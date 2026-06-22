СК РФ после удара ВСУ по Воронежу возбудил уголовное дело
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Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала о реакции ведомства на сегодняшний обстрел противником Воронежа. Напомним, что, по оценке губернатора Воронежской области Александра Гусева, при ударе «высокоскоростными объектами» в столице Черноземья погибли шесть человек, десятки получили ранения.
После атаки ВСУ на Воронеж Следком возбудил уголовное дело. По словам Светланы Петренко, возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».
Из сообщения ведомства:
22 июня 2026 года вооружённые формирования Украины с помощью ракет атаковали объекты гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. На месте работают следователи и оперативные службы. Изымаются предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы. Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка.
С юридической, правовой точки зрения без возбуждения уголовного дела, безусловно, обходиться нельзя. Но и нельзя забывать о том, что противник ведёт против нашей страны и наших граждан не специальную операцию, а самую настоящую войну. Высшее военно-политическое руководство Украины ни разу не заявляло, что в России живёт братский народ, и никогда не говорило о том, что для украинской армии существуют какие-либо ограничения на применение оружия. Соответственно, возбуждением уголовного дела здесь по определению нельзя ограничиваться. Ведь важна неотвратимость не только уголовного наказания тех, кто убивает российских граждан, кто отдаёт такие приказы и кто поставляет средства для такого рода деяний. Решения совсем другого уровня должны приниматься в их отношении, иначе эти преступления будут повторяться снова и снова в самых разных городах России.
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