22 июня 2026 года телерадиокомпания ERR сообщила, что в волости Рыуге уезда Вырумаа местный житель обнаружил ударный беспилотник с взрывчатым веществом.
Мужчина наткнулся на дрон около двух недель назад, когда отправился косить траву на поле. Летательный аппарат лежал в высокой траве, часть фрагментов нашли в кроне ближайшего дерева.
По словам руководителя бюро департамента полиции безопасности KAPO Харриса Пуусеппа, беспилотник был оснащён примерно 5 кг взрывчатки. Специалисты считают, что дрон упал в начале июня во время одной из украинских атак на российские объекты. С наибольшей вероятностью инцидент связан с событиями 3 июня, когда на территории Эстонии объявляли уведомление о воздушной угрозе - радары фиксировали цель, но обломки сразу найти не удалось.
Пуусепп отметил, что украинские дроны неоднократно оказывались в воздушном пространстве Эстонии. Такие аппараты, запускаемые для ударов по России, часто сбиваются с курса из-за российских средств радиоэлектронной борьбы и залетают на территорию стран НАТО. Это по эстонской версии развития событий.
Инцидент не привёл к пострадавшим или материальному ущербу. Эстонские службы безопасности проводят расследование и изучают обломки. Власти в очередной раз указывают на риски, которые несут дальнобойные украинские БПЛА для воздушного пространства Прибалтики, однако всё это никак не мешает той же Эстонии финансировать киевский режим и направлять для него оружие.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация