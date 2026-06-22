СК РФ после удара ВСУ по Воронежу возбудил уголовное дело

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СК РФ после удара ВСУ по Воронежу возбудил уголовное дело

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала о реакции ведомства на сегодняшний обстрел противником Воронежа. Напомним, что, по оценке губернатора Воронежской области Александра Гусева, при ударе «высокоскоростными объектами» в столице Черноземья погибли шесть человек, десятки получили ранения.

После атаки ВСУ на Воронеж Следком возбудил уголовное дело. По словам Светланы Петренко, возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».



Из сообщения ведомства:

22 июня 2026 года вооружённые формирования Украины с помощью ракет атаковали объекты гражданской и промышленной инфраструктуры города Воронежа. Среди гражданского населения есть погибшие и раненые. На месте работают следователи и оперативные службы. Изымаются предметы, имеющие значение для расследования. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы. Действиям конкретных лиц из числа представителей украинских вооруженных формирований будет дана уголовно-правовая оценка.

С юридической, правовой точки зрения без возбуждения уголовного дела, безусловно, обходиться нельзя. Но и нельзя забывать о том, что противник ведёт против нашей страны и наших граждан не специальную операцию, а самую настоящую войну. Высшее военно-политическое руководство Украины ни разу не заявляло, что в России живёт братский народ, и никогда не говорило о том, что для украинской армии существуют какие-либо ограничения на применение оружия. Соответственно, возбуждением уголовного дела здесь по определению нельзя ограничиваться. Ведь важна неотвратимость не только уголовного наказания тех, кто убивает российских граждан, кто отдаёт такие приказы и кто поставляет средства для такого рода деяний. Решения совсем другого уровня должны приниматься в их отношении, иначе эти преступления будут повторяться снова и снова в самых разных городах России.
143 комментария
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  1. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +70
    22 июня 2026 21:13
    Погибли люди,смеяться нельзя,но как ещё реагировать на это "СК РФ возбудил уголовное дело".
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +5
      22 июня 2026 21:36
      Цитата: taiga2018
      Погибли люди,смеяться нельзя,но как ещё реагировать на это "СК РФ возбудил уголовное дело".

      У СК РФ работа и обязанность такая. У него "Орешников" и "Искандеров" в арсенале не имеется.
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +10
        22 июня 2026 21:42
        Цитата: Piramidon
        У него "Орешников" и "Искандеров" в арсенале не имеется.

        Это понятно,но хотелось чтобы реагировали и те у кого все это есть+ТЯО.
        1. topol717 Звание
          topol717
          -28
          22 июня 2026 22:19
          Цитата: taiga2018
          реагировали и те у кого все это есть+ТЯО.
          Зеленский как раз и добивается того, что бы по Украине отработали ЯО. Давайте поможем ему да?
          1. bulbash70 Звание
            bulbash70
            -10
            Вчера, 00:01
            еврей Зеленский,и те евреи,что стоят за ним,кукловоды,так сказать,как раз-то и знают,что Россия не применит ТЯО по своей же территории.более того,эти ки,и иже с ними бандеровские выродки,в любой момент,могут взорвать АЭС,и не одну,которые у них под контролем.вот поэтому,и идёт СВО "хирургическим" путём.
          2. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            +12
            Вчера, 01:53
            А вы откуда знаете планы Зеленского. Вы в его штабе состоите?
            Это отмазки уровня "мосты бетонные и советские, их нельзя разрушить", "Зеленского смысла ликвидировать нет, придёт другой" и т.д.. Получается вы за нацистов, раз так боитесь их уничтожения и инфраструктуры фашистов?
          3. Мрачный Жнец Звание
            Мрачный Жнец
            -18
            Вчера, 02:13
            Они провоцируют. И ровно в тот момент, когда "русские психанут" по нам будет запущена тысячи ракет. Они этого добиваются. Да весь мир в труху.
            Но у них есть бункеры. А у меня нет.
            А у вас? Готовы к апокалипсису?
            Слава Богу, что как нас не провоцируют, мы всеже "отгавкиваемся" а не отдаем приказ: "весь мир в труху"
            1. Мрачный Жнец Звание
              Мрачный Жнец
              -3
              Вчера, 09:59
              Ого, уже минус 16. Наверно это для меня рекорд.
              Хотел бы прочитать хоть один коммент, кто ответит мне, чем я не прав.
              А минуса ставить я сам могу, сколько угодно...
          4. Мрачный Жнец Звание
            Мрачный Жнец
            -5
            Вчера, 03:12
            Минус 20 вам, мне поменьше, хоть написал то же, чуть другими словами.
            Люди, который орут про тяо. Понятия не имеют про тактику и стратегию.
            Я уж пытался обьяснить, что бомба по батальону это тактическое, а та же бомба по Вашингтону это стратегическое, и без разницы сколь там килотонн. Бесполезно.
            В нашем случае, любая бомба будет объявлена "стратегической"
            Только остаётся перечитывать старые статьй Олега Капцова. :)
            1. spektr9 Звание
              spektr9
              +5
              Вчера, 04:07
              А теперь дорогой уря-охранитель идите на улицу и заявите тоже самое, вместо минусов вам хорошенько объяснять куда вы можете пойти со своим страхом перед тем что вам, кто-то, что-то объявить winked
              1. Мрачный Жнец Звание
                Мрачный Жнец
                -3
                Вчера, 04:23
                Да я ни разу никому на сайте не поставил ни одного минуса.
                А в общем то вы правы. Нехер кидать бисер.
              2. Мрачный Жнец Звание
                Мрачный Жнец
                -3
                Вчера, 04:27
                теперь дорогой уря-охранитель идите на улицу и заявите тоже самое,
                ++++
                Схожу и заявлю. И, знаете меня поддержат. И, власть меня поддержит.
                А вы же... Говоря словами Ирины:
                Совсем берега попутали..
                Сидите в своей КанадЕ, вот и сидитне. Мне не 10 лет и уж нормальных челов сайта, научился понимать раньше, чем у вас...
        2. Mitos Звание
          Mitos
          +14
          22 июня 2026 22:39
          Согласен, возбудились, слов нет.

          правовой точки зрения без возбуждения уголовного дела, безусловно, обходиться нельзя. Но и нельзя забывать о том, что противник ведёт против нашей страны и наших граждан не специальную операцию, а самую настоящую войну. Высшее военно-политическое руководство Украины ни разу не заявляло, что в России живёт братский народ,


          А чего тогда эти террористы не уничтожаются в сартирах? Или это другое? Это и вызывает непонимание.
        3. Мрачный Жнец Звание
          Мрачный Жнец
          -7
          Вчера, 01:58
          Цитата: taiga2018
          Цитата: Piramidon
          У него "Орешников" и "Искандеров" в арсенале не имеется.

