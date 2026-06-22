В единый учебник по истории России добавят информацию об «Орешнике»

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В единый учебник по истории России добавят информацию об «Орешнике»


В единый государственный учебник по истории России планируется включить раздел, посвящённый ракетному комплексу «Орешник». Об этом сообщил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков. Он уточнил, что в пособии по военной истории для 10–11-х классов сведения об этом вооружении уже есть. Теперь этот материал будет расширен и интегрирован в основной исторический курс.



Мягков акцентировал: учебник не статичен – его будут дорабатывать по мере того, как история продолжает писаться прямо сейчас, пополняясь новыми вехами как внутри страны, так и за её пределами. Ключевой фокус обновлений – события в зоне СВО. В дополнение к разделу об «Орешнике» в пособие войдёт развёрнутый материал о боевом применении дронов, современных образцах вооружений и новаторских тактических схемах, уже опробованных в ходе спецоперации.

Кроме того, в учебник внесут данные об участии северокорейских военных в освобождении Курской области. Как пояснил Мягков, предыдущее издание просто не застало этих событий. Теперь же исторический пробел будет устранён, а картина боевых действий станет полнее.

Единая линейка школьных учебников по истории создаётся под эгидой РВИО. В авторский коллектив входит помощник президента РФ и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
62 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    +18
    22 июня 2026 18:02
    Я думаю, что в наши учебники и помимо "Орешника", есть что добавить... О щадящем "братский народ" темпе СВО, например. О "Тимуре" и его команде.. О таких вещах, тоже нельзя забывать и прятать по углам истории. Достаточно того, что советский народ кормили баснями о немецких фашистах, которые сожгли "Хатынь". Теперь, расхлебываем. Для нашей истории, учебников не хватит.
    1. KCA Звание
      KCA
      +2
      22 июня 2026 18:12
      Про Орешник надо не забыть что это БРСД РС-26 и, их, пока, не применяли, но кто-то может напроситься
    2. Юра Звание
      Юра
      +2
      22 июня 2026 18:19
      Цитата: Андрей Николаевич
      Достаточно того, что советский народ кормили баснями о немецких фашистах, которые сожгли "Хатынь".

      Это что???
      1. Aken Звание
        Aken
        +12
        22 июня 2026 19:16
        В СССР целенаправленно выгораживали братьев наших меньших, которые жгли сёла в Белоруссии.
        А то потомки лесных братьев и бандеровцев могли обидится.
      2. Кмет Звание
        Кмет
        +2
        22 июня 2026 20:37
        Скорее общие рассуждения. Хатынь в Белоруссии, а тут про учебник истории России.. А про "Орешник" пока рано что-то добавлять.. он применялся без БЧ и стратегического или тактического успеха от применения на данный момент пока не зафиксировано.
        1. Русич Звание
          Русич
          +1
          Вчера, 06:56
          Цитата: Кмет
          А про "Орешник" пока рано что-то добавлять..

          Меня удивила информация об Орешнике, да ещё в учебнике истории. О чём писать то?!
          Полезнее было бы знать нашим деткам о деградирующих автомобилестроении, авиастроении, судостроении... культуре и т.д.
          1. Кмет Звание
            Кмет
            +2
            Вчера, 10:11
            Вы правы. А про "Орешник", на мой взгляд, можно было бы написать лишь в том случае, если бы это оружие применялось в какой-то особенной операции, имеющей такстический и стратегический успех. Например, как во время ВОВ операция "Багратион". Тогда это бы заслуживало достойного внимания потомков и изучения этого феномена историками. В настоящий момент "Орешник" пока ничем себя не проявил кроме того, что быстро летает, набирает огромную скорость, имеет внушительную кинетическую энергию (характеристики наверное раскроют в учебникуах истории) и на данный момент имеет полную резистентность к любой существующей ныне ПВО. Какое историческое значение для РФ имеет наличие этого оружия, которое все еще не завершило свои испытания?
            В учебник истории, скорее, было бы наиболее примечательным внести данные о другом оружии массового поражения - Центробанке.. И о том как люди выживали во время применения этого оружия, кто его создал, как адаптировалась под него система управления..
            1. bayard Звание
              bayard
              +1
              Вчера, 12:46
              Цитата: Кмет
              было бы наиболее примечательным внести данные о другом оружии массового поражения - Центробанке.. И о том как люди выживали во время применения этого оружия, кто его создал, как адаптировалась под него система управления..

