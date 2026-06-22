Враг бил, бьёт и будет бить - словами его не остановишь

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Враг бил, бьёт и будет бить - словами его не остановишь

Итак, 22 июня, в день 85-летия со дня начала гитлеровского вторжения в СССР, враг атаковал Россию самыми разнообразными средствами огневого поражения. Среди этих средств – натовские поставки в виде ракет Storm Shadow, которые, как уже сообщало «Военное обозрение», враг направил на Воронеж. Если изначально сообщалось о 3-4 пострадавших, в том числе при ударе по заводу, то теперь точное число пострадавших официальными лицами не называется.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев:



К сожалению, есть пострадавшие, в том числе в крайне тяжелом состоянии. При этом территория предприятия ещё осматривается. Количество пострадавших уточняется.

Враг также атаковал Краснодарский край – порт «Кавказ», а также Подмосковье – центр космической связи «Дубна».

Это помимо ставших уже каждодневными ударов по приграничью, в том числе – по Белгородской области, где редкий день обходится без погибших и пострадавших.

Сама по себе ситуация такова, что враг делает всё, чтобы нанести нашей стране значительный ущерб. Удары наносятся по топливно-энергетическому комплексу, по научно-технической базе, по объектам транспортной инфраструктуры, включая, например, мосты, ведущие в Крым. Практически ежедневно от этих ударов страна теряет мирных граждан – в том числе за сотни, а то и тысячи километров от линии фронта.

И если Сергей Лавров ещё несколько дней назад заявил о том, что никакие слова и никакую дипломатию противник уже не понимает, то вполне очевидно, что новые заявления о том, что «киевский режим – террористический», что он «обязательно понесёт наказание» и что «непременно будет дан ответ», уже самим противником воспринимаются не иначе как пустое. Он бьёт методично, системно, используя для этого любые вооружения, которые в его арсенале имеются. А если не имеются сейчас, рано или поздно (скорее - рано) всё-таки получит. А делает он это по одной простой причине: чувства опасности у него нет, все ранее заявленные «красные линии» для него не играют ровным счётом никакой роли.

И у рядовых россиян это вызывает всё больше вопросов, особенно после заявлений о том, что «слова и дипломатия себя уже исчерпали». Если исчерпали, значит, будут приняты меры совершенно иного характера, ведь так? Если не так, то есть ноль процентов гарантий того, что удары, подобные сегодняшним, не повторятся. И ещё немаловажно: если не так, то всё же стоит не забывать, что доверие граждан так сложно заработать и так легко растерять.
69 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -9
    Сегодня, 17:53
    Да никто и не собирается зеленского словами останавливать.
    1. майор Юрик Звание
      майор Юрик
      +4
      Сегодня, 17:58
      Остановить зеленюгу может только некролог. Но, к сожалению, самое безопасное место на хуторе это под его стулом.... negative
      1. vasyliy1 Звание
        vasyliy1
        +16
        Сегодня, 18:03
        "Враг бил, бьёт и будет бить - словами его не остановишь"

