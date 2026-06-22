На крупных российских маркетплейсах запретили объявления о продаже бензина

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На крупных российских маркетплейсах запретили объявления о продаже бензина


ФАС России объявила, что крупнейшие отечественные маркетплейсы («Авито», Ozon и Wildberries) заблокировали продажу автомобильного топлива на своих площадках.



«Авито» скрыл уже размещённые объявления до внесения изменений в свои правила. Ozon и Wildberries настроили модерацию так, чтобы блокировать новые карточки с бензином ещё на этапе загрузки.

Мера стала результатом совместной работы антимонопольной службы с цифровыми платформами. Её главная цель – пресечь спекулятивную перепродажу горючего в условиях локальных сбоев в логистике поставок. В ФАС дополнительно напомнили, что проводят постоянную проверку экономического обоснования цен на нефтепродукты.

Ранее в пресс-службе «Авито» пояснили, что удаляют объявления о продаже бензина, чтобы не допустить спекуляций. На момент принятия этого решения на площадке насчитывалось более 660 таких публикаций. Больше всего в Краснодарском крае и Крыму.

Проблемы с топливом фиксируются с конца мая. В числе регионов, где сообщали о нехватке, названы Крым, Севастополь, Краснодарский край, Удмуртия, ДНР и ЛНР.

На фоне этих событий на подъездах к Крымскому мосту образовались крупные очереди. На 22 июня в очереди на досмотр находится 995 автомобилей. Со стороны Тамани – 290 машин, время ожидания – 1 час. Со стороны Керчи – 705 машин, ожидание составляет примерно 3 часа. Ранее водителям уже напоминали, что разрешено перевозить сверх топлива в баке не больше 100 литров бензина или дизельного топлива в канистрах.
71 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +10
    22 июня 2026 17:00
    Смотрите как оперативно сработали те кому положено,ведь могут же,сарказм.
    Хорошо "бутлегеров" отсекли а где людям бензин брать?
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      22 июня 2026 17:27
      локальных сбоев

      Однако, локализация.....
      1. Ilya-spb Звание
        Ilya-spb
        +4
        22 июня 2026 18:01
        ФАС борется с простыми людьми. И с литрами.

        Олигархи наваривают на тысячах тонн...
        1. Не Вижу Зла Звание
          Не Вижу Зла
          0
          Вчера, 00:20
          Частная АЗС зарабатывает с литра в районе 2(двух) рублей. Это очень немного. Более менее если таких заправок, у частника. несколько.
          1. Не Вижу Зла Звание
            Не Вижу Зла
            +1
            Вчера, 00:40
            Цена на 95 , поблизости от меня, Газпром 68,05, Лукойл 69,50. У частников, практически в два раза дороже.
    2. Седов Звание
      Седов
      +6
      22 июня 2026 17:47
      Теперь ещё окажется что население России виновато в том, что все НПЗ разфигачены. И мы же ещё за счёт повышенных отпускных цен на заправках будем эти ремонта оплачивать.. Время олигархизма, млин. Зато спекулянты не дай Бог что-то заработают.
    3. Гардамир Звание
      Гардамир
      +4
      22 июня 2026 19:14
      Мне другое интересно. В 80е кричали отрекитетесь от СССР. будет вам рынок, права. свободы. Вдруг сейчас одни запреты.
    4. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      22 июня 2026 21:44
      Только сегодня из Севастополя приехал.
      В Крыму нет такого, чтобы на одних заправках (Газпром, TwoNP, Роснефть ...) цены были произвольные по месту.
      У нас по всей дороге это можно наблюдать. Аи 92 цена от 64 до 92 руб/л. Это говорит только об отсутствии управления власти.
      Если в Крыму приняли решение его выполняют все. Здесь вообще непонятно кто чем управляет и руководит.
      Начинается паника. На заправках идут разговоры что по трассе М-4 продают уже бензин по 200-300 руб. Кто-то ляпнул для поддержания разговора и понеслось. Да, есть там такое, но там совершенно другая ситуация, совершенно несопоставимая с большой землёй.
      Скажу однозначно.
      От Тамани до Твери заливал по дороге (где видел возможность) по 20 литров и доехал без проблем.
      Пустое место в 300 км было в Липецкой области. Есть заправки, где нет определенного вида топлива. Но чтобы его не было до полной выработки в баке, не видел предпосылок.
  2. bubalik Звание
    bubalik
    +4
    22 июня 2026 17:01
    ,,,к осенней замене /ТО,мы и от цен на масло будем удивлены.
  3. isv000 Звание
    isv000
    +16
    22 июня 2026 17:03
    Отнять, запретить и поделить - исконно российские действия. Не приживаются дать, предложить и обеспечить.
    Правительству удаётся раскачивать лодку перед выборами...
    1. роман66 Звание
      роман66
      +12
      22 июня 2026 17:29
      Это правительство - антинародно по сути и занимается обслуживанием олигархов.
      1. andranick Звание
        andranick
        +11
        22 июня 2026 17:33
        Цитата: роман66
        Это правительство - антинародно по сути и занимается обслуживанием олигархов