              good Но это оружие не наше , а против нас , о нём постесняются . По крайней мере пока это оружие на территории России не будет уничтожено и запрещено во веки веков .
              1. Кмет Звание
                Кмет
                +1
                Вчера, 12:56
                Это системное, неконвенциональное...
                1. bayard Звание
                  bayard
                  +1
                  Вчера, 13:52
                  Посему подлежит Анафеме .
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +6
      22 июня 2026 18:25
      Цитата: Андрей Николаевич
      Достаточно того, что советский народ кормили баснями о немецких фашистах, которые сожгли "Хатынь"

      а немецкие НАЦИСТЫ к этому ни каким боком?!
      то, что в этом принимали участие "не братья" и "прибалтийские "европейцы" " не отменяет вины гансов за произошедшее
    4. Комментарий был удален.
    5. marchcat Звание
      marchcat
      +15
      22 июня 2026 18:36
      А про майские не выполненные указы тоже напишут, и про пенсионный возраст... какой интересный учебник получится.
      1. Aken Звание
        Aken
        +10
        22 июня 2026 19:17
        И про завоз мастурбеков напишут. Всё напишут. Они же честные и справедливые.
      2. Кмет Звание
        Кмет
        +3
        22 июня 2026 20:40
        Про это отдельный учебник напишут. Там будет многотомник.
    6. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +2
      22 июня 2026 18:39
      Давайте поспорим, что не внесут?
    7. Не Вижу Зла Звание
      Не Вижу Зла
      0
      Вчера, 00:04
      Вы правы! Конечно есть что добавить! Например изучение арабского языка в школах... Это видимо для того, чтобы, в будущем, лучше понимать новых хозяев Руси...
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +19
    22 июня 2026 18:02
    Что, прямо так и запишут в учебник - такого-то числа зафигарили "Орешником" по днепропетровским гаражам с целью испытания и ответа на атаки дронами нашей территории? belay
    1. Last centurion Звание
      Last centurion
      +7
      22 июня 2026 18:11
      Варианты : напишут в учебнике правду, но интересно какую? в ответ на массовое убийство мирных граждан был разнесен в щепки гаражный кооператив ночью, чтоб никто из врага не пострадал? Или нет. Просто и скупо - были проведены испытания? Или нет. С целью вразумить запад были проведены очередные испытания в неядерном исполнении, посольства противника заранее предупреждены об опасности? Или нет?
    2. spektr9 Звание
      spektr9
      +4
      22 июня 2026 18:16
      Что, прямо так и запишут в учебник - такого-то числа зафигарили "Орешником" по днепропетровским гаражам с целью испытания и ответа на атаки дронами нашей территории?

      Ну как вам не стыдно историю не знать, не по гаражам, а по сараем ! Так лично верховный сказал )
      Как бы только данная фраза не вошла в историю как знаменитый афоризм Марии-Антуанетты - "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"
    3. Виктор Ясный Звание
      Виктор Ясный
      +6
      22 июня 2026 18:38
      ага!
      сделали мощьнейшую ракету, и бахнули по сараю, рядом с куевом - дабы и им показать, и самим посмотреть.
      но не впечатлило никого почти.
      но это врядли напишут...
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +11
    22 июня 2026 18:07
    это самое главное, теперь образование поднимется на недосягаемую высоту
  4. красноярск Звание
    красноярск
    +13
    22 июня 2026 18:07
    Да, без знаний об "Орешнике" у учеников знания истории своей Родины будут не полными.
    Все эти "знания" дети 16+ лет знают и без учебника по истории.
    Может лучше больше уделить внимания ПМВ, ГрВ, ВОВ?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +8
      22 июня 2026 18:11
      Цитата: красноярск
      Может лучше больше уделить внимания ПМВ, ГрВ, ВОВ?

