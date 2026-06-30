Несколько слов о «духе Анкориджа» и о том, что действительно произошло на саммите на Аляске

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Несколько слов о «духе Анкориджа» и о том, что действительно произошло на саммите на Аляске

23 июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США «отходят от договоренностей, достигнутых президентами России и США в Анкоридже». В ответ на это 25 июня госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением о том, что на саммите президентов России и США на Аляске обсуждались «предложения, но не было соглашений». По его словам, если бы на Аляске удалось заключить соглашения, то боевые действия на Украине уже были бы прекращены.

После этого все заговорили о том, что Россию вновь обманули и «водили за нос». Появились логичные предположения, что саммит на Аляске был лишь уловкой для того, чтобы выиграть время, и довооружения Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высказывание госсекретаря США Марко Рубио об итогах саммита в Анкоридже «не очень изящными» и призвал внести ясность в ситуацию. По его словам,



американская сторона представила свои инициативы по урегулированию, а российская сторона выразила с ними согласие.

Несмотря на все вышесказанное, представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что

достигнутые президентами России и США на Аляске в 2025 году понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

Давайте разберёмся — а что, собственно, вообще такое этот «дух Анкориджа», о котором говорят многие российские чиновники и отечественные СМИ?

Собственно говоря, «дух Анкориджа» — это неофициальный политико-дипломатический термин, который используется исключительно российскими официальными лицами (за пределами России термин практически не используется, американцы его никогда не употребляли), под которым подразумевается некий «комплекс взаимных пониманий», достигнутых между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также «атмосфера доверия», которая якобы возникла в ходе переговоров.

При этом конкретная суть этих «взаимных пониманий» никогда публично не раскрывалась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз говорил, что Москва сознательно не хочет обсуждать детали публично, называя это частью закрытого переговорного процесса. По сути, данное высказывание также можно назвать удобной формулой, позволяющей ссылаться на некие достигнутые договоренности, не раскрывая их содержания.

Из различных утечек СМИ, которые неоднократно происходили, можно сделать выводы о том, что, по крайней мере, американцы обещали воздействовать на Зеленского, дабы он вывел украинские войска с территории ДНР в её административных границах, после чего должно было быть объявлено перемирие. Об остальных пунктах договоренностей нельзя сказать ничего конкретного, поскольку информация о договоренностях в Анкоридже крайне противоречива. Даже в том пункте, что указан автором выше, нет никакой уверенности, ибо российские чиновники по-прежнему не дают никакой конкретики относительно договоренностей.

Кстати, о договоренностях. Если быть откровенным, то госсекретарь США Марко Рубио, заявивший, что на Аляске «обсуждались предложения, но не было соглашений», во многом прав. Ведь никаких официальных документов на саммите в Анкоридже не было подписано. США не брали на себя никаких обязательств.

Де-факто речь идет о неких «джентльменских соглашениях», то есть договоренностях, основанных на устных или моральных обязательствах и не имеющих никакой юридической силы.

С точки зрения международного права, на которое все часто любят ссылаться (хотя де-факто его нарушают все кому ни лень, а США куда чаще, чем остальные), если на саммите не был подписан договор, меморандум или иной юридически обязывающий документ, то у сторон не возникает юридической обязанности выполнять то, что обсуждалось устно. А поскольку ни совместного коммюнике, ни текста соглашения опубликовано не было, мы даже не знаем, о каких конкретно обещаниях идет речь.

К каким конкретно договоренностям пришли Россия и США на Аляске? Что Дональд Трамп пообещал Владимиру Путину? На эти вопросы нет ответа, поскольку об этом известно только очень узкому кругу лиц.

Почему американцы стали отходить от этих загадочных договоренностей, достигнутых в рамках «джентльменских соглашений» на Аляске? Действительно ли американцы попросту тянули время, чтобы европейские партнеры смогли должным образом довооружить режим в Киеве? Все может быть.

Относительно первого вопроса — причин может быть масса (причем они не исключают друг друга).

Во-первых, отсутствие должных рычагов влияния на украинское политическое руководство или нежелание каким-то образом на него влиять.

Во-вторых, оценка общей ситуации на поле боя — если бы ВС РФ наступали по всем направлениям, то вполне вероятно, что США бы даже предприняли какие-то шаги для влияния на Зеленского, но в сложившейся ситуации американцы не испытывают желания на него давить.

