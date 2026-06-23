В день начала ВОВ бесы лезут из всех щелей - и.о. постпреда России в ООН
На заседании Совбеза ООН по Украине состоялось выступление и.о. постпреда РФ Анны Евстигнеевой (постпредом России в организации продолжает оставаться Василий Небензя – прим. «ВО»). Очередное заседание было посвящено Украине.
Анна Евстигнеева:
И.о. постпреда отметила, что в годовщину начала Великой Отечественной войны – 85-ю годовщину нападения гитлеровской Германии на Советский Союз – «бесы лезут из всех щелей». Она отметила, что в этот день в Германии правящие элиты рассуждают о возможности ведения войны против России, в Киеве чествуют приспешников гитлеровцев, на руках которых кровь представителей не только польского, но также русского и еврейского этносов.
Анна Евстигнеева напомнила, как Россия последовательно рассказывала об американских биолабораториях на Украине и как на Западе эти доклады называли «полной ерундой», а несколько дней назад в самих же США раскрыли документы о секретных программах, которые в этих лабораториях реализовывались.
Евстигнеева:
И.о.постпреда отметила, что сегодня Евросоюз является стороной конфликта и открыто признаёт это – в речах той же Кайи Каллас. Признают тот факт, что воюет против России на стороне Украины и США в лице, например, Марко Рубио.
Российский дипломат:
Анна Евстигнеева отметила, что с 8 по 14 июня в результате украинских обстрелов погибли 29 мирных граждан России, включая 1 ребёнка, 225 – получили ранения.
По словам Анны Евстигнеевой, новым проявлением морального разложения киевского режима стал удар украинского БПЛА по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области:
Выступление Анны Евстигнеевой было обширным, однако все эти выступления в любом случае проходят мимо ушей тех, к кому она обращалась. Им абсолютно наплевать на любые жертвы на территории России. И пока они не несут сколько-нибудь болезненных издержек в своей войне руками Украины против нашей страны, ничего в западной политике в отношении РФ и российского народа не изменится.
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