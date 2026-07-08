Starlink глушат с земли: почему уязвимость спутника оказалась в окопе

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Starlink глушат с земли: почему уязвимость спутника оказалась в окопе


Абонентские терминалы Starlink стали на фронте таким же расходником, как радиостанция или аккумулятор. Систему нередко называют неуязвимой: тысячи спутников на низкой орбите, постоянная смена бортов, глобальное покрытие. А глушат её у самой земли. Нисходящая линия связи, downlink, развёрнута в диапазоне 10,7–12,7 ГГц, и вся цепочка сходится в одной точке, в терминале, который боец закапывает в окоп. Именно туда и сместилась работа средств РЭБ.




Карта глобального покрытия Starlink, август 2025 года

Нерв, который вынесли к линии фронта


Система строится из трёх звеньев: спутники на низкой орбите, наземные шлюзы и абонентские терминалы у пользователя. Спутник принимает данные со шлюза и передаёт их вниз, на терминал, по линии downlink. Диапазон этой линии 10,7–12,7 ГГц, общая полоса 2 ГГц, сигнал разбит на лучи с пространственным разделением и поляризацией.

Энергетику линии считают строго. Для типовых условий (несущая 11,7 ГГц, полоса 250 МГц, дистанция 1123 км) отношение сигнал/шум на приёмнике выходит около 11,2 дБ. Этого хватает на скорость до 822 Мбит/с. Для пехотного отделения такой канал избыточен: он держит видео с дронов, управление, обмен данными в реальном времени. В этом канале и ценность терминала, и его слабое место одновременно.


Системные характеристики и частотно-энергетическое распределение Starlink


Сравнение параметров и функционала шлюзовых и пользовательских лучей

Распределённую группировку почти невозможно вывести из строя сверху. Спутников тысячи, они постоянно сменяют друг друга над районом, вывод одного борта ничего не решает. Но эта устойчивость держится на конечном звене. Космический сегмент можно не трогать: достаточно перекрыть терминалу приём внизу, и весь канал обрывается на последнем метре, у самого грунта.


Временные и частотные характеристики сигнала, траектория доплеровского сдвига


Расчёт энергетического бюджета линии downlink и скорости передачи

Слабое звено лежит в грязи


Антенна терминала имеет узкую диаграмму направленности, около 1,3°. Диаграмма направленности задаёт сектор, в котором антенна принимает сигнал: у Starlink это фактически взгляд в небо через узкую трубку, с высоким усилением в этом секторе. Терминал принимает Ku-диапазон со спутника и через встроенный Wi-Fi-роутер раздаёт данные конечным устройствам на привычных 2,4 и 5,8 ГГц.


Конструкция антенн, эволюция терминалов первого и второго поколений


Спецификация и интерфейсы Wi-Fi-роутера терминала Starlink

Здесь и лежит противоречие, которое противнику приходится решать каждый день. На фронте терминал становится заметной целью для артиллерии и оптической разведки, поэтому его заглубляют в окоп, прячут в воронку, ставят за стеной. Защита от осколков требует спрятать антенну, а связь — открытого сектора к небу. Закопав терминал, боец сам сужает ему и без того узкий сектор обзора и срезает запас по энергетике, ведь полезный сигнал спутника и так на пределе. Дрону достаточно войти в этот сектор сверху, с близкой дистанции, и забить приём, а маломощного модуля РЭБ на лёгком носителе для этого уже хватает.


Сравнение ключевых параметров Starlink и GNSS


Маскировка и установка терминалов Starlink в окопах на передовой

Ничего принципиально нового в самой логике нет. Противостояние связи и подавления — вечный сюжет военного радиодела: появляется новый канал, и к нему подбирают способ забить эфир. От перехвата и глушения радиосетей в прошлых войнах до подавления УКВ и GNSS сегодня механика одна: найти диапазон, оценить структуру сигнала, перекрыть её своей мощностью. Starlink лишь перенёс эту дуэль на Ku-диапазон и на новый тип абонента.

По кадру и по протоколу


Главная слабость downlink в том, что сигнал жёстко детерминирован. Его структура известна: ширина несущей 250 МГц (эффективная полоса 240 МГц), длительность кадра 1,3288 мс, защитный интервал между кадрами 4,55 мкс. Пилот-сигналы синхронизации, то есть служебные метки, по которым приёмник ловит и держит связь, постоянно транслируются на 11,075, 11,325 и 11,575 ГГц. Чем точнее известна структура сигнала, тем прицельнее можно бить: не заливать шумом всю полосу, а класть помеху ровно в те частоты и моменты, где она сорвёт связь. А точечное воздействие требует в разы меньше энергии.