      тогда могут вопросы возникнуть, как Великую отечественную закончили в менее чем 4 года, как после таких разрушений, спустя всего 16 лет человека в космос отправили и таких как еще огромное количество возникнет
  5. tomas.09 Звание
    tomas.09
    +1
    22 июня 2026 18:10
    Блин! Короткий комент.
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      0
      22 июня 2026 18:13
      Цитата: tomas.09
      Блин!

      как вы однако сдержанно и вежливо
  6. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +5
    22 июня 2026 18:11
    Цитата: Василенко Владимир
    это самое главное, теперь образование поднимется на недосягаемую высоту

    Чем бы дитя не Тешилось лишь бы не плакало.
    Учебник по истории превращается в сборник хотелок отдельных людей.
  7. Энный Звание
    Энный
    +6
    22 июня 2026 18:12
    Вы йокнулись совсем там?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +7
      22 июня 2026 18:14
      Цитата: Энный
      Вы йокнулись совсем там?

      мне в таких случаях вспоминается урок истории - восстание декабристов, "страшно далеки они были от народа"
  8. alexoff Звание
    alexoff
    +13
    22 июня 2026 18:15
    Интересно, что там в учебнике напишут о перегруппировке из харьковской и херсонской области, о выдаче навозцев, о дипломатических результатах Абрамовича и Мединского?
    1. Аль Манах Звание
      Аль Манах
      +9
      22 июня 2026 18:43
      И о том, как кое-кого обманули в Минске, обманули в Стамбуле, обманули в Анкоридже...
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +6
        22 июня 2026 18:56
        В Астане тоже обманули с Сирией, а ещё в Женеве. И про то, как целые отрасли разваливали чтоб показать что мы свои, буржуинские, наверняка тоже напишут.
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +1
      Вчера, 04:31
      И об установке памятной таблице Маннергейму - (одному из организаторов блокады Ленинграда), в открытии которой принимал участие Мединский.
      Мемориальную доску в честь Карла Густава Маннергейма в Санкт-Петербурге установили 16 июня 2016 года. Памятный знак разместили на фасаде Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева. В торжественной церемонии участвовали глава администрации президента Сергей Иванов и министр культуры Владимир Мединский. Чиновники утверждали, что доска призвана напомнить о важной роли Карла Густава Маннергейма.
  9. Копчёный Звание
    Копчёный
    +3
    22 июня 2026 18:16
    Да пофиг. Эта гоп-компания с РВИО уже столько интересного в учебниках выдавала, хуже ему не станет т.к дальше некуда.
  10. Denissdaf Звание
    Denissdaf
    0
    22 июня 2026 18:18
    Не говори гоп пока не перепрыгнул.
  11. Слово Звание
    Слово
    +5
    22 июня 2026 18:18
    Мадинский карманный историк ВВП, косяков от него хватает, напишет про новую историю с прокормом и армату, ракету которая ничего не поразила, кроме сарая. Главное ВВП доволен.
    1. barclay Звание
      barclay
      +2
      22 июня 2026 21:38
      Это тот Мединский, который открывал мемориальную доску душилелю Ленинграда?

      Сергей Иванов, глава администрации президента России, и Владимир Мединский, министр культуры, участвовали в открытии мемориальной доски Карлу Маннергейму в Санкт-Петербурге 16 июня 2016 года