        Странно, если бы это было не так при капитализме и либералах у власти.
      2. isv000 Звание
        isv000
        +2
        22 июня 2026 19:59
        Цитата: роман66
        Это правительство - антинародно по сути и занимается обслуживанием олигархов.

        Факт. Мой комментарий предельно краток.
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    -3
    22 июня 2026 17:05
    Увы, такое бывает... трудные времена, всякая шушера спешит наживаться в такой момент на всех окружающих.
    У нас как... поехал, заправился без проблем... хотя многие канистры заправляли, но так, не большие, на всякий случай. soldier
    1. andranick Звание
      andranick
      +8
      22 июня 2026 17:38
      Цитата: rocket757
      всякая шушера спешит наживаться

      Ну почему сразу шушера. Мы же живем в капитализме, верно? А то одни цены задирают, но они - бизнесмены, а другие - шушера. Несправедливо!
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        22 июня 2026 19:06
        ПЕРЕКУП, с последующей перепродажей по завышеным ценам, это всегда и везде обозначается одним ясным и понятным определением... барыжить, спекулировать...
        Капиталисты, производители продукции в физической форме, реально другое... там тоже много чего не хорошего, а то и мерскооо есть, но это отдельная тема для обсуждения, очень большая, многогранная... soldier
        1. spektr9 Звание
          spektr9
          +3
          22 июня 2026 19:20
          Капиталисты, производители продукции в физической форме, реально другое

          Так таких в РФ нет мил человек
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -2
            22 июня 2026 19:26
            Правда что ли?
            А кто у нас есть?
            На счёт того, что сами "богатые буратинки" ничего не делают, а используют плоды трудов других... это не предмет для споров, потому что аксиома... но все таки, заводы, средства производства, принадлежат им и это наша реальность... а на тех производствах выпускают реальную продукцию, самого широкого ассортимента...
        2. andranick Звание
          andranick
          +1
          22 июня 2026 19:28
          Цитата: rocket757
          ПЕРЕКУП, с последующей перепродажей по завышеным ценам, это всегда и везде обозначается одним ясным и понятным определением... барыжить, спекулировать..