        Слов уже не осталось после многочисленных террористических ударов бандеровцев. Видимо кремлевская верхушка и не собирается воевать по настоящему, а надеется на договорняк со Штатами. Уж больно крепко их держат за причинные места иуйдейские российские олигархи , управляемые их Америки и Израиля....
    2. Факапыч Звание
      Факапыч
      -18
      Сегодня, 18:40
      Есть стратегическая тайна. Копятся силы для Единовременного Обезоруживающего Удара. Все кто нагнетают страсти - провокаторы и паникеры. Дайте войскам накопить средства и будет вам.
      1. al3x Звание
        al3x
        +14
        Сегодня, 18:46
        Ну какая же это тайна, если вы её разболтали request считай план провален.
        1. tsvetahaki Звание
          tsvetahaki
          +4
          Сегодня, 19:06
          Так дата-то начала не раскрыта! Враги будут несколько лет дрожать, а как успокояться, вот тут мы и начнем, наконец! fellow
        2. Torni Звание
          Torni
          +2
          Сегодня, 19:16
          Теперь придется заново начинать
      2. Andrey Victorovich Звание
        Andrey Victorovich
        +6
        Сегодня, 19:03
        Имеешь ввиду НАТО? Согласен. НАТО как раз и копит силы "для Единовременного Обезоруживающего Удара". А мы ждем "у моря погоды".
        1. Сергей Киракосян Звание
          Сергей Киракосян
          -1
          Сегодня, 19:23
          У наших морей погода так себе.
          Не назагораешь...!!!!
      3. newtc7 Звание
        newtc7
        +2
        Сегодня, 19:26
        Браво lol fool fool
        Откуда же вы беретесь такие сказочные?
      4. Варяжко Звание
        Варяжко
        0
        Сегодня, 21:57
        Уже 5 год копят и сопли жуют. Причем сопли жуют не в войсках солдаты и офицеры, а в Генштабе Герасимов и Путин в Кремле. Что эта за стратегия где по году идет война за одну улицу села в 4 дома?
        И пусть не говорят о снижении потерь. Если подсчитать потери за 4,5 года то их будет больше чем если была 1 массовая мобилизация и наступление масштабное в 2022-2023 даже после оставления Херсона.
        Просто 1-2 раза потери в 100-150 тыс это ужас якобы было бы. А то что привыкли по 1-10 тыс. каждый месяц и за все годы войны выдет больше, то якобы не ощущается и не беспокит народ, он привыкает.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      -4
      Сегодня, 18:50
      Цитата: tralflot1832
      Да никто и не собирается зеленского словами останавливать.

      Ну если только, что минусаторы его жалеют и обожают, вот они желают остановить Зеленуху словами, а не картечью, он же свой - местечковый.
  2. al3x Звание
    al3x
    +27
    Сегодня, 17:55
    Ну так враг воюет. И бьют они системно, надо признать, не распыляют то тут, то там. Если так дело пойдёт, то следующими после ТЭК, будут ТЭЦ. А наверху некоторые до сих пор надеются, что само рассосётся или Трамп придёт и всех помирит.
    1. bk316 Звание
      bk316
      +4
      Сегодня, 18:21
      Ну так враг воюет.

      А мы нет. Совершенно официально не воюем. И решить это может только один человек (должностное лицо). Хотя по Конституции и не совсем так: это может сделать Совет Федерации.
      1. kapitan92 Звание
        kapitan92
        +7
        Сегодня, 18:43
        Цитата: bk316
        Ну так враг воюет.

        А мы нет. Совершенно официально не воюем. И решить это может только один человек (должностное лицо). Хотя по Конституции и не совсем так: это может сделать Совет Федерации.

        А что такое в России Совет Федерации??? Это выборный орган? Кто его формирует, место в списке форбс, или любовь гаранта? Может всенародные выборы? laughing У хохломанов освободительная война, а у нас? СВО ? Цели? Тезис за "русский мир" испарился, ибо русские уничтожают русских. Путин давно должен выступить перед нацией. Дать политическую оценку режима Ельцина и поведать за что умирает генофонд России.
        1. Седов Звание
          Седов
          +6
          Сегодня, 19:14
          Путин давно должен выступить перед нацией. Дать политическую оценку режима Ельцина и поведать за что умирает генофонд России.
          Его сейчас это в меньшей степени волнует, а в большей - выставки, саммиты, ЕАЭС, выступления популистские всякие, борьба с Телегой, с ВПН, автомобили западные недорогие опять же - утильсбор поднять надо. О чём говорить, если он только недавно узнал, что экономика просела и ВВП упал, и Росстат обвинил, что ему неправильно цифры считают. Много думок у барина. И думает он не о Победе - а о том, как договорится чтобы от нас отстали.. В корне неправильный подход.
        2. newtc7 Звание
          newtc7
          0
          Сегодня, 19:28
          Почему режима Ельцина? Это уже очень давно было, пол России вообще его не застало. Пусть даст политическую оценку режима Путина
      2. Был Мамонт Звание
        Был Мамонт
        +6
        Сегодня, 20:04
        Цитата: bk316
        Ну так враг воюет.

        А мы нет. Совершенно официально не воюем. И решить это может только один человек (должностное лицо).

