Трампу досталось от однопартийцев за беспрецедентное решение по иранской нефти

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Трампу досталось от однопартийцев за беспрецедентное решение по иранской нефти

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало генеральную лицензию, которая временно отменяет санкционные ограничения на операции с иранской нефтью и нефтепродуктами. Мера будет действовать в течение 2-х месяцев - до 21 августа 2026 года.

Документ разрешает практически весь спектр логистических, коммерческих и транспортных операций, включая производство, поставки, продажу и отгрузку сырой нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов иранского происхождения. Разрешение распространяется также на сделки с участием морских судов, ранее внесённых в санкционные списки США. Более того, лицензия допускает импорт иранской нефти на территорию США, а платежи по сделкам могут осуществляться правительству Ирана или любым заблокированным лицам в долларах США.



Беспрецедентное решение принято на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана, состоявшихся 21 июня в Швейцарии при посредничестве Пакистана и Катара. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что удалось не только снять ограничения на экспорт нефти, но и разморозить часть иранских активов за рубежом. На этом фоне августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,2% — до $77,7 за баррель. Российская марка нефти торгуется на отметке чуть выше 65 долларов.

Шаг Трампа вызвал острую критику даже внутри Республиканской партии. Сенатор Билл Кэссиди назвал сделку «худшей ошибкой внешней политики за десятилетия», заявив, что Рональд Рейган «переворачивается в гробу». Сенатор Тед Круз предупредил, что «отдавать миллиарды долларов теократическим сумасшедшим, которые хотят убить нас, — не очень хорошая идея». Критиков беспокоит, что Иран получает доступ к нефтяным рынкам и $300 млрд на восстановление без твёрдых обязательств по ядерной программе и ракетному арсеналу. Правда, никто и никакие 300 млрд долларов Ирану пока, конечно, не перечислил.
4 комментария
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  1. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -2
    22 июня 2026 17:38
    Более того, лицензия допускает импорт иранской нефти на территорию США, а платежи по сделкам могут осуществляться правительству Ирана или любым заблокированным лицам в долларах США.

    О как. А как иначе? Главное расчеты в фантиках. Персам оно надо? Они ж не мы.
    А то что Трампу по загривку похлопали, такое себе. Полагаю, он на понижении цены ещё и бабок опять заработал. laughing
  2. роман66 Звание
    роман66
    +3
    22 июня 2026 17:38
    «отдавать миллиарды долларов теократическим сумасшедшим, которые хотят убить нас,

    И это всего лишь за то, что мы убиваем их!!! Неслыханная наглость
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    22 июня 2026 17:51
    Чего американцы выпендриваются, иранскую нефть хотели за даром ,т.е бесплатно ? laughing
  4. borys Звание
    borys
    +1
    Вчера, 15:39
    В американском сенате сидят редкостные де билы. Разве иранцы бомбят
    территорию США? Разве иранцы отжали деньги у США? Разве иранцы
    отстреливали американских президентов? Или они указывают американцам
    какие у них в стране должны быть порядки? Подобных вопросов можно
    задать миллион.