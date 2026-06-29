Король Британии отказался от титула «Защитника веры» впервые с XVI века

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Король Британии отказался от титула «Защитника веры» впервые с XVI века


Букингемский дворец официально пересмотрел формулировку обязанностей монарха в ежегодном отчёте о финансовых расходах королевского двора. В документе указано, что король, оставаясь верховным главой Церкви Англии, теперь будет защищать пространство для веры в многоконфессиональной нации. Это первый случай за почти 500 лет, когда британский монарх отказывается от традиционного титула «Защитник веры», закреплённого со времён Генриха VIII.



Новая формулировка расширяет миссию короля, делая акцент на объединении различных религиозных общин. Карл III, будучи принцем Уэльским, неоднократно заявлял о желании защищать все религии, а не только англиканство. В отчёте также уточняется, что монарх оказывает пастырскую поддержку вооружённым силам и выступает «катализатором благотворительных действий», способствуя укреплению социальной сплочённости.

Помимо изменения титула, в отчёте впервые в истории обнародованы данные о личных налоговых выплатах короля. За 2024-2025 финансовый год Карл III выплатил 12,9 млн фунтов стерлингов. Общая сумма налогов, перечисленных монархом с момента восшествия на престол в сентябре 2022 года, превысила 30 млн фунтов.

Кроме того, в отчёте подтверждено, что король и королева Камилла не планируют переезжать в Букингемский дворец после завершения его десятилетней реконструкции. Резиденция останется церемониальным центром для проведения официальных приёмов, мероприятий и будет доступна для публичного посещения.
24 комментария
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  1. ВлР Звание
    ВлР
    +10
    Сегодня, 09:45
    Что защищать, если уже давно нет веры? Впрочем, следующий король вполне уже может объявить себя защитником ислама - верующих в Аллаха на Британских островах уже сейчас побольше, чем тех, кто искренне верит в Христа.
    1. K9_SWAT Звание
      K9_SWAT
      0
      Сегодня, 09:50
      Он защитник иудейской веры. Королевская семья же иудеи.
      1. Appraiser Звание
        Appraiser
        +2
        Сегодня, 10:54
        У правящий элиты во всем мире вера только в золотого тельца
      2. aveclotanvatoutsenva Звание
        aveclotanvatoutsenva
        +1
        Сегодня, 11:18
        Exactement. Et c'est pour ça que comme l'a révélé Pierre Hillard, tous les mâles de la famille royale anglaise sont circoncis.
      3. frruc Звание
        frruc
        0
        Сегодня, 12:20
        теперь будет защищать пространство для веры в многоконфессиональной нации.

        На Британских островах много проживает и индусов, и мусульман. Кого этот тип как бы защищает, меня совсем не интересует, допускаю что своих воров и педерастов.
    2. ShDE Звание
      ShDE
      +2
      Сегодня, 10:06
      Они изобретут новую вервь ислама под свои нужды. И станет Карл верховным англимуфтием.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 10:39
        Теперь акцент смещён на то, что монарх является «верховным правителем Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной нации»
    3. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:17
      Хорошо устроился House of Windsor-считают себя ОДНОВРЕМЕННО-потомками Авраама и Мухаммеда.
      А для прихожан англиканской церкви(после этих слов) настанут непростые времена
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 09:49
    Неужели сторону гомосятины занял?
    1. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +2
      Сегодня, 10:01
      Цитата: Ирек
      Неужели сторону гомосятины занял?

      а они что, с той стороны, когда то переходили?
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 09:52
    Кокой он защитник веры ,с такими родственниками- двое якшались с Эпштейном .Сидят счас по норам и не бедствуют .Одна 2 000 € в день платит в " закрытом " пансионате в Швейцарии.
  4. БойКот Звание
    БойКот
    +1
    Сегодня, 09:54
    Вопрос конечно интересный... Был защитник англиканской веры от всех других вер и безверия. От кого он хочет теперь защищать все веры? Другими словами - кого дискриминируем? И не спросит никто напрямую.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 10:00
    Король Британии отказался от титула «Защитника веры»
    исходя из нравов этой семейки этот титул точно не про них
    шалавы, нарики, насильники, алкаши
  6. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 10:00
    Карл III, будучи принцем Уэльским, неоднократно заявлял о желании защищать все религии, а не только англиканство.

