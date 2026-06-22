Украина подписала контракт с ФРГ на поставку 600 ракет для Patriot

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Украина подписала контракт с ФРГ на поставку 600 ракет для Patriot


Зеленский объявил о заключении контракта с ФРГ на поставку 600 зенитных ракет для комплексов Patriot. По его словам, Вашингтон передал Берлину лицензию на производство этих боеприпасов, и немецкая промышленность уже запустила серийный выпуск. Зеленский дал позитивную оценку соглашению. Однако оговорился, что сроки фактической передачи окажутся «достаточно длительными».



Помимо этого, Зеленский сообщил, что на полях саммита G7 в ходе беседы с Дональдом Трампом впервые услышал обнадёживающий сигнал касательно передачи Киеву лицензий на самостоятельное производство ракет для Patriot.

Он утверждает, что Украина располагает всей технической базой для организации такого выпуска на европейских мощностях. Зеленский добавил:

Для этого мне нужны лицензии от Соединённых Штатов.

Тема дефицита боеприпасов для Patriot поднималась Киевом неоднократно. Ещё в марте Зеленский предупреждал о риске нехватки из-за ограниченных производственных мощностей США.

В мае украинская сторона официально запросила у Вашингтона лицензию на собственное производство. А в начале июня Bloomberg информировал о предложении Киева обменять ракеты из арсеналов бундесвера на будущие поставки украинского производства в качестве компенсации.
42 комментария
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +6
    22 июня 2026 19:26
    Да Мать Моя женщина, ну кто (знаю кто) мешает нам начать диверсионную войну в ЕС? Когда он блин проснётся уже? Когда Его внуков грохнут, остальные так, статистика?
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +3
      22 июня 2026 19:41
      ..просто кто-то постоянно принимает очень много "мынетакина" и "леопольдина" ...
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        22 июня 2026 20:06
        Озверина надо подсунуть. И в клизме, для большего озверения
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          -1
          22 июня 2026 20:12
          ..очень сомневаюсь что проймёт такая клизьма. очень. но может и сможет, если от души залить.
        2. Теренин Звание
          Теренин
          +3
          22 июня 2026 20:36
          Цитата: роман66
          . И в клизме, для большего озверения

          hi
        3. Wratch Звание
          Wratch
          -2
          22 июня 2026 22:19
          Не нужно искать редкие препараты,есть проверенный скипидар. И неплохо помогает физиотерапия в виде паяльника.
    2. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      22 июня 2026 21:10
      Не удивлюсь,если следующим этапом станет требования ФРГ к нам оплатить эту поставку
    3. topol717 Звание
      topol717
      +3
      22 июня 2026 21:50
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Да Мать Моя женщина, ну кто (знаю кто) мешает нам начать диверсионную войну в ЕС?
      В Германии выпускают ракеты РАС-2/GEM, если правильно помню целых 10 ракет в месяц. т.е. для поставки 600 штук понадобиться всего 60 месяцев. А видео как хлопцы весь БК(16 ЗУР PAC-3) ПУ пэтриота за 2 секунды в молоко выпустили, еще долго будет гулять по инету. Но сейчас хлопцы умные стали. Не больше 2х ЗУР по 1й цели. Но для Зели самое главное громко заявить. Он любит когда его каждый день как спасителя Украины по его же телевизору показывают.
  2. KCA Звание
    KCA
    +3
    22 июня 2026 19:29
    Ну молодца, вперде, СШП, если не ошибаюсь, могут изготавливать не более 70 ракет в год, а зеле лицензия зачем? Явно, что как только производство выйдет на высокий уровень готовности, его не станет, надеюсь, у соседей тоже всякие ЧП произойдут
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      22 июня 2026 20:00
      Да, не упомянул, в/на зенитные ракеты на ТТ, а ТТ деградирует, сколько уже было репортажей о "российской атаке на мирные дома", а по сути Пэтриоты, да и не только, наши, бывшие, С-300 тоже могут летать как муха по запахам, тюдя-сюдя, вот С-200 с капсулированным жидкостным топливом там да, ещё и лет 100 простоят, правда электронику и провода муравьи сожрут, но топливо будет боеготово
    2. Комментарий был удален.
      1. cmax Звание
        cmax
        +4
        22 июня 2026 20:07
        Цитата: invisible_man
        "СШП" в годы Великой Отечественной поставили нам около 11 000 самолетов и около 7000 танков. Сейчас они могут изготавливать и по 10 000 ракет в год, вот только им это не особенно надо.