Спектрограмма и водопад перехваченного сигнала downlink в полосе 250 МГц

Отсюда выстраивается лестница воздействия, от грубой силы к точности:

  • Заградительная широкополосная помеха — заглушить всю полосу шумом. Работает, но требует много мощности, а её на лёгком носителе мало.
  • Гребенчатая помеха — набор узких спектральных линий с заданным шагом, они перекрывают подканалы точечно. Та же задача решается меньшей энергией.
  • Подавление на уровне протокола — не глушить, а обмануть. Starlink передаёт данные по стандарту DVB-S2X; комплекс декодирует служебные пакеты физического уровня и в момент межкадровой паузы вставляет поддельную команду на разрыв сессии. Терминал принимает её за настоящую и сам обрывает связь, а на это уходит ничтожная мощность.


Схема формирования аналоговых и цифровых помех

Вычислительное ядро строится на связке FPGA и цифрового сигнального процессора, то есть программируемой логики, которая на лету синтезирует нужную форму помехи. Такая архитектура позволяет держать гребёнку с контролируемым шагом и динамически перекрывать параллельные подканалы Starlink, подстраиваясь под сигнал.


Частотное столкновение импульсной псевдослучайной помехи в полосе пропускания


Синтезатор многочастотной гребенчатой помехи на базе FPGA и ЦАП


Сравнение трёх видов помех: заградительной, гребенчатой и ЛЧМ

Весь тракт разработчики укладывают в носитель массой до 10 кг. Это уже не станция РЭБ на грузовике, а модуль, который поднимает в воздух обычный носимый коптер. Для обороняющегося это меняет всё: подавитель Starlink становится массовым и приходит с той же стороны, что и разведдроны. Метод, требовавший громоздкой аппаратуры, ужимается до бортового модуля БПЛА. Заявленные натурные испытания это иллюстрируют: на стенде фиксируют устойчивый канал через приложение Starlink, включают передатчик дрона, на экране появляется статус «Потеря соединения». Насколько устойчив результат в реальном эфире с помехозащитой самой системы, стендовая проверка не показывает.


Параметры бортового комплекса разведки и подавления


Топология сети при имитационном подавлении и принудительном разрыве сессии


Развёртывание испытаний: подавление наземного терминала воздушным комплексом на БПЛА

Когда глушилку продают со склада


Показательнее самих алгоритмов другое: под эту задачу уже есть серийная элементная база у стороннего производителя. Китайская RF Apex открыто предлагает готовые СВЧ-модули. Это усилитель мощности на 7–13 ГГц с выходной мощностью около 100 Вт в режиме насыщения (этот диапазон целиком накрывает абонентскую линию Starlink 10,7–12,7 ГГц) и широкополосный модуль 300–3000 МГц под каналы управления FPV-дронов и навигацию GNSS. Оба построены на нитриде галлия (GaN) и рассчитаны на установку именно на дрон.

Ста ватт на 7–13 ГГц вблизи закопанного терминала достаточно, чтобы «перекричать» слабый сигнал спутника. Цифру производитель, понятно, приводит в рекламных целях, как максимум в идеальных условиях. Но важен сам факт наличия таких изделий в каталоге. Он означает, что подавление Starlink вышло из лабораторной стадии: физику разобрали и алгоритмы обкатали ещё раньше, а теперь под них подтянулась и серийная компонентная база. Собрать комплекс РЭБ под спутниковую связь теперь можно из готовых модулей, проектировать с нуля уже не надо.


Мобильные воздушные и наземные системы радиоэлектронного противодействия

Здесь же слабое место российской стороны, и оно не в понимании физики, с этим порядок. Проблема в серийной СВЧ-базе. Мощные модули на нитриде галлия, стабильные в широкой полосе и пригодные для массовой установки на носители, у нас производятся ограниченно, и значительная часть элементной базы идёт извне. Разобрать структуру сигнала и написать алгоритм помехи — половина дела. Вторая половина упирается в оконечный усилитель: его нужно выпускать сотнями, а с этим пока хуже.


Физическая структура фазированной антенной решётки спутника Starlink

Систему, которую подавали как неуязвимую, выводит из строя коптер за пару килограммов веса, и всё за счёт того самого закопанного в грунт терминала. Орбитальную группировку не достать, да это и не нужно. Всё решается на последнем метре — в терминале и в структуре кадра downlink, которую противник уже разобрал по косточкам. Серийные СВЧ-модули под эту задачу означают, что перед нами уже не отдельная находка, а типовое средство, собираемое из складских компонентов.
21 комментарий
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  1. Владимир_2У Звание
    Владимир_2У
    +4
    8 июля 2026 04:31
    Давить помехами конечно надо, это хорошо, только у автора не написано с какого расстояния получится давить пользовательский терминал Старлинка. И боюсь что расстояние это будет мизерным. Когда проще и намного быстрее будет закинуть мину или снаряд на обнаруженный терминал. Так что нужен скорее дрон радиоэлектронной разведки и наведения, чем подавления, ведь давит, это означает висеть над противником...