В-третьих, вполне возможно, на Трампа повлияли силы, заинтересованные в продолжении военного конфликта на Украине, а поэтому он решил просто не вмешиваться в происходящее. Американский ВПК работает, Европа закупает оружие — что еще нужно?

Ну и в-четвертых, на данный момент вопрос Украины — это далеко второстепенный для администрации Трампа вопрос. У них своих проблем хватает.

Тут, собственно, любопытно другое — насколько сильно российские дипломаты поверили/верят в эти «джентльменские соглашения», заключенные с США, юридически ни к чему не обязывающие, и неужели предыдущий опыт их ничему не научил? Насколько сильно они готовы верить словам?

Нет, понятно, что на Трампа надеялись, поскольку ситуация на фронтах в зоне СВО находится в позиционном тупике, выхода из которого пока не найдено, и шансом на мирное разрешение конфликта необходимо было воспользоваться. Но уже давно понятно, что весь этот «дух Анкориджа» — это не более чем фантом, а его поиски напоминают поиски неуловимого Снарка в юмористической поэме писателя Льюиса Кэрролла:

Много месяцев плыли мы, много недель,
Нам бывало и мокро, и жарко,
Но нигде не видали — ни разу досель!
Ни малейшего проблеска Снарка.

В общем-то уже давно стало понятно, что американцы не будут давить на Зеленского и склоняются, по примеру своих европейских партнеров, к заморозке по линии фронта и перемирию без всяких условий. А «дух Анкориджа»… Ну как-то американцы им, судя по всему, не прониклись.

Повторюсь, настораживает и удивляет то, насколько легко российские дипломаты готовы верить всему, что им скажут. На словах, без всяких документов. Помните, как в тех строках Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»… Удивляет и неумение учиться на ошибках. Недавно Сергей Лавров, отвечая на вопрос о переговорах, заявил:

К переговорам мы, конечно, готовы, но жульничать не позволим. Иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится ввести в заблуждение, но сейчас мы особенно начеку.

Полагаю здесь какие-либо комментарии излишни…

В завершение хотелось бы подчеркнуть следующее — если вы ожидаете от какой-либо страны выполнение неких договоренностей, нужно, чтобы эти договоренности были подписаны на бумаге и имели юридическую силу. В противном случае фразу «нас обманули» мы будем слышать еще очень часто.
60 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Роман_ Звание
    Роман_
    +4
    30 июня 2026 09:28
    О недоразвитые, почти год до пингвинов костюмированных доходило, что им поводили перед носом морковкой, а они даже не ослы что бы её съесть.
    Ну ничего ещё лет 30 и до бабуинов седых допрет, что надо надеяться только на себя и тех кого держишь в ежовых рукавицах (и это не про свой народ, а про "партнёров") за жабры.
    1. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      -13
      30 июня 2026 12:25
      Цитата: Роман_
      О недоразвитые

      Это по ВАШЕМУ мнению наши дипломаты и Президент должны были орать на второй день после Анкориджа: "Мы Трампу не верим". Уверен, что они Трампа знают лучше вас (всех), но нужно было делать вид. А СВО продолжалась, никаких уступок небратьям не было. Враг будет разбит!
      1. Энный Звание
        Энный
        +2
        30 июня 2026 13:43
        Орать не надо. Надо показать документ с договорённостями. Только даже этот документ ни стоил бы даже бумаги, на которой он написан. Ибо второй противоборствующей стороны на переговорах просто не было.
      2. Антон Семёнов Звание
        Антон Семёнов
        -1
        Вчера, 06:21
        Здравствуйте! Извините, конечно, но разве не после Анкориджа и его "духа", по просьбе Трампа были прекращены удары по украинской инфраструктуре и энергетике?
        1. Русич Звание
          Русич
          +2
          Вчера, 10:00
          Цитата: Антон Семёнов
          Здравствуйте! Извините, конечно, но разве не после Анкориджа и его "духа", по просьбе Трампа были прекращены удары по украинской инфраструктуре и энергетике?