          Ага, с целью получения прибыли и без изменения свойств товара. При Союзе была соответствующая статья 154 УК. Ныне спекулятивные операции - повсеместно распространенная обыденность. Законная. Только налоги плати. Купить квартиру, машину, акции, помидоры и продать их по более высокой цене - это не запрещено в капиталистическом обществе, а активно поощряется. Продавать бензин на маркетплейсе - из той же серии, ничего противозаконного.
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            -2
            22 июня 2026 19:36
            Купил товар у производителя по низкой цене, осуществил доставку в тот регион, где есть потребность в данной продукции и продал с наценкой... все таки промежуточные расходы есть... так принято ВЕЗДЕ!
            Скупил на заправке бензин и продал по цене своих хотелок.... за такое и посадить могут, где угодно!
            Причину для наказания таких хитрож ж ж мудрых долго искать не надо, нарушения и прочее в такой ситуации есть и не мало...
  5. Ирек Звание
    Ирек
    -22
    22 июня 2026 17:07
    Ципсошники тему раскукарекали , наши дурни её распространили , в итоге паника среди слабонервных.
    1. al3x Звание
      al3x
      +23
      22 июня 2026 17:14
      У вас урякалок вся страна ципсошники. Давно на заправке были?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        -3
        22 июня 2026 19:13
        Так вам чек приложить, в форме доказательства?
        Хотя, страна у нас огромная и проблемные мест всегда найти можно... у нас, например, мелкие, частные заправки, закрылись, но сетевые, крупных компаний, работают... но ведь для "примера" можно нанимать только закрытые и не важно, что в паре километров, а то и ближе, есть работающая, где есть бензин и нет очередей...
        Ах да, на выходные и там БЫЛИ ОЧЕРЕДИ... а сегодня НЕТ и топливо есть, любое! wink
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      0
      22 июня 2026 19:14
      ПАНИКА, это маркетинговый ход, двигатель повышенных продаж а соответственно, ПРИБЫЛЕЙ....
      Ничего нового. soldier
  6. sub307 Звание
    sub307
    -1
    22 июня 2026 17:11
    Ух ты..., опять "переполох в курятнике"... winked
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      -2
      22 июня 2026 19:16
      Так "курей" у нас хватает... хотя на общем фоне их не так много, но вот шуму от них предостаточно...
      И опять же, ничего нового не случилось... soldier
  7. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +19
    22 июня 2026 17:11
    Цитата: Ирек
    Ципсошники тему раскукарекали , наши дурни её распространили , в итоге паника среди слабонервных.

    Ага вот оно что. Значит в дефиците бензина виноваты ципсошники и дурни drinks
  8. Седов Звание
    Седов
    +9
    22 июня 2026 17:11
    Мера стала результатом совместной работы антимонопольной службы с цифровыми платформами. Её главная цель – пресечь спекулятивную перепродажу горючего в условиях локальных сбоев в логистике поставок.
    Правительство бы лучше с таким рвением воздушное пространство России защищало (снесло бы укровский режим), чем со спекулянтами внутри страны боролось. В нынешних реалиях спекуляция намного меньшее зло, чем ежедневные удары по НПЗ. "Там" сделать ничего не можем, так хоть здесь народу нагадим.
  9. al3x Звание
    al3x
    +18
    22 июня 2026 17:12
    У нас аи-92 уже 88,90. Вчера 84 был. Аи-95 уже к сотке вплотную подобрался. Irbis. Чего-то я не наблюдаю борьбы со спекуляциями. Да, это перекусы, но у других типа Лукойл или Татнефть просто нет горючки. Вывод сделать вполне можно очевидный.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      -5
      22 июня 2026 17:17
      Цитата: al3x
      У нас аи-92 уже 88,90. Вчера 84 был. Аи-95 уже к сотке вплотную подобрался. Irbis. Чего-то я не наблюдаю борьбы со спекуляциями.

      Не понятно где у вас, у нас в Красноярске 92-й 62-30р, 95-й 66-30р., Роснефть, Газпром па 60 коп. дороже.
      1. al3x Звание
        al3x
        +7
        22 июня 2026 17:18
        В республике Марий Эл, Йошкар-Ола
      2. Sovetskiy Звание
        Sovetskiy
        +4
        22 июня 2026 17:55
        Цитата: ARIONkrsk
        Не понятно где у вас, у нас в Красноярске 92-й 62-30р, 95-й 66-30р., Роснефть, Газпром па 60 коп. дороже

        А страна вроде одна... laughing
        1. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          0
          22 июня 2026 18:17
          Цитата: Sovetskiy
          Цитата: ARIONkrsk
          Не понятно где у вас, у нас в Красноярске 92-й 62-30р, 95-й 66-30р., Роснефть, Газпром па 60 коп. дороже

          А страна вроде одна... laughing

          Страна то одна, но минусов накидали из зависти что ли.
          1. Sovetskiy Звание
            Sovetskiy
            +2
            22 июня 2026 18:47
            Цитата: ARIONkrsk
            Цитата: Sovetskiy
            Цитата: ARIONkrsk
            Не понятно где у вас, у нас в Красноярске 92-й 62-30р, 95-й 66-30р., Роснефть, Газпром па 60 коп. дороже

            А страна вроде одна... laughing

            Страна то одна, но минусов накидали из зависти что ли.

