого-то "эксперта" на ВО, который долго, нудно и якобы аргументированно вещал почему мосты не могут быть разрушены. Ну,что скажешь сегодня "эксперт"? am
    1. igorlvov Звание
      igorlvov
      +2
      22 июня 2026 16:22
      мы умеем,но бизнес против,на 5 году войны бизнес россия окраина живёт и процветает
    2. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      22 июня 2026 16:27
      Цитата: pudelartemon
      почему мосты не могут быть разрушены

      Где вы на фото мост увидели? Небольшой мостик, особо ничем не укреплённый. Другое дело, что даже небольшой мостик может иметь важное значение при военных действиях, и его разрушение может создать определённые сложности.
      Вот фото вблизи.
      Міст через Карачокрак у Василівці
      1. BSD-Fan Звание
        BSD-Fan
        -1
        22 июня 2026 16:39
        Такой мост и правда не сложно восстановить, пару рядов бетонных колец для колодцев и сверху щебнем засыпать, вот и весь мост.
        1. красноярск Звание
          красноярск
          0
          22 июня 2026 17:56
          Цитата: BSD-Fan
          Такой мост и правда не сложно восстановить, пару рядов бетонных колец для колодцев и сверху щебнем засыпать, вот и весь мост.

          Да, жалко, что Вас не было когда проектировали и строили этот мост. Вы бы их научили, и проектировщиков и строителей
          1. BSD-Fan Звание
            BSD-Fan
            +2
            22 июня 2026 23:23
            Вы правда не видите разницы между капитальным строением (мостом) и быстрой заменой для проезда транспорта который позволит просто за пару дней восстановить движение.
      2. красноярск Звание
        красноярск
        0
        22 июня 2026 17:54
        Цитата: Монтесума
        Где вы на фото мост увидели? Небольшой мостик, особо ничем не укреплённый.

        Ну да, ерунда какая. Да этот ручеек и без моста перепрыгнуть можно. Хоть танку, хоть БТРу, хоть Камазу-длинномеру с боеприпасами.
    3. Михаил Б Звание
      Михаил Б
      +1
      22 июня 2026 18:43
      Вот мне интересно кто что думает по поводу мостов. Лично я считаю что если разрушать мосты через Днепр то все, иначе снабжать фронт Украина и с одним уцелевшим сможет. То есть нужно разрушить все мосты и плотины ГЭС, насколько это реально?
      Понятно что разрушенный мост создаст им определенные проблемы (для бизнеса, для обычных людей), но если говорить про влияние на ход военных действий то либо все либо ничего
  9. moreman78 Звание
    moreman78
    +11
    22 июня 2026 16:17
    На 4й год все так же летают ВСУшные самолеты и выносят нам мосты! Слов уже нет ..
    1. Prometey Звание
      Prometey
      +4
      22 июня 2026 16:40
      Цитата: moreman78
      На 4й год все так же летают ВСУшные самолеты и выносят нам мосты! Слов уже нет ..

      Ну почему же. Этот как в футболе - не забиваешь ты, забивают тебе. А все же знают, что представляет из себя сборная России по футболу?
      1. Cap.Nemo58rus Звание
        Cap.Nemo58rus
        +4
        22 июня 2026 16:48
        Да ! И как в боксе. Не бьёшь ты - бьют тебя.
        1. Thumbs Звание
          Thumbs
          +1
          Вчера, 07:54
          А вы не знаете стратегию верховного дзюдоиста?
          "Поддаться, чтобы победить", как формулировал Дзигоро Кано, основатель школы дзюдо.

          Высшая степень владения дзюдо — "умение уступать во имя победы", как написано в книге Владимира Путина.

          Это не книга о дзюдо, а справочник политической борьбы, который можно дарить каждому президенту.


          В 1999 году, вышла книга "Дзюдо с Владимиром Путиным".

          Если кто-то хочет понять хотя бы частично характер президента России, ему надо прочитать эту книгу.