      Да, у этого деятеля свой взгляд на историю, и очень гибкий позвоночник...
      1. Слово Звание
        Слово
        +1
        22 июня 2026 23:53
        Да он самый, его перепутать сложно, пол Питера мечтало в душе разбить доску Карлуши об его голову. Ни совести, ни чести.
      2. Гаврило Принцип Звание
        Гаврило Принцип
        +1
        Вчера, 04:57
        Мединский отказался отвечать на вопрос о доске Маннергейму даже не дослушав его до конца.
        Москва. 24 июня. INTERFAX.RU
        Корреспондент "Интерфакса" на подходе к прессе Мединского после открытия в Эрмитаже выставки "Византия сквозь века" в пятницу обратился к министру, успев лишь сказать, что "вопрос будет по поводу доски Маннергейму".
        Когда фамилию финского маршала услышала пресс-секретарь министра Елизавета Анисимова, она, перебив корреспондента, запретила задавать вопрос. Увидев такую реакцию своего пресс-секретаря, В.Мединский отвернулся от прессы и покинул место общения.
  12. Million Звание
    Million
    +2
    22 июня 2026 18:22
    Так он пока себя особо и не проявил.
    Как сказал фельдмаршал: так,разбили пару сараев..
  13. Никита Че Звание
    Никита Че
    +5
    22 июня 2026 18:32
    Не удивлюсь если в тех учебниках придворного историка Мединского,и ВВП представлен чуть ли не ровней Сталину.Но нынешнее поколение школьников более прошаренное чем думают старики ,и хавать пропаганду из учебника не будут.тем более про СВО и про Орешник
  14. mc1aren Звание
    mc1aren
    +4
    22 июня 2026 18:35
    вы в школах давно не были...
  15. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +4
    22 июня 2026 18:41
    в учебник внесут данные об участии северокорейских военных в освобождении Курской области

    А о том почему противник спустя несколько лет после начала боевых действий, после уже нескольких заходов на территорию РФ, смог не то что захватить территорию, но и удерживать её 9 месяцев тоже напишут?
  16. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    +4
    22 июня 2026 18:41
    Придёт новый царь, перепишет этот учебник снова и не один раз. При Путине точно не один раз переписывали.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +2
      22 июня 2026 18:59
      Ну а потом его маненичко того
      Тогда всю правду мы узнали про него...
  17. commbatant Звание
    commbatant
    +2
    22 июня 2026 18:53
    в стране с непредсказуемом прошлым неблагодарное это дело создавать учебники по истории...
  18. gmss Звание
    gmss
    +1
    22 июня 2026 19:02
    вот когда орешниками с ябч массировано будет нанесен удар по производителям оружия убивающего россиян то согласен про внесение инфрмации в учебники. на данный момент мы видим только то что орешник - эффективен только против заброшенных сараев, писать об этом в учебниках - марать бумагу и забивать голову ученикам спамом
    hi
  19. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +1
    22 июня 2026 19:06
    Кстати если школьникам важно узнавать о российском вооружении, через учебники истории, то может тогда в учебники добавить информацию о ГПВ, таких как ГПВ-2015 и ГПВ-2020, в рамках исполения которых оно создавается и принимается на вооружение? А через год к ним можно и ГПВ-2027 добавить.
    Написать что в рамках этих программ должна была получить армия. И что получила в итоге.
  20. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    +4
    22 июня 2026 19:12
    . В единый государственный учебник по истории России планируется включить раздел, посвящённый ракетному комплексу «Орешник».
    Лучше б воткнули этот «Орешник» в «центры принятия решений», чем в школьный учебник. Зачем он там? Вспомнилось о дурне со ступой. Целый раздел… О комплексе, который ничего пока не решил, ничем не помог, никого не напугал, победу не приблизил… Тоже мне «Катюша», блин.
  21. Kvakosavrus Звание
    Kvakosavrus
    +3
    22 июня 2026 19:15
    "Создана чтобы бить по сараям"
    Это надо непременно добавить. hi
  22. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    22 июня 2026 19:15
    Кроме того, в учебник внесут данные об участии северокорейских военных в освобождении Курской области.