            Ну не всем же так везет. wink
      3. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        22 июня 2026 19:21
        Цены, по тихоньку, ползут вверх и это никого не удивляет, давно...
        У нас так же как у вас... а что у них в Мари Эл творится, это вопрос к местным охранителям/"слугам государевым" , если разобратся...
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    22 июня 2026 17:18
    Цитата: Ропот 55
    Смотрите как оперативно сработали те кому положено,ведь могут же,сарказм.
    Хорошо "бутлегеров" отсекли а где людям бензин брать?

    Да уж.. А с дочками Роснефти повозятся, повозятся, да и забудут...
  11. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 17:26
    Цитата: Седов
    В нынешних реалиях спекуляция намного меньшее зло, чем ежедневные удары по НПЗ. "Там" сделать ничего не можем, так хоть здесь народу нагадим

    Как знать. По мне, при нормальной и своевременной работе мер и систем пожаробезопасности работу НПЗ прервать нельзя. Разговоры о ремонтах НПЗ летом это тоже такое себе. Да, летом НПЗ проводят диагностику систем, ремонт, замену. Частями. Работать завод не прекращает.
    Ограничите экспорт нефти и газа, не уменьшая их добычу и НПЗ должны сами собой заработать с той же нагрузкой, что и зимой. ИМХО.
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      22 июня 2026 18:45
      Цитата: alexputnik17
      Ограничите экспорт нефти и газа, не уменьшая их добычу и НПЗ должны сами собой заработать с той же нагрузкой, что и зимой. ИМХО.

      "Запрет на экспорт бензина введён с 1 апреля и продлён до конца июля, запрет на экспорт авиакеросина — до 30 ноября, но эти меры не смогли предотвратить рост цен, потому что проблема не в экспорте, а в падении производства."
  12. Дедок Звание
    Дедок
    +10
    22 июня 2026 17:27
    «Авито» скрыл уже размещённые объявления до внесения изменений в свои правила.

    т.е "правила" подгоняют "задним числом"?
    Мера стала результатом совместной работы антимонопольной службы с цифровыми платформами. Её главная цель – пресечь спекулятивную перепродажу горючего в условиях локальных сбоев в логистике поставок.

    ???
    так есть "официальное" место сосредоточения спекулянтов - товарная биржа... - вы ее проверьте - и будет всем счастИе!
    проверьте кто и почему "задирает" цены на бирже...
    ах да, там же - не спекулянты... там брокеры - им разрешено?
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      22 июня 2026 18:47
      Цитата: Дедок
      так есть "официальное" место сосредоточения спекулянтов - товарная биржа... - вы ее проверьте - и будет всем счастИе!
      проверьте кто и почему "задирает" цены на бирже...

      На биржах РФ объемы продаж упали до 7 000 тон в сутки - что почти в 6 раза меньше чем обычно.
      Связано это с дефицитом топлива
  13. Слово Звание
    Слово
    +5
    22 июня 2026 17:30
    Сечин давеча заявил, вся нефть продана.
    1. al3x Звание
      al3x
      +8
      22 июня 2026 17:35
      Чего еще ждать от приближённых партии Едим Россию.
  14. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -6
    22 июня 2026 17:35
    Помните аленей, которые в пандемию скупали гречку и сахар? Так вот они сейчас все на заправках!
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -8
    22 июня 2026 17:38
    Сочи .Краснодарский край.Информация для ципсоты и паникёров . Армяне по прежнему на своих " TANK" 300 ,500 ,немецких уазиках ездят в булочку достали дети на своих квадриках и пит-байках.Как выходные к запахам шашлыка добавляется " треск" газонокосилок.Проблем с бензином нет . laughingМальца подорожало с начала года на 10- 12 руб .
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +6
      22 июня 2026 18:01
      Цитата: tralflot1832
      Мальца подорожало с начала года на 10- 12 руб .

