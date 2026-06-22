Враг ударил по гражданскому автобусу в Горловке: есть раненые

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Враг ударил по гражданскому автобусу в Горловке: есть раненые

В Горловке Донецкой Народной Республики украинский беспилотник атаковал гражданский автобус. По данным главы города Ивана Приходько, в результате удара пострадали 12 мирных жителей. Люди получили ранения различной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Это очередной террористический акт киевского режима против гражданского населения. Счёт таким преступлениям уже идёт на сотни, а то и на тысячи. Регулярные обстрелы городов и посёлков Донбасса, удары по жилым кварталам, школам, больницам и гражданскому транспорту стали обычной практикой ВСУ, несмотря на все заявления о «защите мирного населения». То есть, дончан своими киевский режим давно не считает, но всякий раз заявляет о том, что «Донбасс – цэ Украина».

На фоне удара в Горловке в нескольких регионах России объявлена угроза атаки БПЛА. Режим воздушной опасности введён, в частности, в Краснодарском крае, включая Сочи. Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности, не игнорировать сигналы сирен и следовать указаниям экстренных служб.

Ситуация остаётся напряжённой. Российские силы ПВО продолжают отражать попытки противника нанести удары по целому ряду объектов. Напомним, что сегодня враг атаковал Воронеж франко-британскими ракетами Storm Shadow.
24 комментария
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +3
    22 июня 2026 18:45
    Твоё же моё же,вот день выдался.
    Скорейшего выздоровления раненым. Что тут ещё добавишь.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      22 июня 2026 21:33
      Цитата: Ропот 55
      вот день выдался.
      Начиная с 22 года, каждый день были жертвы среди мирного населения. Донецк вообще 10 лет до этого жил под ежедневными обстрелами. Если про это раньше не писали, то это не значит что этого не было.
  2. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +13
    22 июня 2026 18:45
    Урoды намеренно начали бить по гражданскому транспорту. Как сказал Шойгу - безопасных мест в России нет. Хочется по Гоголю уже сказать - Откройте Ему Веки (нашему Верховному), иначе будем передвигаться короткими перебежками и больше трёх не собираться am
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +4
      22 июня 2026 19:20
      А он скажет - да я вообще в бункере сижу и стараюсь не вылезать! sad
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +8
        22 июня 2026 19:41
        Цитата: alexoff
        А он скажет - да я вообще в бункере сижу и стараюсь не вылезать! sad

        Да Мне вообще похбоку, что он скажет, напишет или нарисует, мне нужны действия, команды, решения. Пусть хоть на Марс с Маском летит, пусть если сам не может - ответственного назначит. Я там полтора года был, командовал как мог на своём уровне, могу сказать - столько бойцов угробили… новые «контрактники» - такое себе, из них даже срочку не служило половина. Я такое пополнение брать отказался, вот пишу теперь комментарии.
        Наша Госдура принимает куеву тучу законов, Закон разрешающий служить Северокорейцам в нашей армии - ну это табу, даже говорить об этом нельзя. Там отличные мотивированные бойцы, по разным данным от 150 до 350 тыс, их переподготовить, обеспечить оружием и гарантиями (денежными и смертными) - и это новые дивизии с техникой и пониманием за что сражаются! Они очень хорошие бойцы, видел их в деле.
        1. bezmyatezhnost Звание
          bezmyatezhnost
          -5
          22 июня 2026 20:35
          и это новые дивизии с техникой и пониманием за что сражаются!
          Они очень хорошие бойцы, видел их в деле.

          Качественные смертники, сомнений нет.
          Просто не хватит места на новые кварталы для семей погибших.
  3. Десница ока Звание
    Десница ока
    +4
    22 июня 2026 18:48
    Ситуация остаётся напряжённой. Российские силы ПВО продолжают отражать попытки противника нанести удары по целому ряду объектов. Напомним, что сегодня враг атаковал Воронеж франко-британскими ракетами Storm Shadow.