    Надо вообще много чего про КНДР писать. У Кима в школьной программе с 4-го класса русский язык общеобязательный.
    А выруси его запрещают. Так то.
  23. nikvp Звание
    nikvp
    +5
    22 июня 2026 19:23
    А что "Орешник" совершил такого, чтобы в учебник истории попасть?
  24. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    22 июня 2026 19:53
    О захвате части Курской области напишут тоже? А о ворах-генералах?
  25. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    22 июня 2026 21:06
    В единый учебник по истории России добавят информацию об «Орешнике»

    Как очередной пример вундервафли, не оказавшей никакого влияния на войну 😂
    Есть царь пушка, которая никогда не стреляла. Царь колокол, который никогда не звонил. Теперь ещё есть царь ракета, которая не бьёт по соответствующим целям.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      +1
      22 июня 2026 22:53
      Есть царь пушка, которая никогда не стреляла
      Орудие стреляло каменной картечью. Для удобства заряжания внутренний диаметр ствола делали такой, чтобы туда удобно было закладывать мешки с порохом и с щебёнкой : некрупный человек, нагнувшись, мог быстро загрузить боеприпасы. Это романовы придумали разместить рядом с этим орудием нелепые бутафорские ядра в насмешку над "глупой гигантоманией" побеждённой Тартарии... А пушка была не самая крупная в арсенале Империи и вполне эффективно себя показала при обороне городских крепостей.
  26. barclay Звание
    barclay
    +2
    22 июня 2026 21:18
    Причём здесь "Орешник" в истории государства?! Он ещё на стадии испытаний. И реальной его эффективности ещё никто не видел. С таким же успехом можно написать и про Посейдон с Пересветом. Чего бежать впереди паровоза? Про Армату трубили, про Коалицию трубили, а толку.... про них уже и не слышно. Явный перегиб. Пусть пока во внеклассных занятиях вспоминают, если так не терпится...
  27. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +3
    Вчера, 02:12
    А статья о событиях в зоне СВО, должна начинаться так:
    "12 Апреля 2014 года, группа Игоря Стрелкова взяла Славянск, и удерживала город до последней возможности. Простите нас всех, что не откликнулись на просьбу о помощи".
    Теперь живёте с этим:
    12 Апреля 2014 года, Славянск был наш.
    Сейчас 23 июня, 2026 года Славянск ещё не наш.
    Слава Единой России, хвала депутатам поднявшим пенсионный возраст.
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Вчера, 04:55
      Я слышал такое суждение о действиях группы Гиркина-Стрелкова : мол, укропы специально дали уйти из Славянска, чтобы не задушить сопротивление Донбасса, и, тем самым, продолжить втягивать Россию в гражданскую войну на окраине... С началом СВО такая задача Запада была реализована, "ловушка сработала".
  28. Гаврило Принцип Звание
    Гаврило Принцип
    0
    Вчера, 04:45
    Новый учебник истории России переписали после критики властей Чечни
    Споры возникли из-за отрывка в учебнике истории для 10-х классов, авторами которого стали экс-министр культуры России Владимир Мединский и политолог Анатолий Торкунов. В одном из абзацев на страницах пособия говорилось, что чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и крымские татары во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистами. В учебнике было отмечено, что за это советское правительство решило «подвергнуть их коллективному наказанию» — депортации в восточные районы страны.
    Сейчас глава о депортации народов отредактирована, об изменениях сразу же уведомили власти Ингушетии и Чечни. Теперь в отрывке сказано, что выселение народов было «трагической страницей» и в «условиях близости фронта» их «огульно обвинили в предательстве».
  29. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Вчера, 08:04
    Цитата: Магог_
    Орудие стреляло каменной картечью.

    У неё даже запального отверстия нет 😂
    1. Магог_ Звание
      Магог_
      0
      Вчера, 08:42
      Конечно, это же так невозможно залить отверстие жидким металлом и показывать зевакам "пугало", похожее на пушку, правда ?
  30. Комментарий был удален.
  31. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Вчера, 08:45
    Цитата: Магог_
    Конечно, это же так невозможно залить отверстие жидким металлом и показывать зевакам "пугало", похожее на пушку, правда ?

    Залить то можно, только это было бы видно. Отверстие никогда не высверливалось.
  32. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 15:51
    Может в учебник надо информацию о полноценном применении "Орешника"?!!