      А чё так? wink
      Вроде официальная инфляция у нас в районе 5%, а по вашему тарифу подорожало уже на 15%. laughing
      1. AndreyS Звание
        AndreyS
        0
        22 июня 2026 18:32
        Да так понимаете ли Сочи это такой интересный город который находится на побережье Чёрного моря и возить туда всё очень дорого, так поясняют коммерсанты (спекулянты) поэтому бензин в Сочи дороже чем в Туапсе на ... энную сумму, даже на роснефти. Хотя казалось бы каких то 90 км от работающего НПЗ. Кстати так по всем видам товаров. Капитализм-с уважаемый. Так, что радуйтесь, что у Вас дешевле и если соберётесь на Юга берите побольше бабла, что бы хватило на бензин.
        1. Vinnibuh Звание
          Vinnibuh
          +2
          22 июня 2026 18:47
          Ну ладно,там "ужосс", но вчера в Самаре и Самарской обл., или нет бензина или цены конские (у официалов) и очереди дикие.
          1. bubalik Звание
            bubalik
            +2
            22 июня 2026 18:58
            в Самаре

            ,,,Роснефть цены пока держит,Татнефть тоже как и Башнефть. Вот у перекупов да более сотки 95 уже.
            ,фото сегодня вечером
            1. Vinnibuh Звание
              Vinnibuh
              +1
              Вчера, 04:26
              В воскресенье ехали,банеры горят с ценой,забравщики ходят,а подъезжаешь и пистолет скочем замотан и говорят :бенза нет.
  16. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    22 июня 2026 17:45
    Цитата: Дедок
    сосредоточения спекулянтов - товарная биржа... - вы ее проверьте - и будет всем счастИе!

    Угу. 2-3 перекупа между своими, дружественными фирмами без реального движения продукта и ценник 100 обеспечен. К гадалке не ходи. laughing
    Могут и без брокеров. Сами с усами.
  17. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    22 июня 2026 17:45
    я конечно может чего не понимаю, хранение горючих жидкостей должно регламентироваться, как их можно в пунктах выдачи хранить
    1. Комментарий был удален.
    2. dimy44 Звание
      dimy44
      +2
      22 июня 2026 18:05
      как их можно в пунктах выдачи хранить
      Скорее всего там только доставка.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +2
        22 июня 2026 18:16
        Цитата: dimy44
        Скорее всего там только доставка.

        кстати то же регламентируемая
        1. Vinnibuh Звание
          Vinnibuh
          0
          22 июня 2026 18:48
          Да,вы правы,там иногда бензин для зажигалки фиг купишь.)))
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      22 июня 2026 18:49
      Цитата: Василенко Владимир
      я конечно может чего не понимаю, хранение горючих жидкостей должно регламентироваться, как их можно в пунктах выдачи хранить

      Походу талоны на бензин пытались поодавать- ввели талоны на топливо , вот их скорее всего и продавали.
  18. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    22 июня 2026 17:49
    Цитата: Слово
    Сечин давеча заявил, вся нефть продана.

    Да по его, бедолаге, виду сразу верится, что вся. Причем вся в РФ. laughing
    А добытчики в отпуска неоплачиваемые отправлены, причем с топ-менеджерами. laughing
    И да, когда он сообщал массам "продана", он и хотел сообщить продана. А может, она просто отконтрактована на экспорт? feel
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      +1
      22 июня 2026 18:50
      Цитата: alexputnik17
      А может, она просто отконтрактована на экспорт?

      Экспорт бензина запрещен с апреля и до июля продлено, авиакеросин до ноября запрещен эксплрт
  19. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -2
    22 июня 2026 18:06
    Цитата: Sovetskiy
    Цитата: tralflot1832
    Мальца подорожало с начала года на 10- 12 руб .