          Здравствуйте! Извините, конечно, но про это вам рассказал сам Трамп, или ВВП?
      3. Русич Звание
        Русич
        0
        Вчера, 10:01
        Цитата: pyagomail.ru
        Цитата: Роман_
        О недоразвитые

        Это по ВАШЕМУ мнению наши дипломаты и Президент должны были орать на второй день после Анкориджа: "Мы Трампу не верим". Уверен, что они Трампа знают лучше вас (всех), но нужно было делать вид. А СВО продолжалась, никаких уступок небратьям не было. Враг будет разбит!

        Я с Вами!
  2. Мекей Иптышев Звание
    Мекей Иптышев
    +13
    30 июня 2026 09:34
    Вот так. Бабушек обманывают мошенники по телефону, а наших дипломатов обманывают на переговорах. Результат один. "Нас обманули"
    1. Вася_2 Звание
      Вася_2
      +4
      30 июня 2026 10:03
      звонят спецпосланники Уиткофф, Кушнер? - клади трубку!
      1. Вася_2 Звание
        Вася_2
        +4
        30 июня 2026 10:10
        клади трубку, - это мошенники!
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      +4
      30 июня 2026 10:16
      бабушки так квартирки отжимают может мы второе дно просто не видим))?
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +5
      30 июня 2026 10:53
      До сих пор не пойму, или настоящая дипломаты у нас перевелись, или верхняя политика так превалирует над дипломатией, что выдаёт желаемое за действительное, а, может, трудно поверить, - это настоящее предательство российского народа управляющей элиткой?
      Напоминает историю заключения Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 г. после разрушения Берлинской стены 1989 г., когда Горбатому госсек Бейкер пообещал ни дюйма расширения НАТО не надо на восток.
      Оказывается лохи у нас в верхних эшелонах ещё не перевелись, чтобы и рыбку съесть и на (!) косточкой не подавиться, как в том анекдоте про сурка
      - Видишь сурка?
      -Нет.
      -А он есть!
      1. Русич Звание
        Русич
        -2
        Вчера, 10:04
        Цитата: ZovSailor
        До сих пор не пойму, или настоящая дипломаты у нас перевелись, или верхняя политика так превалирует над дипломатией, что выдаёт желаемое за действительное, а, может, трудно поверить, - это настоящее предательство российского народа управляющей элиткой?
        Напоминает историю заключения Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 г. после разрушения Берлинской стены 1989 г., когда Горбатому госсек Бейкер пообещал ни дюйма расширения НАТО не надо на восток.
        Оказывается лохи у нас в верхних эшелонах ещё не перевелись, чтобы и рыбку съесть и на (!) косточкой не подавиться, как в том анекдоте про сурка
        - Видишь сурка?
        -Нет.
        -А он есть!

        Всё смешали, кровь, дерьмо и сахар.
        Кстати, про сурка это не анекдот.
  3. Копчёный Звание
    Копчёный
    +8
    30 июня 2026 09:34
    ""Повторюсь, настораживает и удивляет то, насколько легко российские дипломаты готовы верить всему, что им скажут. На словах, без всяких документов. Помните, как в тех строках Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»… Удивляет и неумение учиться на ошибках.""

    Так ведь наверно учат наших дипломатов и у руководства в целом, геополитика в голове на примере советской России и царской. Любой хочет быть в истории страны на уровне Громыко или там Горчакова, Сталина или Александра III, только вот возможности страны нынче совсем другие и партнёры тоже. Короче, тост, Так выпьем же за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями! (с)
  4. Azim77 Звание
    Azim77
    +6
    30 июня 2026 09:35
    Почему американцы стали отходить от этих загадочных договоренностей, достигнутых в рамках «джентльменских соглашений» на Аляске? Действительно ли американцы попросту тянули время, чтобы европейские партнеры смогли должным образом довооружить режим в Киеве?

