Вице-маршал сейма Польши вернул Киеву две украинские награды

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Вице-маршал сейма Польши вернул Киеву две украинские награды

22 июня 2026 года вице-маршал (заместитель спикера) сената Польши Михал Каминьский объявил о возвращении двух украинских государственных наград в Киев.

Решение он объяснил в открытом письме в посольство Украины в Варшаве:



После многих лет всеобъемлющей поддержки со стороны Польши и всей Европы Украина до сих пор не осудила однозначно виновников Волынской резни и массовых убийств, совершённых ОУН и УПА (террористические организации, запрещены в РФ) против граждан Республики Польша.

По словам Каминьского, трудно понять, почему Украина продолжает находить национальных героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений.

Каминьский подчеркнул, что каждая нация имеет право выбирать своих героев, но Польша вправе оценивать этот выбор:

Если лица, ответственные за массовые преступления против мирного населения, признаются национальными героями, Польша имеет не только право, но и обязанность ответить. В связи с этим я возвращаю врученные мне ранее награды.

Действие Каминьского стало ответом на недавние шаги украинских властей по героизации УПА (организация, запрещённая в России). Инцидент произошёл на фоне обострения исторического спора после решения польского президента отозвать у Владимира Зеленского орден Белого Орла. Этот жест отражает сохраняющиеся глубокие разногласия между Варшавой и Киевом по историческому вопросу.
20 комментариев
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  1. N-W Звание
    N-W
    +5
    22 июня 2026 22:34
    Пшеки оказались щепетильнее, чем евреи? Не верю, что их хватит надолго.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +7
      22 июня 2026 22:43
      Цитата: N-W
      Не верю, что их хватит надолго.

      Поляков уже три раза делили, а они до сих пор бодрячком. Пусть дружно скажут спасибо т. Сталину, что четвертый раз не поделили.
      1. Metallurg_2 Звание
        Metallurg_2
        +1
        Вчера, 07:16
        Так как раз при Сталине их четвертый раз и поделили, когда польское правительство в полном составе сдриснуло в Румынию.
        1. михаилл Звание
          михаилл
          0
          Сегодня, 02:48
          Цитата: Metallurg_2
          Так как раз при Сталине их четвертый раз и поделили, когда польское правительство в полном составе сдриснуло в Румынию.

          "Четвертый" раздел Польши именно Сталин таки и не допустил, оставив поляков с государством, языком и зря.
    2. Mitos Звание
      Mitos
      +12
      22 июня 2026 22:44
      Да нет им просто раньше не мешало это поставлять оружие и поддерживать финансами. Были слепы к современным оун и упа.
      А сейчас вдруг прозрели и о ужас вернули награды, которые были им так дороги... Страна лжецов.
      1. ian Звание
        ian
        +2
        Вчера, 00:30
        Прозрение не мешает продолжению поставок и финансированию. Бить Украиной по России да еще и зарабатывать на этом для Польши как и всей Европы -убить трёх зайцев... hi
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 06:04
      Цитата: N-W
      Пшеки оказались щепетильнее, чем евреи? Не верю, что их хватит надолго.

      Так всю Европу скрепляет лютая ненависть к России.
      Ненависть европейских элит к России вполне объяснима.
      Россия поставил жирный крест на имперских амбициях почти всех европейских государств.

      Петр Великий разгромил и низвел до статуса средней европейской страны Швецию, тогдашнего европейского гегемона до встречи с Россией на поле боя.

      Польша проиграла долгую борьбу России за гегемона Восточной Европы и стала частью Российской Империи.

      Франция выбыла из лиги мировых держав, после разгрома Наполеона русскими войсками.

      Мятеж венгров, которые хотели взять власть в Австро-Венгерской Империи, подавил русский корпус Паскевича.

      Австрийская армия в Первую мировую перестала существовать после Брусиловского прорыва. А самый известный австриец в мире застрелился в бункере, когда советские войска взяли Берлин.

      Германия была разгромлена русскими во Второй мировой, после чего Восточная Пруссия стала частью России, а Восточная Германия - сателлитом СССР.

      Россия же, несмотря на все испытания, выпавшие на ее долю в 20 веке, сохранила свои ресурсы и почти все территории, а русский народ выжил, несмотря ни на что.

      Настало время низвести до уровня мирового карлика Британию?)

      Такова судьба России, ставить европейцев, задумавших поработить весь мир, в стойло.

      И ведь опять прут на нас забыв, чем чреват для них конфликт с Россией.

      Ведь мы - Русские, и с нами Бог! А не с Европой.

      Особенно сегодня, когда она погрязла в содомском грехе и левацкой безбожной повестке.
  2. Napayz Звание
    Napayz
    +2
    22 июня 2026 22:37
    ...Украина продолжает находить национальных героев в кругах...

    Если бы эти хэрои не трогали поляков, то пусть, да вице-маршал сената Польши?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      22 июня 2026 22:46
      Цитата: Napayz
      Если бы эти хэрои не трогали поляков

      Трогали, не трогал поляков, но поляки знают, что кровожаднее их, есть только украинцы.
  3. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    22 июня 2026 22:50
    По словам Каминьского, трудно понять, почему Украина продолжает находить национальных героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений.
    ну да, это только неделю назад случилось, а до этого у них совсем другие херои были
  4. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    0
    22 июня 2026 23:02
    Две группы придурков играют побр якушками wassat
  5. Eranlake Звание
    Eranlake
    0
    22 июня 2026 23:35
    С учетом атак по Одессе, Зеленскому придется идти на поклон к полякам, чтобы экспортировать через них. Будет забавно, особенно учитывая прошлую попытку с транзитом)
  6. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    22 июня 2026 23:45
    Отказываются от крестов, орлов ...
    Интересно, а есть хоть один человек на планете, кто отказался от Золотой Звезды Героя Советского Союза?
    1. роман66 Звание
      роман66
      0
      Вчера, 07:30
      Героя за хрен собачий не давали, тут заслужено все было - как такое вернуть
      А побрякушки, что на днюху дарят - какая им цена?
  7. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    22 июня 2026 23:52
    Сейчас пересматриваю сериал "Неизвестная война" . Ну у меня еще и завтра выходной.Протрезвею.Если вдруг кто не видел - на торрентах есть свободно. В оригинальной озвучке.
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    22 июня 2026 23:58
    Уpoды бранятся-только вызывают чувство омерзения. Тьфу на них от всей души ! . . . angry
  9. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    22 июня 2026 23:59
    А вообще хотел бы задать вопрос уважаемому оллу. Какой фильм про Войну вас задел больше всего?
    Для меня. : Они сражались за Родину.
  10. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 04:58
    Столько столетий поляки проживают бок о бок со всей этой свиномордой братией, а так и не поняли, кто это такие. Может сейчас начнет доходить?
  11. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Вчера, 08:10
    Если бы не называл Зе свои войска именем нацистов ,то как бы и ничего ! Можно и людей убивать и поляки молчали и евреи оружие посылали. Евреи надеются, что в этот раз еврейских погромов не будет на Украине ????
  12. Wratch Звание
    Wratch
    0
    Вчера, 08:27
    Странные они поляки,ой странные. Чего ж непонятного в выборе героев ? Ну нет у них у украинцев других. Просто нет. Либо предатели ,либо бандиты,либо и то и другое вместе. Достаточно просто взглянуть на историю .
    Те,которые герои ,те которые воевали и защищали страну и не только украину во время Отечественной войны,для них теперь не герои,а пособники москалей-угнетателей.