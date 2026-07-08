Starlink глушат с земли: почему уязвимость спутника оказалась в окопе
Абонентские терминалы Starlink стали на фронте таким же расходником, как радиостанция или аккумулятор. Систему нередко называют неуязвимой: тысячи спутников на низкой орбите, постоянная смена бортов, глобальное покрытие. А глушат её у самой земли. Нисходящая линия связи, downlink, развёрнута в диапазоне 10,7–12,7 ГГц, и вся цепочка сходится в одной точке, в терминале, который боец закапывает в окоп. Именно туда и сместилась работа средств РЭБ.
Карта глобального покрытия Starlink, август 2025 года
Нерв, который вынесли к линии фронта
Система строится из трёх звеньев: спутники на низкой орбите, наземные шлюзы и абонентские терминалы у пользователя. Спутник принимает данные со шлюза и передаёт их вниз, на терминал, по линии downlink. Диапазон этой линии 10,7–12,7 ГГц, общая полоса 2 ГГц, сигнал разбит на лучи с пространственным разделением и поляризацией.
Энергетику линии считают строго. Для типовых условий (несущая 11,7 ГГц, полоса 250 МГц, дистанция 1123 км) отношение сигнал/шум на приёмнике выходит около 11,2 дБ. Этого хватает на скорость до 822 Мбит/с. Для пехотного отделения такой канал избыточен: он держит видео с дронов, управление, обмен данными в реальном времени. В этом канале и ценность терминала, и его слабое место одновременно.
Системные характеристики и частотно-энергетическое распределение Starlink
Сравнение параметров и функционала шлюзовых и пользовательских лучей
Распределённую группировку почти невозможно вывести из строя сверху. Спутников тысячи, они постоянно сменяют друг друга над районом, вывод одного борта ничего не решает. Но эта устойчивость держится на конечном звене. Космический сегмент можно не трогать: достаточно перекрыть терминалу приём внизу, и весь канал обрывается на последнем метре, у самого грунта.
Временные и частотные характеристики сигнала, траектория доплеровского сдвига
Расчёт энергетического бюджета линии downlink и скорости передачи
Слабое звено лежит в грязи
Антенна терминала имеет узкую диаграмму направленности, около 1,3°. Диаграмма направленности задаёт сектор, в котором антенна принимает сигнал: у Starlink это фактически взгляд в небо через узкую трубку, с высоким усилением в этом секторе. Терминал принимает Ku-диапазон со спутника и через встроенный Wi-Fi-роутер раздаёт данные конечным устройствам на привычных 2,4 и 5,8 ГГц.
Конструкция антенн, эволюция терминалов первого и второго поколений
Спецификация и интерфейсы Wi-Fi-роутера терминала Starlink
Здесь и лежит противоречие, которое противнику приходится решать каждый день. На фронте терминал становится заметной целью для артиллерии и оптической разведки, поэтому его заглубляют в окоп, прячут в воронку, ставят за стеной. Защита от осколков требует спрятать антенну, а связь — открытого сектора к небу. Закопав терминал, боец сам сужает ему и без того узкий сектор обзора и срезает запас по энергетике, ведь полезный сигнал спутника и так на пределе. Дрону достаточно войти в этот сектор сверху, с близкой дистанции, и забить приём, а маломощного модуля РЭБ на лёгком носителе для этого уже хватает.
Сравнение ключевых параметров Starlink и GNSS
Маскировка и установка терминалов Starlink в окопах на передовой
Ничего принципиально нового в самой логике нет. Противостояние связи и подавления — вечный сюжет военного радиодела: появляется новый канал, и к нему подбирают способ забить эфир. От перехвата и глушения радиосетей в прошлых войнах до подавления УКВ и GNSS сегодня механика одна: найти диапазон, оценить структуру сигнала, перекрыть её своей мощностью. Starlink лишь перенёс эту дуэль на Ku-диапазон и на новый тип абонента.
По кадру и по протоколу
Главная слабость downlink в том, что сигнал жёстко детерминирован. Его структура известна: ширина несущей 250 МГц (эффективная полоса 240 МГц), длительность кадра 1,3288 мс, защитный интервал между кадрами 4,55 мкс. Пилот-сигналы синхронизации, то есть служебные метки, по которым приёмник ловит и держит связь, постоянно транслируются на 11,075, 11,325 и 11,575 ГГц. Чем точнее известна структура сигнала, тем прицельнее можно бить: не заливать шумом всю полосу, а класть помеху ровно в те частоты и моменты, где она сорвёт связь. А точечное воздействие требует в разы меньше энергии.
