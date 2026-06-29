Враг атакует регионы РФ: десять дронов ВСУ перехвачены над Калужской областью

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Враг атакует регионы РФ: десять дронов ВСУ перехвачены над Калужской областью


Десять дронов ВСУ перехвачены российскими военными в течение минувшей ночи над Калужской областью. Расчеты ПВО сбивали беспилотники противника над восемью районами, а также над окраинами Калуги и Обнинска.



Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша.

В его посте говорится следующее:

Ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Кировского, Мещовского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

Он сообщил, что на места падения аппаратов и их фрагментов прибыли опергруппы. Согласно предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений тоже нет.

Местным гражданам рекомендовали не беспокоиться и не приближаться к упавшим обломкам.

Враг атакует и другие регионы нашей страны. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. На местах происшествий работают сотрудники экстренных служб.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отражении беспилотных атак противника в Каменск-Шахтинском, Зерноградском и Тарасовском районах. Предварительно последствий для людей и объектов удалось избежать.

Про информации губернатора Севастополя сегодня большую работу пришлось проделать расчетам ПВО и мобильным огневым группам. В районе Северной стороны были сбиты два вражеских БПЛА.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, значительное количество летательных аппаратов самолетного типа противника – 209 единиц – сбили наши военные в ночное время над 12 регионами РФ и над акваториями Азовского и Черного морей. Это была одна из самых массированных вражеских атак.
14 комментариев
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  1. Ирек Звание
    Ирек
    -4
    Сегодня, 09:30
    Кастрюлеголовые думают что мы их после этого , на всех фронтах дрючить прекратим.
    1. Bizart Звание
      Bizart
      +9
      Сегодня, 09:36
      Создаётся впечатление,что вы - тот человек,который доклады Президенту пишет. Здесь лишь обобщённая и вульгарная версия тех докладов
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        +5
        Сегодня, 09:46
        Создаётся впечатление,что вы - тот человек,который доклады Президенту пишет

        Данный персонаж типичный бот, которому по разнарядке поручено отметиться злобными тупыми комментариями в каждой теме
        1. Русич Звание
          Русич
          -5
          Сегодня, 10:14
          Цитата: Ате_ист
          Создаётся впечатление,что вы - тот человек,который доклады Президенту пишет

          Данный персонаж типичный бот, которому по разнарядке поручено отметиться злобными тупыми комментариями в каждой теме

          А чем умным вы отметились? Что умного вы написали в своём комментарии? Вы более похожи на бота, ибо ни умного , ни глупого не написали - типичный бот!
          1. Ате_ист Звание
            Ате_ист
            +4
            Сегодня, 10:34
            Что умного вы написали в своём комментарии?

            В своем конкретном комментарии я дал оценку деятельности на этом сайте конкретного персонажа. Если вы не согласны с моей оценкой, аргументируйте - дайте свою. Можете привести в качестве доказательства хотя бы последние 10 комментариев указанного автора - выложите их и люди сами решат, кто из нас прав
            1. Русич Звание
              Русич
              -2
              Сегодня, 12:19
              Цитата: Ате_ист
              Что умного вы написали в своём комментарии?

              В своем конкретном комментарии я дал оценку деятельности на этом сайте конкретного персонажа. Если вы не согласны с моей оценкой, аргументируйте - дайте свою. Можете привести в качестве доказательства хотя бы последние 10 комментариев указанного автора - выложите их и люди сами решат, кто из нас прав

              Мы не в чате одноклассников и в комментариях обсуждаем статьи. Делимся своими умными мыслями)) А вы как в двором чате обсуждаете
              Данный персонаж

              И опять я задаюсь (риторическим) вопросом
              Что умного вы написали в своём комментарии?
              по поводу статьи? Ни-че-го! Продолжайте обсуждать персонажи, а не статьи. Я не с Вами.
              До свидания!
      2. хрыч Звание
        хрыч
        +5
        Сегодня, 09:59
        Когда рулят барыги, то не строят НПЗ недалеко от скважин и границ, развивая страну и создавая рабочие места, а приближают их, как можно ближе к границам "потребителей", включая курортные зоны, с которыми у нас и так напряг, так как северная страна. Поэтому, нефтеналивные терминалы в Новороссийске и Туапсе с хранилищами, НПЗ и пр., да еще и в населенных агломерациях. А на экологию барыгам плевать, на своих граждан плевать. А нельзя было подумать, что в случае войны произойдет? Умишка не хватило! Стратегические предприятия, а к ним относятся и НПЗ должны бить дальше от границы, должны быть заглублены, как Азовсталь и пр. За последние четверть века прикончили моногорода, народ согнали в крупные города, как специально готовят на заклание. Нужно людей и предприятия наоборот рассредотачивать, нет, все делается наоборот. Идет война, а границы на распашку для среднеазиатов и пр.
  2. vet Звание
    vet
    +5
    Сегодня, 09:43
    Местным гражданам рекомендовали не беспокоиться и не приближаться к упавшим обломкам

    А что делать "местным гражданам", если "обломки" приблизятся к ним? Уже беспокоиться? Или - еще нет?
  3. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +3
    Сегодня, 09:51
    Никогда не понимал, зачем боец в помещении напяливает на нос и рот эту балаклаву. Это же рассадник заразы - под этим "покрывалом" куча микробов плодится и легкие толком не проветриваются
    1. andr327 Звание
      andr327
      0
      Сегодня, 10:15
      а еще почему не указаны ФИО, откуда призван, семейное положение, адрес проживания семьи и ближайших родственников. am
      1. Ате_ист Звание
        Ате_ист
        0
        Сегодня, 13:23
        а еще почему не указаны ФИО

        Вы, вероятно, из тех, кто искренне убежден, что отключение интернета сбивает с толку вражеские БПЛА
  4. кукс Звание
    кукс
    -1
    Сегодня, 10:00
    Когда на фотках постов управления и т.п. я вижу за пультами людей в балаклавах, один вопрос. Это для придания мужественности фотографии или просто лицо мерзнет? Блюрить или резать лень, пусть в балаклавах сидят? request
  5. Pohoda Звание
    Pohoda
    0
    Сегодня, 10:40
    « Про информации губернатора Севастополя сегодня большую работу пришлось проделать расчетам ПВО и мобильным огневым группам. В районе Северной стороны были сбиты два вражеских БПЛА. « 
    Здесь следовало бы немного уточнить.
    В Севастополе после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вспыхнул пожар площадью 80 тысяч квадратных метров. О масштабных последствиях налета сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пожар повышенной сложности на площади 8 га, обнаружено 13 очагов», — сообщил он. По словам Развожаева, возгорание тушат 59 человек с использованием 15 единиц техники. Также власти зафиксировали в городе повреждения в нескольких жилых домах — в них повреждены окна, крыши и потолки.
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 13:59
    Наша капиталистическая реальность, боец гордость России сидит в маске, враги среди нас.