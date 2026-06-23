В день начала ВОВ бесы лезут из всех щелей - и.о. постпреда России в ООН

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В день начала ВОВ бесы лезут из всех щелей - и.о. постпреда России в ООН

На заседании Совбеза ООН по Украине состоялось выступление и.о. постпреда РФ Анны Евстигнеевой (постпредом России в организации продолжает оставаться Василий Небензя – прим. «ВО»). Очередное заседание было посвящено Украине.

Анна Евстигнеева:



Постпредству Украины и нашим европейским коллегам важно любым способом поддерживать «на плаву» украинскую тему в Совете Безопасности. Цель этих показательных выступлений в том, чтобы в очередной раз обвинить во всем Россию, и обмануть «в моменте» международную аудиторию.

И.о. постпреда отметила, что в годовщину начала Великой Отечественной войны – 85-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз – «бесы лезут из всех щелей». Она отметила, что в этот день в Германии правящие элиты рассуждают о возможности ведения войны против России, в Киеве чествуют приспешников гитлеровцев, на руках которых кровь представителей не только польского, но также русского и еврейского этносов.

Анна Евстигнеева напомнила, как Россия последовательно рассказывала об американских биолабораториях на Украине и как на Западе эти доклады называли «полной ерундой», а несколько дней назад в самих же США раскрыли документы о секретных программах, которые в этих лабораториях реализовывались.

Евстигнеева:

Здесь важно будет напомнить, что генерал Игорь Кириллов, занимавшийся этим досье, был убит 17 декабря 2024 года в результате теракта. Коллеги, каждый раз вспоминайте об этом, когда украинские и западные представители будут говорить о том, что угроз России не существовало или она приносит в Совбез одни фейки.

И.о.постпреда отметила, что сегодня Евросоюз является стороной конфликта и открыто признаёт это – в речах той же Кайи Каллас. Признают тот факт, что воюет против России на стороне Украины и США в лице, например, Марко Рубио.

Российский дипломат:

На этом фоне пустым звуком являются и заявления западных лидеров по итогам саммита «Группы семи» во Франции о приверженности миру и дипломатии. В коммюнике саммита – всё только о войне, в нём подробно расписаны меры по дальнейшему наращиванию военной поддержки Киева, увеличению поставок оружия.

Анна Евстигнеева отметила, что с 8 по 14 июня в результате украинских обстрелов погибли 29 мирных граждан России, включая 1 ребёнка, 225 – получили ранения.

По словам Анны Евстигнеевой, новым проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области:

Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт.

Выступление Анны Евстигнеевой было обширным, однако все эти выступления в любом случае проходят мимо ушей тех, к кому она обращалась. Им абсолютно наплевать на любые жертвы на территории России. И пока они не несут сколько-нибудь болезненных издержек в своей войне руками Украины против нашей страны, ничего в западной политике в отношении РФ и российского народа не изменится.
48 комментариев
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  1. kebeskin Звание
    kebeskin
    +5
    23 июня 2026 06:30
    Эти выступления все равно, чьо писать в спортлото. Нужны радикальные меры, вместо словоблудия.
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +10
      23 июня 2026 06:35
      И что.... Молчать в тряпочку?
      1. ЗВЕРОБОЙ Звание
        ЗВЕРОБОЙ
        +19
        23 июня 2026 06:42
        Перестать жечь глаголом и начинать жечь напалмом.
        1. Mouse Звание
          Mouse
          -4
          23 июня 2026 06:53
          И весь мир в труху! drinks ............
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            +6
            23 июня 2026 07:07
            И весь мир в труху!

            А вы хотите, чтобы в труху Россию превратили?!
            1. Mouse Звание
              Mouse
              +1
              23 июня 2026 07:29
              Побарахтаемся ещё... wassat ...........
              1. Aken Звание
                Aken
                -2
                23 июня 2026 08:32
                Как бы барахтанье не сменилось конвульсиями.
                Причём по причинам внутренним.
                1. bayard Звание
                  bayard
                  +1
                  23 июня 2026 10:16
                  Внутренние причины болезни лечатся пургеном - выйдет всё , включая 2\3 иноагентов вертикали . Но это-ж надо решиться .
              2. Ильнур Звание
                Ильнур
                0
                Вчера, 13:55
                Побарахтаемся

                Вот именно, барахтаемся, на ЛБС пятый год барахтаемся, Донбасс не можем освободить, врага врагом не называем, войну войной не называем, какое-то не понятное милосердие к врагам, к их главарям, какое то не понятное соблюдение правил...
            2. guest Звание
              guest
              0
              23 июня 2026 16:01
              Цитата: Ильнур
              А вы хотите, чтобы в труху Россию превратили?