          Это понятно,но хотелось чтобы реагировали и те у кого все это есть+ТЯО.

          Да что вы с этим тяо носитесь?
          Вы хоть поймите что нет никакой разницы между тяо и сяо. Вообще никакой. Все зависит от целей
          Вы, кто предлагает "прям здесь и сейчас" готовы к тому, что к вам тут же прилетит обратно?
          А прилетит, не сомневайтесь...
          1. Vent Звание
            Vent
            +3
            Вчера, 06:14
            Почему нет разницы между тактическим и стратегическим оружием? Очень даже есть разница. И это разница в мощности. Одно дело 1 кВт и другое 1 МВт. Разница в 1000 раз.
            Интересно, от кого прилетит? А они знают, что к ним тоже потом прилетит и не тактическое? Думаете, они готовы?
            1. Мрачный Жнец Звание
              Мрачный Жнец
              -1
              Вчера, 08:19
              Цитата: Vent
              Почему нет разницы между тактическим и стратегическим оружием? Очень даже есть разница. И это разница в мощности. Одно дело 1 кВт и другое 1 МВт. Разница в 1000 раз.
              Интересно, от кого прилетит? А они знают, что к ним тоже потом прилетит и не тактическое? Думаете, они готовы?

              После того как вы оцениваете ЯО в кило(мега) Ваттах!!! Ничего более дрбавить ее могу..
              Я только ваш коммент, добавлю в "избранное"
              1. Vent Звание
                Vent
                +2
                Вчера, 08:27
                Добавьте обязательно. Умный поймёт, а глупому и не надо.
                1. Мрачный Жнец Звание
                  Мрачный Жнец
                  -3
                  Вчера, 08:52
                  Цитата: Vent
                  Добавьте обязательно. Умный поймёт, а глупому и не надо.

                  Добавил
                  Sapienti sat.
            2. Мрачный Жнец Звание
              Мрачный Жнец
              -3
              Вчера, 08:43
              Почему нет разницы между тактическим и стратегическим оружием? Очень даже есть разница. И это разница в мощности. Одно дело 1 кВт и другое 1 МВт. Разница в 1000 раз.
              +++++
              Хорошо. Попробую еще раз объяснить.
              Но придется зайти издалека.
              Бомба, сброшенная на Хиросиму, была около 20 килотонн. Как её считать: тактической или стратегической?
              Нынешние ядерные боеприпасы имеют мощность от килотонны и выше.
              Допустим (не дай Бог) какая то Страна решается применить боеприпас, в килотонну на поле боя. Ну, чтоб мост снести, или в пустыне абреков напугать. Не важно. Это именно тактические цели. Задача на сейчас получить преимущество, на данном участке фронта.
              И мощность бомбы может быть любая.
              Не такая уж большая разница между бомбой в 1кт и 100кт.
              Другое дело, если ставится задача: " обезглавить противника, лишить страну высшего руководства"
              Мощность бомбы может быть любая.
              Но уже будет "стратегическая"
              Одна страна, и без килотонн показала, как можно.
              Еще раз: Тактика- это сходить в магазин, купить напожрать и пачку сигарет.
              Стратегия-это сходить в магазин, купить напожрать, добавить соли, спичек, корма для кошки, и пару блоков сигарет...
              И там и там деньги те же самые.
              1. Vent Звание
                Vent
                +1
                Вчера, 10:03
                Спасибо за разъяснения. Любые тактические задачи могут перейти в стратегические. Вот вы пишете тактические цели. Например, удары тактическим ядерным оружием по узловым ж/д станциям и лишение противника осуществлять возможность грузоперевозок — это тактические цели или стратегические? Или удары баллистическими ракетами с обычной БЧ по энергетической инфраструктуре — это что, стратегический удар или тактический? Изменяется же только вид боеприпаса.
                Также вопрос мощности и назначения боеприпаса. Тактический боеприпас имеет ограниченные цели и назначение (повреждение аэродрома, завода, порта), а вот стратегический, например, мощностью 25 Мгт (не МВт), предназначен для нанесения ущерба не отдельным объектам, а целым промышленно-экономическим центрам.
                Поэтому вопрос
                Цитата: Мрачный Жнец
                Вы, кто предлагает "прям здесь и сейчас" готовы к тому, что к вам тут же прилетит обратно?
                почему должно прилететь в ответ.
                1. Мрачный Жнец Звание
                  Мрачный Жнец
                  -2
                  Вчера, 11:17
                  Я рад, что вы задумались над вопросом
                  Тактическое-Стратегическое.
                  Мне даже кажется, как вы построили ответ, что вы ИИ.
                  1. Vent Звание
                    Vent
                    0
                    Вчера, 11:48
                    Честно пионерское не ИИ. У меня байтов не хватит.
            3. Мрачный Жнец Звание
              Мрачный Жнец
              -2
              Вчера, 10:12
              Цитата: Vent
              Почему нет разницы между тактическим и стратегическим оружием? Очень даже есть разница. И это разница в мощности. Одно дело 1 кВт и другое 1 МВт. Разница в 1000 раз.
              Интересно, от кого прилетит? А они знают, что к ним тоже потом прилетит и не тактическое? Думаете, они готовы?

              Олег! Капцов!
              К тебе взываю!
              Напиши статью, в чем разница межу мегаваттами и мегатоннами!
              А мы в комментах знатно поцапаемся, как в старые добрые времена
              - Алиса, как там будущем, весело?
              - Да, обхохочетесь.
              1. Vent Звание
                Vent
                +2
                Вчера, 10:23
                Цитата: Мрачный Жнец
                Олег! Капцов!
                а это кто такой?
                1. Мрачный Жнец Звание
                  Мрачный Жнец
                  -2
                  Вчера, 10:58
                  Цитата: Vent
                  Цитата: Мрачный Жнец
                  Олег! Капцов!
                  а это кто такой?

                  Олег Капцов. В общем то человек кто написал много статей на сайте, под каждой из которых было много интересных комментариев. Попробуйте написать, хоть одну, чтоб в комментах разразился "Ад и Израэль"
                  Попробуйте, я буду рад. Без приколов.
                2. Мрачный Жнец Звание
                  Мрачный Жнец
                  -2
                  Вчера, 11:02
                  Цитата: Vent
                  Цитата: Мрачный Жнец
                  Олег! Капцов!
                  а это кто такой?