    США готовили операцию против Ирана и для этого отвлекли сильного "союзника" Ирана на дружеские шаги и предложения. После Ирана вернулись к своим прежним планам. В США очень сильно не любят отходить от СВОИХ процедур, регламентов и целей. Такая привычка, не в голове все держать и решать, а идти ровно по плану, который уже закрепили в протоколе на своих митингах.
    Это касается и Трампа, который якобы крутой бунтарь и пытается показать, что не связан никакими внутренними согласованиями и протоколами.
  5. Пахарь Звание
    Пахарь
    +4
    30 июня 2026 09:35
    Вот, вот о Духе, разве духи есть в этом мире. Есть договора, соглашения, заявления выполненные в письменном виде. А тут "дух", какая непрофессиональная работа наших чиновников, но вес при деле и пьют настоящий кофе с пироженным.
  6. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +8
    30 июня 2026 09:36
    Я так и не понял в чем обман? Обещали вывести ВСУ с Донбаса взамен на прекращение огня? С Донбаса Зеля не убрался, но и боевые действия не прекращены.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +5
      30 июня 2026 10:34
      Да никто не знает о чем там договаривались. После Анкориджа СМИ и околовластные блогеры в эйфории были что счас заживем и Трамп зелю прижмет. А он в октябре 2025 года стал рассказывать что украина дойдет до границ 1991 года и даже дальше и вообще он подумывает томагавки передать.
    2. parma Звание
      parma
      +3
      30 июня 2026 13:30
      Судя по тому, как закончилась тогда встреча не договорились ни о чем. Просто нашим для поддержания авторитета (впервую очередь внутри страны) выгодно было кричать, что «белый господин» на нашей стороне и обо всем договорились, а Трампу дабы не ударить в грязь лицом(он так то встречался с уголовным преступником в розыске согласно американским законам, еще практически прямым текстом называющим США и союзников по НАТО врагами) было выгодно молчать.
  7. Zoer Звание
    Zoer
    +9
    30 июня 2026 09:39
    Де-факто речь идет о неких «джентльменских соглашениях», то есть договоренностях, основанных на устных или моральных обязательствах и не имеющих никакой юридической силы.

    С точки зрения международного права, на которое все часто любят ссылаться (хотя де-факто его нарушают все кому ни лень, а США куда чаще, чем остальные), если на саммите не был подписан договор, меморандум или иной юридически обязывающий документ, то у сторон не возникает юридической обязанности выполнять то, что обсуждалось устно. А поскольку ни совместного коммюнике, ни текста соглашения опубликовано не было, мы даже не знаем, о каких конкретно обещаниях идет речь.

    Де-факто деда опять обманули. Можно сколько угодно говорить о договорах хоть кровью подписанных, сути это вообще не меняет. Плевать западники хотели на договоры, свои обещания и международное право в целом. Это уже каждой домохозяйке понятно, но только не кремлёвским госдедам.
    Тут, собственно, любопытно другое — насколько сильно российские дипломаты поверили/верят в эти «джентльменские соглашения», заключенные с США, юридически ни к чему не обязывающие, и неужели предыдущий опыт их ничему не научил? Насколько сильно они готовы верить словам?

    А чего тут любопытного? Верят, ещё как ВЕРЯТ! Весь год ни пойми чем занимались, расслабились, так что Украина уже нас отключает от энергии. Что дальше будет, совсем не понятно.
    1. gsev Звание
      gsev
      -2
      Вчера, 00:16
      Цитата: Zoer
      Де-факто деда опять обманули.

      Просто Путин дал слаьину и слишком мало средств вложил в наращивание производства дронов. В мае 2026 года ВСУ смогли резко нарастить удары дальнобойными дронами по заводам России и США посчитали что Россия начала проигрывать. Путин сам обманывается отвергая взаимодействие с Ираном, КНР и КНДР и ведясь на откровенно идиотские проекты вроде проектирования туннеля под Беринговым проливом для леммингов и песцов и совместной добычи российских редкоземов. Путин уже обжегся на совместном с США проекте по добыче нефти на Сахалине..
      1. Zoer Звание
        Zoer
        +2
        Вчера, 09:58
        Цитата: gsev
        Путин уже обжегся на совместном с США проекте по добыче нефти на Сахалине..

        Да че он там нажегся? С него как с гуся вода. Ему вообще, по-моему по барабану на всё это, лишь бы кореша олигархи богатели и его не поперли с трона. ВСЁ.
  8. Million Звание
    Million
    +8
    30 июня 2026 09:41
    Думаю,что за нос водят нас,обычных россиян.
  9. кукс Звание
    кукс
    +11
    30 июня 2026 09:42
    Автор, кмк, излишне усложняет. Убираем слова, оставляем действия. Американцы прекратили поставлять разведанные всех уровней для армии украины? Нет. Переставали когда либо? Нет. У бойцов на ЛБС уточните, какие дроны они сбивают? Американские. Могли американцы в Анкоридже что то пообещать? Да легко! Спросить за базар некому, вот Трамп и резвится. С Ираном не прокатывает, зато с РФ только в путь.
    "Дух Анкориджа" это придуманный конструкт для внутреннего употребления.
    1. gsev Звание
      gsev
      -3
      Вчера, 00:22
      Цитата: кукс
      "Дух Анкориджа" это придуманный конструкт для внутреннего употребления.