              Так они это и так делают, только очень медленно.
              1. Ильнур Звание
                Ильнур
                +1
                Вчера, 13:45
                они это и так делают, только очень медленно.

                Совершенно согласен, и я об этом и пишу...
        2. LIONnvrsk Звание
          LIONnvrsk
          +12
          23 июня 2026 06:59
          Цитата: ЗВЕРОБОЙ
          Перестать жечь глаголом и начинать жечь напалмом.

          Не, иногда слово весомее меча, но и в то же время «Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу» и поэтому надо действовать комплексно - "словом и револьвером можно добиться большего, чем одним только добрым словом". yes
        3. Кмет Звание
          Кмет
          0
          23 июня 2026 12:12
          Одно другому не мешает! Главное не увлекаться глаголами! hi
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +8
        23 июня 2026 06:44
        Цитата: Mouse
        И что.... Молчать в тряпочку?

        Радикальные меры прозвучали бы намного убедительнее. На их фоне и слова Евстигнеевой перестали быть словоблудием
      3. Сибирь55 Звание
        Сибирь55
        +5
        23 июня 2026 06:56
        Молчать в тряпочку?

        Бить, Василий! Бить беспощадно. Ответить они всё-равно не могут ибо нечем - всё хохлам отдали.И не ночью по сараю, а днём по заводу-производителю
        1. bayard Звание
          bayard
          +1
          23 июня 2026 10:39
          Цитата: Сибирь55
          И не ночью по сараю, а днём по заводу-производителю

          Вы иносказания про сарай не поняли ?
          "Орешник" бил по заглубленному бункеру советской постройки со штабом и натовским штатом этого штаба . Откуда потом санитарные борта в европы разлетались . Из 36 боевых (инертных) блоков "Орешника" один попал по гаражам рядом с тем аэродромам (вплотную стоят) , после чего шумеры стали разгонять антикриз , что "по гаражам Орешник бьёт" . А ведь это мог быть и не боевой инертный блок , а один их обломков ступени разведения . Помните такие после ББ ещё на Южмаш падали и их потом шумеры собрали ? Тогда этот процесс и последствия многие снимали . В т.ч. и воронку в сплошном многометровом бетоне марки 1000 , помните ? Глубокая такая воронка в сверхпрочном бетоне особой марки ? На ВО кто-то из форумчан фото выкладывал - красивое . А Вы про сараи ... Тут ФАБами с УМПК намедни по мосту и дамбе через Днепр в Запорожье шарахнули , говорят теперь движение перекрыто . А Вы про сараи . По судам из портов Одесской области засандалили - есть убитые на борту.. Зерновые , нефтяные и пр. терминалы во всех портах Одессы и области вынесены в хлам , шумеры жалуются что грузить товар экспортый больше негде . Но ведь загрузили где-то те суда , что вчерась поразили , значет есть ещё над чем работать .
          Цитата: Сибирь55
          всё хохлам отдали.

          Европы стараются , и даже США опять не отстают - ударные БПЛА средней дальности лютуют - последние недели ПВО усиленно работает , но эти цели сложные , бесшумные (электромотор) и многочисленные , минируют дороги и автострады , автомобили подрываются . Это война , мать её .
          Цитата: Сибирь55
          Бить беспощадно.

          Да , хотя бы по правительственному кварталу Куева , по бункерам . координаты которых известны .
          Цитата: Сибирь55
          по заводу-производителю

          Так и бьют по заводам . А они (шумеры) уже и на киностудии им. Довженко намастились беспилотники собирать . Нет теперь этой киностудии .
          А "весь Мир в труху" , это конечно здорово , но пока надо бы и своё здоровье поберечь , подкопить , чтобы их - в труху , а нас - не очень . Ибо в одиночку на толпу 50+ , это конечно по геройски , но хотелось бы чтоб наверняка .