        Вчера посмотрел немного передачу Соловьева. Одна особа , Симонян , высказалась, что Путин умнее всех нас взятых вместе.Обычно она осторожно высказывается , но вчера то ли какая ее муха укусила, то ли чего то съела. С целью терпите и стойко переносите лишения. Такого сгустка лжи, клеветы и передергивания фактов истории от нее не слышал. Революции , дескать не случилось бы , если бы потерпели. Ведь предпосылок не было. Пенсиями аж Александр Третий облагодетельствовал, у рабочих и зарплаты высокие были и времени некуда девать, крестьяне вообще как сыр в масле катались , Дарданелы были бы российскими, надо полагать англичане обещали. Выложить не умею, советую самим посмотреть.
        1. Роман 11 Звание
          Роман 11
          +1
          Сегодня, 21:17
          Цитата: Был Мамонт
          ...Симонян , высказалась, что Путин умнее всех... Революции , дескать не случилось бы , если бы потерпели

          так за чем же дело? пусть она вместе с лавровым и прочими молчунами, не отвечающими ударом на удар, "терпящими", вместе с их семьями переезжают в брянскую область, поближе к границе
          1. Был Мамонт Звание
            Был Мамонт
            0
            Сегодня, 22:01
            Цитата: Роман 11
            так за чем же дело?

            Говорила, что с детьми ночует в коридоре. В каком городе - не уточнила.В общем вчера она была в ударе.
    2. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +5
      Сегодня, 18:22
      Цитата: al3x
      Ну так враг воюет. И бьют они системно, надо признать, не распыляют то тут, то там. Если так дело пойдёт, то следующими после ТЭК, будут ТЭЦ. А наверху некоторые до сих пор надеются, что само рассосётся или Трамп придёт и всех помирит.

      Сказали же на днях, что США не выполнили договоренностей Анкориджа, но мы все равно будем привержены запаху Анкориджа.
    3. Andrey Victorovich Звание
      Andrey Victorovich
      +3
      Сегодня, 19:09
      Скверно то, что московско-питерский олигархат доведет таким макаром страну "до ручки", а потом начнут завывать: "Вставай страна огромная... и т.п."
  3. ЯсеньПосейдонов Звание
    ЯсеньПосейдонов
    +15
    Сегодня, 17:58
    Ситуация такая, что явно напрашивается нанесение удара по производственным площадкам производства ракет шторм шэдоу на территории мелкобритов.
  4. Starover_Z Звание
    Starover_Z
    +11
    Сегодня, 17:58
    Удары наносятся по топливно-энергетическому комплексу, по научно-технической базе, по объектам транспортной инфраструктуры

    С такими размахами украинские удары скоро будут наносится по базам ТОФ !
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:58
    За сегодня уже были две воздушные тревоги.Надеемся на Славу ПВО.
    1. urik62 Звание
      urik62
      +6
      Сегодня, 18:40
      А кто такой Слава ПВО?
      Интересно
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +31
    Сегодня, 17:59
    всё же стоит не забывать, что доверие граждан так сложно заработать и так легко растерять.

    Это изречение я бы поставил у стен Кремля.
    Я не буду голосовать за партию и лидера не способных защитить наших граждан от многочисленных угроз в наше время...неудачники во главе страны мне не нужны.
    1. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +2
      Сегодня, 18:06
      Алексей, они не "неудачники". Они просто очень доверчивы.. ) И от этого, "страдают".)
      1. АрхиФил Звание
        АрхиФил
        +3
        Сегодня, 18:15
        Алексей, они не "неудачники". Они просто очень доверчивы.. ) И от этого, "страдают".)
        За сарказм конечно же,браво! good Но когда же они и о гражданах страны подумают?Да и авторитет нашей с Вами страны очень и очень страдает от их действий,точнее от бездействия как такого. angry
      2. invisible_man Звание
        invisible_man
        +4
        Сегодня, 18:15
        Они просто ничего не умеют, кроме как в том анекдоте - "отнимать и делить". Правда у xоxлов отнимать не очень получается, те сами в этом плане хороши.
    2. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      +4
      Сегодня, 18:14
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я не буду голосовать за партию и лидера


      А есть другие варианты? Вариант игнорировать выборы или испортить бюллетень - практически то же самое, что проголосовать за ЕР.
      1. Такеши Китано Звание
        Такеши Китано
        +3
        Сегодня, 19:19
        Игнорировать выборы самый худший вариант. За тебя галочку черкнет кому надо.
      2. spektr9 Звание
        spektr9
        0
        Сегодня, 19:30
        А есть другие варианты? Вариант игнорировать выборы или испортить бюллетень - практически то же самое, что проголосовать за ЕР.