    Шторм Шедоу, фламинго, беспилотники и тд. - производство всего этого запад УСИЛЕННО и УСКОРЕННО наращивает. Так что логично ждать не по тысячи Беспилотников в день и с десяток ракет по РФ, а и в десятки раз больше, в скором времени... О чем думают наши верха, чего ждут - не понимаю(((!. Они же точно понимают к чему все идет, Сэм и его укромарионетки сами не остановятся никогда и если не предпринять сейчас, что-то радикально отрезвляющее, страшное для всех них, они разнесут наши инфраструктуру, заводы, иные всевозможные объекты за довольно небольшой срок.... Отвечать все равно придется, так как пишу постоянно - делать больно не ботве - украм, а корню ( западным хозяевам ее). Иначе - конец предрещен... И сейчас уже ситуация крайне критическая, на грани в некоторых областях, во всех смыслах этого слова.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +3
      22 июня 2026 18:50
      Десница ока hi ,этот вопрос надо задать этой молодой блогерше или кто там она по роду деятельности, её в Кремле быстрее услышат.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        22 июня 2026 18:51
        ??? Кого вы имеете в виду? что-то я не догоняю)))
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +5
          22 июня 2026 18:58
          Десница ока,барышня из молодых ну не помню её имя или псевдоним ,недавно она записала видеообращение с вопросами и господин Песков буквально на следующий день уже по этому поводу высказался.
          1. Десница ока Звание
            Десница ока
            +3
            22 июня 2026 19:22
            Ааа, Боня что ли, из "дома 2"?)
        2. marchcat Звание
          marchcat
          +7
          22 июня 2026 18:58
          Кого вы имеете в виду?
          Боня Монаковна, героев надо знать в лицо...
          1. Десница ока Звание
            Десница ока
            +1
            22 июня 2026 19:24
            Спасибо за участие smile Допетрила....
            1. Десница ока Звание
              Десница ока
              0
              22 июня 2026 19:29
              К стати, когда-то в стародавние времена, я таки смотрела Дом2))). И, эта дамочка мне не нравилась совсем... Она неискринняя была, не настоящая, строила что-то из себя, ее игру на публику я хорошо ощущала. Не люблю таких...)
    2. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      +4
      22 июня 2026 18:56
      Шторм Шедоу, фламинго, беспилотники и тд. - производство всего этого запад УСИЛЕННО и УСКОРЕННО наращивает. Так что логично ждать не по тысячи Беспилотников в день и с десяток ракет по РФ, а и в десятки раз больше, в скором времени...
      Логичным было бы не ждать, а бить по производству БПЛА и ракет. И не только на Украине, а везде. Только так можно пресечь угрозу.
      К сожалению, игра в благородство и белые перчатки не работает с европейским и американским нацизмом. Пока по морде не дашь - не поймут.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        +2
        22 июня 2026 19:20
        Да, полностью согласна...)
    3. lis-ik Звание
      lis-ik
      +4
      22 июня 2026 20:06
      Похоже, пустили всё на самотёк и готовятся сваливать. Просто напрашивается такое объяснение.
    4. Last centurion Звание
      Last centurion
      +3
      22 июня 2026 20:40
      Думают о том как бабло награбленное вернуть замороженное. И просадить на всяких клоунов и извращения. Больше ушлепанских олигархов ничего не интересует. Живут ценностями голых вечеринок с носком на 21 пальце
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    22 июня 2026 18:54
    Слабенькие люди утверждаются насилием, когда чувствуют себя богами, когда разрушают… Это парадокс, это чудовищно, но это так.

    (с) Юрий Бондарев "Горячий снег".
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +2
      22 июня 2026 18:59
      alexboguslavski,такие слабенькие должны очень быстро умирать за свои поступки.
  5. 1944-1989 Звание
    1944-1989
    0
    22 июня 2026 18:55
    Очередной штамп. Кто её самый сильный противник? Если вы её враг, то этот противник — правда.
  6. Русфанер Звание
    Русфанер
    +6
    22 июня 2026 20:23
    "...пострадали 12 мирных жителей. Люди получили ранения различной степени тяжести..."(с)
    Плюс - Воронеж, паромы и прочая, и прочая...
    Ну, и?!!!
    Какая-то невменяемость!
    Впрочем, о чём это я? Мы трясём воздух на кухнях, цитируя обещания сами знаете, кого. Самые смелые огребают статьи УК за дискредитацию неВерховного неГаранта, а дело в том, что мыслим категориями советского прошлого, категориями "единства партии и народа".
    А новым хозяевам жизни вопли "нижних" о совести и чести - просто шум дождя! То, что для нас дико и выглядит предательством, для истиных хозяев ВГК просто "сделка".
    Вспомним ВМВ:
    На заводы Оппеля, выпускавших самый массовый грузовик "Оппель-блиц", не упало ни одной бомбы - потому что главным акционером Оппеля был Генри Форд.
    А истребители ПВО Рейха (не все, конечно), сбивавшие Б-17, летали на американском бензине, купленном через Испанию. И т.д. и т.п.
    Нам перед погибшими стыдно за наших правителей, а последние "несут пургу" на голубом глазу и вечером посмеиваются над патриотическими лозунгами...
  7. Thumbs Звание
    Thumbs
    +1
    22 июня 2026 21:22
    Ввязывание в гонку вооружения беспилотниками с рядом высокотехнологических стран, спонсирующие эту войну, России, в плане достижения целей СВО и завершения войны, беспреспективно. Только повязнем ещё больше бесконечную дрономясорубку. У нас есть своя доктрина национальой безопасности. И согласно этой доктрине, при совокупности условий и факторов, создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба национальным интересам Российской Федерации, наша страна вправе применять все средства, для защиты наших национальных интересов, в том числе неконвенциальное оружие.
    1. Thumbs Звание
      Thumbs
      0
      Вчера, 00:54
      Дроны крайне эффективны в позиционной войне, где волей случая наших «доброжелателей» в верхах оказались наши военные. Военными искусно манипулируют, придушивают, так, чтобы совсем не откинулись. Сейчас наши военным навязывают такой способ позиционной, бесконечной войны. Кому это выгодно?