    Что хорошо над своей территорией, может не подходить для "серой зоны", не говоря о вражеской.

    А воздействовать на низколетящие спутники можно, обратимо помехами вблизи ЛБС, хоть и опасно, но зато с приличной площадью воздействия, и с целью выведения из строя (не уничтожения) - из глубины своей территории. Но это уже вопрос политической воли руководства.
    1. rfapex Звание
      rfapex
      +4
      8 июля 2026 17:16
      Вы абсолютно правы, вопрос энергетики линии и рабочей дистанции — всегда ключевой. Но тут чистая физика: полезный сигнал со спутника с орбиты 500+ км приходит к земле на грани шума.

      100 Вт чистой GaN-мощности в Ku-диапазоне, поднятые на высоту 100–150 метров, создают такую плотность помехи, что абонентский терминал "слепнет" не только при зависании прямо над окопом, но и с дистанции в 1–1.5 км (в том числе за счет боковых лепестков диаграммы).

      По поводу артиллерии — закопанный и замаскированный терминал сначала нужно вскрыть разведкой и ювелирно в него попасть, на что уходит время. Мобильный борт с РЭБ лишает противника связи здесь и сейчас. Радиоразведка и подавление в Ku-диапазоне должны работать в связке, это две стороны одной медали.

      P.S. Кому интересна техническая сторона и тесты таких СВЧ-модулей, детали можно найти в Telegram по поиску: rfapex_tech. Прямую ссылку не даю, чтобы модераторы не удалили пост.
      1. Владимир_2У Звание
        Владимир_2У
        0
        Вчера, 04:59
        Цитата: rfapex
        100 Вт чистой GaN-мощности в Ku-диапазоне, поднятые на высоту 100–150 метров, создают такую плотность помехи, что абонентский терминал "слепнет" не только при зависании прямо над окопом, но и с дистанции в 1–1.5 км (в том числе за счет боковых лепестков диаграммы).

        По поводу артиллерии — закопанный и замаскированный терминал сначала нужно вскрыть разведкой и ювелирно в него попасть, на что уходит время. Мобильный борт с РЭБ лишает противника связи здесь и сейчас. Радиоразведка и подавление в Ku-диапазоне должны работать в связке, это две стороны одной медали.


        Хм, какие боковые лепестки, если антенна в окопе? То то и оно, что окоп вынудит висеть постановщик буквально над антенной, и ни о каких 1-1,5 км на высоте всего в 100-150 м речи идти не может, чистая геометрия же... Старлинки не на самом переднем крае, условном, а несколько в глубине, и соответственно постановщик вынуженный висеть над территорией противника - лёгкая цель...
        А так, ну не снаряд-мина, а ФПВ-ха - непринципиально. Поиск и воздействие, по моему, перспективнее чем постановка помех на малой площади и с высоким риском потери. Впрочем, как очень нишевое решение может быть полезно.
  2. Комментарий был удален.
  3. ученый Звание
    ученый
    +9
    8 июля 2026 05:10
    Нужно конечно посчитать, но мне кажется наиболее эффективное подавление Starlink будет из космоса. В идеале разместить спутник РЭБ на геостационарной орбите с высоконаправленной антенной, накрывающий большую территорию. Тогда помеховый сигнал гарантированно попадет в главный луч диаграммы направленности антенны наземного терминала, даже если он будет в окопе. Сам спутник можно замаскировать под ретранслятор ТВ. Сбить его на геостационарной орбите не получится, таких ракет нет. Кроме глушения Starlink можно использовать несколько таких спутников для пассивной радиолокации с целью обнаружения и определения координат вражеских средств связи и спутниковых терминалов. На больших дистанциях при угломерно-разностно-дальномерном методе пассивной локации можно определить координаты любого передатчика, причем достаточно точно для поражения обычными средствами.
    1. Sensor Звание
      Sensor
      +2
      8 июля 2026 06:21
      В идеале разместить спутник РЭБ на геостационарной орбите с высоконаправленной антенной, накрывающий большую территорию.