      С 2014 года стало понятно, что переговоры о прекращении конфликта и дебандеризации Украины реально могут пойти когда к ним подключатся США.. Когда дела у ВСУ идут хуже США делают попытки ускорить замирение. Но в апреле США увидели, что Путин отверг предложения КНДР, Ирана и КНР о более тесном взаимодействии и оставил Россию один на один против Запада. После этого Трамп, Вэнс и Рубио свернули переговорный процесс начатый в Анкоридже.
      1. кукс Звание
        кукс
        +1
        Вчера, 08:35
        Охренеть у вас источники! А можно какие нибудь линки/пруфы? Без воды -"это всем известно". Особенно интересует отвергнутое (?) предложение
  10. Mouse Звание
    Mouse
    +3
    30 июня 2026 09:42
    Что было, как было, о чем говорили... Но" Анкоридж" слово красивое, вот и поминают его всуе.... надо и надо....
  11. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    30 июня 2026 09:45
    Несколько слов о "духе Анкориджа": "Ох, я встречу того Духа - ох, отмечу его в ухо!" (В.Высоцкий)
  12. КЕРМЕТ Звание
    КЕРМЕТ
    +13
    30 июня 2026 09:45
    В устах дипломата и политика фраза "Нас в очередной раз обманули" - это признание в профнепригодности
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    30 июня 2026 09:55
    Остаётся от Анкориджа один положительный момент, Путин хоть по пути посетил регион России, может что то для себя (или о себе) узнал.
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    30 июня 2026 09:56
    С амерами нельзя договориться и не нужно встречаться и особенно, торговать. Только время тратить.
    Иногда джентльменское соглашение посильнее любой бумаги.
    Раньше купцы на руках забивались о поставке товара и ладьи, под угрозой нападения, шли сотни километров.
    Рубио то прав, вспомнив, случайно, про международное право. Встреча была по инициативе Трампа, он чего то предложил, наши согласились.
    Ну и не надо вообще встречатся с саксами и ЕС и украми , пока МИДами не будет согласован документ для подписания. Хоть так. Да и то они потом этой бумажкой подотруться и быстро забудут. К сожалению.
    1. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      0
      Вчера, 21:24
      В джентльменских соглашениях заряженный револьвер кладут на стол или один из партнеров приставляет его к голове; только тогда соглашения считаются действительными.
  15. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +1
    30 июня 2026 10:03
    От штатов одна вонь по всему миру
  16. Олег Аскин
    Олег Аскин
    -4
    30 июня 2026 10:04
    Александр Пушкин
    Признание
    Я вас люблю, — хоть я бешусь,
    Хоть это труд и стыд напрасный,
    И в этой глупости несчастной
    У ваших ног я признаюсь!
    Мне не к лицу и не по летам...
    Пора, пора мне быть умней!
    Но узнаю по всем приметам
    Болезнь любви в душе моей:
    Без вас мне скучно, — я зеваю;
    При вас мне грустно, — я терплю;
    И, мочи нет, сказать желаю,
    Мой ангел, как я вас люблю!
    Когда я слышу из гостиной
    Ваш легкий шаг, иль платья шум,
    Иль голос девственный, невинный,
    Я вдруг теряю весь свой ум.
    Вы улыбнетесь, — мне отрада;
    Вы отвернетесь, — мне тоска;
    За день мучения — награда
    Мне ваша бледная рука.
    Когда за пяльцами прилежно
    Сидите вы, склонясь небрежно,
    Глаза и кудри опустя, —
    Я в умиленье, молча, нежно
    Любуюсь вами, как дитя!..
    Сказать ли вам мое несчастье,
    Мою ревнивую печаль,
    Когда гулять, порой, в ненастье,
    Вы собираетеся вдаль?
    И ваши слезы в одиночку,
    И речи в уголку вдвоем,
    И путешествия в Опочку,
    И фортепьяно вечерком?..
    Алина! сжальтесь надо мною.
    Не смею требовать любви.
    Быть может, за грехи мои,
    Мой ангел, я любви не стою!
    Но притворитесь! Этот взгляд
    Всё может выразить так чудно!
    Ах, обмануть меня не трудно!..
    Я сам обманываться рад! усе было сказано про нашего пу
  17. кукс Звание
    кукс
    +2
    30 июня 2026 10:13
    Цитата: Zoer
    А чего тут любопытного? Верят, ещё как ВЕРЯТ!

