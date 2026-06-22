Армия России продвигается в Красном Лимане: завершается зачистка мкр Южный

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Армия России продвигается в Красном Лимане: завершается зачистка мкр Южный

Пока высшее политическое руководство размышляет над тем, как реагировать на сегодняшнюю череду ударов врага (а в одном только Воронеже погибли 5 человек и десятки ранены), российские бойцы продолжают идти вперёд на фронте. Одно из направлений, где в последнее время значительно ускорилось продвижение ВС РФ, - Краснолиманское.

Поступает информация о новом продвижении в городской черте Красного Лимана. По состоянию на 20:30 мск 22 июня российские войска в значительной степени зачистили от противника микрорайон Южный - территории, примыкающие к местному стадиону «Локомотив».



Ситуация на этом направлении такова, что противник, по сути, уже не контролирует город. В разных его частях сохраняются очаги сопротивления, однако в целом наши войска охватили Красный Лиман с трёх направлений, а центральная его часть, включая район железнодорожного вокзала, превратился в достаточно обширную серую зону.

Напомним, что юго-западнее Красного Лимана армия России вышла к Северскому Донцу, за которым в 2,5 км Райгородок и в 8,5 км – Славянск.

Соответственно, тиски вокруг противника в Славянско-Краматорской агломерации неумолимо сжимаются. И российские бойцы, прикладывая по-настоящему героические усилия освобождают русскую землю Донбасса от врага, который пытается перехватить инициативу асимметрично – дальними и чувствительными ударами вглубь России.
7 комментариев
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  1. dementor873 Звание
    dementor873
    -7
    Сегодня, 20:57
    Подозреваю людей сейчас больше заботит, где взять бензин и куда отправиться безопасно отдыхать. Дела в Крыму, как с Курском. Все хорошо, все под контролем, а потом бац...
    1. Б-15 Звание
      Б-15
      +3
      Сегодня, 21:12
      Если Вы понимаете суть дальних ударов хохлоизвергов, то не станете разгонять чувствительные темы. Им только это и нужно. Чтобы мы перестали думать разумно и трезво.
      А вот уничтожение их инфраструктуры энергетики и топливного комплекса даст хороший эффект. Этим наши и занимаются.
      Более того, если начать детально рассказывать как и что мы узнаём и что уничтожаем, то наших осведомителей подставим.
      Получается, эти истерики только на благо врагу.
      1. Kotofeich Звание
        Kotofeich
        0
        Сегодня, 21:22
        Цитата: Б-15
        А вот уничтожение их инфраструктуры энергетики и топливного комплекса

        Подсказать?
        Роттердам "более 70% от общего объёма перевалки грузов составляют углеводороды и продукты их переработки"
        Иран в пример.
      2. topol717 Звание
        topol717
        -1
        Сегодня, 21:37
        Цитата: Б-15
        Если Вы понимаете суть дальних ударов хохлоизвергов, то не станете разгонять чувствительные темы.
        Так этого его работа разгонять такие темы. Ему в ЦИПСО еще и звание за это подгонят.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 21:28
      dementor873
      куда отправиться безопасно отдыхать.

      По родному краю, с ночевкой.
      1. topol717 Звание
        topol717
        +1
        Сегодня, 21:38
        Цитата: frruc
        По родному краю, с ночевкой.
        Его родной край это 404, там сейчас нет безопасных мест, а в Европу и из страны не выпускают.
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +4
    Сегодня, 21:10
    Удачи нашим бойцам! Молодцы! Берегите себя.