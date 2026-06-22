Вэнс: на переговорах с Ираном США добились четырёх целей для американского народа
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На переговорах с Ираном представители США добились четырех важных целей для американского народа. Удалось достичь значительного прогресса в деле мирного урегулирования.
Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Швейцарии.
Чиновник заявил:
Вчера был очень, очень хороший день. Мы добились большого прогресса.
По его мнению, американской делегации удалось добиться успеха по четырем пунктам.
Прежде всего, по словам Вэнса, США хотели открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Его открыли, что привело к снижению нефтегазовых цен.
В качестве еще одной победы вице-президент называет создание механизма отслеживания соблюдения перемирия. Если Израиль или другая сторона его нарушают, США и Иран совместными усилиями оказывают воздействие на нарушителя.
Больше всего Вэнса радует, что Тегеран возобновил доступ в страну для инспекторов МАГАТЭ. По его мнению, это первый шаг к полному отказу Исламской Республики от ядерной программы.
И последняя победа американской делегации, считает Вэнс, это создание фундамента для дальнейших технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Он отметил, что большая работа была проделана в результате совместных усилий американцев с представителями Ирана, Катара и Пакистана. Вэнс заявил, что теперь предстоит большая работа на техническом уровне, которая продолжится в швейцарском Бюргенштоке.
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