    И дальше будут! Сменится у них фронтмен. Станет, скорей всего, демократ. И что? Споет нашим элитным о том что Трамп бяка да и в целом не адекватен. Ничего обещать не будет, просто факт зафиксирует. И тут же у нас в прессе (что печально, но понятно) польются реки меда с киселем о очередном "духе"
    Пять лет (как минимум) наша дипломатия напоминает цирковую собачку на двух лапках выпрашивающее конфетку за хорошее поведение. sad
  18. Wildcat Звание
    Wildcat
    +4
    30 июня 2026 10:14
    Де-факто речь идет о неких «джентльменских соглашениях», то есть договоренностях, основанных на устных или моральных обязательствах и не имеющих никакой юридической силы.
    Предположим lol , что один субъект feel взял и придумал все это (а это он любит, "придумывает - как дышит" laughing ).
    lol
    Так как "на саммите не был подписан договор, меморандум или иной юридически обязывающий документ" и вообще - пришлось уехать даже без протокольного обеда, что на языке дипломатии означает "скатертью дорога", пришлось request выкручиваться.
    Субъект-фантазер это Трамп, если кто не понял.
    lol
    Повторюсь, настораживает и удивляет то, насколько легко российские дипломаты готовы верить всему, что им скажут. На словах, без всяких документов.
    А российские дипломаты и не верят (кроме тех, кому по должности положено wink вещать, что положено). Пример: "Я не знаю про "дух Анкориджа", я ни разу не употреблял это словосочетание", - сказал Ушаков Первому каналу, отвечая на вопрос, не пора ли "забыть" про "дух Анкориджа""." https://tass.ru/politika/27471771
    Ушаков, на секундочку, это "Ю́рий Ви́кторович Ушако́в — советский и российский дипломат и государственный деятель. С мая 2012 года — помощник Президента Российской Федерации. Курирует вопросы внешней политики" (с) Вики
    request
    В общем, пеерфразируя автора, "настораживает и удивляет то, насколько легко российские граждане готовы верить всему, что им скажут. На словах, без всяких документов. Помните, как в тех строках Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»… Удивляет и неумение учиться на ошибках" wink
    1. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      30 июня 2026 13:51
      Однако Лавров рассказывал что Россия пошла на серьезные уступки в Анкоридже. На какие - мы не знаем
      Ушаков, на секундочку, это "Ю́рий Ви́кторович Ушако́в — советский и российский дипломат и государственный деятель. С мая 2012 года — помощник Президента Российской Федерации. Курирует вопросы внешней политики"
      там ещё написано что его заместитель шпионом оказался и сбежал в США
    2. Nikolaevich I Звание
      Nikolaevich I
      +8
      30 июня 2026 16:09
      Цитата: Wildcat
      настораживает и удивляет то, насколько легко российские дипломаты готовы верить всему, что им скажут. На словах, без всяких документов.

      А Путин чё ? Не причём ? Каков президент,таковы и дипломаты ! Неужто все забыли как президент жаловался народу "со слезами на глазах".что его опять обманули нехорошие дяди дипломаты.министры,правители из "сопредельных " государств !? Он им так верил,так верил ! А они бяки оказались ! Словно "конфетку у ребёнка отобрали " ! Это по поводу Минских соглашений и не только ! Раз поверить без гарантий...может и ошибка ! Но поверить повторно при схожих обстоятельствах-это в народе по другому называется ! Страшно задуматься о будущем России при таких руководителях !
  19. turembo Звание
    turembo
    0
    30 июня 2026 10:16
    Ну так то соглашений действительно не было никаких. Если наши люди привыкли работать без этого, а просто под честное слово, то это указывает скорее на непрофессионализм. Причем наша сторона сама не может определиться были ли договоренности как утверждают дипломаты, или не было как утверждает президент...
  20. cpls22 Звание
    cpls22
    +1
    30 июня 2026 10:47
    Несколько слов о «духе Анкориджа»

