Удары в ночь на 23 июня были нанесены по целям в Запорожье, Харькове, Броварах

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Удары в ночь на 23 июня были нанесены по целям в Запорожье, Харькове, Броварах

В ночь на 23 июня российские войска нанесли серию ударов по объектам на подконтрольным силам противника территориям. Крупный пожар в результате прилётов вспыхнул в оккупированном ВСУ Запорожье. Противник утверждает, что целями ВС РФ были «автозаправочная станция и станция техобслуживания».

В Запорожской области также была атакована транспортная логистика противника в Вольнянске и Новониколаевке. Через Новониколаевку проходит один из маршрутов снабжения гарнизона ВСУ в Орехове.



Зарево пожара в Запорожье:



Удары были нанесены по объектам в Харьковской области. Поступают сообщения о многочисленных прилётах по позициям ВСУ в районе Купянска. Для ударов использовались ФАБ с УМПК, что позволило уничтожить как живую силу, так и технику противника непосредственно на ЛБС и в некоторой оттяжке от неё. По целям в Харькове ударили РСЗО «Торнадо-С». Среди уничтоженных целей – пункты дислокации украинских дроноводов и склады с размещёнными в них дронами и комплектующими к ним.

Российские дроны в ночное время суток добрались до Киевской области и непосредственно до украинской столицы. Сообщается о нескольких взрывах в районе Броваров. На месте взрыва вспыхнул пожар.

Удары были нанесены и по югу Украины – в частности, по целям в Николаеве. По последним сведениям, там отработали БПЛА «Герань».

Режим воздушной тревоги продолжает действовать в ряде областей, подконтрольных войскам киевского режима.
6 комментариев
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  1. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    23 июня 2026 06:09
    Поступают сообщения о многочисленных прилётах по позициям ВСУ в районе Купянска.

    Хорошо, что на ЛБС понимают, что с Украиной нужно воевать всерьёз.
    1. ARIONkrsk Звание
      ARIONkrsk
      +1
      23 июня 2026 06:32
      Цитата: Теренин
      Поступают сообщения о многочисленных прилётах по позициям ВСУ в районе Купянска.

      Хорошо, что на ЛБС понимают, что с Украиной нужно воевать всерьёз.

      Плохо, что в Кремле спят и нюхают запах Анкориджа, хоть сами и признали что их обманули и там.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        +3
        23 июня 2026 07:06
        Среди уничтоженных целей – пункты дислокации украинских дроноводов и склады с размещёнными в них дронами и комплектующими к ним.

        Вот не верю я что хо хлы остаются на ночь в этих самых пунктах дислокации!
        Они уже давно изучили тактику ударов. Бьют в основном по ночам. И зачем они ( хо хлы) будут ночевать там?
      2. Теренин Звание
        Теренин
        0
        23 июня 2026 13:57
        Цитата: ARIONkrsk
        Цитата: Теренин
        Поступают сообщения о многочисленных прилётах по позициям ВСУ в районе Купянска.

        Хорошо, что на ЛБС понимают, что с Украиной нужно воевать всерьёз.

        Плохо, что в Кремле спят и нюхают запах Анкориджа, хоть сами и признали что их обманули и там.

        Мдя, winked ну допускается обманываться один, два… ну пусть пять раз, но не каждый же год, fool или от обмана кайфуют, как садо-мазо!? request
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    23 июня 2026 06:53
    Зефюрерь уже с утреца верещит , помогите..
  3. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    -1
    23 июня 2026 10:00
    Хорошие новости с утра!
    Зелибоба - уже верещит.
    Значит попало нормально.
    Главное не останавливаться.
    Бейте и не жалейте!