    Конечно. Во-первых, он верховный во многих странах, во-вторых, в эти страны понаехала куча негров и арабов. Какое англиканство. Скоро от него ничего не останется. laughing Ну и да, тот ещё латентный содомит.
  7. bober1982 Звание
    bober1982
    0
    Сегодня, 10:03
    Западным христианам можно только посочувствовать,христианство у них исчезает на наших глазах.
    Простые верующие и непростые в Англии очень возмущены поступками упомянутого короля - слишком много глупостей (или,наоборот очень умно) за последнее время : не выступил в нынешнем году с Пасхальным посланием,хотя мусульман поздравил с их священным праздником Рамадан и другие действия упомянутого короля.
    Злые языки утверждают,что упомянутый король тайно принял ислам.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 10:36
      Или иудаизм. Но всё равно теперь постоянно носит с собой обрез.
    2. Гиперион Звание
      Гиперион
      +1
      Сегодня, 10:44
      Цитата: bober1982
      Западным христианам можно только посочувствовать,христианство у них исчезает на наших глазах.

      А восточным посочувствовать нет желания? Здесь тоже кое-кто целует Коран, строят мечети, вводят исламский банкинг, исламскую медицину и халяльный стандарт на пищевую продукцию. И по улицам ходят в никабах, в то время как в странах Средней Азии такое запрещают.
      1. bober1982 Звание
        bober1982
        0
        Сегодня, 10:53
        Цитата: Гиперион
        А восточным посочувствовать нет желания?

        Это когда с Пасхальным посланием к восточным христианам перестанут обращаться,тогда можно будет насторожиться.
        1. Гиперион Звание
          Гиперион
          0
          Сегодня, 11:04
          Цитата: bober1982
          тогда можно будет насторожиться

          "Штирлиц с женой шел по улице. Вдруг раздался выстрел, и жена Штирлица упала... Штирлиц насторожился."
          Пока гром не грянет, да? А пока можно кресты с изображений церквей убирать и крестные ходы запрещать. Настораживаться нужно заранее, чтобы в будущем потом огромные проблемы не разгребать. На примере мигрантов в Европе видно, что любые уступки приводят только к увеличению ещё больших уступок.
          1. bober1982 Звание
            bober1982
            0
            Сегодня, 11:15
            Цитата: Гиперион
            "Штирлиц с женой шел по улице. Вдруг раздался выстрел, и жена Штирлица упала... Штирлиц насторожился."

            Штирлиц шёл с радисткой Кэт по парку. Раздался выстрел,Кэт упала,истекая кровью. Штирлиц насторожился.
    3. Препона Звание
      Препона
      0
      Сегодня, 10:49
      По такой логике он уже и православный, ибо на Афоне сподобили побывать... (имхо)
  8. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 10:04
    У Карла титулов как у свиньи грязи. Так что одной грязью больше,одной меньше. . request
  9. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:32
    Король Британии отказался от титула «Защитника веры» впервые с XVI века

    А после последних крестовых походов, нагличане где-то "защищали веру"? belay
    Они только свои "интересы" защищали, всем и везде покостя на постоянной основе, особенно России.
    Здесь походу как с ЕБН-ом: я устал, я ухожу. lol
    Видимо надорвались, не по сеньке ноша оказалась. wassat
  10. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 12:18
    "Защитник веры" в англиканстве означает "глава церкви". Короче говоря, Карл объявил себя главой британских христиан, мусульман, буддистов и так далее, вплоть до сатанистов. Не знаю как там у кого, но по-моему у мусульман защитником может быть только мусульманин и к тому же заслуженный в изучении Корана.