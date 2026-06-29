Показано, как реактивный БПЛА «Герань-5» уничтожил склад ВСУ в Харькове

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Показано, как реактивный БПЛА «Герань-5» уничтожил склад ВСУ в Харькове


Вечером 28 июня российские беспилотные средства ВС РФ нанесли удар по объекту военной инфраструктуры противника в Харькове. В 20:40 реактивный БПЛА «Герань-5» поразил складское помещение в Холодногорском районе города. Оно использовалось в интересах украинских вооружённых формирований.



По имеющейся информации, цель была успешно поражена. На территории объекта зафиксировано возгорание. Пожар сопровождался объёмным горением и густыми выбросами чёрного дыма. Кадры объективного контроля, появившиеся сегодня утром, подтверждают результативность удара.

Атака проведена с применением реактивного БПЛА «Герань-5» – одной из модификаций линейки дронов-камикадзе. Такие активно используются для точечного поражения логистической и складской инфраструктуры ВСУ. Холодногорский район – один из промышленных узлов Харькова, где неоднократно фиксировались объекты, задействованные в обеспечении украинской армии.

На этот раз целью стал именно склад – его уничтожение наносит удар по системе снабжения подразделений ВСУ, действующих на этом направлении. Характер пожара и плотный шлейф дыма свидетельствуют о значительном объёме уничтоженного имущества.

24 комментария
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  1. Ильнур Звание
    Ильнур
    -9
    Сегодня, 10:00
    Характер пожара и плотный шлейф дыма свидетельствуют о значительном объёме уничтоженного имущества.

    Если попасть в бочку масла, или в бу покрышки, то он тоже дасть плотный шлейф дыма...
    Опять по гаражам, и так 4 года...
    1. Трус Звание
      Трус
      +1
      Сегодня, 10:04
      Если мы бьём только по гаражам, и так 4 года, то почему лохлы теряют территории?
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        -2
        Сегодня, 12:19
        4 года, то почему лохлы теряют территории?

        И много потеряли за 4 года?
        1. Fitter65 Звание
          Fitter65
          0
          Сегодня, 12:28
          Цитата: Ильнур
          И много потеряли за 4 года?

          Более 20% территории по состоянию на февраль 2022 года. Крым сюда не входит.
        2. Трус Звание
          Трус
          +1
          Сегодня, 13:12
          Я вижу в вашей парадигме мира, лохлы до сих пор стоят на границах 1991 года.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      +6
      Сегодня, 11:28
      Цитата: Ильнур
      Опять по гаражам, и так 4 года...

      Все 1,5 миллиона уничтоженных чубатых воинов в гаражах прятались? А еще в гаражах находились уничтоженная бронетехника, авиация, заводы Азовсталь, Запорожсталь, Завод Маяк, Завод «Антонов», Мотор Сич, Лисичанский и Кременчугский НПЗ, Львовский АРЗ.... Но таким, как ты объяснять это бесполезно вам, троллям, лишь бы навоз на лопасти набрасывать. Шел бы ты на "Репортер", там ваша тролличья братия тусуется.
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        -4
        Сегодня, 12:16
        Но таким, как ты объяснять это бесполезно вам, троллям, лишь бы навоз на лопасти набрасывать

        Но таким, как ты, "всёидётпоплану", объяснять это бесполезно, мы и Херсон сдали по плану, и оккупация Курской области по плану, освобождение 5-й год Донбасса тоже по плану, удар по колледжу в Старобельске тоже наверное по плану и гибель мирных жителей во многих областях России , а удар беспилотниками по всей России, уже за Уралом в ХМАО ракетную опасность объявляют, тоже наверное по плану... Только вот не понятно по какому плану, наверное по хитро у плану Путина, о котором многие пишут.но никто не знает что за план..
        Я не знаю, куда тебя послать, тоже сходи на "Репортер", почитаешь что народ пишет. так об этом и здесь на ВО кто адекватно воспринимает ситуацию, тоже пишут...
        Тебе надо слезть с розовой пони и снять розовые очки, и тогда увидишь действительность во всей красе...
        1. Tagan Звание
          Tagan
          0
          Сегодня, 13:47
          Я не знаю, куда тебя послать, тоже сходи на "Репортер", почитаешь что народ пишет. так об этом и здесь на ВО кто адекватно воспринимает ситуацию, тоже пишут...

          На манеже всё те же. Адекватно - это как вы, надо полагать. Только такой довод не очень убедителен.
      2. Tagan Звание
        Tagan
        0
        Сегодня, 13:42
        Все 1,5 миллиона уничтоженных чубатых воинов в гаражах прятались?

        Уже фигурирует информация 2.4 миллиона. Насколько она точна, судить не берусь. Тем не менее, такая информация появилась несколько дней назад после взлома ресурсов укрорейха.
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      +1
      Сегодня, 12:27
      Цитата: Ильнур
      Если попасть в бочку масла, или в бу покрышки, то он тоже дасть плотный шлейф дыма...

