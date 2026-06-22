Враг ударил по гражданскому автобусу в Горловке: есть раненые
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В Горловке Донецкой Народной Республики украинский беспилотник атаковал гражданский автобус. По данным главы города Ивана Приходько, в результате удара пострадали 12 мирных жителей. Люди получили ранения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Это очередной террористический акт киевского режима против гражданского населения. Счёт таким преступлениям уже идёт на сотни, а то и на тысячи. Регулярные обстрелы городов и посёлков Донбасса, удары по жилым кварталам, школам, больницам и гражданскому транспорту стали обычной практикой ВСУ, несмотря на все заявления о «защите мирного населения». То есть, дончан своими киевский режим давно не считает, но всякий раз заявляет о том, что «Донбасс – цэ Украина».
На фоне удара в Горловке в нескольких регионах России объявлена угроза атаки БПЛА. Режим воздушной опасности введён, в частности, в Краснодарском крае, включая Сочи. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, не игнорировать сигналы сирен и следовать указаниям экстренных служб.
Ситуация остаётся напряжённой. Российские силы ПВО продолжают отражать попытки противника нанести удары по целому ряду объектов. Напомним, что сегодня враг атаковал Воронеж франко-британскими ракетами Storm Shadow.
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