    А чё так? wink
    Вроде официальная инфляция у нас в районе 5%, а по вашему тарифу подорожало уже на 15%. laughing

    Совсем не критично с 56 до 66 руб за 92 бензин Инфляцию у нас мастера считать ,начиная от Набиулиной . laughing .
    1. Sovetskiy Звание
      Sovetskiy
      +1
      22 июня 2026 19:26
      Цитата: tralflot1832
      Совсем не критично с 56 до 66 руб за 92 бензин

      И в правду, да чё там, всего то на 17.86% laughing
      Цитата: tralflot1832
      Инфляцию у нас мастера считать ,начиная от Набиулиной . .

      Хлебушек еще не подорожал мальца на 10-12 руб, в связи с известными событиями?
      Думаю всё в переди. wink
  20. AndreyS Звание
    AndreyS
    +1
    22 июня 2026 18:19
    Много лет не писал комментариев на этом сайте.
    Да уж господа хорошие комментаторы! Вы прям тут как дети малые.
    В одном месте пишите - война идёт! А в другом - какие твари регулируют всё, запрещают всё! Негодяи!!!!!!!!
    Меня всегда удивляют люди с резким разрывом мнений! Если вы считаете, что идёт война - то почему возмущаетесь блокированием государством каких то действий которые при военном положении были бы в десятки раз жестче? Но ведь и бензин по 110 рублей вас то же возмущает! Вы уже либо к красивым, либо к богатым примкните.
    Спекулянты (какое замечательное слово то) - нынешние "мелкие бизнесмены", ну и не сильно мелкие, судя по картельному сговору некоторых перекупщиков топлива (в СССР за такие действия в тюрьму сажали и статейка называлась за спекуляцию) в хлам уже одурели от своей безнаказанности, и им глубока нас...ть на всех. Если начать таких сажать, то поднимется дикий вой всякими блохерами и комментаторами о притеснении бизнеса и т.п. Нельзя конечно преумалять и косяки действующей власти на разных уровнях (там такие же "замечательные" люди сидят), потому как думать вперёд они не хотят, вернее не умеют, их просто этому не учили, а кто умеет и старается хоть как то продвинуть своё видение будущего, гасят как паникёра.
    Меня прямо "восхитили" данные коментарии - "...Отнять, запретить и поделить - исконно российские действия. Не приживаются дать, предложить и обеспечить. Правительству удаётся раскачивать лодку перед выборами...", "...Это правительство - антинародно по сути и занимается обслуживанием олигархов...". Господа Вы живёте в капиталистическом мире (вот тут правильно написано "...Странно, если бы это было не так при капитализме и либералах у власти..." это про антинародное правительство), не при социализме и даже не при коммунизме! При капитализме всё направлено на обслуживание тех кто получает прибыль!!! Восхитившие меня комментаторы в результате либо люди не понявшие, что они уже тридцать четыре года живут в капиталистической стране, либо просто будущие клиенты одной замечательной организации из трёх букв.
    Кстати вот это то же шедевр - "...Смотрите как оперативно сработали те кому положено,ведь могут же, сарказм. Хорошо "бутлегеров" отсекли а где людям бензин брать?.." Думаю найдёте где взять - хотя бы у тех же "бутлегеров" которые встанут вдоль дорог с канистрами и баклажками как в 90-е годы. Спрос пораждает предложение. Доброго здравия Вам уважаемые коментаторы)
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      0
      22 июня 2026 18:39
      AndreyS hi ,ответил бы я вам как думаю но теперь это не рекомендуется,если вас не чего не смущает ваше дело,если вы считаете что так и должно быть что ж ваше право,у людей другое мнение и оно тоже имеет место быть,и да многим надоело ждать прекрасное далеко.
      1. AndreyS Звание
        AndreyS
        +1
        22 июня 2026 19:30
        Уважаемый Ропот 55 (АЛЕКСАНДР) меня многое смущает не только в действиях нынешней власти, но и в отношении людей к происходящим событиям, я очень уважаю другое мнение каждого человека, но Вы очень не внимательно прочитали, что я написал. В кратце я писал о том, что меня поражают люди с двойными стандартами. Я не понимаю как может умещаться в голове одного человека, два диаметрально противоположных мнения! К сожалению это проявляется во всех сферах жизни. И очень сильно удивляет ожидание прекрасного далёко! Я прекрасно понимаю, что сейчас всплывает политика оболванивания населения в прошлые годы (хотя сейчас то не сильно что то поменялось, но хочется верить в лучшее), люди не умеют думать критически не о своих действия не о действиях других, а уж про подумать вперёд на один шаг это вообще высшая математика для многих! Из за этого и так много деб....в (прямо по Лаврову) которые следят за военными и передают это за границу, считают что мессенджеры не читают спецслужбы (при том все мессенджеры), тех кто хайпует на чужом горе, и т.д. и т.п. Люди разучились сострадать, вернее их отучили это делать. Раньше это были единицы, а теперь это норма жизни. Те кто сострадает и пытается безвозмездно помочь тех считают лохами. Это называется деградация общества.
        Кстати вот Вам мнение об уставших ждать прекрасное далёко -"...Веселее когда люди под одной статьей матерно ругают власть и тут же под другой требуют СМЕРШа - не понимая что это исключает одно другое..."
    2. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      22 июня 2026 19:04
      Цитата: AndreyS
      В одном месте пишите - война идёт! А в другом - какие твари регулируют всё, запрещают всё! Негодяи!!!!!!!!
      Меня всегда удивляют люди с резким разрывом мнений!

