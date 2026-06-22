Вице-маршал сейма Польши вернул Киеву две украинские награды
6 56820
22 июня 2026 года вице-маршал (заместитель спикера) сената Польши Михал Каминьский объявил о возвращении двух украинских государственных наград в Киев.
Решение он объяснил в открытом письме в посольство Украины в Варшаве:
После многих лет всеобъемлющей поддержки со стороны Польши и всей Европы Украина до сих пор не осудила однозначно виновников Волынской резни и массовых убийств, совершённых ОУН и УПА (террористические организации, запрещены в РФ) против граждан Республики Польша.
По словам Каминьского, трудно понять, почему Украина продолжает находить национальных героев в кругах, ответственных за одну из самых трагических глав в истории польско-украинских отношений.
Каминьский подчеркнул, что каждая нация имеет право выбирать своих героев, но Польша вправе оценивать этот выбор:
Если лица, ответственные за массовые преступления против мирного населения, признаются национальными героями, Польша имеет не только право, но и обязанность ответить. В связи с этим я возвращаю врученные мне ранее награды.
Действие Каминьского стало ответом на недавние шаги украинских властей по героизации УПА (организация, запрещённая в России). Инцидент произошёл на фоне обострения исторического спора после решения польского президента отозвать у Владимира Зеленского орден Белого Орла. Этот жест отражает сохраняющиеся глубокие разногласия между Варшавой и Киевом по историческому вопросу.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»
Информация