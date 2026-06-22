«Молниеносное развёртывание»: Тайвань начал крупные командно-штабные учения

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«Молниеносное развёртывание»: Тайвань начал крупные командно-штабные учения

На Тайване стартовали масштабные пятидневные командно-штабные учения под кодовым названием «Немедленная боевая готовность». Они призваны проверить способность вооружённых сил острова к молниеносному развёртыванию в условиях возможной внезапной эскалации со стороны КНР.

В городе Таоюань, где проживает 2,4 млн человек и расположен крупнейший международный аэропорт Тайваня, по улицам и автомагистралям прошли танки и другая бронетехника. Военнослужащие 269-й пехотной бригады провели патрулирование улиц на бронемашинах CM32, CM33 и CM34 «Clouded Leopard».



По заявлению министерства обороны Тайваня, учения продлятся до 26 июня и будут «максимально реалистичными» – с акцентом на отработку действий в реальном времени, с боевыми стрельбами на местности. Основная задача – тренировка подразделений по быстрому переходу от мирного к военному положению. В отличие от ежегодных масштабных манёвров «Ханьгуан», эти учения фокусируются на начальном этапе реагирования – после начала военных действий Китаем, но до развёртывания его основных сил на острове.

Учениям предшествовала активизация военной активности КНР. Тайваньское оборонное ведомство зафиксировало 23 самолёта, семь военных кораблей и пять вспомогательных судов Китая, действовавших вблизи острова. Среди них – истребители J-16, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и танкеры Y-20.

Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и не исключает применения силы. Регулярные полёты китайской авиации и патрулирование вод стирают грань между мирным и военным временем, как об этом заявляют на Тайване.

Нынешние учения стали очередным очагом напряжённости в мире. В начале июня Тайвань впервые произвёл ракетные пуски из американских систем HIMARS в направлении Китая.

Ожидается, что вслед за этими маневрами пройдут основные ежегодные учения «Ханьгуан» - в августе этого года.

Напомним, что США, не признавая де-юре независимость Тайваня, продолжают милитаризацию острова, поставляя на Тайвань разнообразное вооружение и технику, включая ударные ракетные установки.
8 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +4
    22 июня 2026 19:04
    Вот реально у Китая есть отличная возможность завершить программу «Тайвань», но эти торгаши и ждуны опять всё прошмякают ( о какое слово подошло belay ).
    Тайвань - Китай, это даже не слон и моська.
    1. Такеши Китано Звание
      Такеши Китано
      +3
      22 июня 2026 19:09
      Да время очень подходящее)) Все заняты.
    2. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      0
      Вчера, 08:20
      но эти торгаши и ждуны опять всё прошмякают

      Опять?
      Может Руководство китая просто не суетится под тесаком?
      Китаю 3 тысячи лет или больше? они подождут
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    22 июня 2026 19:10
    «Молниеносное развёртывание»: Тайвань начал крупные командно-штабные учения


    Вздумала лягушка с волом тягаться. lol
  3. commbatant Звание
    commbatant
    0
    22 июня 2026 19:21
    США, не признавая де-юре независимость Тайваня, продолжают милитаризацию острова, поставляя на Тайвань разнообразное вооружение и технику, включая ударные ракетные установки.

    ...интересно, что мешает кнр делать тоже самое в отношении кубы?
    1. d1975 Звание
      d1975
      -1
      Вчера, 00:08
      Очень простой ответ , ну очень. Американские фантики , да , да именно они .У кого торговый партнёр номер один у К
      итая ? Вот вам и ответ .
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    22 июня 2026 19:50
    Цитата: ЗВЕРОБОЙ
    Вот реально у Китая есть отличная возможность завершить программу «Тайвань»,
    Тайвань сам рано или поздно упадет как переспелая груша к ногам Китая
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 20:59
    Цитата: Schneeberg
    Тайвань сам рано или поздно упадет как переспелая груша к ногам Китая

    Так они когда то и начали замириваться, как и КНДР и ЮК, только тут же нарисовались саксы и все пошло не так.
    А то, что сейчас самый благоприятный момент китайцам между собой вести хотя бы переговоры об объединении, это точно.