      Веселее когда люди под одной статьей матерно ругают власть и тут же под другой требуют СМЕРШа - не понимая что это исключает одно другое.
  21. pexotinec Звание
    pexotinec
    0
    22 июня 2026 19:31
    В удивительное время живем laughing Нефтегазодобывающая страна, а чуть замес и все без топлива пол страны осталось. Все продали за бугор за копейки, а разницу в России компенсируют, за счёт народа.
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 19:38
    Цитата: свой1970
    Экспорт бензина запрещен с апреля и до июля продлено, авиакеросин до ноября запрещен эксплрт

    Сергей, hi
    Я писал про закотрактование нефти. Не нефтепродуктов.
  23. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    22 июня 2026 19:57
    Цитата: Ропот 55
    а где людям бензин брать?
    На Украине покупать. Там нефтеперерабатывающие заводы работают. И подозреваю, что на нашей нефти
  24. ТОР2 Звание
    ТОР2
    0
    22 июня 2026 22:05
    ФАС России объявила, что крупнейшие отечественные маркетплейсы («Авито», Ozon и Wildberries) заблокировали продажу автомобильного топлива на своих площадках
    Там не запрещать, а сажать за это надо. Тем более в такое время.
  25. SSR Звание
    SSR
    0
    22 июня 2026 22:12
    Спекулянты уже все канистры скупили.
  26. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Вчера, 08:15
    Все могут короли ! Быстро перекрыли доход левакам и смогли же. Доход должен принадлежать только нефтянке ,а тут конкуренция Озоны всякие
  27. Кариб Звание
    Кариб
    0
    Вчера, 09:27
    Современные трубопроводные войска могут кинуть трубу через керченский пролив за несколько дней, как газовую трубу в 2015г. 2 трубы, дизель и АИ95 как более массовый в жарком климате. Думаю уже делают, терминалы для слива ЖД цистерн со стороны Тамани и терминалы залива авто цистерн в Крыму, недалече от Керчи, под маскировочной сеткой, или в крупных цехах, ангарах. Причём разнесённых бензин от дизеля, для безопасности, с дежурством пожарного расчёта поблизости.
  28. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Вчера, 09:55
    И все таки... почему, зачем, такая возня, споры, вокруг "топливной темы"?
    Есть темы, которые реально жесче, активнее, можно/нужно обсуждать?