          Там написано, как надо действовать. Как выбирать момент для "удушения или болевого приёма" (основные приёмы дзюдо). Как удерживать равновесие (главное, что должен тренировать дзюдоист). Как вести себя после поражения (надо правильно упасть, встать и опять, как и в начале поединка, всем вежливо поклониться).


          Но в какой-то момент он атакует, думая, что ты слаб. Этот момент атаки — момент его слабости.

          Надо действовать быстро, быть предельно собранным, не бояться рисковать. Второго шанса может и не быть.


          Почему противник падает?

          Потому что он теряет равновесие.
          Этому упорно учат на каждой тренировке. Провоцируй противника на атаку. Не проявляй свою силу. Покажи свою слабость (например, приём, в котором ты не силён). В момент атаки он будет терять равновесие. Дай ему упасть. И так — каждый день, на каждой тренировке

          Главное правило боевых искусств Востока — используй силу противника против него же. Его собственные агрессивные действия приведут к поражению. Это основной принцип, каждый спортсмен знает его.

          И это уже не философия спорта, это философия жизни.

          "Умеет терпеть боль. Сложно просчитать"


          https://dzen.ru/a/ZSD2fcX5WT48_MAX?ysclid=mqq4x3pqm9998724178

          Похоже, что «дзюдоист» в политике слишком переусердствовал в демонстрации слабости и не применении силы и достиг большого порога в терпении боли для выжидании того момента, когда его посетит озарение к противодействию.
  10. newtc7 Звание
    newtc7
    +15
    22 июня 2026 16:19
    Ой что вы говорите? То есть ударом с воздуха возможно разрушить мост??? А мы то думали … нам же тут охранота невменяемая талдычит уже 4 год что это почти нереально!
    1. Михаил Б Звание
      Михаил Б
      -2
      22 июня 2026 18:58
      Не сравнивайте этот мостик с плотинами ГЭС которые строились из расчета на ядерную войну
      1. Fan-Fan Звание
        Fan-Fan
        +2
        22 июня 2026 19:30
        А я думал плотины строились с расчётом сдержать напор воды. А оказывается они строились с расчётом выдержать ядерный взрыв.
        1. Михаил Б Звание
          Михаил Б
          +1
          22 июня 2026 20:04
          Не знаю правда это или нет по поводу ядерного взрыва (он тоже бывает разный), мне такая информация попадалась, но в любом случае сути это не меняет. Этот мост не идёт ни в какое сравнение с плотинами. Тем более они намного дальше от ЛБС
  11. жарофф Звание
    жарофф
    -2
    22 июня 2026 16:19
    Там речка- переплюйка. Плотинка с целью образования пруда для водопоя коров. В каждой деревне такие "мосты".
    1. solar Звание
      solar
      +1
      22 июня 2026 20:04
      Плотинка с целью образования пруда для водопоя коров.

      Это участок бывшей известной советской трассы Москва- Симферополь через один из заливов бывшего Каховского водохранилища.
  12. My_Log_In Звание
    My_Log_In
    +11
    22 июня 2026 16:20
    Мост очень маленькая цель, говорили они... Надо очень много бомб, чтобы разрушить мост, говорили они... Потери носителей от ПВО нивелируют всю выгоду от возможного разрушения моста, говорили они... Потом вдруг случились "непростые решения Суровикина" из-за Антоновского моста.
    И вот теперь - "...никогда такого не было и вот опять..." (с) ЧВС
    1. Fan-Fan Звание
      Fan-Fan
      -1
      22 июня 2026 19:32
      Оказывается недалёкие хохляцкие парубки могут в мост попасть одной ракетой.
  13. alexoff Звание
    alexoff
    +12
    22 июня 2026 16:20
    А в 35 км на север находится железнодорожный мост Преображенского через Днепр. Он неуязвим, от рельсов бомбы и ракеты отскакивают, а у искандеров точность становится плюс-минус километр request
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      +5
      22 июня 2026 16:25
      Нельзя! У них будет гуманитарная катастрофа, как сказал наш главный
      1. alexoff Звание
        alexoff
        0
        22 июня 2026 16:28
        Точно, там же самые наши люди! Не какие-нибудь там жители Крыма, ЛДНР и прочего приграничья recourse
        1. Prometey Звание
          Prometey
          -1
          22 июня 2026 16:41
          Цитата: alexoff
          Не какие-нибудь там жители Крыма, ЛДНР и прочего приграничья

