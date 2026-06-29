Король Британии отказался от титула «Защитника веры» впервые с XVI века
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Букингемский дворец официально пересмотрел формулировку обязанностей монарха в ежегодном отчёте о финансовых расходах королевского двора. В документе указано, что король, оставаясь верховным главой Церкви Англии, теперь будет защищать пространство для веры в многоконфессиональной нации. Это первый случай за почти 500 лет, когда британский монарх отказывается от традиционного титула «Защитник веры», закреплённого со времён Генриха VIII.
Новая формулировка расширяет миссию короля, делая акцент на объединении различных религиозных общин. Карл III, будучи принцем Уэльским, неоднократно заявлял о желании защищать все религии, а не только англиканство. В отчёте также уточняется, что монарх оказывает пастырскую поддержку вооружённым силам и выступает «катализатором благотворительных действий», способствуя укреплению социальной сплочённости.
Помимо изменения титула, в отчёте впервые в истории обнародованы данные о личных налоговых выплатах короля. За 2024-2025 финансовый год Карл III выплатил 12,9 млн фунтов стерлингов. Общая сумма налогов, перечисленных монархом с момента восшествия на престол в сентябре 2022 года, превысила 30 млн фунтов.
Кроме того, в отчёте подтверждено, что король и королева Камилла не планируют переезжать в Букингемский дворец после завершения его десятилетней реконструкции. Резиденция останется церемониальным центром для проведения официальных приёмов, мероприятий и будет доступна для публичного посещения.
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