Спектрограмма и водопад перехваченного сигнала downlink в полосе 250 МГц
Отсюда выстраивается лестница воздействия, от грубой силы к точности:
- Заградительная широкополосная помеха — заглушить всю полосу шумом. Работает, но требует много мощности, а её на лёгком носителе мало.
- Гребенчатая помеха — набор узких спектральных линий с заданным шагом, они перекрывают подканалы точечно. Та же задача решается меньшей энергией.
- Подавление на уровне протокола — не глушить, а обмануть. Starlink передаёт данные по стандарту DVB-S2X; комплекс декодирует служебные пакеты физического уровня и в момент межкадровой паузы вставляет поддельную команду на разрыв сессии. Терминал принимает её за настоящую и сам обрывает связь, а на это уходит ничтожная мощность.
Схема формирования аналоговых и цифровых помех
Вычислительное ядро строится на связке FPGA и цифрового сигнального процессора, то есть программируемой логики, которая на лету синтезирует нужную форму помехи. Такая архитектура позволяет держать гребёнку с контролируемым шагом и динамически перекрывать параллельные подканалы Starlink, подстраиваясь под сигнал.
Частотное столкновение импульсной псевдослучайной помехи в полосе пропускания
Синтезатор многочастотной гребенчатой помехи на базе FPGA и ЦАП
Сравнение трёх видов помех: заградительной, гребенчатой и ЛЧМ
Весь тракт разработчики укладывают в носитель массой до 10 кг. Это уже не станция РЭБ на грузовике, а модуль, который поднимает в воздух обычный носимый коптер. Для обороняющегося это меняет всё: подавитель Starlink становится массовым и приходит с той же стороны, что и разведдроны. Метод, требовавший громоздкой аппаратуры, ужимается до бортового модуля БПЛА. Заявленные натурные испытания это иллюстрируют: на стенде фиксируют устойчивый канал через приложение Starlink, включают передатчик дрона, на экране появляется статус «Потеря соединения». Насколько устойчив результат в реальном эфире с помехозащитой самой системы, стендовая проверка не показывает.
Параметры бортового комплекса разведки и подавления
Топология сети при имитационном подавлении и принудительном разрыве сессии
Развёртывание испытаний: подавление наземного терминала воздушным комплексом на БПЛА
Когда глушилку продают со склада
Показательнее самих алгоритмов другое: под эту задачу уже есть серийная элементная база у стороннего производителя. Китайская RF Apex открыто предлагает готовые СВЧ-модули. Это усилитель мощности на 7–13 ГГц с выходной мощностью около 100 Вт в режиме насыщения (этот диапазон целиком накрывает абонентскую линию Starlink 10,7–12,7 ГГц) и широкополосный модуль 300–3000 МГц под каналы управления FPV-дронов и навигацию GNSS. Оба построены на нитриде галлия (GaN) и рассчитаны на установку именно на дрон.
Ста ватт на 7–13 ГГц вблизи закопанного терминала достаточно, чтобы «перекричать» слабый сигнал спутника. Цифру производитель, понятно, приводит в рекламных целях, как максимум в идеальных условиях. Но важен сам факт наличия таких изделий в каталоге. Он означает, что подавление Starlink вышло из лабораторной стадии: физику разобрали и алгоритмы обкатали ещё раньше, а теперь под них подтянулась и серийная компонентная база. Собрать комплекс РЭБ под спутниковую связь теперь можно из готовых модулей, проектировать с нуля уже не надо.
Мобильные воздушные и наземные системы радиоэлектронного противодействия
Здесь же слабое место российской стороны, и оно не в понимании физики, с этим порядок. Проблема в серийной СВЧ-базе. Мощные модули на нитриде галлия, стабильные в широкой полосе и пригодные для массовой установки на носители, у нас производятся ограниченно, и значительная часть элементной базы идёт извне. Разобрать структуру сигнала и написать алгоритм помехи — половина дела. Вторая половина упирается в оконечный усилитель: его нужно выпускать сотнями, а с этим пока хуже.
Физическая структура фазированной антенной решётки спутника Starlink
Систему, которую подавали как неуязвимую, выводит из строя коптер за пару килограммов веса, и всё за счёт того самого закопанного в грунт терминала. Орбитальную группировку не достать, да это и не нужно. Всё решается на последнем метре — в терминале и в структуре кадра downlink, которую противник уже разобрал по косточкам. Серийные СВЧ-модули под эту задачу означают, что перед нами уже не отдельная находка, а типовое средство, собираемое из складских компонентов.
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