      Бочка масла или бу покрышки не смогут дать плотный шлейф дыма, так как бочку просто разнесёт в ноль, там даже загореться нечему будет, да и покрышки просто раскидает . так что к вашему сожалению, попали туда куда надо .
      Цитата: Ильнур
      Опять по гаражам,

      Ну да где фуры с грузом и бензовозы стояли,и так 4 года...
      1. Ильнур Звание
        Ильнур
        -1
        Сегодня, 12:30
        бензовозы стояли,и так 4 года...

        Ну да, ну да, на 5-й год войны...
        С такими темпами бкдет и 10, и 20, и перемирие, и сдача...
  2. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +3
    Сегодня, 10:03
    Атака проведена с применением реактивного БПЛА «Герань-5» .

    Красиво пошло. Точнее пришло.
    Молодцы дроноводы и разведка!
    1. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:02
      Атака проведена с применением реактивного БПЛА «Герань-5»

      Эволюция БПЛА типа "Герань" налицо. Ждем новинок.
  3. Nexcom Звание
    Nexcom
    +6
    Сегодня, 10:16
    а есть и ещё хорошая новость: ликвидирован командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Кононников, вторгшейся в Курскую область. это во ! good
    1. sasha_cho Звание
      sasha_cho
      +1
      Сегодня, 12:00
      а можно ещё сырского и мадьяра или как там этого таракана зовут убрать?
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        0
        Сегодня, 12:58
        можно. и даже - нужно! (но не я ж этим занимаюсь, увы.... feel )
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      Сегодня, 12:04
      Nexcom
      полковник Кононников, вторгшейся в Курскую область.

      Был полковник, стал покойник. И поделом этой твapи.
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 10:27
    Я думал герани, особенно реактивные, для ударов по большим расстояниям, а по Харькову фабы и торнадо-с долетают
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 10:31
    Цитата: Nexcom
    а есть и ещё хорошая новость: ликвидирован командир 154-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Кононников, вторгшейся в Курскую область. это во ! good

    Дмитрий, утро доброе ! Подробности, 10 выбухов устроили Герани- 5,цели ж/д узел " Холодная гора " и и Харьковскаое высшее танковое училище .Повторная детонации- будут ждать пока не сгорит . laughing
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +2
      Сегодня, 10:36
      Приветствую Андрей. Да это очень хорошо - каждый день бы так! yes
  6. Tagan Звание
    Tagan
    -1
    Сегодня, 11:13
    Цитата: Ильнур

    Если попасть в бочку масла, или в бу покрышки, то он тоже дасть плотный шлейф дыма...
    Опять по гаражам, и так 4 года...

    Ну вот, и антикриз попёр.))
    Пора что-то новенькое придумать, а то складывается впечатление, что вся нынешняя Украина - сплошной сарай(сараи с самолётами, локомотивами, бочками ГСМ и боеприпасов, электроподстанциями). Ну всё в сараи перетащили!
    1. Ильнур Звание
      Ильнур
      -1
      Сегодня, 12:26
      антикриз попёр.))
      Пора что-то новенькое придумать, а то складывается впечатление, что вся нынешняя Украина - сплошной сарай

      Вот и защитник попёр, если не сплошной сарай, то за 4 года как мы их бомбим, то от украины голое поле должно остаться, но нет, заводы ещё есть, БПЛА выпускают, транспорт ходит, снабжение идёт, электричество есть, топливо тоже есть, сдаваться не собираются наоборот...
  7. Панцуй_
    Панцуй_
    0
    Сегодня, 12:53
    Судя по картинке, внешне этот ударный дрон уже ничего общего с "Геранью" не имеет. Можно было и другое название уже придумать ему. Неужели цветы закончились?
  8. Tagan Звание
    Tagan
    0
    Сегодня, 13:03
    Цитата: Ильнур
    Вот и защитник попёр, если не сплошной сарай, то за 4 года как мы их бомбим, то от украины голое поле должно остаться,

    У вас, как минимум, есть возможность наведаться, например, в Мариуполь или любой другой промышленный город, перешедший под наш контроль. Чтобы своими глазами посмотреть на "сараи". Не говоря о массе видосиков, как бомбят "сараи".
    но нет, заводы ещё есть, БПЛА выпускают, транспорт ходит, снабжение идёт, электричество есть, топливо тоже есть, сдаваться не собираются наоборот...

    Видимо xoхлы должны сказать вам спасибо, что у них с ваших слов всё отлично на самом деле.))
    Чего ж они ломанули из Украины так, что численность населения сократилась почти в два раза?
    Чтобы не молоть понапрасну, озаботьтесь осмыслением информации о том, каковы сейчас на Украине объемы промпроизводства и его структуры, добычи, экспорта, грузоперевозок, собственной генерации электроэнергии. Сравните с тем, что было до СВО. БПЛА они выпускают. Ну-ну!)) конструкторы они собирают из готовых узлов. На это серьезных производственных мощностей и энергозатрат не требуется.
    Хотя о чём это я? Ваша ж цель проталкивать фантазии "о противостоянии ВФ РФ с сараем", не так ли?