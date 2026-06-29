Враг атакует регионы РФ: десять дронов ВСУ перехвачены над Калужской областью
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Десять дронов ВСУ перехвачены российскими военными в течение минувшей ночи над Калужской областью. Расчеты ПВО сбивали беспилотники противника над восемью районами, а также над окраинами Калуги и Обнинска.
Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.
В его посте говорится следующее:
Ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Кировского, Мещовского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.
Он сообщил, что на места падения аппаратов и их фрагментов прибыли опергруппы. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений тоже нет.
Местным гражданам рекомендовали не беспокоиться и не приближаться к упавшим обломкам.
Враг атакует и другие регионы нашей страны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.
Ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении беспилотных атак противника в Каменск-Шахтинском, Зерноградском и Тарасовском районах. Предварительно последствий для людей и объектов удалось избежать.
Про информации губернатора Севастополя сегодня большую работу пришлось проделать расчетам ПВО и мобильным огневым группам. В районе Северной стороны были сбиты два вражеских БПЛА.
Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, значительное количество летательных аппаратов самолетного типа противника – 209 единиц – сбили наши военные в ночное время над 12 регионами РФ и над акваториями Азовского и Черного морей. Это была одна из самых массированных вражеских атак.
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