        А прийти на выборы, это тоже само что создать видимость что ЕР действительно выбирали, а не сами себя они прописали winked
    3. Essex62 Звание
      Essex62
      +8
      Сегодня, 18:17
      Вот они расстроятся - то. Плевать они хотели на наши голосования. Исход подготовлен,детки и бало ждут в случае чего.
    4. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      +6
      Сегодня, 18:36
      Думаете им нужно наше доверие ? Очень сомневаюсь , им власть нужна , причём с целью извлечения личной выгоды а не на благо страны.
  7. viktor_47 Звание
    viktor_47
    +9
    Сегодня, 17:59
    "Всё идёт по плану...". Вопрос только в том, чей план выполняется?
    1. Роман 11 Звание
      Роман 11
      0
      Сегодня, 20:34
      Цитата: viktor_47
      "Всё идёт по плану..."

      на форумах с нашей стороны, перед сво, озвучивали войну до последнего украинца
  8. Борис Сергеев Звание
    Борис Сергеев
    +8
    Сегодня, 18:02
    22 июня 2026 г уместно вспомнить слова, сказанные 4 с лишним года назад. Руководство РФ всё это время не ублажало агрессора? И лучше ли страна готова к войне, чем в июне 1941 г?

    В результате страна оказалась не готова к тому, чтобы в полную силу встретить нашествие нацисткой Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину 22 июня 1941 года. Врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой. Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого стоила нашему народу. В первые же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически важные территории и миллионы людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права.
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      +3
      Сегодня, 19:33
      И лучше ли страна готова к войне, чем в июне 1941 г?

      До 41 года был 37 год, в результате которого СССР встретил войну практически без внедренных агентов третьего рейха... А тут как посмотришь так для половины верхушки и не только, свои люди на Украине, а не в РФ
  9. Комментарий был удален.
  10. jayich Звание
    jayich
    +13
    Сегодня, 18:07
    Впервые в жизни сегодня испытал, то чувство когда понимаешь все, осталось 2-3 секунды и эта ракета прилетит в тебя, вот всё бежать уже не успеешь, да уже и некуда, эти ракеты прошли прям надо мной, а за ними рёв истребителя.
    Звук он приближается, плин не передать, и понимаешь что это не дрон это что-то турбореактивное, а значит 200-300 кг вв. Это конец если в тебя.
    А из реакции правительства будет очередная озабоченность.
    И даже что-то алкоголь не помогает.
    1. Десница ока Звание
      Десница ока
      +1
      Сегодня, 18:28
      Кошмар! belay Ну вы это... держитесь там!
      Даже не представляю себя в такой ситуации, а ведь многие наши жители давно столкнулись с подобным, живут при регулярных обстрелах их населенных пунктов и пролетов над головой. Говорят - человек ко всему привыкает. Возможно, но мне кажется, начнись такое в моих краях, рядом, буду как минимум пару недель в шоке, паническом состоянии и тп.
      Да уж - война это страшно и нет ничего страшнее нее...
  11. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +3
    Сегодня, 18:08
    Интересно кто выбирает цели на нашей территории и наводит на них свои БПЛА и ракеты? Неужто сами украинцы!
  12. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:09
    Среди этих средств – натовские поставки в виде ракет Storm Shadow, которые, как уже сообщало «Военное обозрение», враг направил на Воронеж.


    По одной из версий, удар по заводу в Воронеже мог наноситься американскими ракетами ERAM, обломки которых уже, предположительно, фиксировались в зоне СВО. Данный тип боеприпасов поставляется США в рамках пакетов военной помощи для расширения ударных возможностей украинской авиации.

    В пользу этого говорит заявление Генштаба ВСУ, который в своем сообщении упомянул применение крылатых ракет воздушного базирования, но не уточнил их название, как в предыдущие случаи применения Storm Shadow.

