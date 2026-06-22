Вэнс: на переговорах с Ираном США добились четырёх целей для американского народа

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Вэнс: на переговорах с Ираном США добились четырёх целей для американского народа


На переговорах с Ираном представители США добились четырех важных целей для американского народа. Удалось достичь значительного прогресса в деле мирного урегулирования.



Такое заявление сделал вице-президент США Джей Ди Вэнс на пресс-конференции в Швейцарии.

Чиновник заявил:

Вчера был очень, очень хороший день. Мы добились большого прогресса.

По его мнению, американской делегации удалось добиться успеха по четырем пунктам.

Прежде всего, по словам Вэнса, США хотели открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Его открыли, что привело к снижению нефтегазовых цен.

В качестве еще одной победы вице-президент называет создание механизма отслеживания соблюдения перемирия. Если Израиль или другая сторона его нарушают, США и Иран совместными усилиями оказывают воздействие на нарушителя.

Больше всего Вэнса радует, что Тегеран возобновил доступ в страну для инспекторов МАГАТЭ. По его мнению, это первый шаг к полному отказу Исламской Республики от ядерной программы.

И последняя победа американской делегации, считает Вэнс, это создание фундамента для дальнейших технических переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Он отметил, что большая работа была проделана в результате совместных усилий американцев с представителями Ирана, Катара и Пакистана. Вэнс заявил, что теперь предстоит большая работа на техническом уровне, которая продолжится в швейцарском Бюргенштоке.
13 комментариев
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  1. Victor19 Звание
    Victor19
    +6
    22 июня 2026 17:34
    Ну если целью войны было открыть Ормузский пролив, который до начала конфликта уже был открыт, тогда он прав. Пролив открыли wink wink
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      22 июня 2026 18:11
      Victor19
      Сегодня, 17:34
      Ну если целью войны было открыть Ормузский пролив, который до начала конфликта уже был открыт, тогда он прав. Пролив открыли

      hi Для сохранения мира в регионе БВ необходимо изолировать сиониста биби и военого преступника и педофила из Фашингтона.
  2. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +2
    22 июня 2026 17:35
    Мне кажется, или все это было и до войны? 🤔
    1. роман66 Звание
      роман66
      +2
      22 июня 2026 17:44
      В этом все! Сша втянул в войну Израиль с обещанием лёгкой победы, но ее не случилось, а теперь надо вернуться хотя бы к довоенному порядку вещей, а иран это уже не устраивает
  3. роман66 Звание
    роман66
    +2
    22 июня 2026 17:41
    США и Иран совместными усилиями оказывают воздействие на нарушителя.
    во ржака-то! Вместе с Израилем бомбить иран а потом наоборот. Причудливые узоры...
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    22 июня 2026 17:43
    Американский народ это оценит ?
  5. роман66 Звание
    роман66
    +3
    22 июня 2026 17:46
    Что- то мне подсказывает, что американскому народу глубоко похрен. Вот израильский - должен озаботиться
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +2
    22 июня 2026 17:53
    Четыре цели для американского народа?
    Жить за чужой счёт, носить американский флаг даже в виде трусов, заниматься содомией и спасать свои задницы в критической ситуации...
  7. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    22 июня 2026 17:53
    Инспекторы МАГАТЭ...не они ли в свое время собирали информацию о военных Ирака и передавали её Бушу младшему?
    Чем это закончилось известно.
  8. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 17:57
    Если Израиль или другая сторона его нарушают, США и Иран совместными усилиями оказывают воздействие на нарушителя.

    Поди, Нетаньяху уже зачесался в самых не потребных местах. laughing
  9. Z-1457
    Z-1457
    +1
    22 июня 2026 21:34
    Полнейший бред, теперь уже от Вэнса! ))))))) Ну а что может сказать представитель страны-агрессора, потерпевшей абсолютное поражение в войне против Ирана?! Ормузский пролив они открыли, ага! )) Который был абсолютно открыт до нападения США и Израиля! Клоуны, сказать-то больше нечего. ))
  10. Кмет Звание
    Кмет
    0
    22 июня 2026 21:35
    Прежде всего, по словам Вэнса, США хотели открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Его открыли, что привело к снижению нефтегазовых цен.

    А если бы не нападали на Иран, то этой проблемы вообще бы не было на повестке. Но дальше интереснее:
    создание механизма отслеживания соблюдения перемирия. Если Израиль или другая сторона его нарушают, США и Иран совместными усилиями оказывают воздействие на нарушителя.

    Вот это поворот.. И чем воздействовать на Израиль, например, решили? Дружным огнем из мундштуков?
    1. gsev Звание
      gsev
      -2
      22 июня 2026 23:24
      Цитата: Кмет
      И чем воздействовать на Израиль, например, решили?

      Иран начинает поставки дронов и ракет хезболле, США введут эмбарго на поставку оружия Израилю. Иран в перспективе помеха Китаю для военной экспансии в западном направлении.