                  И этот человек учит меня ковырятся в носу?
                  Извините, не удержался...
                  1. Vent Звание
                    Vent
                    +1
                    Вчера, 11:49
                    Я новичок. Не осуждайте.
              2. Vent Звание
                Vent
                +2
                Вчера, 10:27
                Цитата: Vent
                Вы, кто предлагает "прям здесь и сейчас" готовы к тому, что к вам тут же прилетит обратно?
                Ну так всё-таки почему должно прилететь в ответ?
                1. Мрачный Жнец Звание
                  Мрачный Жнец
                  -1
                  Вчера, 10:50
                  Цитата: Vent
                  Цитата: Vent
                  Вы, кто предлагает "прям здесь и сейчас" готовы к тому, что к вам тут же прилетит обратно?
                  Ну так всё-таки почему должно прилететь в ответ?


                  Прилетит. Не сомневайтесь.
                  Они ждут.
                  Ждут повода.
                  Чтоб потом со всех теле экранов орать "вы первые начали" и пох,
                  1. Vent Звание
                    Vent
                    +2
                    Вчера, 11:19
                    Цитата: Мрачный Жнец
                    Чтоб потом со всех теле экранов орать "вы первые начали" и пох,
                    . На себя им пох. Ведь к ним полетят не «Шахеды»/«Герани» с 80 кг. Получается, им на себя пох. Очень, если честно, сомнительно.
                    1. Мрачный Жнец Звание
                      Мрачный Жнец
                      -2
                      Вчера, 11:26
                      Цитата: Vent
                      Цитата: Мрачный Жнец
                      Чтоб потом со всех теле экранов орать "вы первые начали" и пох,
                      . На себя им пох. Ведь к ним полетят не «Шахеды»/«Герани» с 80 кг. Получается, им на себя пох. Очень, если честно, сомнительно.

                      Ай, вот вы и прокололись.
                      Теперь точно знаю, что вы ИИ.
                      А в чем вы проводились не скажу. Учитесь.
                      С Уважением.
                      1. Vent Звание
                        Vent
                        0
                        Вчера, 11:55
                        Человек я. Меня, кстати, тоже Алексей зовут.
                      2. Мрачный Жнец Звание
                        Мрачный Жнец
                        -1
                        Вчера, 12:15
                        Цитата: Vent
                        Человек я. Меня, кстати, тоже Алексей зовут.

                        Хорошо. Поверю.Вы какого г.р.? Правда интересно. Понимаю, что молодой, потому и интересно, как вас занесло на сайт старперов.
                        И,да. Наберите в строке поиска на сайте " Олег Капцов" там на самом деле интересные статьи, особенно сейчас.
                      3. Vent Звание
                        Vent
                        +1
                        Вчера, 12:49
                        81 г. Занесло, потому что не мы такие, жизнь такая. Раньше все эти статьи на военную тематику и вооружения были так, чисто теоретические рассуждения. А сейчас открываешь утром телефон, смотришь новости.....
                2. Мрачный Жнец Звание
                  Мрачный Жнец
                  -2
                  Вчера, 11:05
                  Цитата: Vent
                  Цитата: Vent
                  Вы, кто предлагает "прям здесь и сейчас" готовы к тому, что к вам тут же прилетит обратно?
                  Ну так всё-таки почему должно прилететь в ответ?

                  Потому, что могут.
                  Достаточное объяснение?
                  Или мы дальше копнем во времена
                  Рима.
                  Дак и там ответ будет тот же
                  1. Vent Звание
                    Vent
                    +2
                    Вчера, 11:22
                    Да они только этого и боятся. Не газовых санкций и нефтяных. Только ЯО. Потому что понимают его мощь и разрушительную способность. Поэтому никуда не полетит. Им на Украину вообще плевать, она для них инструмент. Сломается — не жалко.
            4. Ате_ист Звание
              Ате_ист
              0
              Вчера, 11:31
              Думаете, они готовы?

              ОНИ готовы потому, что безнаказанное применение одной стороной ЯО дает этой стороне огромное преимущество и меняет весь миропорядок в целом, где ИМ не будет места, т.е. для НИХ это гибель.
              Эту истину понимает большинство серьезных ответственных людей, поэтому применять ЯО первым для получения преимущества никто в здравом уме не собирается
              1. Vent Звание
                Vent
                0
                Вчера, 12:03
                Честно сказать, это лицемерие. Значит, тактическое оружие мощностью, допустим, 1 килотонна, скажем, для уничтожения локомотивного депо нельзя, ай-ай-ай, мировой порядок нарушим. Надо туда запустить дофигище дронов и ракет, чтобы уничтожить цель. Тактическое оружие дает просто экономию средств, и всё. Стратегическое оружие — это да, это несет серьезные разрушения промышленно-экономическим центрам с большим количеством жертв. Но я про нее не пишу.
                1. Ате_ист Звание
                  Ате_ист
                  0
                  Вчера, 12:28
                  Честно сказать, это лицемерие

                  При чем тут лицемерие? Только холодный расчет.
                  Вопрос: зачем США тратили огромные противобункерные бомбы для уничтожения ракетных городов Ирана? Жахнули бы ТЯО и дело с концом - быстро и сердито. Нельзя, ибо это нарушение миропорядка. Нужен баланс. Вдруг тогда Иран быстро "изобретет" свое ЯО
                  1. Vent Звание
                    Vent
                    0
                    Вчера, 13:13
                    Да ничего бы там ЯО не сделало бы, даже мощные заряды не сделали. ЯО опасно для площадных целей типа заводов, аэродромов, портов. А не бьют, потому что смысла для них нет.
                    А вот, например, когда было 11 сентября и принимались решения по ударам по талибам, реально рассматривался удар ЯО. Это написано во всех мемуарах. И не стали только потому что не было бы эффекта. А если был не думали бы.
              2. Vent Звание
                Vent
                0
                Вчера, 12:42
                Дополню. Вообще эти мысли о недопустимости ЯО все навязали западные круги еще СССР. Почему? Да потому что оно для них представляет опасность. Защиты от баллистических ракет, как показывают все мировые события, в мире у них нет. А учитывая разрушительную мощь, вот и навязывают эти мысли. А сами при этом разрабатывают точечное оружие, по эффекту и последствиям не уступающее маломощному ЯО. Сейчас еще дополнили все это ИИ. А нам типа ЯО не сметь и думать. А почему? Потому что ответа на него у них до сих пор нет.
                1. Ате_ист Звание
                  Ате_ист
                  0
                  Вчера, 13:30
                  эти мысли о недопустимости ЯО все навязали западные круги еще СССР