    Но понятно будет только если появятся фото обломков или другие доказательства, публикация чего крайне маловероятна. Ведь так можно и воздух Дух Андкориджа испортить.
  13. alexoff Звание
    alexoff
    +6
    Сегодня, 18:10
    Слова бесполезны, но руководство больше ничего не умеет как языком трепать, и вообще вот приедет Уиткоф - Уиткоф нас рассудит, Уиткоф сам увидит увидит что плоха зеленка, и велит зеленку строго наказать crying
    1. Sergei S Звание
      Sergei S
      +2
      Сегодня, 19:43
      Цитата: alexoff
      Слова бесполезны, но руководство больше ничего не умеет как языком трепать

      Причем и это у них не очень хорошо получается.
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +3
        Сегодня, 19:49
        Да вообще трудно сказать что у них хорошо получается, возможно находить некомпетентных клептоманов и назначать их на жизненно важные должности? Типа как Мантурова и Бадеху
  14. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +8
    Сегодня, 18:10
    новые заявления о том, что «киевский режим – террористический», что он «обязательно понесёт наказание» и что «непременно будет дан ответ», уже самим противником воспринимаются не иначе как пустое.
    Знаете, это не важно. Что они там думают - их проблема. Главное другое. Мы, граждане России, начинаем воспринимать эти заявления как словоблудие. Да, наша армия идет вперед. Да, они бьют нацистов. Да, дроны, бомбы, ракеты уничтожают важные, и не очень, узлы обороны и инфраструктуры противника. Но нет ответа. Нет того самого ответа в действии, который когда-то озвучил Путин Владимир Владимирович: Террористов следует мочить в сортире. Это не цитата слово в слово, но смысл был именно таким. И еще напомню. С террористами переговоров не веду.
    Что мы видим сейчас? Нам твердят - против нас воюет НАТО руками украинцев! Позвольте, а разве США не в НАТО? Почему мы принимаем их послов? Послов террористов, по сути, поскольку по нам бьют американским и европейским оружием. А как же - никаких переговоров с террористами?
    Про "мочить в сортире". Не заметил, чтобы клоуна и его сподвижников кто-нибудь хотя бы попытался "замочить". Я уже даже молчу о мерцах и прочих рюттах с макронами. И это не смотря на то, что президент еще в начале века, когда Саакашвили жевал галстук, и вякал о русских захватчиках, сказал, что у нас есть ракеты, которые мы можем ему прямо в форточку положить.
    Это все вызывает большие вопросы. Очень большие.
  15. Слово Звание
    Слово
    +4
    Сегодня, 18:10
    Тут комментировать нечего, хунта живёт и здравствует и никто её не уничтожает.
  16. К_4 Звание
    К_4
    +11
    Сегодня, 18:19
    В последние дни власть опять приняла свою любимую позу "страуса" и ждёт когда всё рассосётся и народ успокоится, чтобы выйти в эфир с очередным громким "пуком". Правда в последнее время у людей возникает вопрос: "А гарант, он точно наш гарант или гарант кого-то другого?" и "не пора ли Минина с Пожарским будить?"
    1. АрхиФил Звание
      АрхиФил
      +4
      Сегодня, 18:33
      "А гарант, он точно наш гарант или гарант кого-то другого?"
      Так ведь просто вспомните с какой целью его *поставили* и чей он....*приемник*?
      не пора ли Минина с Пожарским будить?"
      А есть ли личности подобные им в сегодняшней стране? bully Очень и очень неприятно на душе в свете последних событий....
  17. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 18:23
    Что то наш конь почти сдох на переправе.
  18. helilelik Звание
    helilelik
    -3
    Сегодня, 18:28
    Я писал уже в другом посте ,Шарий сообщил о весьма точном прилете в очень важный завод по производству БПЛА. Кто об этом знает? Никто. Что у нас за пропаганда? От этого складывается впечатление ,что игра в одни ворота. Сухогрузы,заправки,бензовозы,это тоже важно. И за выкладывание наших объектов пора наказывать уже.
  19. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 18:33
    Война — совсем не фейерверк, а просто — трудная работа.