          Эти терпели 10 лет, какая разница - им не привыкать. Так размышляют в кремле.
      2. newtc7 Звание
        newtc7
        +6
        22 июня 2026 17:20
        Конечно нельзя! У нас гуманитарная катастрофа ну что тут такого - потерпим. Главное чтобы врагу плохо не было. В этом ведь смысл войн да?
      3. mitrich Звание
        mitrich
        0
        22 июня 2026 17:39
        Катастрофа будет у Царя со боярами тогда. Вмиг отнимут хозяева наварованное и вывезенные к супостата (а для них в родные пенаты) лядры народных денег.
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      22 июня 2026 16:32
      мост Преображенского через Днепр

      А вы не знаете случаем, кто за этот мост ходатайствует, так сказать? Ну чтобы не разрушали, он ведь для нужд ВСУ используется? У каждого моста наверное есть ФИО, кому он нужен целым.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        -1
        22 июня 2026 16:40
        Из Ватикана и Израиля просили за Зелю, мосты наверно бельгийцы или голландцы просили не трогать
  14. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +2
    22 июня 2026 16:24
    А что тут комментировать? Херачат и будут по мостам. А наш генералитет СВАДЕБНЫЙ И БОЛТЛИВЫЙ ! 5 й год мосты на Украине стоят! Почему? Свои мысли писать не буду, хотя ответ на основе свободных данных из интернета ОЧЕВИДЕН!
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      +3
      22 июня 2026 17:22
      А при чем здесь генералитет? Приказ не трогать мосты и все остальное идет от одного человека, который генералом не является.
  15. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +3
    22 июня 2026 16:24
    Ранее по этой же переправе в Васильевке фиксировались прилеты двух американских управляемых бомб GBU-62 JDAM-ER. В некоторых модификациях (LJDAM-ER) может добавляться лазерная головка самонаведения для атаки движущихся целей.
    1. Andriuha077 Звание
      Andriuha077
      -1
      22 июня 2026 16:33
      Созданы оптико-электронные капсулы весом всего от 1.5 до 3 кг. В один такой мини-блок помещаются дневная камера с зумом, тепловизор и полноценный излучатель.
      Малогабаритный твердотельный лазер выдает необходимую энергию импульса (обычно около 20–80 мДж). При этом он генерирует именно кодированный луч (по стандарту NATO STANAG 3733), который распознает ГСН бомбы LJDAM.
      Легкий БПЛА не должен подлетать вплотную к цели, чтобы не быть сбитым стрелковым оружием или комплексами ПВО ближнего действия. Современные мини-целеуказатели позволяют устойчиво «подсвечивать» технику с расстояния до 5–12 км.