          А вот свои конюшни имени Авгия чистить уже пора . Ибо смердят и Народ бесят .
          1. Кмет Звание
            Кмет
            +1
            23 июня 2026 12:38
            Доброго дня hi
            Позвольте уточнить один вопрос: почему именно шумеры? Шумеры, вроде как, в Месопотамии обитали (близ Ирана) на территории современного Ирака.. На территории Украины (причерноморье) обитали скифы и чуть далее - степные сарматы.. Я так понял, что Вы в аллегорическом смысле их так определили (т.к. некоторые утверждали, что якобы какие-то захоронения шумерские в районе Мариуполя были найдены, хотя археологи так и не пришли к единому заключению)?
            1. bayard Звание
              bayard
              +1
              23 июня 2026 13:26
              Цитата: Кмет
              Позвольте уточнить один вопрос: почему именно шумеры?

              Э-Эх laughing не знаете , не помните Вы шумерских реалий . Ведь каждый украинский школяр знает что уКраина - прародина шумер , именно укры принесли трипольскую земледельческую культуру в древний Шумер !! lol Так есть в украинских учебниках , а значит это - "правда" и истина в последней свиноводческой инстанции . У нас на Донбассе с тех пор их и зовут - шумерами . Это как слово-заменитель неблагозвучного для Донбасса самосочинённого этнонима "украинец\украинцы" (значение - люди с окраины , обочины , периферии , т.е. - маргиналы , так и во всех европах этот "этноним" значится) . ПриDyRk0v принявших на себя эту кличку\прозвище у нас для благозвучия и чтоб не ругаться по европейски у нас поэтому часто в шутку и всерьёз зовут - шумерами . Подчёркивая тем иди0тию иди0тов . Давно так живём .
              Цитата: Кмет
              На территории Украины (причерноморье) обитали скифы и чуть далее - степные сарматы..

              Да как русских не обзови , а всё предки наши . Тем более что термины "скифы" (скитальцы , странники - в память о Великом Переселении из теперешней северной Индии (из штата Аруначал , провинция Прадеш , они и сейчас существуют) под водительством праведника Спитамы Заратуштры (Второй Спаситель согласно Авесты) , он же Отец Орий (так в написании через букву "О" , её такой не напечатать - как в греческом или "церковнославянском"\русской Буквице , но при огласовке звучит как "А" , т.е. в произношении Отец Арий ... ну это как в русском слове Орёл - при огласовке звучит как Арёл ... а в болгарском языке так и пишется) . Старшие рода Отец Орий\Арий (от слова ОРАТЬ - пахать , т.е. это была община земледельцев) привёл в местность , которую они назвали Иран (Райский Край в переводе в авестийского) , а младшие рода три его сына повели дальше - за Ра-Реку (Волга) .
              Как их звали ?
              "И шел Кий со своими русами , Хорив со своими хорватами и Щек со своими чехами ..." - так уже в "Велесовой Книге" , а я её по фотографиям тех самых "дощечек Изинбека" читал + тядом прорисовки\кальки с них снятые . В самом первом её издании Джорданвильской типографии . Все последующие тутошние переиздания - фальшивки и дурь перевёртышная . Так что Авеста и "Велесова Книга" в истории переселения , разделения и увода сыновьями Ория\Ария (Спитамы Заратуштры) младших родов полностью идентичны . Это - священная история родов . У нас увы утраченная ... да и у персов (которые совсем не иранцы) тоже вера другая - от завоевателей . Но там чтят свою доисламскую историю и считается честью и великой похвалой знать и цитировать по памяти фрагменты мз "Шах-Намэ" ("Книга Царей" - составная часть Авесты) . Я читал . Особенно в переводе Асова , в стихах особенно - красивое .
              Впрочем и у нас эта традиция и знания долго хранились . В "Баяновом Гимне" (5 век) в числе славных предков и Отец Арий поминается . А славится в "Баяновом Гимне" - Славен Младой , за победы над готами Германареха . В честь его имени ратники войска его и стали называть себя СЛАВЯНАМИ - с 5 века . Ну , это как суворовские солдаты называли себя суворовцами , да и других примеров немало .

              А эти несчастные , память предков утратившие - шумеры и есть . Это всегда с иронией произносится . Такой этноним к ним прилепили ещё с первой - "Оранжевой революции" , когда их певица ртом ... имя забыл , та что с "Дикими танцами" на Евровиденьи когда-то победила так на камеру и сказала - "украинцы это шумеры" . Вот с тех пор и пошло - прилипло .
              1. bayard Звание
                bayard
                0
                23 июня 2026 13:42
                И да - слово "сарматы" означает - "имеющие царя" . Или их просто так и называли (и на картах , в хрониках значилось) - "царские скифы" . Слышали поди ? Вот "царские скифы" и есть сарматы .
                Сар - царь .
                Иматы - имеющие .
                Язык разумеется русский но в сильным авестийским следом . Оттого некоторые "специально обученные люди" причисляли скифов ... к "ираноязычным племенам" . Хотя посмотри на их многочисленные изображения на фресках или на "скифском золоте" из курганов - русские мужики и есть . Бородатые . Потому в Риме их так и звали - барбары . Только наши грамотеи латинскую Б (В) прочитали по ... русски , и в книжках стали писать о каких-то "варварах" . БАРБАРЫ - бородачи . Греки и римляне бороды брили и занимались мужеложеством , за что и были греки прозваны русскими людьми - ГРЕКАМИ (грешниками , содомитами) , а за бритые лица называли женоподобными . Русские же мужи имели натуральный , природный мужской вид . У нас сейчас на войне тоже бороды не бреют .
                Так что что скифы , что сарматы , что "роксоланы" (Руска Лань - Русская Земля - так тогда наша страна называлась . От Дона и Кубани до Дуная на западе ... Ну , а где Русь-Река заветная текла , я Вам уже писал . Неман звать её пока . А слово "роксоланы" , это уже арабо-турецкое кривляние русских слов .
                1. Кмет Звание
                  Кмет
                  +1
                  23 июня 2026 15:11
                  "О, сколько нам открытий чудных
                  Готовит просвещенья дух
                  И опыт, сын ошибок трудных,
                  И гений, парадоксов друг,
                  И случай, бог изобретатель
                  И беззаботный созидатель -
                  Блаженный гений и талант..." ©
                  Не знал, что "шумерами" называют древних укров.. Я-то думал, что у них там Адам и Ева, да Ноев Ковчег причаливал.. А тут вона как! Спасибо за просвещение в этом вопросе)) Я искренне считал, что это из-за недоумений в этом крае так сложилось: то певичка, одетая как "Витязь в тигровой шкуре" сказанула, то Порошенко, то Яйценюк.. То ли они тавры, то ли кентавры.. Там много версий было и я предположил, что с Вашей стороны это такая легкая ирония.. Оказалось все намного глубже. Нужно будет потом, как будет свободное время, более глубоко ознакомиться с историей. Прямо меня зацепило Ваше краткое повествование (не историк я.. техник.. и больше в технической литературе ковыряюсь.. так уж вышло).
                  Ну, а про Хронус (Мемель, Неман) знаю не мало... Но Неман очень далеко от ваших краев - большая его часть (около 500км) течет по белорусским землям. А уж сколько раз там рыбачили, даже трудно счесть.. Так, что шумерами я интересовался постольку-поскольку.. Нужно будет освежить банк данных.
                  drinks
                  1. bayard Звание
                    bayard
                    +1
                    23 июня 2026 16:15
                    Цитата: Кмет
                    Неман очень далеко от ваших краев

                    bully Э-Эх , мало Вы про наши края знаете !
                    Пруссия , Борусь (Боруссия) - все на речке Русь . Потому и прусы\порусы , ибо :
                    "По Руси что жили
                    По ней в ладьях ходили
                    Бодричи удалые - витязи немалые
                    Рядом лужичане , полабские славяне
                    Прусы и Борусь - ух какая Русь
                    С ними Буревой (легендарный князь борусов)
                    Он за Русь горой .
                    Светлая-пресветлая Русь-река заветная
                    Русь - ты Светлая Река
                    Неман звать тебя ... пока .

                    Борусь - Лесная Русь . Бор - лес. Русь-река через леса в т.ч. течёт , а там - борусы жили . В Германии даже сейчас есть такая земля и даже известный футбольный клуб - Боруссия .
                    Но разве только там Земля Русская ?
                    Нет конечно .
                    Слышали про такой народ ... ЛЮТИЧИ ?
                    Они построили Лютенцию (теперь это "мерзкий град-Париж") , играли на лютнях , а имя своё носили в честь своего вождя - воеводы Мировея Венделика - Люта (лют - волк) . Они же - ФРАНКИ - конные русы воины - латники (чешуйчатый доспех до середины бедра - катафракта) - катафрактарии . Франки\катафрактарии пришли на помощь армии Мировея Венделика (война то была Народная - Священная Война) заете откуда ?
                    С Оби (Сибирь) . Из (внимание !!) Лукоморья .
                    Обратно возвращаться после победы они не стали и основали в Западной Асии (никакой "Европы" тогда не было) свою провинцию - "Государство Франков" . позже переименованную Францией . Франки составили знать - аристократию и дворянство , говорили на Русском Языке , который олатыненные уже галлы не разумели , но русские им нравились гораздо больше римлян , потому Русский Язык (который галлы не понимали) назвали они "Языком Птиц" или "Язык Ангелов" . Столицей государства Франков был Реймс , как и столицей всей Руси Мировеевой (так тогда называлась Западная Асия) - в честь своего освободителя - Мировея Венделика - потомка Славена Младого (от которого славяне появились - потомки его ратников) .
                    Не осталось тогда в Западной Асии ни клочка земли под властью готов . На одном из северных островов высадились на ладьях ратники боярина Скотеня (они аж из теперешнего Восточного Туркестана пришли ... да да - в клетчатых юбках-килах) , там и остались . Назвали этот остров Скотландия (Земля Скотеня) , а себя прозвали - скодландцы . Это ведь только в русском языке их коверкают как "шотландцы" , а вот название их улицы в Лондоне - Скотланд-Ярд , пишут и произносят верно . У них там в Скотландии и камень памятный сохранился с описанием прихода ратников боярина Скотеня .
                    На самый большой остров (Британия) высадились русы-канглы . Местные аборигены в произношении первой твёрдой согласной буквы ... проглотили и получились "англы" .
                    А кто такие канглы ?
                    Так это наши - русичи-печенеги . Они изобрели Русскую Печь с лежанкой и нежились на этих печах долгими зимними вечерами . Потому на Руси их звали печенегами , а самоназвание у них - канглы . Такие же русы-скифы-сарматы-роксоланы\русколаны . Потому появилось государство Англия\Канглия на lol Британских островах .
                    stop И это ещё не всё !
                    Есть ещё Ирландия !
                    Помните их отличие ? Рыжие !!
                    Эти воины пришли в Армию Мировея из ... Ирана (того - настоящего ещё Ирана , который на картах Птолемея обозначен как ... Аристан - Стан Ариев) . Остров им понравился , потому и назвали они его в честь своей Родины - Ирландией - Райская Земля (Иран - Райский Край) . Хурамитами были ёпсель-мопсель . И как все русы-арии - маздо-яснийцами (мировозренческая доктрина которую европейские варвары называли то зороастризмом , то маздакизмом ... дикари , чего с них взять .
                    А готы в Западную Асию вломились из Северной Африки , были сперва зело смуглы , почти чёрные , но за счёт многих поколений белых\русских жен и наложниц ... побелели кожей но сохранили своё самоназвание после реконкисты Пипина Короткого - "Чёрная Аристократия" .
                    Думаю на сегодня хватит , и так загрузил информацией . Этот раздел Истории в европах с тех пор запрещён - глубочайшее табу .
                    Однако "Баянов Гимн" аккурат про те события - посвящён и был воспет на Тризне по окончании первой алано-готской войны .
                    Да-да , наших предков тогда ещё и аланами называли .
                    А нагего князя-героя Славена Младого европейские басурманы знаете как в своей кривой "истории" записали ?
                    В жизнь не угадаете - "Атиллой" . bully И насочиняли стрррашных сказок про каких-то "гуннов" . А позже ещё и про каких-то неведомых "татаро-монгол" и их сказочное Иго . Хотя на картинках и фресках ихних татары изображены русоволосыми , в русских белых (льняных) рубахах (в знак презрения к смерти) рубящимися с закованными с доспехи с ног до головы евро-рыцарями в рогатых (как и положено готам) шлемах . Так что всю писанную историю от европейсов можно смело выкидывать в мусоросборник и даже не вникать в их больные сказки-фантазии .
                    "Старому Славену и Младому
                    Князю умершему и живому
                    И Златогору волхву Сварога
                    Злато шеломом на Тризне сыпь ..."
                    - так начинается "Боянов Гимн" .
          2. Ильнур Звание
            Ильнур
            0
            Вчера, 14:01
            свои конюшни имени Авгия чистить уже пора . Ибо смердят и Народ бесят