    Уничтожение заходящего на фуру дрона-камикадзе Hornet стрелковым огнем мобильной огневой группы, прикрывающей сухопутный коридор в Крым возле Чонгара.
  20. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    +5
    Сегодня, 18:35
    Storm Shadow воздушного базирования. Это значит авиация врага жива и действует. Вопросы к нашим главнюкам - почему аэродромы врага целые, что из космоса нельзя засечь места базирования авиации? Или довели армию до состояния, что это нам не по силам?
  21. Silbi Звание
    Silbi
    0
    Сегодня, 18:48
    Уже врядь ли, что поможет. Если не бьем по целям, нами же озвученным, в Европе, ну выносить то саму Украину мы ещё в состоянии, кто мешает-то, отрезать всю логистику? Может настала пора менять статус СВО, и этого не можем принять? На более решительные меры. Сколько копий здесь обломали, после первых поставок аптечек и касок нужно было, никто бы сегодня не погибал за полторы тысячи км от ЛБС. Всё равно есть надежда, думу поменять, если выборы в один день, да бумажный вариант, наблюдателей куча. Только всем дружно идти на выборы! За державу обидно!
  22. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 18:59
    Цитата: kapitan92
    Тезис за "русский мир" испарился, ибо русские уничтожают русских.

    А Зеленский русский разве?
    Может Порошенко русский?
    Или Мадьяр что ли русский?
    Врать не надо.
    1. Kingissep Звание
      Kingissep
      +1
      Сегодня, 19:26
      Согласен с вами, враги русских русскими быть не могут. Поэтому все "браттские" тезисы презираю.
  23. koksalek Звание
    koksalek
    +2
    Сегодня, 19:14
    можно спросить, а почему за 5 лет враг стал сильным и стал показывать зубы?
  24. nikvp Звание
    nikvp
    +1
    Сегодня, 19:21
    Почему молчит Президент? Фразы "Работайте, братья" уже недостаточно.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +6
      Сегодня, 19:50
      Ну так братья работают, а он отдыхать...
  25. pexotinec Звание
    pexotinec
    +5
    Сегодня, 19:45
    Наворачиваются только один вопрос. Что за мазохисты управляют нашей страной??? Полная деградация реальных действий и пустословие. Боль в сердце за парней которые 4,5 года гибнут выбивая врага на фоне всех этих договорников.
  26. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Сегодня, 19:56
    Цитата: АрхиФил
    Да и авторитет нашей с Вами страны очень и очень страдает от их действий,точнее от бездействия

    Он уже давно пострадал, если прибалтийские кильки останавливают наши суда. Хуже уже и быть не может
  27. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +3
    Сегодня, 20:06
    Обидно,что нет в стране сильного и могущественного царя продумывающего на шаги вперед Сталин,Петр1,Грозный,Екатерина,а есть болобол и открыватель форумов
  28. greencon Звание
    greencon
    +3
    Сегодня, 20:17
    Знаете, кто-то назвал это военной операцией, просто так, для отвода глаз. Но противник назвал это войной.
  29. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    +4
    Сегодня, 20:47
    Враг будет не просто бить - он будет бить чаще и дальше. Мы, внизу, будем сильнее плеваться. Наверху будут больше воровать.
  30. Роман 11 Звание
    Роман 11
    0
    Сегодня, 21:00
    Враг бил, бьёт и будет бить - словами его не остановишь
    а по законам войны, как кровь за кровь нельзя ли ответить? в воронеже погибло 5 человек на данный момент, старобельск, брянск, список возрастает, и точно это только начало... с этим надо что-то делать
    за старобельск где погибло более 20 детей, мы ответили массированным ударом по пустым производственным цехам, погибло 2 человека
    нас давно считают дураками, мы в войнах платим гораздо большими жертвами, так может хватит быть такими? вот говорят месть нехорошее чувство и слово, нет отбрасывая политкорректность, месть это естественное и чувство и слово... по крайней мере за такую херню как сегодня и прочие по списку, конечно будь президентом, сносил бы по 2 квартала в киеве
  31. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 21:03
    «слова и дипломатия себя уже исчерпали». Если исчерпали, значит, будут приняты меры совершенно иного характера, ведь так?

    Вот с этого вопроса и следовало начинать статью, ведь так?
  32. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    0
    Сегодня, 21:06
    К заморозкам и зимой, начнут выбивать теплоснабжение городов, вот населению будет весело. good
  33. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    0
    Сегодня, 21:28
    «слова и дипломатия себя уже исчерпали». Если исчерпали, значит, будут приняты меры совершенно иного характера...."
    У кого кончились слова - есть большой вопрос.
    Кто не боится тот действует. Пример - Иран.