    Ещё можно написать "несколько слов" об НЛО, о жизни на Марсе, об убийстве Кеннеди и пр. Рецепт простой - перечисляются ранее сформулированные вопросы во всех вариациях, и в конце резюме : "есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе - науке это неизвэстно.." request Кушай читатель , не обляпайся , строчи комментарии про "нас обманули" и безтестикульный МИД. А для чего ещё пишут статьи ? Не для информирования же читателя о чём-то новом .. sad
  21. John_Doe Звание
    John_Doe
    +1
    30 июня 2026 10:52
    «Иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится ввести в заблуждение, но сейчас мы особенно начеку.»
    - В страшном сне не приснилось бы, чтобы Андрей Андреевич такое сморозил, а этим - «плюй в глаза...».
    «Простодушный дипломат» - это оксюморон и «горе в семье».
    Совсем уже они «почтенную публику» за людей не считают.
    Если ты, в ранге министра иностранных дел, не покраснев ушами, публично заявляешь такое, у тебя, дружок, проблемы с профпригодностью.
    Сдай должность и иди, «переквалифицируйся в управдомы».))
    1. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      0
      Вчера, 21:21
      Лавров — хороший дипломат; он говорит только то, что ему разрешает работодатель. И он довольно стар для этой работы — главам государств обычно семьдесят или восемьдесят лет, что очень печально и необычно, когда страна находится в состоянии войны.
  22. Костадинов Звание
    Костадинов
    +3
    30 июня 2026 10:58
    нужно, чтобы эти договоренности были подписаны на бумаге и имели юридическую силу.

    Бумага тоже ничего не гарантирует. Настоящая гарантия только реальние действия. Как говорил товарищ Бендер "деньги утром, а товар вечером".
    1. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      0
      Вчера, 21:17
      Единственной реальной гарантией является сильная армия и решимость использовать стратегическое оружие для защиты своих интересов.
  23. Vladimir999 Звание
    Vladimir999
    +2
    30 июня 2026 11:14
    Я больше не мог это терпеть и, как представитель оппонирующего малого народа, пытаюсь зарегистрироваться и написать пост.
    Вы действительно не понимаете, как ужасно сами себе лжете? Никаких соглашений по Архонгейту никогда не было, это утверждали только ваши представители, американцы никогда ничего не подтверждали. Ведь очевидно же, что вся встреча тогда закончилась провалом. Вас встретили красной ковровой дорожкой, программа была рассчитана на весь день, а в итоге не было даже совместного обеда. Готов поспорить, что ваши представители выложили максимальные требования без готовности к уступкам, и американцев это разозлило. На этом все и закончилось.Но вы почему-то начали утверждать, что договорились, и в конце концов сами в это поверили.
    Почему вы сами, даже здесь, в этой дискуссии и в «Военных обозрениях», так хотите в это верить?
    1. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      0
      Вчера, 21:16
      Почему? Потому что люди по-прежнему доверяют своему президенту.
  24. APASUS Звание
    APASUS
    0
    30 июня 2026 11:45
    Опять обманули ? Как то странно все это выглядит, даже то что на поверхности ,мы категорически не хотим понимать. Даже американцы уже в открытую говорят ,что мы вас надули .Какая то политика наивности или нас так сознательно подводят к конфликту ,мы не умеем играть в ассиметричные игры в эскалацию
    1. Martin Porubcan Звание
      Martin Porubcan
      0
      Вчера, 21:14
      Наибольшая эскалация конфликта произошла, когда ракета «Орешник» попала в старый деревянный сарай, что мы впоследствии наблюдали с помощью дронов.
  25. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    0
    30 июня 2026 11:51
    Наши дипломаты прекрасно знали, что их обманут.
    И те, с другой стороны знали.
    Вопрос не а том кто когда и почему.
    А в том, что стороны прощупывают друг друга, и лихорадочно строят танки.
    Мы на пороге великого шухера, а когда он начнётся - вот это дипломаты и пытаются...
  26. Енот-потаскун Звание
    Енот-потаскун
    -1
    30 июня 2026 11:57
    Всё это невольно напоминает фразу из старого мультика: "Солдатушки! Нашему царю показали фигу!! Не простим обиды - умрём за отечество!!"
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      -2
      30 июня 2026 12:11
      Только в оригинале, всё же, так: "Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!". yes
      1. Енот-потаскун Звание
        Енот-потаскун
        -1
        30 июня 2026 12:40
        Виноват, подзабыл, давно очень смотрел
  27. Энный Звание
    Энный
    0
    30 июня 2026 13:35
    А дело в том что паханат и бизне разные вещи. У паханата устная договоренность чего то стоит (а кто там что и как учлышальпроверить вообще нереально). А у бизнеса все просто. Подпись есть под документом? Нет? Пошли на
  28. Адрей Звание
    Адрей
    0
    30 июня 2026 14:06
    Вообще, тема "духа Анкориджа" у нас подается всегда несколько однобоко - "нас опять обманули". Но...
    Де-факто речь идет о неких «джентльменских соглашениях», то есть договоренностях, основанных на устных или моральных обязательствах и не имеющих никакой юридической силы.