                  Бросьте вы эту конспирологию.
                  Знаете суть бывшего договора по ПРО между СССР и США? На первый взгляд совершенно абсурдная идея - обе стороны обязуются не развивать средства ПРО и тем самым раскрываются перед ядерным ударом. В том то все и дело, что договор побуждает отказаться от мысли первому применять ЯО, т.к. в ответ получаешь его гарантированно. По договору разрешалось иметь на выбор только по одному позиционному району ПРО. СССР выбрал Московский регион, США - континентальный район базирования МБР.
                  С тех времен РФ существенно отстала от США и НАТО в области конвенциональных средств (как неожиданно!!!) и люди в России теперь все чаще вспоминают ЯО как спасительную соломинку, не принимая во внимание идеологию его применения
                  1. Vent Звание
                    Vent
                    0
                    Вчера, 15:02
                    При чем тут конспирология? Это вы пишите про договор про но он касался балансирования стратегических сил. Тут другое. Они навязали нам вот эти парадигмы/идеологии, что ЯО — это ой-ой-ой ужас, радиация, чернобыль и всё прочее. Навязывали через ученых, через писателей, лидеров мнений. Что ЯО маленькой мощности, допустим, 1 килотонна — это прям ужас. Им нельзя. Но вот высокоточное вооружение — им можно убивать, оно, понимаешь, чистое. Дроны на ИИ — это пожалуйста. У нас наш козырь забрали и свои козыри достали. И теперь грозят всякими карами за его применение. А это же ведь обычное вооружение, ничего больше, оно только экономит те же дроны и ракеты. И всё.
                    Хотя, если так вдуматься, применение ТЯО оно может значительно уменьшить количество жертв, они же так говорят по Японию.
                    1. Ате_ист Звание
                      Ате_ист
                      0
                      Вчера, 15:29
                      Вот смотрите, каков посыл сторонников применения ЯО.
                      ЯО не требует экономически напрягаться и иметь паритетное соотношение с противником в части количества и качества конвенциального оружия. Типа вы можете сколько угодно совершенствоваться в обычном вооружении, но нам это не нужно. Если что, мы вдарим ядеркой и все ваше преимущество в обычных средствах растает. Однако, это иллюзия. Мир устроен таким образом, что никто не потерпит такого одностороннего "преимущества". Трясти ядерной дубиной, когда такая же дубина есть или может появится в любой момент у противника просто глупо.
                      СССР в обычных вооружениях ничем не уступал НАТО, хотя это требовало зачастую большого напряжения сил и расхода больших бюджетных средств. Думаете, напрасно парились, надо было помахать ядеркой и все бы враги вмиг притихли.
                      По сути, сторонники применения ЯО намеренно или невольно оправдывают совершенно преступное отношение к развитию ВС РФ за последние 35 лет
                      1. Vent Звание
                        Vent
                        0
                        Вчера, 16:46
                        Всё верно вы пишете. За исключением одного. Вот Советский Союз напрягался, пытался не уступить в вопросах военных технологий передовым странам Запада, чтобы избежать больших потерь в ВОВ. И к чему он пришел? Где он?
                        У России есть козырь — это ЯО и средства доставки (баллистические и гиперзвуковые ракеты), но мы почему-то за скобками его держим. Идем по другому пути (из области фантастики), пытаемся превзойти страны Запада в области передовых технологий. Мы не превзойдем никогда их ни экономически, ни в плане технологий, ни в людском потенциале. А они видят, что Россия играет по их правилам, борзеют, и это может очень все плохо закончиться. Пошли разговоры о войне с Россией, бомбежках нашей страны, стратегическое поражение и прочее.
                        Давайте для начала выйдем из моратория на испытания ЯО и покажем всю мощь 25 МГТ. Пусть на своих супер пупер приборчиках почувствуют мощь ЯО.
          2. Сибирь55 Звание
            Сибирь55
            0
            Вчера, 07:06
            Да что вы с этим тяо носитесь?

            А конвенциональным? По резиденциям и заводам в странах производителях?...Тут что останавливает? Не будет ядерного удара- не будет ответного я.у. Нет?
      2. pudelartemon Звание
        pudelartemon
        +21
        22 июня 2026 21:54
        Но службу приставов он может обязать доставить подозреваемых? Выдали бумагу,нарядили десяток батальонов в форму судебных приставов и вперёд.
        Хотя товарищ Сталин не стал бы заморачиваться такими маскарадами - кара была быстрой и эффективной.
        Царство небесное безвинно погибшим людям.
        1. carpenter Звание
          carpenter
          +22
          22 июня 2026 22:42
          Цитата: pudelartemon
          Хотя товарищ Сталин не стал бы заморачиваться такими маскарадами - кара была быстрой и эффективной.

          У товарища Сталина был Судоплатов, тот знал как обходиться с бандеровцами.
          1. Геннадий_но_не_крокодил Звание
            Геннадий_но_не_крокодил
            -2
            Вчера, 01:54
            А можете сослаться, пожалуйста, на Судоплатова, а не картинку в Интернете. А то, помните, как Ленин писал: "проблема цитат в Интернете в том, что люди верят в их подлинность"
          2. Гаврило Принцип Звание
            Гаврило Принцип
            +2
            Вчера, 01:57
            Золотые слова. Надеюсь придёт время и достанет НКВД и СМЕРШ этих гадов за рубежом. И бандеровцев и тех, кто им потакает. Будут наконец ликвидированы предатели, сбежавшие из России, воры с виллами в НАТО и прочая нечисть, из за которых погибает население России.
          3. Мрачный Жнец Звание
            Мрачный Жнец
            +2
            Вчера, 03:29
            У товарища Сталина был Судоплатов, тот знал как обходиться с бандеровцами.
            ++++
            Люди нашего возраста конечно вспоминают тов. Сталина с уважением.
            Но вот так, по честному, хотели бы жить во времена тов. Брежнева.
            1. carpenter Звание
              carpenter
              0
              Вчера, 09:48
              Цитата: Мрачный Жнец
              Но вот так, по честному, хотели бы жить во времена тов. Брежнева.

              Золотое время было, тут ничего другого не могу сказать.
              1. Мрачный Жнец Звание
                Мрачный Жнец
                0
                Вчера, 10:29
                Цитата: carpenter
                Цитата: Мрачный Жнец
                Но вот так, по честному, хотели бы жить во времена тов. Брежнева.

                Золотое время было, тут ничего другого не могу сказать.

