«Молниеносное развёртывание»: Тайвань начал крупные командно-штабные учения
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На Тайване стартовали масштабные пятидневные командно-штабные учения под кодовым названием «Немедленная боевая готовность». Они призваны проверить способность вооружённых сил острова к молниеносному развёртыванию в условиях возможной внезапной эскалации со стороны КНР.
В городе Таоюань, где проживает 2,4 млн человек и расположен крупнейший международный аэропорт Тайваня, по улицам и автомагистралям прошли танки и другая бронетехника. Военнослужащие 269-й пехотной бригады провели патрулирование улиц на бронемашинах CM32, CM33 и CM34 «Clouded Leopard».
По заявлению министерства обороны Тайваня, учения продлятся до 26 июня и будут «максимально реалистичными» – с акцентом на отработку действий в реальном времени, с боевыми стрельбами на местности. Основная задача – тренировка подразделений по быстрому переходу от мирного к военному положению. В отличие от ежегодных масштабных манёвров «Ханьгуан», эти учения фокусируются на начальном этапе реагирования – после начала военных действий Китаем, но до развёртывания его основных сил на острове.
Учениям предшествовала активизация военной активности КНР. Тайваньское оборонное ведомство зафиксировало 23 самолёта, семь военных кораблей и пять вспомогательных судов Китая, действовавших вблизи острова. Среди них – истребители J-16, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и танкеры Y-20.
Пекин рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть своей территории и не исключает применения силы. Регулярные полёты китайской авиации и патрулирование вод стирают грань между мирным и военным временем, как об этом заявляют на Тайване.
Нынешние учения стали очередным очагом напряжённости в мире. В начале июня Тайвань впервые произвёл ракетные пуски из американских систем HIMARS в направлении Китая.
Ожидается, что вслед за этими маневрами пройдут основные ежегодные учения «Ханьгуан» - в августе этого года.
Напомним, что США, не признавая де-юре независимость Тайваня, продолжают милитаризацию острова, поставляя на Тайвань разнообразное вооружение и технику, включая ударные ракетные установки.
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