      FLIR R80D SkyRaider (США). Для него разработан революционный подвес StormCaster-DX весом всего 1,25 кг.
      Нет, модель FLIR R80D SkyRaider официально Украине не поставлялась. В рамках пакетов международной военной помощи Украина получила другую, очень близкую по характеристикам модель от той же компании — SkyRanger R70.
      1. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        +1
        22 июня 2026 17:51
        Французская управляемая авиабомба AASM Hammer (AASM «Молот») использует твердотопливный ракетный ускоритель для запуска с экстремально малых высот (штурмовик может сбросить её, летя у самой земли, и ракета сама поднимет бомбу вверх перед пикированием на цель).
        Бомбы запускаются со следующих платформ: МиГ-29, Су-27, Су-24М, Dassault Rafale (основной носитель, может нести до 6 бомб одновременно), F-16, Mirage 2000. Процесс подсветки целей для французской бомбы AASM Hammer (модификация SBU-54 с лазерной ГСН) работает по тем же базовым стандартам НАТО (STANAG 3733), что и американская LJDAM.
        SBU-54 (Лазерная / GPS / INS): Полный аналог LJDAM. Совместим с подсветкой от любых наземных наводчиков (JTAC) или дронов стандарта НАТО (включая те же Vector или подвесы StormCaster). Позволяет атаковать цели, движущиеся на скорости до 80 км/ч.
        SBU-64 (Тепловизионная / GPS / INS): Инфракрасная матрица на финальном участке сравнивает картинку с заложенным в память трехмерным образом цели. Позволяет обходить дымовые завесы без лазерного луча.

        Если французский AASM Hammer — это бомба с ракетным ускорителем, то Х-38МЛ — это полноценная высокоскоростная тактическая ракета класса «воздух-поверхность». Носители: Су-34, Су-35С и Су-57. Дальность пуска составляет до 70 км (как у LJDAM-ER и Hammer), но за счет реактивного двигателя она летит на сверхзвуковой скорости (до 1360 км/ч).
        После сброса ракета делает резкий маневр вверх — выходит на «горку» высотой до 12–18 км. В районе цели ракета переходит в крутое пикирование под углом до 80 градусов. На этой стадии лазерная головка самонаведения (полуактивная лазерная ГСН) захватывает закодированную точку от беспилотника (например, «Орлан-30»).

        Сами ракеты собираются на головных заводах (например, КТРВ — Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»). Однако «мозги», системы наведения и ключевая электроника напрямую зависят от поставок из Воронежа.
  16. nobody75 Звание
    nobody75
    +2
    22 июня 2026 16:29
    Последствия для снабжения российской группировки войск в этом районе могут быть существенными, пока не будет налажена новая переправа через Карачекрак.
    .
    Не могут. Никакого влияния на логистику повреждение моста не окажет. Нужно спокойно и методично блокировать, ровнять с землей и брать Орехов.
    С Уважением
    1. igorlvov Звание
      igorlvov
      +4
      22 июня 2026 16:35
      все верно и понтон навести час времени,а с матюками полчаса
      1. nobody75 Звание
        nobody75
        -1
        22 июня 2026 16:42
        Вы абсолютно правы! Но с матюками не надо... Все должно идти по плану!
        С Уважением
        1. newtc7 Звание
          newtc7
          0
          22 июня 2026 17:23
          Все так и идет по плану, а вы разве не видите? Скоро на лошадей пересядем, план то именно такой ))
          Без уважения
          1. nobody75 Звание
            nobody75
            +1
            22 июня 2026 17:26
            Пересаживайтесь - это так романтично.
            С Уважением
            1. newtc7 Звание
              newtc7
              -1
              22 июня 2026 17:45
              Вот бывают же люди тугие, админ rsotm дал хорошее прозвище таким «писюны». Прям охарактеризовал максимально точно, и куча таких у нас везде и здесь тоже не мало.
              Без уважения )
              1. nobody75 Звание
                nobody75
                +1
                22 июня 2026 17:55
                Зачем же Вы так! Нравятся Вам лошади - так пересаживайтесь! Людей то обижать зачем?
                Скачите себе в Эвропу!
                С Уважением
                1. newtc7 Звание
                  newtc7
                  0
                  22 июня 2026 23:12
                  Да не со зла не обессудьте … просто дикая ситуация, когда страна проигрывает постепенно войну и ничего не делает с этим. А вам удачи drinks
                  1. nobody75 Звание
                    nobody75
                    0
                    Вчера, 08:52
                    Простите, не проигрываем мы ничего... Я уже писал, что операции ПМВ сложны для изучения.
                    С Уважением
  17. Пахарь Звание
    Пахарь
    +3
    22 июня 2026 16:33
    Давно замечено, в наших рядах враги. Мосты, переправы не стоит бомбить они говоря. И заметьте запад, центр украинского нацизма никто не трогает. Рушат восток, где так много истинных славян.
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +1
      22 июня 2026 16:45
      Мосты, переправы не стоит бомбить они говоря