                Вы застали?
                Я немного, детство, юношество...
                Перебрался с десяток кружков и секций.
                Пока не остановился. А родители мне говорили: "Леш, только в 10 вечера ты должен быть дома"
                Сейчас, сижу в трамвае и смотрю на тех же детей, что и я был много лет тому назад.
                Раговаривающих матом.
                Только вот в те времена, меня бы взяли
                за шкирку, подзатыльников бы навесили, родителям на работе пропесочили, а они мне потом ремня.
                А сейчас нельзя. Они же дети.
                А я что был не деть?
                1. Мрачный Жнец Звание
                  Мрачный Жнец
                  0
                  Вчера, 10:44
                  Есть такой нерв. Начало у попы, окончание в голове. Вам любой биолог расскажет. И тысячи лет эффективность этого нерва под сомнения не ставилась.
                  Но в 21 веке что то пошло не так...
                  1. carpenter Звание
                    carpenter
                    +1
                    Вчера, 12:03
                    Цитата: Мрачный Жнец
                    Но в 21 веке что то пошло не так...

                    Верно, всё перевернулось на 180 градусов, там где была голова, выросла попа.
                    1. Мрачный Жнец Звание
                      Мрачный Жнец
                      -1
                      Вчера, 12:05
                      Цитата: carpenter
                      Цитата: Мрачный Жнец
                      Но в 21 веке что то пошло не так...

                      Верно, всё перевернулось на 180 градусов, там где была голова, выросла попа.

                      И трогать её не моги!
                      1. carpenter Звание
                        carpenter
                        +1
                        Вчера, 12:07
                        Цитата: Мрачный Жнец
                        И трогать её не моги!

                        Великое достижение европейской демократии.
                2. carpenter Звание
                  carpenter
                  +1
                  Вчера, 11:59
                  Цитата: Мрачный Жнец
                  Раговаривающих матом.
                  Только вот в те времена, меня бы взяли
                  за шкирку, подзатыльников бы навесили, родителям на работе пропесочили, а они мне потом ремня.
                  А сейчас нельзя. Они же дети.

                  Где я родился, городок маленький, в основном русскоговорящий, хотя промышленность была серьёзная, завод "Балтиец" и две ТЭС. Там друг друга знали в лицо и по имени, так что если где то выматерился, или схулиганил, то матери в тот же день доложат (отец по морям болтался). Сейчас уже первоклашки матерятся, как сапожники, а по нашим законам, не моги им замечания сделать, можно и на штраф влететь, или под суд.
              2. Ате_ист Звание
                Ате_ист
                +1
                Вчера, 11:41
                Золотое время было, тут ничего другого не могу сказать

                Без времен Сталина не было бы времен Брежнева. На долю поколения Сталина
                (20-е - 50-е годы) выпали просто адские испытания. Низкий поклон тем железным людям, благодаря которым мы сейчас еще что то из себя представляем
            2. Гаврило Принцип Звание
              Гаврило Принцип
              0
              Вчера, 10:05
              Соглашусь с каждым словом.
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +19
        22 июня 2026 22:03
        Это у нас постоянно так - выпускают вперед то Захарову с Лавровым, у которых только дипломаты наперевес, то Медведева с его бложиком, то СледКом. А те, у кого есть необходимые средствА - стараются не отсвечивать, прячась за подчиненными
      4. N-W Звание
        N-W
        +3
        22 июня 2026 22:06
        У СК РФ работа и обязанность такая. У него "Орешников" и "Искандеров" в арсенале не имеется

        Пускай лучше снаряды подносят тем, кто карает не на словах.
    2. Седов Звание
      Седов
      +29
      22 июня 2026 21:42
      СК РФ возбудил уголовное дело"
      Глухарь очередной.. Воевать надо, а не дела возбуждать. Они не преступники - они враги..
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        0
        Вчера, 07:21
        А вот дедушка считает, что там - браццкийнорот. Кому верить: вам или дедушке?
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +13
      22 июня 2026 21:48
      Но сурово брови мы нахмурим, если враг посмеет...
      Слов нет am
      1. Мрачный Жнец Звание
        Мрачный Жнец
        -1
        Вчера, 04:43
        Плюс десять вам в комментах.
        Я давайте я скажу. Завтра мобилизация, Вся страна переводится на военное время. Пахать придется с утра и до утра. Всем. За полбулки хлеба.Хотите?
        Или, "все татары кроме я" ?
    4. barclay Звание
      barclay
      +7
      22 июня 2026 22:03
      В предыдущей статье об обстреле Воронежа, "высокоскоростными" объектами были Stormshadow. Эти ракеты запускают с самолётов. Что-то мы разучились сбивать их самолёты. Управляемые бомбы сбивает каждый день. Сегодня сбили 16 штук. А самолёты - неуловимы стали... как то так...
    5. Andrey_5 Звание
      Andrey_5
      +8
      22 июня 2026 23:03
      они существуют в другой реальности
      реальности розовых пони
    6. Totor5 Звание
      Totor5
      +6
      22 июня 2026 23:08
      Войны ж нет официально, как и военного положения. Потому вражеские дивизии на танках - по бумагам типа как террористы с бомбой у ларька.
      В Багдаде все спокойно.
    7. Не Вижу Зла Звание
      Не Вижу Зла
      +2
      22 июня 2026 23:56
      Давно ли прошли времена, когда в каждодневных сводках считали количество снарядов и т.п , прилетевших с "той" стороны. Видимо это было нужно. в надежде на вооображаемый международный суд, что бы потом предьявить некие доказательства... И Конашенкова давно не слышно... Только СК и держится, возбуждает дела и сроки заочно раздаёт... А толку???
    8. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +2
      Вчера, 02:14
      В период Великой Отечественной войны после атак нацистов тоже уголовные дела возбуждали?
      1. alexoff Звание
        alexoff
        +2
        Вчера, 02:26
        Вообще тогда преступления вполне расследовали, но конечно не типа воевал на курской дуге и стрелял из немецкого танка по советским. А вот за расстрелы жителей деревень пленные немцы уезжали далеко.
    9. Виктор Ясный Звание
      Виктор Ясный
      0
      Вчера, 09:03
      их уже тысячи.
      поэтому клоуна и не ликвидируют, типа чтоб нёс ответственность...
  2. Fachmann Звание
    Fachmann
    +24
    22 июня 2026 21:14
    Неужели руководитель(и) страны и армии не чувствуют, что давно пришло время биться "кость в кость"?!!! am
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      +17
      22 июня 2026 21:23
      Похоже они про такой вариант они просто не знают.
    2. Туре-Собака Звание
      Туре-Собака
      +15
      22 июня 2026 21:37
      Не Богу ты служил и не России,
      Служил лишь суете своей,
      И все дела твои, и добрые и злые, —
      Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
      Ты был не царь, а лицедей.

