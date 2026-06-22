В единый учебник по истории России добавят информацию об «Орешнике»
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В единый государственный учебник по истории России планируется включить раздел, посвящённый ракетному комплексу «Орешник». Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Он уточнил, что в пособии по военной истории для 10–11-х классов сведения об этом вооружении уже есть. Теперь этот материал будет расширен и интегрирован в основной исторический курс.
Мягков акцентировал: учебник не статичен – его будут дорабатывать по мере того, как история продолжает писаться прямо сейчас, пополняясь новыми вехами как внутри страны, так и за её пределами. Ключевой фокус обновлений – события в зоне СВО. В дополнение к разделу об «Орешнике» в пособие войдёт развёрнутый материал о боевом применении дронов, современных образцах вооружений и новаторских тактических схемах, уже опробованных в ходе спецоперации.
Кроме того, в учебник внесут данные об участии северокорейских военных в освобождении Курской области. Как пояснил Мягков, предыдущее издание просто не застало этих событий. Теперь же исторический пробел будет устранён, а картина боевых действий станет полнее.
Единая линейка школьных учебников по истории создаётся под эгидой РВИО. В авторский коллектив входит помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
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