      Раньше - не стоило. Наша цель нанести поражение ВСУ на левом берегу Днепра. Что и происходит. Сейчас противник перебросил резервы на левый берег на Запорожском направлении и мосты и плотину в Запорожье начали утюжить.
      С Уважением
  18. Prometey Звание
    Prometey
    +1
    22 июня 2026 16:39
    Не может быть. Наши же стратеги сказали, что мосты не разрушаемы.
  19. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -2
    22 июня 2026 16:41
    ВСУ ударом с воздуха разрушили мост через Карачекрак в Запорожской области
    а что, так можно было?! belay
  20. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -1
    22 июня 2026 16:43
    И именно сегодня и Воронеж и Запорожье. И большой Бах. А говорят Украины летать не на чëм и долбить нечем. fool
    Когда мы так исполнять начнем? Где только можем дотянуться. Эх....
  21. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    22 июня 2026 16:44
    Мостик конечно одно название, а вот бомба положена абсолютно в дырочку
  22. Festus Звание
    Festus
    0
    22 июня 2026 16:47
    Я понимаю, что для разрушения большого моста нужен набор навыков. Дальность действия, взрывная мощность, точность, связь, искусственный интеллект ...

    Я также понимаю, что такое сочетание может быть очень дорогим и, возможно, отсутствовать в российских системах вооружения.

    Чего я не понимаю - мост через Днепр является настолько важной целью, что даже единичное производство такого оружия стоит того - без длительных испытаний и процедур утверждения для серийного производства. Почему Россия этого не делает??

    Привет из Германии
    1. newtc7 Звание
      newtc7
      -1
      22 июня 2026 17:25
      Потому что нет приказа вернее есть приказ их не трогать. Потому что во главе страны предатель, потому что делается все для поражения в войне.
  23. Berg Berg Звание
    Berg Berg
    +3
    22 июня 2026 16:56
    А что разве украинским самолётам разрешили летать или ПВО перестала работать ? Кто в России разрешил чтоб уничтожались наши мосты ,а украинские нет !
  24. тлауикол Звание
    тлауикол
    0
    22 июня 2026 17:00
    Американцам пары месяцев и десятка налётов хватило. Почти 30 лет назад
    1. тлауикол Звание
      тлауикол
      0
      22 июня 2026 17:02
      Большие мосты можно складывать бомбами. Кто утверждает обратное, тот request
    2. Слово Звание
      Слово
      +1
      22 июня 2026 17:34
      Сравнили, в той армии нет места таким как Картоаолов.
  25. miry_mir Звание
    miry_mir
    0
    22 июня 2026 17:13
    всу планомерно изолируют или пробуют изолировать район, чтобы провести стратегическую операцию в этом районе, а наши чего то выжидают, наверно начала их атаки.
  26. Андрей 127 Звание
    Андрей 127
    -1
    22 июня 2026 17:15
    Авиационный удар - предположить можно, что некий истребитель на малой высоте выполнил задачу. Вне зоны контроля ЗРК или вне возможностей перехвата цели. Одно дело, утверждать об тактике врага по прифронтовым целям(мосты), другое дело о том, что мы "не можем" разрушить логистику на заглублённой территории, вне зоны досягаемости наших авиационных бомб. Хотя, признать справедливо, здесь много чего не так. Можно бесконечно рассуждать, почему такие сооружения, построенные в годы СССР, так тяжело разрушить на удалении - факт остаётся, попыток с нашей стороны ни так много(если и были). Особенно .... приграничные районы, с западной Европой, откуда поставки, тоннели, погранпосты и прочее. Оттуда потоки(не только порты). Саттелиты в открытую предоставляют свои воздушные пространства для атак на наши родные земли, а мы всё боимся хотя бы рядом ударить, ни дай задеть осколками пограничные территории.
  27. Слово Звание
    Слово
    +1
    22 июня 2026 17:21
    Там мост то, сугубо гражданский для авто и траутаров, поверху ж.д русло реки 15 метров шириной, длинна мостика 30 метров. Положить в воду такой мост много заряда не нужно.
  28. sirGarry Звание
    sirGarry
    +2
    22 июня 2026 17:21
    Давайте ещё лет пять порассуждаем о необходимости уничтожения мостов!!! А враг не рассуждает - действует...
  29. KCA Звание
    KCA
    +1
    22 июня 2026 17:32
    Это не мост, это дамба для поднятия выше неё воды для полива сельхозугодий, я сомневаюсь что по ней окромя УАЗика какая военная техника могла пройти, скорее всего только на конной тяге, но вы продолжайте плакать и рвать на анусе волосы, ЦИПСО оценит вашу пропоганду
    1. solar Звание
      solar
      +1
      22 июня 2026 20:12
      я сомневаюсь что по ней окромя УАЗика какая военная техника могла пройти