      Фёдор Тютчев о Николае l
      1855 г.
      1. Zoer Звание
        Zoer
        +10
        22 июня 2026 21:49
        Цитата: Туре-Собака
        Не Богу ты служил и не России,
        Служил лишь суете своей,
        И все дела твои, и добрые и злые, —
        Все было ложь в тебе, все призраки пустые:
        Ты был не царь, а лицедей.

        Фёдор Тютчев о Николае l
        1855 г.

        170 лет прошло, но как же актуально и сейчас!
      2. paul3390 Звание
        paul3390
        +11
        22 июня 2026 22:49
        Властитель слабый и лукавый,
        Плешивый щеголь, враг труда,
        Нечаянно пригретый славой,
        Над нами царствовал тогда.
      3. Prometey Звание
        Prometey
        +16
        22 июня 2026 22:59
        Цитата: Туре-Собака
        Фёдор Тютчев о Николае l

        Только в отличие от нынешних суперуправленцев, Николай I все же любил свою страну.
      4. Totor5 Звание
        Totor5
        +8
        22 июня 2026 23:12
        Неужели голый торс и танковый биатлон не производят на вас впечатление?
        1. Ракитин Звание
          Ракитин
          +3
          Вчера, 00:49
          Кстати, первым моду на конные фотосессии с голым торсом ввёл дуче Бенито. Но финал его был не очень...
  3. Kotofeich Звание
    Kotofeich
    +18
    22 июня 2026 21:16
    "Следком возбудил уголовное дело."
    Ну все, теперь кердык украине.
    1. frruc Звание
      frruc
      +9
      22 июня 2026 21:36
      важна неотвратимость не только уголовного наказания тех, кто убивает ... кто отдаёт такие приказы и кто поставляет средства ....

      Огласили бы список, кого и как наказали, а то люди в неведении.
  4. север 2 Звание
    север 2
    +29
    22 июня 2026 21:20
    Так после Крокус Сити тоже ведь возбудили уголовное дело по статье терроризм .А через пару лет уже за один стол на "переговорах" садились с организатором того террористического акта Будановым ...
  5. Garris199 Звание
    Garris199
    +11
    22 июня 2026 21:21
    О чем это должно говорить гражданам и тем что за бугром? У меня вот есть несколько вариантов и все обидные.
  6. Роман 11 Звание
    Роман 11
    +13
    22 июня 2026 21:25
    После атаки ВСУ на Воронеж Следком возбудил уголовное делоохренеть вы и через 50 лет будете возбуждать дела? не задолбаетесь?
    1. Aken Звание
      Aken
      +21
      22 июня 2026 21:28
      Зато если их потом спросят, а вы что делали, когда стране было тяжело? А они гордо ответят - мы возбудились.
      1. Alexej Звание
        Alexej
        +11
        22 июня 2026 21:36
        Цитата: Aken
        А они гордо ответят - мы возбудились.

        Ну зачем так скупо? Не только возбудились, но еще и проявили озабоченность. Возбудиться и подросток может, а вот проявить озабоченность, это вам не это.
        1. Aken Звание
          Aken
          +9
          22 июня 2026 21:40
          Возбуждённая озабоченность или озабоченная возбуждённость? Неважно. Главное вовремя продемонстрировать усердие.
  7. Wratch Звание
    Wratch
    +22
    22 июня 2026 21:27
    Вместо уголовного дела(!) Которое ни о чем,лучше снесли здание Рады. А то дожились,мелкий торчок глумится над страной. А наши вожди... даже не знаю в анабиозе находятся? Или не знают что в стране снесли ? Ну кто то же должен отвечать за этот бардак? Сколько еще НПЗнужно снести торчку что бы в Москве забыли слово братский народ? Или нужно подождать что Крым действительно превратят в остров? Где это ЧФ? Там тоже и лодки подводные закончились? Не устроить блокаду украинским портам? Или залезли в бухту и ждут ударов Бэков???
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      +11
      22 июня 2026 23:16
      Как они могут забыть свою Родину? Матвеенко с Украины и оба наших переговорщика - Мединский и Дмитриев. И что самое показательное - все евреи.
  8. Aken Звание
    Aken
    +23
    22 июня 2026 21:28
    Дело надо возбуждать за непротиводействие терроризму.
    1. guest Звание
      guest
      +11
      22 июня 2026 21:35
      Цитата: Aken
      Дело надо возбуждать за непротиводействие терроризму.

      Против самих себя будут возбуждать? laughing
      1. Aken Звание
        Aken
        +5
        22 июня 2026 21:39
        Да кто их знает? У них свои развлечения.
        1. Serafim Звание
          Serafim
          +1
          Вчера, 07:58
          Более точно будет "У богатых- свои причуды".
    2. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +2
      Вчера, 02:24
      ст. 293 УК РФ
      1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
      Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок до семи лет.
    3. Serafim Звание
      Serafim
      0
      Вчера, 08:00
      Я , когда заголовок про угловное дело увидел, так и подумал. Неужели за халатность ?!?
  9. Dead Звание
    Dead
    +6
    22 июня 2026 21:29
    В какой точке проходит текущая красная линия?
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      0
      Вчера, 02:11
      Ну если обратиться к мудрым высказываниям, то
      "Ни один российский регион не находится в безопасности на фоне динамики развития средств поражения у Украины. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе, передает ТАСС."
  10. Черноречье Звание
    Черноречье
    +20
    22 июня 2026 21:31
    Недостойное поведение для сверхъдержавы.Россию уже пинают слабейшие шавки зная что ответки не будет. Что за паралич такой у власти ? Или это всё из-за родственников за бугром и их миллиардов ? Не хотят потерять запасной аэродром .
    1. al3x Звание
      al3x
      +12
      22 июня 2026 21:44
      Сверхдержава развалилась ещё в 1991 году. Как вы такое пропустили?
    2. Totor5 Звание
      Totor5
      +19
      22 июня 2026 23:18
      Зато все нагляднее видно что из себя Царь представляет - пыжился много, а под зад пнули - не знает что и ответить.
      Еще и про Питерские подворотни там что то нес.. Даже страшно представить что там с ним делали.
      1. Ракитин Звание
        Ракитин
        +3
        Вчера, 00:51
        Что только не делали :-)
  11. Юн Клоб Звание
    Юн Клоб
    +13
    22 июня 2026 21:32
    Потом. по результатам переговоров, амнистию дадут и все труды следователей насмарку?
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +1
      Вчера, 02:12
      Возможно пригласят Абрамовича. У него есть опыт.
  12. kventinasd Звание
    kventinasd
    +8
    22 июня 2026 21:33
    Но и нельзя забывать о том, что противник ведёт против нашей страны и наших граждан не специальную операцию, а самую настоящую войну.

