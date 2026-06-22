Трампу досталось от однопартийцев за беспрецедентное решение по иранской нефти
5 0374
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало генеральную лицензию, которая временно отменяет санкционные ограничения на операции с иранской нефтью и нефтепродуктами. Мера будет действовать в течение 2-х месяцев - до 21 августа 2026 года.
Документ разрешает практически весь спектр логистических, коммерческих и транспортных операций, включая производство, поставки, продажу и отгрузку сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения. Разрешение распространяется также на сделки с участием морских судов, ранее внесённых в санкционные списки США. Более того, лицензия допускает импорт иранской нефти на территорию США, а платежи по сделкам могут осуществляться правительству Ирана или любым заблокированным лицам в долларах США.
Беспрецедентное решение принято на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана, состоявшихся 21 июня в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что удалось не только снять ограничения на экспорт нефти, но и разморозить часть иранских активов за рубежом. На этом фоне августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,2% — до $77,7 за баррель. Российская марка нефти торгуется на отметке чуть выше 65 долларов.
Шаг Трампа вызвал острую критику даже внутри Республиканской партии. Сенатор Билл Кэссиди назвал сделку «худшей ошибкой внешней политики за десятилетия», заявив, что Рональд Рейган «переворачивается в гробу». Сенатор Тед Круз предупредил, что «отдавать миллиарды долларов теократическим сумасшедшим, которые хотят убить нас, — не очень хорошая идея». Критиков беспокоит, что Иран получает доступ к нефтяным рынкам и $300 млрд на восстановление без твёрдых обязательств по ядерной программе и ракетному арсеналу. Правда, никто и никакие 300 млрд долларов Ирану пока, конечно, не перечислил.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация