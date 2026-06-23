Постпредству Украины и нашим европейским коллегам важно любым способом поддерживать «на плаву» украинскую тему в Совете Безопасности. Цель этих показательных выступлений в том, чтобы в очередной раз обвинить во всем Россию, и обмануть «в моменте» международную аудиторию.

Здесь важно будет напомнить, что генерал Игорь Кириллов, занимавшийся этим досье, был убит 17 декабря 2024 года в результате теракта. Коллеги, каждый раз вспоминайте об этом, когда украинские и западные представители будут говорить о том, что угроз России не существовало или она приносит в Совбез одни фейки.

На этом фоне пустым звуком являются и заявления западных лидеров по итогам саммита «Группы семи» во Франции о приверженности миру и дипломатии. В коммюнике саммита – всё только о войне, в нём подробно расписаны меры по дальнейшему наращиванию военной поддержки Киева, увеличению поставок оружия

Судя по всему, это преступление нацелено на то, чтобы спровоцировать Минск, втянуть его в конфликт.

На заседании Совбеза ООН по Украине состоялось выступление и.о. постпреда РФ Анны Евстигнеевой (постпредом России в организации продолжает оставаться Василий Небензя – прим. «ВО»). Очередное заседание было посвящено Украине.Анна Евстигнеева:И.о. постпреда отметила, что в годовщину начала Великой Отечественной войны – 85-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз – «бесы лезут из всех щелей». Она отметила, что в этот день в Германии правящие элиты рассуждают о возможности ведения войны против России, в Киеве чествуют приспешников гитлеровцев, на руках которых кровь представителей не только польского, но также русского и еврейского этносов.Анна Евстигнеева напомнила, как Россия последовательно рассказывала об американских биолабораториях на Украине и как на Западе эти доклады называли «полной ерундой», а несколько дней назад в самих же США раскрыли документы о секретных программах, которые в этих лабораториях реализовывались.Евстигнеева:И.о.постпреда отметила, что сегодня Евросоюз является стороной конфликта и открыто признаёт это – в речах той же Кайи Каллас. Признают тот факт, что воюет против России на стороне Украины и США в лице, например, Марко Рубио.Российский дипломат:Анна Евстигнеева отметила, что с 8 по 14 июня в результате украинских обстрелов погибли 29 мирных граждан России, включая 1 ребёнка, 225 – получили ранения.По словам Анны Евстигнеевой, новым проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области:Выступление Анны Евстигнеевой было обширным, однако все эти выступления в любом случае проходят мимо ушей тех, к кому она обращалась. Им абсолютно наплевать на любые жертвы на территории России. И пока они не несут сколько-нибудь болезненных издержек в своей войне руками Украины против нашей страны, ничего в западной политике в отношении РФ и российского народа не изменится.