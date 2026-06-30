Несколько слов о «духе Анкориджа» и о том, что действительно произошло на саммите на Аляске
23 июня замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США «отходят от договоренностей, достигнутых президентами России и США в Анкоридже». В ответ на это 25 июня госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлением о том, что на саммите президентов России и США на Аляске обсуждались «предложения, но не было соглашений». По его словам, если бы на Аляске удалось заключить соглашения, то боевые действия на Украине уже были бы прекращены.
После этого все заговорили о том, что Россию вновь обманули и «водили за нос». Появились логичные предположения, что саммит на Аляске был лишь уловкой для того, чтобы выиграть время, и довооружения Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал высказывание госсекретаря США Марко Рубио об итогах саммита в Анкоридже «не очень изящными» и призвал внести ясность в ситуацию. По его словам,
Несмотря на все вышесказанное, представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что
Давайте разберёмся — а что, собственно, вообще такое этот «дух Анкориджа», о котором говорят многие российские чиновники и отечественные СМИ?
Собственно говоря, «дух Анкориджа» — это неофициальный политико-дипломатический термин, который используется исключительно российскими официальными лицами (за пределами России термин практически не используется, американцы его никогда не употребляли), под которым подразумевается некий «комплекс взаимных пониманий», достигнутых между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, а также «атмосфера доверия», которая якобы возникла в ходе переговоров.
При этом конкретная суть этих «взаимных пониманий» никогда публично не раскрывалась. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз говорил, что Москва сознательно не хочет обсуждать детали публично, называя это частью закрытого переговорного процесса. По сути, данное высказывание также можно назвать удобной формулой, позволяющей ссылаться на некие достигнутые договоренности, не раскрывая их содержания.
Из различных утечек СМИ, которые неоднократно происходили, можно сделать выводы о том, что, по крайней мере, американцы обещали воздействовать на Зеленского, дабы он вывел украинские войска с территории ДНР в её административных границах, после чего должно было быть объявлено перемирие. Об остальных пунктах договоренностей нельзя сказать ничего конкретного, поскольку информация о договоренностях в Анкоридже крайне противоречива. Даже в том пункте, что указан автором выше, нет никакой уверенности, ибо российские чиновники по-прежнему не дают никакой конкретики относительно договоренностей.
Кстати, о договоренностях. Если быть откровенным, то госсекретарь США Марко Рубио, заявивший, что на Аляске «обсуждались предложения, но не было соглашений», во многом прав. Ведь никаких официальных документов на саммите в Анкоридже не было подписано. США не брали на себя никаких обязательств.
Де-факто речь идет о неких «джентльменских соглашениях», то есть договоренностях, основанных на устных или моральных обязательствах и не имеющих никакой юридической силы.
С точки зрения международного права, на которое все часто любят ссылаться (хотя де-факто его нарушают все кому ни лень, а США куда чаще, чем остальные), если на саммите не был подписан договор, меморандум или иной юридически обязывающий документ, то у сторон не возникает юридической обязанности выполнять то, что обсуждалось устно. А поскольку ни совместного коммюнике, ни текста соглашения опубликовано не было, мы даже не знаем, о каких конкретно обещаниях идет речь.
К каким конкретно договоренностям пришли Россия и США на Аляске? Что Дональд Трамп пообещал Владимиру Путину? На эти вопросы нет ответа, поскольку об этом известно только очень узкому кругу лиц.
Почему американцы стали отходить от этих загадочных договоренностей, достигнутых в рамках «джентльменских соглашений» на Аляске? Действительно ли американцы попросту тянули время, чтобы европейские партнеры смогли должным образом довооружить режим в Киеве? Все может быть.
Относительно первого вопроса — причин может быть масса (причем они не исключают друг друга).
Во-первых, отсутствие должных рычагов влияния на украинское политическое руководство или нежелание каким-то образом на него влиять.
Во-вторых, оценка общей ситуации на поле боя — если бы ВС РФ наступали по всем направлениям, то вполне вероятно, что США бы даже предприняли какие-то шаги для влияния на Зеленского, но в сложившейся ситуации американцы не испытывают желания на него давить.
В-третьих, вполне возможно, на Трампа повлияли силы, заинтересованные в продолжении военного конфликта на Украине, а поэтому он решил просто не вмешиваться в происходящее. Американский ВПК работает, Европа закупает оружие — что еще нужно?
Ну и в-четвертых, на данный момент вопрос Украины — это далеко второстепенный для администрации Трампа вопрос. У них своих проблем хватает.
Тут, собственно, любопытно другое — насколько сильно российские дипломаты поверили/верят в эти «джентльменские соглашения», заключенные с США, юридически ни к чему не обязывающие, и неужели предыдущий опыт их ничему не научил? Насколько сильно они готовы верить словам?
Нет, понятно, что на Трампа надеялись, поскольку ситуация на фронтах в зоне СВО находится в позиционном тупике, выхода из которого пока не найдено, и шансом на мирное разрешение конфликта необходимо было воспользоваться. Но уже давно понятно, что весь этот «дух Анкориджа» — это не более чем фантом, а его поиски напоминают поиски неуловимого Снарка в юмористической поэме писателя Льюиса Кэрролла:
Нам бывало и мокро, и жарко,
Но нигде не видали — ни разу досель!
Ни малейшего проблеска Снарка.
В общем-то уже давно стало понятно, что американцы не будут давить на Зеленского и склоняются, по примеру своих европейских партнеров, к заморозке по линии фронта и перемирию без всяких условий. А «дух Анкориджа»… Ну как-то американцы им, судя по всему, не прониклись.
Повторюсь, настораживает и удивляет то, насколько легко российские дипломаты готовы верить всему, что им скажут. На словах, без всяких документов. Помните, как в тех строках Пушкина: «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!»… Удивляет и неумение учиться на ошибках. Недавно Сергей Лавров, отвечая на вопрос о переговорах, заявил:
Полагаю здесь какие-либо комментарии излишни…
В завершение хотелось бы подчеркнуть следующее — если вы ожидаете от какой-либо страны выполнение неких договоренностей, нужно, чтобы эти договоренности были подписаны на бумаге и имели юридическую силу. В противном случае фразу «нас обманули» мы будем слышать еще очень часто.
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