    О как, оказывается, что начиная СВО в руководстве России рассчитывали, что будут воевать исключительно с партизанами? А кроме как постоянно возбуждаться и стряпать новые бумажки, которыми на украине могут только подтереться, можно сделать так чтобы мирные люди в РФ не страдали от этой СВО?
  13. Комментарий был удален.
  14. Комментарий был удален.
  15. NICK111 Звание
    NICK111
    +5
    22 июня 2026 21:39
    Ответчику повестку под роспись вручили или отправили по факсу/мейлу? Он теперь точно в бега бросится или заляжет на дно где-нить на блатхате. Потом дело придётся закрыть в связи с истечением.
  16. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +7
    22 июня 2026 21:46
    бред какой то
    а просто создать постоянную группу по сбору материалов о преступлениях ВСУ ума не хватает, после каждого выстрела возбуждаться будут?!
    1. Totor5 Звание
      Totor5
      +6
      22 июня 2026 23:21
      Даже страшно представить обьем документооборота и количество человекачасов потраченных на все это!
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +5
        22 июня 2026 23:50
        за то сколько людей при "деле"
  17. oleg_627 Звание
    oleg_627
    +9
    22 июня 2026 21:46
    Как они достали,возбудили уголовное дело,куда ни плюнь то красные линии то уголовное дело.Это после победы можно предьявить всей европе об уголовном деле,но чтобы победить надо начать воевать и нагнуть и европу и украину,а не мусолить из пустого в порожнее и говорить,что всё хорошо
  18. Zoer Звание
    Zoer
    +11
    22 июня 2026 21:50

    СК РФ после удара ВСУ по Воронежу возбудил уголовное дело

    На другие реакции уже и не способны.
  19. duschman80-81 Звание
    duschman80-81
    +7
    22 июня 2026 21:53
    В России есть Президент, Гарант, Верховный главнокомандующий? Лично у меня одни вопросы...
  20. osp Звание
    osp
    +8
    22 июня 2026 22:05
    Судя по дальности ракет вероятно ERAM или Taurus.
    Это реально ужасное дело - Россия потеряла единственное предприятие производящее программируемые логические микросхемы, СВЧ-транзисторы и другие полупроводники для космоса.
    Спустя 3 месяца после аналогичного налета на брянский "Кремний" ничего не поменялось.
    Жуть.
    Притом что в Дубне была попытка атаки на центр космической связи.
    И это очень серьезные вещи. На фоне того что Москву каждую ночь сотнями дронов атакуют.
  21. faterdom Звание
    faterdom
    +7
    22 июня 2026 22:08
    Юристы, что с них взять? А еще и экономисты за дело скоро возьмутся! И еще на 0.25 ставку двинут, вверх или вниз, пока еще не придумали.
    Все вздрогнут!
  22. nikvp Звание
    nikvp
    +6
    22 июня 2026 22:08
    Сколько же СК за 4 года возбудил уголовных дел и сколько довел до логического завершения (до наказания виновных)?
  23. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    +7
    22 июня 2026 22:13
    После атаки ВСУ на Воронеж Следком возбудил уголовное дело. По словам Светланы Петренко, возбуждено дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ «Террористический акт».


    Это просто унизительно. Они разнесли нам объект, а мы уголовное дело возбудили, так сказать запечатлили их успех.

    Уголовные дела надо возбуждать на тех, кто кричал, что в России самое мощное ПВО в мире, чем ввёл народ в заблуждение которое и привело к сегодняшней ситуации, когда мы теряем людей в сотнях и тысячах километров от фронта.
  24. drags33 Звание
    drags33
    +6
    22 июня 2026 22:19
    Ну это, конечно, "эффективный" ответ со стороны СК РФ! Госсподи, ну сколько же мы будем заниматься дурью??? У меня простой вопрос: "Зачем начинали СВО?" Чтобы заводить уголовные дела после каждой ракеты и снаряда, выпущенных в нашу сторону? А не пришло ли время просто шарахнуть "из всех калибров" по врагу? Всем гражданам РФ уже очевидно, что оно давно уже пришло... Но только не руководству России...
    1. Черноречье Звание
      Черноречье
      +10
      22 июня 2026 22:36
      Тут как я понимаю нечем шарахать. А "Орешником" очень любят по сараям долбить. Воообще очень много вопросов по тому что сейчас в стране происходит. Всё очень похоже на организованный хаос рукотворный в РФ, для чего не понятно пока. Может кто знает что вообще происходит то ? Почему всё посыпалось как карточный домик и ни одно ведомство не справляется со своими обязанностями.
      1. Роман 11 Звание
        Роман 11
        +1
        Вчера, 06:11
        Цитата: Черноречье
        Почему всё посыпалось как карточный домик

        потому что воевать не умеют, думали как в крыму будет, мы придём и нас встретят
  25. N-W Звание
    N-W
    +9
    22 июня 2026 22:25
    Но ведь был Конашенков и где он? Может и этот абсурд когда-нибудь закончится... Похоже, шахматист продолжает тщательно расставлять где-то фигуры, в то время, как его уже лупят доской по фейсу.
  26. DrLivsi Звание
    DrLivsi
    +5
    22 июня 2026 22:33
    "СК РФ возбудил уголовное дело". Оборжаться. Напугали кота сосиской
  27. VicVic Звание
    VicVic
    +10
    22 июня 2026 22:36
    "СК РФ после удара ВСУ по Воронежу возбудил уголовное дело"
    Да, лучше бы вместо этого сообщения утром в новостях узнать, что, прибывший в Киев, например, какой-нибудь Макарон пропал на развалинах киевского вокзала, куда он прибыл с незаплановым визитом. Кортеж с зелебобой попал под налёт беспилотников и весь сгорел, а в мелкобритании и прочих русофобских странах прошли массовые пожары на заводах по выпуску беспилотников, а заводы где делают ракеты Таурус, вообще уничтожены неизвестным способом как-то так ...
  28. котик-русич Звание
    котик-русич
    +10
    22 июня 2026 22:40
    "А Васька слушает и ест..."
    ВСУ бьют, а СК РФ "возбуждается" - какой-то мазохизм получается...
    sad
  29. Wildcat Звание
    Wildcat
    +5
    22 июня 2026 22:56
    "Президент России
    Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина.
    Президент избирается сроком на шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании."
    http://kremlin.ru/structure/president