      Остронаправленная антенна при излучении концентрирует излученную мощность на малой площади и
      наоборот широко направленная создает низкую плотность мощности, по отношению к остронаправленной антенне, на одинаковом расстоянии. При приеме эффект анологичен.
    2. Кубик123 Звание
      Кубик123
      +5
      8 июля 2026 07:29
      Цитата: ученый
      В идеале разместить спутник РЭБ на геостационарной орбите с высоконаправленной антенной, накрывающий большую территорию.

      Не получится. Во-первых, большое расстояние от спутника на геостационаре потребует колоссальных мощностей его передатчика и систем питания, энергии для которых ни геостационаре взять негде. Во-вторых, это же большое расстояние приведет к большим запаздываниям сигналов, что не позволит встроиться в протокол обмена. Даже просто отследить текущий доплер - уже нерешаемая проблема. В общем, на мой взгляд, тупиковое направление.
      1. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +4
        8 июля 2026 10:45
        Цитата: Кубик123
        Во-первых, большое расстояние от спутника на геостационаре потребует колоссальных мощностей его передатчика и систем питания, энергии для которых ни геостационаре взять негде.

        Взять-то энергию можно... проблема в том, что с такой "легендарной" ЭУ нужно гарантировать 100% выведение спутника на геостационар. А не в Тихий океан или на нерасчётную низкую орбиту, с последующим разрушением в плотных слоях атмосферы.
      2. ученый Звание
        ученый
        +2
        8 июля 2026 15:12
        Цитата: Кубик123
        Во-первых, большое расстояние от спутника

        Если вы про рассеивание мощности, то диапазоне 10 - 12 ГГц узконаправленная ФАР будет иметь набольшие размеры. Думаю в 2 - 3 раза больше чем у тех спутников Starlink, что на низких орбитах. Других потерь, типа атмосферных в космосе нет и от расстояния это не зависит.

        Цитата: Кубик123
        Во-вторых, это же большое расстояние приведет к большим запаздываниям сигналов, что не позволит встроиться в протокол обмена

        В протокол обмена "типа клиент посредине" не получится встроится и с малого расстояния, сигнал там шифруется, скорее всего мотодом гарантированной стойкости и дешифрировать его практически бесполезно.
        Но для систем РЭБ это и не нужно. Из стандартная задача определить координаты наземного терминала и подавить его при необходимости. К стати при наличии фазовой синхронизации между спутниками есть очень интересный метод ответно-импульсной уводящей по скорости и направлению помехи. Но тут нужно экспериментировать, конечно. Понятно, простые заградительные помехи будут мало эффективны и слишком энергоемки. Но чем сложнее система обмена данными, а в Starlink она достаточно сложная, тем больше там будет уязвимостей. Сомневаюсь, что даже большая избыточность данных в системе шифрования позволит серьезно противостоять таким методам подавления.
        1. Кубик123 Звание
          Кубик123
          +3
          8 июля 2026 16:39
          Цитата: ученый
          Если вы про рассеивание мощности, то диапазоне 10 - 12 ГГц узконаправленная ФАР будет иметь набольшие размеры.

          Расстояние от спутника Starlink до приемного терминала в сто раз меньше чем от терминала до геостационара. Т.к. сигнал ослабляется пропорционально квадрату расстояния, то при одинаковой антенне мощность помехи на геостационаре должна быть более чем в десять тысяч раз больше, даже если спутник помехи попадает в максимум лепестка приемной антенны, а вот это очень маловероятно.
          1. interest Звание
            interest
            0
            Вчера, 10:27
            Плюс - расходимость луча никто не отменял, даже с фазированной решеткой - чтоб получить нужный результат - у нее размер на этом расстоянии должен наверно быть > сотни метров (если есть специалисты - пуст поправят, может даже и занизил)
  4. doc_i Звание
    doc_i
    +1
    8 июля 2026 05:52
    Если это эффективно для подавления стационарно установленных терминалов старлинка, то как бороться с дронами, оснащёнными терминалами?
    1. скептик Звание
      скептик
      +2
      8 июля 2026 11:50
      Цитата: doc_i
      Если это эффективно для подавления стационарно установленных терминалов старлинка, то как бороться с дронами, оснащёнными терминалами?