        Все верно. Боинг за 2025 год выпустил 600 бортов. А уж ракет при желании и финансировании выпустят столько сколько им надо.
      2. KCA Звание
        KCA
        0
        22 июня 2026 20:15
        Вы, вероятно, путаете тёплое с мягким, 11000 самолётов времён ВОВ, с учётом падения курса, едва-ли дотянет до половины стоимости одного Б-2, не в бумаге, не доллерах, а в золоте, 7000 Х $2 000 000 ракет пэтриот изготавливать? Ню-ню, не смешите мои тапочки.
        Ну таких лизунов штатам я ещё не видел, и всё слить в окраину? Или вы про осу? Стингер, таких да, 7000 можно ищготовить, если всех напрячь
    3. Десница ока Звание
      Десница ока
      0
      22 июня 2026 20:03
      СШП, если не ошибаюсь, могут изготавливать не более 70 ракет в год

      Ошибаетесь конечно...))) Если б так, то таких ракет, с начала их производства (1981г), было бы изготовлено до наших дней всего - 3150... Математика. Однако, очевидно же, что уже укры за более 4х лет конфликта, использовали и потеряли при наших ударах по складам, много больше... А сколько еще в Иране потрачено... Нам просто сэмовские лжецы-пропагандисты откровенно лгут, притом во многом.
      1. KCA Звание
        KCA
        -2
        22 июня 2026 20:39
        Просто все какаются, украинцы знают, что такое Х-55, Х-55СМ, они только двигатели разрабатывали но часть ТТХ знают, к разработке КР, тем более МБР их никогда не допускали, точнее кто там, не допускали, кто у нас, работали и не сопели, стандартная ТЯБЧ КР это 200кТ, одна, до шести
        1. solar Звание
          solar
          +3
          22 июня 2026 21:10
          к разработке КР, тем более МБР их никогда не допускали

          Р-36М- знаменитая "Сатана" , самая мощная в мире советская МБР.
          Ракета Р-36М2 относится к четвёртому поколению. Минобороны РФ утверждает, что она является самой мощной в мире из всех межконтинентальных баллистических ракет[6][8]. Создавался кооперацией промышленности под руководством КБ «Южное», главные конструкторы М. К. Янгель (1969—1971 года) и В. Ф. Уткин (с 1971 года). Система управления разработана НПО «Электроприбор». Главный конструктор системы управления — В. А. Уралов.

          КБ Южное- Днепропетровск, НПО «Электроприбор»- это Хартрон, Харьков.
          Производилась ракета на ПО Южмаш, Днепропетровск.
          1. topol717 Звание
            topol717
            0
            22 июня 2026 21:55
            Цитата: solar
            КБ Южное- Днепропетровск, НПО «Электроприбор»- это Хартрон, Харьков.
            Производилась ракета на ПО Южмаш, Днепропетровск.
            Да было такое, но те люди уже давно на пенсии, а новых работ на Южмаше толком и не вели. А народ который хотел строить ракеты либо в РФ перебирался, либо наступал себе на горло и шел зарабатывать деньгу. Так что компетенции там все потеряны, примерно так же как и мы все растеряли в гражданской авиации.
            1. solar Звание
              solar
              0
              22 июня 2026 23:34
              Вели работы. Циклон, Днепр, например. Это та же Р-36, одна из её разновидностей.
              1. topol717 Звание
                topol717
                0
                22 июня 2026 23:45
                Цитата: solar
                Вели работы. Циклон, Днепр, например.
                Вели работы, и сколько реальных запусков было? 0.0? Работы без воплощении в железе и последующих испытаниях это ничто и никому не интересны. Это как сферический конь в вакууме. Он вроде и есть, но не кому не нужен.
                1. solar Звание
                  solar
                  -1
                  Вчера, 00:13
                  Вели работы, и сколько реальных запусков было? 0.0?

                  Извините, если вы чего-то не знаете, это не значит, что этого не было.
                  Были и успешные запуски Циклонов , и Днепр запускался неоднократно. Были и работы по Зенитам, и пуски успешные. Сейчас в работе Циклон 4М для канадцев. Там же в Днепре работала Firefly Aerospace, готовую ракету в 2022 году продали Штатам, сейчас летает. Разработки есть, компетенции в достаточной мере сохраняются, работы вели достаточно активно.
        2. Развед Звание
          Развед
          +2
          22 июня 2026 21:37
          Цитата: KCA
          к разработке КР, тем более МБР их никогда не допускали