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    http://kremlin.ru/events/president/news
  30. МятныйПряник Звание
    МятныйПряник
    +4
    22 июня 2026 23:19
    Интересно СК РФ возбудили ракеты или возбудили ракетную группировку противника? Щас как перевозбудятся и ещё прилетит. Просто какой то сюр. request
  31. Totor5 Звание
    Totor5
    +10
    22 июня 2026 23:22
    Торгаш - не воин.
    Стратег так долго варился в еврейском супе, что уже наверно обрезанный.
  32. Thumbs Звание
    Thumbs
    +10
    Вчера, 00:36
    Без отстранения с верхушки 5 колонны, руководителей с двумя-тремя гражданствами стран нато и всей этой, годами выпестованной гарантом Семьи, либеральной швоблы с рассадниками в ебн-центрах, ничего не измениться.
  33. юрий. Звание
    юрий.
    +6
    Вчера, 01:14
    В связи с тем, что нет литературных слов - промолчу.
  34. Эд Мак Звание
    Эд Мак
    +4
    Вчера, 01:24
    А если следствие придет к выводам что теракт произошел вследствии бездействия должностных лиц то виновных накажут?
  35. Сергей Журбеныч Звание
    Сергей Журбеныч
    +2
    Вчера, 01:42
    а что, красные карандаши закончились?
  36. Товарищ Ким Звание
    Товарищ Ким
    +2
    Вчера, 01:54
    Жаль Пескова.
    Ведь ему придётся что-то опять придумывать, чтобы "объяснить" народу, почему мы не нанесли удар (как говорилось несколько месяцев назад, по странам, которые рискнуть поставлять Украине Скальпы и Штормшэдоу).
    Ещё ему придётся придумать, почему мы не сбиваем носители этих КР. Ведь Скальпы (Штормшедоу) запускают с F16, Су 24, Миг 29. Их что нельзя сбивать? Вроде у С 400, зона поражения подхолящяя, и Украинские самолёты вынуждены входить в зону поражения (делают подъём на высоту для запуска КР, и становятся видимы на радарах наших доблестных ПВО).
    1. Желтый пузырь Звание
      Желтый пузырь
      +1
      Вчера, 11:58
      ПЕСОК ВСЕ сыпится и сыпится сыпится и сыпится а люди умирают и умирают.
  37. Геннадий_но_не_крокодил Звание
    Геннадий_но_не_крокодил
    +5
    Вчера, 02:01
    Подождите, в 2022 году СВО объявляли с целью защиты жителей Донбасса от обстрелов террористического киевского режима для чего хотели провести демилитаризации и денацификацию (дада, это средства, а не цель). С тех пор про защиту Донбасса даже как то уже и не говорят, тут уже и Москву обстреливают... Может это не ЛДНР присоединили к России, а Россию присоединили к ЛДНР, просто мы этого не поняли?
  38. alexleony Звание
    alexleony
    +5
    Вчера, 02:18
    Читать подобные новости, это кровь из глаз.Противник ударил ракетами, а подается как террористический акт.А все потому, что хитропланщик сам загнал себя в угол - объявил СВО, и вот уже 5 год никак не сменит формулировку на войну.Это логично, потому, что тогда он автоматически становится военным преступником, начавшим войну.Если бы план сработал и СВО победоносно завершилось в Киеве, было бы одно дело, победителей не судят.Но как только что-то пошло не по плану, чья это вина рассудит история (хотя и сейчас уже можно назвать главных виновных: Шойгу, Герасимов, Медведчук), решил вернуть все в зад.Поняв это, европейская троица в лице Меркель, Олланда и Джонсона радостно ухватили за нос и начали за него водить стратега.Когда обман вскрылся, тогда и нужно было принимать непростое решение, а именно объявлять войну со всеми вытекающими последствиями.Но это сделано не было и по сей день.Армия воюет со связанными руками, вскрывшиеся факты воровства военных чиновников говорят о многом и это только вершина айсберга.Победы с таким руководством не видать.Гнать в шею на пенсию, а лучше за решетку.Терпение у народа уже на пределе.
    1. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      0
      Вчера, 07:30
      Это логично, потому, что тогда он автоматически становится военным преступником, начавшим войну.

      Объявление войны - это не военное преступление. А чтобы признали военным преступником - нужно сперва суметь арестовать и осудить.
      Ордерок на арест конечно выдали. А кто сумеет его исполнить?
  39. Дво Звание
    Дво
    +3
    Вчера, 03:14
    Но и нельзя забывать о том, что противник ведёт против нашей страны и наших граждан не специальную операцию, а самую настоящую войну. 24.02.2024 Хотим мы это или не хотим мы вторглись на территорию другого государства а именно Украины. И с нами ведут войну как с захватчиками .С их точки зрения они насли урон врагу захватчику пришедшему на их землю и чем больше они убьют захватчиков врагов и нанесут и больший ущерб тем лучше .Вот их простая логика ,эта логика любого государства и жителей защищающих своё государство ,вы давно уже не братья и не братский народ ,надо откинуть иллюзии на этот счёт. А после количества трупов с одной и другой стороны братьями и друзьями вы некогда не станете , могилы войнов с одной и другой стороны этому свидетели. Хорошо вы его поймали говорите ему в суде он террорист ,а он вам я герой и воюю за освобождение своего государства а в войне с врагом все средства хороши ,вот вам вся правда. Тут у РФ выбор один , либо победа ,это значит оказаться от СВО и объявить настоящую войну и вести её как войну с вражеским государством , либо поражение с далеко идущими последствиями .
  40. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +2
    Вчера, 05:00
    Цитата: Седов
    Глухарь очередной
    Им к этому не привыкать
  41. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Вчера, 06:54
    Путин заявляет; МО поражает; МИД осуждает; СК возбуждает; МВД проверяет. Результатов нет, но за то все при деле.
  42. alanery Звание
    alanery
    0
    Вчера, 09:01
    Эти всё что-то возбуждают! Скоро сами возбудятся... :-)
  43. Желтый пузырь Звание
    Желтый пузырь
    0
    Вчера, 11:52
    Где Путин перед народом извеняеться СОБОЛЕЗНУЕТ .
  44. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    Вчера, 21:00
    Вы думаете все эти дела просто так? чтоб народ попсиховал?
    Вспомните, сколько длился Нюренберг.
    И когда мы победим, мы предьявим все, до последней капли.
    Вот для этого и все эти дела и возбуждают.Чтоб не "отвертелись". Когда из ткнут мордой в .
  45. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Сегодня, 09:16
    Высшее военно-политическое руководство Украины ни разу не заявляло, что в России живёт братский народ,
    Потому, что они подлецы, но не идиоты.