            Только кто будет чистить, и кого, во власти все "свои" для "гаранта", а он своих не будет "чистить"...
            1. bayard Звание
              bayard
              0
              Вчера, 15:08
              В 20-е годы тоже думали что "все уже точно свои" , но уже к середине 30 всё как-то стало меняться . И чистить нашлось кому , и заменить на кого . Всё от целеполагания зависит .
      4. Кмет Звание
        Кмет
        +3
        23 июня 2026 12:11
        Нет конечно. Если молчать в тряпочку, то в ООН вообще нечего делать, а так мы приходим туда мешать различным негодяям говорить всякие гадости и творить ртом зло.. Нет-нет, да и наложим "вето" на кого... И потом приятно иметь возможность на виду у всех плюнуть во вражью морду, прикрывшись международным правом и нормами)) Туда ходят "повоевать" на информационном поле. Других достоинств от площадки нет т.к. любые договоры часто нарушаются или не продлеваются.. Практика имеется в этом. А если сидеть тихо со своими проблемами, то о них никто и не узнает (хотя они и не интересны никому, но это позиция каждого государства-участника ООН). Одним словом - международный мессенджер, где 5 модераторов периодически удаляют некоторые сообщения))
        hi
    2. Баюн Звание
      Баюн
      +2
      23 июня 2026 08:02
      Разумно ли вообще говорить о ПРОШЛОЙ войне, когда идет НАСТОЯЩАЯ? Логичнее видится сфокусировать средства пропаганды от ООН до блогеров и районной газеты на победу в текущей.

      Хотя, нет. О ПРОШЛОЙ - приятнее, мы же там точно победили...
      1. guest Звание
        guest
        0
        23 июня 2026 13:47
        Цитата: Баюн
        Разумно ли вообще говорить о ПРОШЛОЙ войне, когда идет НАСТОЯЩАЯ?

        А связи между этими войнами Вы не видите?
        1. Баюн Звание
          Баюн
          0
          23 июня 2026 22:41
          Вижу... в непреднамеренной(или преднамеренной?) НЕКРОМАНТИИ(магия смерти) с обеих сторон конфликта. Побеспокоили - разумеется, из "добрых побуждений" - павших, разбудили лихо войны.

          П.С.: В 1912-ом на Руси схоже "пафосно-празднично" будили лихо 1812-ого.
          1. guest Звание
            guest
            +1
            Вчера, 12:36
            Я немного о другом, вообще то эта война является возобновлением прошлой где проигравшая сторона пытается взять реванш. С той стороны абсолютно те же идеи, что и во время прошлой войны, а вот у нас идея на высшем уровне просто отсутствует.
            1. Ильнур Звание
              Ильнур
              +1
              Вчера, 14:13
              а вот у нас идея на высшем уровне просто отсутствует.

              Откуда они могут появится идеи, если у нас во власти находятся идейные последователи ставленников запада в 90-х, которых привели к власти для разрушения России, вот по этой идее и продолжают действовать...
            2. Баюн Звание
              Баюн
              +1
              Вчера, 16:04
              Идеи остались в прошлом тысячелетии. Происходящее - война цивилизационных СМЫСЛОВ. Русский Смысл, "жить-поживать и добра наживать", борется с западным мифом бесовского людоедского сатанизма. МЫ ПОБЕДИМ!
  2. Славутич Звание
    Славутич
    +3
    23 июня 2026 06:46
    Правильно. В ООН надо продолжать активно работать.
    1. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +6
      23 июня 2026 07:00
      Надо намерения действиями подтверждать! Яркое словцо и удар по заводу в британии. вот тогда услышат
    2. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +1
      23 июня 2026 07:02
      Цитата: Славутич
      Правильно. В ООН надо продолжать активно работать.

