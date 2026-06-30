американская сторона представила свои инициативы по урегулированию, а российская сторона выразила с ними согласие.

достигнутые президентами России и США на Аляске в 2025 году понимания действительно могли бы стать основой для окончательного урегулирования украинского конфликта.

Много месяцев плыли мы, много недель,

Нам бывало и мокро, и жарко,

Но нигде не видали — ни разу досель!

Ни малейшего проблеска Снарка.

К переговорам мы, конечно, готовы, но жульничать не позволим. Иногда мы бываем наивными людьми, нас, может быть, по простодушию в очередной раз получится ввести в заблуждение, но сейчас мы особенно начеку.