    Как говаривал классик (laughing): "Согласие, есть продукт непротивления сторон".
    Господин Трамп что-то пообещал господину Путину, но обманул, не выполнил обещание. А что в ответ обещал господин Путин господину Трампу? И выполнил ли он свои обещания?..
    1. Karabin Звание
      Karabin
      0
      30 июня 2026 17:39
      тема "духа Анкориджа" у нас подается всегда несколько однобоко - "нас опять обманули". Но...

      Без всяких "Но". Необучаемых опять надули.
  29. Monster_Fat Звание
    Monster_Fat
    0
    30 июня 2026 15:41
    Один раз "устно"" обещали "не расширяться на Восток"- обманули. Теперь устно обещали "содействовать урегулированию"- обманули... Самим-то, не смешно? Или это традиция такая-снова и снова "наступать на грабли"?
    1. Karabin Звание
      Karabin
      +1
      30 июня 2026 17:34
      Один раз "устно"" обещали "не расширяться на Восток"- обманули. Теперь устно обещали "содействовать урегулированию"- обманули... Самим-то, не смешно? Или это традиция

      Как в анекдоте : Вчера шла через лес - изнасиловали, сегодня шла - изнасиловали. Завтра опять пойду.
      1. Martin Porubcan Звание
        Martin Porubcan
        0
        Вчера, 21:09
        Я буду гулять каждый день, пока однажды не состарюсь, тогда изнасилования прекратятся.
  30. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    30 июня 2026 23:22
    Если вспомнить ,что все после той встречи заявили, что неудача, договориться не удалось....
    А "дух" придумали спустя недели, если не месяцы....

    То все это время Кремль с прикормленными "експердами" просто водил всех за нос....
    Делал вид что о чем-то договорились, ругался, сожалел, заявлял в очередной раз "обманули " - 70 раз вроде , по подсчетам???

    И вот опять пишут, перетекают из пустого в порожнее (зато зарплата и гонорары)

    Имхо ,все. Пора. Надо признать что надули население, "екперптов-болтологов" (и Кремль, если в него верите), и перевернуть страницу.

    Имхо, за такие договоренности, без единой бумажки с подписью и печатями, в бизнесе вылетают лохами и ничтожествами. (разве что блат есть или разводка изначально)
  31. Martin Porubcan Звание
    Martin Porubcan
    0
    Вчера, 21:06
    ,,В заключение я хотел бы подчеркнуть следующее: если вы ожидаете от страны выполнения определенных соглашений, эти соглашения должны быть подписаны на бумаге и иметь юридическую силу”

    Не могу поверить, что не только МИД России, но и автор этой статьи в своей наивности разглагольствует о каких-то соглашениях, устных или письменных.
    Запад не заключит с Россией никаких соглашений, кроме вашей безоговорочной капитуляции со всеми вытекающими последствиями.
    Вы не являетесь для Запада равноправными партнерами; для Запада вы всего лишь умирающая региональная держава, которую Запад пытается уничтожить, а затем разграбить, подобно тому как Запад в прошлом грабил свои колонии в Африке.
    Запад дипломатически действует и соблюдает соглашения только в рамках государств своей западной культуры, а Россия находится на Востоке. По отношению к России и Китаю Запад понимает только военную силу, единственную, которая может заставить его пойти на уступки и соблюдать соглашения. Только силу, а не пустые разговоры дипломатов.
  32. Варяжко Звание
    Варяжко
    0
    Сегодня, 01:12
    ШО Опять Обманули Кремль?