      Напрашивается вывод - летит "терминалоискатель", с взрывным устройством... надыбал терминал (стационарный, или мобильный), по лучу, сбрасывает "обнулитель, и летит за следующим зарядом.
      Что может служить лучшим "подавителем", чем точно сброшенный боеприпас?
      1. doc_i Звание
        doc_i
        +1
        8 июля 2026 16:19
        Пожалуй. Только пеленгацию нужно сверху осуществлять. Опять вопрос о аэростатах. И о энергии им для электроники
  5. dragon772 Звание
    dragon772
    0
    8 июля 2026 08:28
    Может проще? РТР обнаруживает антенну и далее в нее летит FPV-дрон или снаряд?
  6. С.Викторович Звание
    С.Викторович
    0
    8 июля 2026 09:52
    На первый взгляд разумный вариант. Есть массовое применение? Проблема купить усилители?
    1. rfapex Звание
      rfapex
      +2
      8 июля 2026 17:25
      На самом деле, массовое серийное производство таких вещей давно отработано, и покупка СВЧ-компонентов сейчас не является проблемой. Рынок давно ушел от концепции «голых плат» и кустарной сборки в сторону готовых защищенных моноблоков промышленного уровня.

      Типичный пример современного серийного решения под задачи в Ku-диапазоне (13,75–14,5 ГГц) — это твердотельные усилители мощности класса 250 Вт со встроенным повышающим конвертером (BUC, вход ПЧ 950–1700 МГц) и интегрированным блоком питания от 220В.

      С инженерной точки зрения там всё уже решено «в железе»: прибор весит около 14 кг, выполнен в герметичном корпусе IP66 с мощным принудительным охлаждением. Что важно для полевых условий — автоматика там выдерживает жесткий КСВ до 10:1 во всех фазах нагрузки непрерывно и имеет термоотсечку на 85°C. То есть это полностью автономный узел: подал промежуточную частоту, питание — и всё работает.

      Полные технические даташиты (PDF) и графики лабораторных замеров подобных СВЧ-устройств обычно выкладывают в профильных инженерных сообществах, например, можно глянуть в Telegram по поиску: rfapex_tech. Там много чистой технической документации по этой теме.
  7. Svetlana Звание
    Svetlana
    +3
    8 июля 2026 11:14
    Куча научных терминов и куча фото в тексте призваны обеспечить оправдание неверного посыла, пропагандируемого в данной статье – что надо глушить наземные терминалы старлинк. Считаю, что надо глушить приёмные тракты самих спутников старлинк. В каждый текущий момент времени над украиной находится в среднем один, от силы 2 спутника старлинк. В каждый текущий момент времени на украине находятся несколько тысяч наземных приёмных терминалов Старлинк. И все эти терминалы в каждый текущий момент времени сфокусированы на находящийся над ураиной один или два спутника. Поэтому в каждый текущий момент проще глушить приёмный тракт спутника, находящегося в данный момент времени над украиной, чем глушить тысячи неизвестно где расположенных наземных терминалов старлинк. А точный координаты и точное время появления очередного спутника старлинк над украиной известны из астрономических наблюдений. Гигагерцовый мазер с мощностью несколько киловатт легко повредит малошумящий усилитель приёмного тракта спутника старлинк, пролетающего в данный момент времени над украиной. Излучение этого мазера направить на пролетающий над украиной спутник активной фазированной антенной решёткой.
    1. С.Викторович Звание
      С.Викторович
      0
      8 июля 2026 16:57
      Гигагерцовый мазер ему в задницу - и все пройдет. Дальше только реклама по ТВ.
  8. faterdom Звание
    faterdom
    +2
    8 июля 2026 14:38
    Глушить - одно из решений, и онр потихоньку начинает работать.
    А вот обнаруживать восходящий луч с орбиты, и выдавать его стационарные или мобильные координаты - вот что реально нужно.
    Чтобы стацианарный терминал получал свой Краснополь или Герань, мобильный - соответсвенно перехватчика, воздушного или морского.
    А для этого нужно электронное сканирование нужного участка местности с достаточно низких орбит, чтобы различить и идентифицировать сигнал, но достаточно высоких, чтобы была бОльшая вероятность захватить конус рассеяния. Или даже это должны делать разные группировки спутников, связанные между собой ( и ЦОД), скажем, лазерными каналами связи.
  9. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    +2
    8 июля 2026 18:49
    Просрали космос! Зато рагозин рисовать хохлому научился!
  10. acetophenon Звание
    acetophenon
    0
    Вчера, 01:22
    Цитата: скептик
    Цитата: doc_i
    Если это эффективно для подавления стационарно установленных терминалов старлинка, то как бороться с дронами, оснащёнными терминалами?

    Напрашивается вывод - летит "терминалоискатель", с взрывным устройством... надыбал терминал (стационарный, или мобильный), по лучу, сбрасывает "обнулитель, и летит за следующим зарядом.
    Что может служить лучшим "подавителем", чем точно сброшенный боеприпас?

    Гениально! А рядом с терминалом стоит боец с пулемётом, который делает из "искателя/бомбителя" друшлаг. Ина всякий случай: сколько стоит такой дрон и сколько - терминал?