      Это участок бывшей известной советской трассы общесоюзного значения Москва- Симферополь.
      1. KCA Звание
        KCA
        0
        22 июня 2026 20:25
        Ну трасса, не трасса, не знаю, нижний бьеф шириной метров 15, от грязи до грязи, это два понтона, или три, не помню уже, минут 5 поставить понтон, ну после прибытия техники, в перде, Т-72 на раз
  30. выползень:Ъ Звание
    выползень:Ъ
    +1
    22 июня 2026 17:55
    Я должен обратить внимание на то как подаются новости:
    Х0хлы повредили мост который успешно работал 5 лет находясь фактически у линии фронта. И толку с его повреждения нет так как сделают пантоны, речушка мелкая, по речушке есть еще куча переправ выше по течению.
    Наши таких мостов за СВО повыбивали сотни!
    Но победные реляции поются х0хлам.
    Неспроста..
  31. Жека111 Звание
    Жека111
    +5
    22 июня 2026 18:01
    Турбопатриоты возбудились!
    Зохлы мост снесли - срочно ударить термоядерными ракетами по Манхеттену для предупреждения
  32. Виктор Ясный Звание
    Виктор Ясный
    -1
    22 июня 2026 18:59
    да потому что не считают с той стороны тоимость коммуникаций, им достаточно дают чтоб превращать всё в пыль.
    кстати в надежде чтоб ещё больше на этом заработать.
    а наши берегут историческое наследие!
    и цену каждого моста считают, они то не упарывсются так люто
    (моё субъективное мнение)
  33. Dart2027 Звание
    Dart2027
    +2
    22 июня 2026 19:21
    Автомобильный мост через реку Карачекрак, расположенный в городе Васильевка Запорожской области, имеет протяженность около 30 метров (длина самого пролетного строения над руслом реки).
    Ну да, очень мощное и капитальное строение. Его уже в какой раз уничтожают? Только в этом году во второй.
  34. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +1
    22 июня 2026 20:11
    Гавнокомандующий с элитой наверное все думают,что мосты через Днепр бомбить нельзя,может быть когданибуть нам через них переходить надо будет для захвата всей украины .Абсурд
  35. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +2
    22 июня 2026 23:38
    these nazi ukelele,s must be really really good,
    they destroyed a bridge with one decent sized bomb, but yet the RU top brass cannot stop shipment coming into ukelele land
    some thing stinks, and its stinking more as the days go bye
  36. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Вчера, 19:45
    А наши свадебные генералы так не умеют...
  37. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    +1
    Сегодня, 06:18
    Украинцы умеют уничтожать мосты а мы за 80лет после ВОВ разучились!
    Печально все это
    Может быть хватит народ дурачить?