Удары в ночь на 23 июня были нанесены по целям в Запорожье, Харькове, Броварах
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В ночь на 23 июня российские войска нанесли серию ударов по объектам на подконтрольным силам противника территориям. Крупный пожар в результате прилётов вспыхнул в оккупированном ВСУ Запорожье. Противник утверждает, что целями ВС РФ были «автозаправочная станция и станция техобслуживания».
В Запорожской области также была атакована транспортная логистика противника в Вольнянске и Новониколаевке. Через Новониколаевку проходит один из маршрутов снабжения гарнизона ВСУ в Орехове.
Зарево пожара в Запорожье:
Удары были нанесены по объектам в Харьковской области. Поступают сообщения о многочисленных прилётах по позициям ВСУ в районе Купянска. Для ударов использовались ФАБ с УМПК, что позволило уничтожить как живую силу, так и технику противника непосредственно на ЛБС и в некоторой оттяжке от неё. По целям в Харькове ударили РСЗО «Торнадо-С». Среди уничтоженных целей – пункты дислокации украинских дроноводов и склады с размещёнными в них дронами и комплектующими к ним.
Российские дроны в ночное время суток добрались до Киевской области и непосредственно до украинской столицы. Сообщается о нескольких взрывах в районе Броваров. На месте взрыва вспыхнул пожар.
Удары были нанесены и по югу Украины – в частности, по целям в Николаеве. По последним сведениям, там отработали БПЛА «Герань».
Режим воздушной тревоги продолжает действовать в ряде областей, подконтрольных войскам киевского режима.
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