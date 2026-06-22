Враг бил, бьёт и будет бить - словами его не остановишь
Итак, 22 июня, в день 85-летия со дня начала гитлеровского вторжения в СССР, враг атаковал Россию самыми разнообразными средствами огневого поражения. Среди этих средств – натовские поставки в виде ракет Storm Shadow, которые, как уже сообщало «Военное обозрение», враг направил на Воронеж. Если изначально сообщалось о 3-4 пострадавших, в том числе при ударе по заводу, то теперь точное число пострадавших официальными лицами не называется.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев:
Враг также атаковал Краснодарский край – порт «Кавказ», а также Подмосковье – центр космической связи «Дубна».
Это помимо ставших уже каждодневными ударов по приграничью, в том числе – по Белгородской области, где редкий день обходится без погибших и пострадавших.
Сама по себе ситуация такова, что враг делает всё, чтобы нанести нашей стране значительный ущерб. Удары наносятся по топливно-энергетическому комплексу, по научно-технической базе, по объектам транспортной инфраструктуры, включая, например, мосты, ведущие в Крым. Практически ежедневно от этих ударов страна теряет мирных граждан – в том числе за сотни, а то и тысячи километров от линии фронта.
И если Сергей Лавров ещё несколько дней назад заявил о том, что никакие слова и никакую дипломатию противник уже не понимает, то вполне очевидно, что новые заявления о том, что «киевский режим – террористический», что он «обязательно понесёт наказание» и что «непременно будет дан ответ», уже самим противником воспринимаются не иначе как пустое. Он бьёт методично, системно, используя для этого любые вооружения, которые в его арсенале имеются. А если не имеются сейчас, рано или поздно (скорее - рано) всё-таки получит. А делает он это по одной простой причине: чувства опасности у него нет, все ранее заявленные «красные линии» для него не играют ровным счётом никакой роли.
И у рядовых россиян это вызывает всё больше вопросов, особенно после заявлений о том, что «слова и дипломатия себя уже исчерпали». Если исчерпали, значит, будут приняты меры совершенно иного характера, ведь так? Если не так, то есть ноль процентов гарантий того, что удары, подобные сегодняшним, не повторятся. И ещё немаловажно: если не так, то всё же стоит не забывать, что доверие граждан так сложно заработать и так легко растерять.
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