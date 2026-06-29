Украина и Латвия построят завод по выпуску БПЛА на границе с Россией
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Очередной завод по производству беспилотников для киевского режима появится практически рядом с российской границей. Строить его собрались в Латвии. Об этом заявил латвийский премьер Андрис Кулбергс в интервью местной прессе.
Латвия совместно с Украиной построят предприятие по выпуску беспилотников. Большая часть выпускаемой продукции будет уходить Киеву, но и Рига без дронов не останется. Расположить завод решили недалеко от границ с Россией и Белоруссией. Такой выбор Кулбергс сначала попытался объяснить необходимостью создания новых рабочих мест, но потом признал, что данная площадка будет служить также для размещения дронов. Уж очень удобно атаковать как Россию, так и Белоруссию, ну или перехватывать летящие оттуда БПЛА.
Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе.
Фактически Латвия легализует на своей территории украинские беспилотники, которые смогут свободно использовать воздушное пространство прибалтийского лимитрофа для ударов по России.
Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что киевский режим готовит серию атак с территории прибалтийских лимитрофов. Однако Латвия, Литва и Эстония категорически это отрицают.
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