      Выступление Анны Евстигнеевой было обширным, однако все эти выступления в любом случае проходят мимо ушей тех, к кому она обращалась

      Поддерживаю! Но все-таки это просто говорильня! Никто не прислушивается, и тем более не принимает никаких мер на уровне ООН!
      Никчемная организация.
      1. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        -1
        23 июня 2026 07:15
        Цитата: ваш вср 66-67
        и тем более не принимает никаких мер на уровне ООН!

        позвольте уточнить, какие меры на уровне ООН могут быть приняты по Вашему - в теории?
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +2
          23 июня 2026 07:51
          Цитата: советник 2 уровня
          Цитата: ваш вср 66-67
          и тем более не принимает никаких мер на уровне ООН!

          позвольте уточнить, какие меры на уровне ООН могут быть приняты по Вашему - в теории?

          Вы же советник! Должны больше меня знать, старого и отсталого laughing
          Или вам лишь бы что написать?
          1. советник 2 уровня Звание
            советник 2 уровня
            -1
            23 июня 2026 08:13
            Цитата: ваш вср 66-67
            Вы же советник! Должны больше меня знать, старого и отсталого
            Или вам лишь бы что написать?

            ну раз Вы не в курсе, то довожу, что ООН с момента своего создания, кстати, большего никогда целью и не было для нее - место про поговорить, сразу на весь мир (форум) и в этом качестве, вполне со своей ролью справляется, поэтому называя ее никчемной организацией- Вы, Батенька, весьма заблуждаетесь, вероятно подразумевая, что надо бы чтото более - чем поговорить...
  3. Велизарий Звание
    Велизарий
    +8
    23 июня 2026 06:50
    Я много раз смотрел трансляции заседания СБ ООН по Украине. Надо сказать,что это очень печальное,но и очень поучительное зрелище. Все они сделаны по одному лекалу-меньшая часть выступлений это "нейтралы"-которые тем не менее призывают к немедленному прекращению огня и к миру согласно международному праву. Большая часть- выступление стран поддерживающих Украину со шквалом обвинений РФ во всех возможных и невозможных грехах. Ну и посреди всего этого -одинокое выступление представителя РФ сделанное по принципу -сами вы тут все дураки и преступники ( включая Ген. сека ООН, комиссии ООН,экспертов ООН,и.т.д.).
    Для оценки перспектив этой войны это очень познавательно ....
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    23 июня 2026 06:52
    Бесы это хахлы , или их хозяева?
  5. Владимир М Звание
    Владимир М
    +1
    23 июня 2026 06:53
    Ну пометала Анна Евстигнеева бисер перед свиньями и с чувством выполненного долга пошла за зарплатой.
    Правда евролюди плевать на это выступление.
  6. Сибирь55 Звание
    Сибирь55
    +4
    23 июня 2026 06:54
    И пока они не несут сколько-нибудь болезненных издержек


    Вот, ключевое! Пока по их странам не прилетит, пока их матеря не начнут захлёбываться слезами и соплями, всё это сотрясание воздуха на их потеху
  7. Ильнур Звание
    Ильнур
    0
    23 июня 2026 07:06
    сегодня Евросоюз является стороной конфликта и открыто признаёт это – в речах той же Кайи Каллас

    Про это на ВО многие пишут, и задаются вопросом, почему не адекватного ответа, раз это признают на уровне ООН, значит наши власти тоже это признают...
    1. solar Звание
      solar
      +1
      23 июня 2026 08:14
      раз это признают на уровне ООН

      С чего вы это взяли?
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        0
        Вчера, 13:48
        С чего вы это взяли?