          Р-36М2, очевидно, выпала из памяти?
          А между тем она до сих пор стоит на боевом дежурстве ВС РФ. В отличие от нашей РС-28, о постановке которой на боевое дежурство уже бодро отчитались при статистике в 67% неудачных пусков.
          1. topol717 Звание
            topol717
            +1
            22 июня 2026 23:46
            Цитата: Развед
            при статистике в 67% неудачных пусков.
            Откуда у вас такая статистика? тем более что обычно это секретная информация?
            1. Развед Звание
              Развед
              +2
              Вчера, 09:54
              Информация, конечно, секретная. Но с лукавинкой.
              Об успешных пусках (коих было ровно два) можно узнать даже из наших источников - заявления МО РФ, ТАСС, РИА Новости, Интерфакс (официальные отчёты).
              А вот провалы (которых было уже четыре), естественно, наше МО замалчивает, здесь секретность на высоте. И тут приходит на помощь умение работать с независимыми источниками. Такими, как:
              - NASIC (отчёты по российским МБР),
              - CSIS Missile Threat,
              - Federation of American Scientists (регулярные обновления по российскому ядерному арсеналу),
              - The Drive / War Zone - отличная спутниковая аналитика,
              - Maxar Technologies и Planet Labs,
              - BMPD LiveJournal,
              - The Barents Observer, The Moscow Times, BBC Russian,
              - IISS и ОСИНТ-исследования.
              Картинка вырисовывается следующая с разбивкой по годам:
              - 2018 - бросковые - неудача (выброс из шахты),
              - 2022 - успех (Плесецк - Кура),
              - 2023 - два подряд неудачных пуска,
              - 2024 - тяжелая авария, взрыв в шахте, разрушение ПУ в Плесецке,
              - 2025 - неудача, ракета потеряла управление, упала недалеко от ПУ (Домбаровский),
              - 2026 - успех.
              У вас есть другая информация? Поделитесь. С интересом ознакомлюсь.
  3. Puler Звание
    Puler
    +5
    22 июня 2026 19:29
    надо сжечь завод в германии который указан в контракте....
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      22 июня 2026 20:07
      Для начала - хотя бы хохлятские
  4. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 19:30
    Немцы проснулись опять и по-ходу действие прививки "Рейхстаг 1945", закончилось. К сожалению.
    И да, проснувшись, надо, хотя бы, для начала, денонсировать соглашение 2+4. Свободу ГДР! laughing
    И многие другие с другими странами соглашения денонсировать. С северянами например, которые новые НАТОвцы...
    1. Dead Звание
      Dead
      0
      22 июня 2026 19:37
      Война с Германией сейчас была бы сложнее, чем в 1941 году.
    2. Nexcom Звание
      Nexcom
      +5
      22 июня 2026 19:46
      ..ну так один меченый продавец пиццы "всю обедню испортил" (с). ГДРовцы в основной своей массе очень стойко держались, а их ШТАЗИ была адской попоболью для ФРГ. и фрговцы знали - со ШТАЗИ не забалуешь...

      но "ишак с золотом и нобелевской этикеткой" опять взял крепкую и неприступную крепость...
    3. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      0
      22 июня 2026 21:17
      Немцы проснулись опять и по-ходу действие прививки "Рейхстаг 1945", закончилось

