Украинский дрон обнаружен в полях Эстонии

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Украинский дрон обнаружен в полях Эстонии

22 июня 2026 года телерадиокомпания ERR сообщила, что в волости Рыуге уезда Вырумаа местный житель обнаружил ударный беспилотник с взрывчатым веществом.

Мужчина наткнулся на дрон около двух недель назад, когда отправился косить траву на поле. Летательный аппарат лежал в высокой траве, часть фрагментов нашли в кроне ближайшего дерева.

По словам руководителя бюро департамента полиции безопасности KAPO Харриса Пуусеппа, беспилотник был оснащён примерно 5 кг взрывчатки. Специалисты считают, что дрон упал в начале июня во время одной из украинских атак на российские объекты. С наибольшей вероятностью инцидент связан с событиями 3 июня, когда на территории Эстонии объявляли уведомление о воздушной угрозе - радары фиксировали цель, но обломки сразу найти не удалось.

Пуусепп отметил, что украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве Эстонии. Такие аппараты, запускаемые для ударов по России, часто сбиваются с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы и залетают на территорию стран НАТО. Это по эстонской версии развития событий.

Инцидент не привёл к пострадавшим или материальному ущербу. Эстонские службы безопасности проводят расследование и изучают обломки. Власти в очередной раз указывают на риски, которые несут дальнобойные украинские БПЛА для воздушного пространства Прибалтики, однако всё это никак не мешает той же Эстонии финансировать киевский режим и направлять для него оружие.
13 комментариев
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  1. ЗВЕРОБОЙ Звание
    ЗВЕРОБОЙ
    +12
    22 июня 2026 19:43
    Жаль, что не бахнул am трибалты это зло.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +3
      22 июня 2026 20:29
      Цитата: ЗВЕРОБОЙ
      Жаль, что не бахнул am трибалты это зло.

      Лиха беда - начало. Прибалты уже не жильцы, если ручкаются с бандеровцами.
    2. marchcat Звание
      marchcat
      +1
      22 июня 2026 21:02
      Жаль, что не бахнул на полях какого нибудь эстонского саммита. good
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    22 июня 2026 19:45
    волости Рыуге уезда Вырумаа местный житель обнаружил ударный беспилотник с взрывчатым веществом.

    Жалко что не В каком-нибудь бывшем производстве и по частям. winked
  3. Мини Мокик Звание
    Мини Мокик
    +6
    22 июня 2026 19:49
    Тормозная новость из Эстонии. Там все как обычно неспешно 😑
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    22 июня 2026 19:51
    То, что он там оказался... так т пофиг, вопрос, по какому маршруту оно ЛЕТЕЛО, ведь страны не ограничат друг с другом... вопрос, как, через кого?
    1. Вольноопределяющийся Марек Звание
      Вольноопределяющийся Марек
      +5
      22 июня 2026 20:18
      Этот вопрос я задавал неоднократно знающим людям. Все, как один ответили- из Эстонии.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +3
        22 июня 2026 20:45
        Логично предположить, что... от туда их и запускают.
        Всё остальное враньё....
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +3
    22 июня 2026 19:51
    Цитата: alexputnik17
    Жалко что не В каком-нибудь бывшем производстве и по частям
    Жалко что не по президентскому дворцу!
  6. Karabin Звание
    Karabin
    +1
    22 июня 2026 20:05
    Украинский дрон обнаружен в полях

    А почему в полях неразорвавшийся, а не в нефтебазе, подстанции или каком нибудь месте"принятия эстонских решений" разорвавшийся? Не хватает оригинальной матчасти,спецов, или опять " я не такая"?
    1. михаилл Звание
      михаилл
      0
      22 июня 2026 22:24
      Цитата: Karabin
      Не хватает оригинальной матчасти,спецов, или опять " я не такая"?

      Видно задача не такая.
      "— Эй, вставайте! — закричал он в последний раз. — И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто ещё остался! Только бы нам ночь простоять да день продержаться.
      Глянул Мальчиш-Кибальчиш на улицу: пустая улица."
  7. NC1982 Звание
    NC1982
    0
    Вчера, 00:41
    Нормально среагировал прибалт. И полгода не прошло!
  8. alexleony Звание
    alexleony
    +1
    Вчера, 01:45
    Когда думали над названиями волости и уезда одного чиновника пару раз стошнило, а второй подумал, что это такие названия и записал.