        Я хотел написать, мы начали об этом говорить
  8. King3214 Звание
    King3214
    +6
    23 июня 2026 07:27
    Это как в 1943 году сказать немцам: «Ваши сограждане совершают ужасные вещи».
    Слова никогда никого ни в чем не убеждали. Без возможности принуждения они бесполезны.
  9. Владимир Еремеев Звание
    Владимир Еремеев
    +2
    23 июня 2026 07:51
    Автор прав! Хватит трепать языком, пора ДЕЙСТВОВАТЬ ! Надо бить по ВПК Европейских стран!
  10. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    0
    23 июня 2026 08:23
    Всякое неудавшееся действие внутри себя переплескивается во внешнюю среду.А для этого необходимо изменить мораль человека.Внушить ему,что война-это нормальное существование истории.Что она неотвратима.Война ради войны.А не ради длительного мира после войны.Окутать мраком человека.Чтобы он не видел в будущем никакого просвета.Мол,одна надежда на Бога.Но как говорится,на Бога надейся,а сам не плошай.
  11. Million Звание
    Million
    0
    23 июня 2026 08:34
    Гнилая власть войн не выигрывает.
  12. Олег Валов Звание
    Олег Валов
    -1
    23 июня 2026 08:56
    Всё это хорошо, но сегодня платформа ООН это блеф и путь в никуда.😏

    Надо выходить из этой организации и создавать союз новых.👊
    Было бы неплохо, если бы его учредителями выступили: Россия, Китай, Индия, Казахстан и Бразилиия. И потянулись другие, в тч Беларусь, Вьетнам, Северная Корея, Малайзия, Аргентина, Египет, ЦАР, Мали, Зимбабве, ЮАР, Алжир?

    Тогда бы началась новая эра мировых отгошений. И тогда можно было бы говорить, чтобы слышали.

    А, сейчас Россия одна!
    Правда, есть ещё Беларусь, но она не может сегодня защитить Россию. Нет у неё для этого ни сил, ни средств.
    Думаю, и у России нет также всего этого, чтобы обеспечить 100% её защиту от НАТО. Особенно, если отбросить ядерную триаду.
    Которую Россия не применяет.
    И это факт! А, обстпновка продолжает накаляться все больше. И решение принимать придется уже совсем близко.
    Между тем, всё больше политиков в России говорят про нанесение ядерного поражения Европе. Как единственный выход из этого тупика.
    Причём, они сегодня, не предлагают это сделать по Украине? 😏

    А, вот по ФРГ и Польше - обязательно!☠️
    Почему?
    Объяснение у них простое, тк именно эти две страны представляют реальную угрозу России и Беларуси сегодня, а завтра с уверенностью в 99%, они обязательно - нападут на Союзное государство. И тогда наши потери будут страшными.

    Очень подробно об этом пишет и говорит Сергей Караганов (советский и российский политолог и экономист. Доктор исторических наук. Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ).
    Это Он, открыто, ещё в 2023 г. призвал президента Путина нанести ядерный удар по Польше и Румынии (точечные минимальные), а вот по ФРГ - максимальный, на полное её уничтожение.
    По его мнению, если этого не сделать сейчас, то Россия получит его обязательно от США и НАТО в последующие несколько лет и после этого вся Европа будет не пригодна для жизни.
    А, про Путина он сказал просто, что всецело поддерживает его политику ю, но считает его не решительным руководителем. От сюда все проблемы россиян.
    Кстати, Владимир Путин тоже слушает советы Караганова и доверяет его выводам.

    Почему в российской элите и руководстве стоит такой вопрос?
    Да потому, что она реально понимает, что время ограниченного применения ЯО подходит к концу. Это надо было сделать еще в 2023 году, когда Европа была разъединена. Теперь она в едином кулаке и почти согласованной политике по уничтожению России.
    Остались лишь мелкие штрихи, которые Европа завершит через год. И в 2028 году будет готова уничтожить Россию и Беларусь, а также всех остальных, кто будет за них.
    Вот как то так, мои уважаемые коллеги. Смелое конечно утверждение, но мне кажется, что реальное.

    СВО не может больше продолжаться в таком ритме. С каждым днем Россия идет вперед, захватывает новые км территорий, но проигрывает в глобальном, в мировом уровне.

    А, государства Европы крепнут, подходят к границам России со всех сторон и размещают свои ударные комплексы. Ну, и при чём здесь Украина и войска НАТО на её территории? Ведь они уже стоят на границе России везде: от Баренцева до Черного моря, фактически завтра и в Закавказье.
    Грустная история.
    Помните как писал Владимир Ульянов,.. «промедление - смерти подобно».
    Страх смерти и отсутствие шансов уцелеть, возможно сможет остановить этих европейских ястребов.
    И так, к моему сожалению, обязательно - будет.