      Прививку делали очень мудрые люди, которые понимали, что "Россию всегда били за отсталость". Уже 35 лет у власти в РФ люди, которые либо забыли эту истину, либо никогда ее не знали
  5. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +7
    22 июня 2026 19:41
    Вытянули резину со своими Минсками,Стамбулами,Анкориджами...С нацистами не договариваются! Их ликвидируют . Но мы старательно бережем всю эту нацисткую шваль! Ага,лишний раз очень сильно боимся огорчить,разгневать "западных партнеров"решимостью ! Ох,доигрались уже...доигрались.
    1. Обычный Звание
      Обычный
      0
      22 июня 2026 20:16
      На данный момент, ни о каком партнерстве уже не идет речь. Я думаю сейчас просто просчитывают все варианты чем это может обернуться для страны. Можно вдарить по какому-то европейскому городу, стране, но вот просчитать и понять, ответят они нам или нет, и в каком количестве ответят, да чем, непонятно. Готовы принять в сознании что после этого момента ваша жизнь полностью изменится? Сейчас только со стороны укры запускается по несколько сотен. А теперь представьте что полетит и со стороны прибалтов, будет совершен моментальный прыжок на Калининград ,потянем все это без ЯО? А вы все про партнеров как попугаи талдычите.
      1. Десница ока Звание
        Десница ока
        0
        22 июня 2026 20:42
        А вы, считаете, что лучше будет если "собаке" будут резать хвост по частям, а потом, все равно, при имеющемся раскладе и тенденциях, прибьют?
        Вы серьезно уверены, что процветающая европа, запад в целом, готовы пожертвовать собой ради какой-то там укры, начав с нами ядерную войну? Но, сначала конечно, обычное прямое венное противостояние? Не для того они как лягушку нас варили, максимально выставляя себя вне этой игры, ничем для себя не рискуя, чтобы вот так, вдруг теперь, самоубиться... Это ущербные представления на мой взгляд, уж простите... Если б они добивались такого расклада - прямой войны с нами, не сомневайтесь, они давно бы нашли повод... Но нет, именно руками укров и безболезненно для себя, они сделали все, что бы эта война по нивелированию России продолжалась...Для меня лично, это понятно, как ясный день...)
        1. Десница ока Звание
          Десница ока
          -2
          22 июня 2026 20:51
          И, дополню, все эти страхи о том, что начав бить по западным странам, сразу получим какие-то сокрушительные болезненые удары - яйца выеденного не стоят, на мой взгляд. Наоборот. Они - европейцы, отдали уже укре многое, самим себе оставив малость. И это все, уже бьет по нам итак, если что, безвозмездно для них, пока.. Чем они собираются защищать свои военные и иные объекты, когда мы начнем как по "орешкам" бить по ним? Сколько у них ракет пэтриот осталось? Вот то-то же... И я уж не говорю о последствиях, связанных с негодованием народов Европы, когда их зона комфорта будет нивелирована. Ну и тд и тп короче....
      2. Анюта Славная Звание
        Анюта Славная
        0
        Вчера, 20:55
        На данный момент уже пятый год сво. То есть лишь спустя 4,5 года лишь умом дошли ,что нацисты "уважаемыми партнёрами" быть не могут? Жуков ,кажется,предупреждал,что "Они нам этого не простят"? Просчитать и понять ответят они нам или нет? Так начиналось то всё с касок? Неужели не видно и непонятно то к чему всё идёт? Мы упускаем и упускаем стратегически важное время. Уже шведов с финами приняли в НАТО,уже и Азербаджан с Арменией отошли ,уже и Казахстан ....В Прибалтике который год логистику улучшают,а для чего? В Румынии огромную военную базу строят,а для чего? Уже немцы открыто заявляют об готовности войны с Россией и концлагеря для русских открывают( из видео на ФБ)Значит и человеческие зоопарки возродят. Дроны во всю летают по России. Без настоящего будущего не бывает. На сегодня происходящее это абсолютно не те результаты которые мы ожидали. Сидя в обороне война не выигрывается. Раз мы не устраиваем никаких диверсий в тылу Нато и те спокойно клепают оружие и деньги для Украины,то что делать? Меня как то вот не устраивает тот факт ,что в век технологий и тд наши люди гибнут на передовой. То есть нацисты Европы живут себе прекрасно,спокойно ,а мы получаем гробы. Так быть не должно.
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    22 июня 2026 19:43
    Цитата: KCA
    Ну молодца, вперде, СШП, если не ошибаюсь, могут изготавливать не более 70 ракет в год, а зеле лицензия зачем

    Я где то вычитал чего то 620 в год. А в первую неделю войны с Ираном они 800 отработали. Так что матрасы первые, у кого укров подвинет и у немцев заберет.
  7. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    22 июня 2026 19:53
    Цитата: Nexcom
    но "ишак с золотом и нобелевской этикеткой" опять взял крепкую и неприступную крепость...

    И миролюбивый человечек некогда огромной и мощной страны с 1-ым допуском секретности спокойно уехал читать лекции в "миролюбивую" объединенную ФРГ.
    Дмитрий, hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      22 июня 2026 20:34
      Да, приветствую hi , приветствую Вас. Всё так и было....
  8. Был Мамонт Звание
    Был Мамонт
    -1
    22 июня 2026 20:09
    Наверное кто то думает, что блокада границ Украины не гуманна.
  9. Ivanhoe Звание
    Ivanhoe
    -1
    22 июня 2026 20:12
    Это уже не смешно и не фантастично. Все идет по плану "партнеров".
  10. БойКот Звание
    БойКот
    +3
    22 июня 2026 20:18
    Немцы пишу, что производство строится, готовность в кщнце этого года, первые поставки в начале 2027-го. С хунтой надо кончать до нового года, дальше будет только хуже.
    1. solar Звание
      solar
      0
      22 июня 2026 21:18
      С хунтой надо кончать до нового года, дальше будет только хуже.

      Как бы еще до нового года хуже не было. Только и читаешь- там те ракеты для Украины начинают производить, там другие, там третьи... :((...
  11. WapentakeLokki Звание
    WapentakeLokki
    -1
    Вчера, 10:19
    а кто заплатит за банкет ??? нет всё-таки европа реально не куда девать еврики..и да избиратели они что там все поголовно дауны..их налоги уходят в..а они продолжают выбирать всё тех-же в свои...парламенты..маразм крепчаеет на..
  12. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Вчера, 11:39
    Киев подписал контракта с ФРГ на поставку 600 зенитных ракет для комплексов Patriot по лицензии США. А мы говорили, что целями станут изготовители БПЛА в ЕС и что? Да они верят что добьют нас терпил.