Украина и Латвия построят завод по выпуску БПЛА на границе с Россией

3 690 53
Украина и Латвия построят завод по выпуску БПЛА на границе с Россией

Очередной завод по производству беспилотников для киевского режима появится практически рядом с российской границей. Строить его собрались в Латвии. Об этом заявил латвийский премьер Андрис Кулбергс в интервью местной прессе.

Латвия совместно с Украиной построят предприятие по выпуску беспилотников. Большая часть выпускаемой продукции будет уходить Киеву, но и Рига без дронов не останется. Расположить завод решили недалеко от границ с Россией и Белоруссией. Такой выбор Кулбергс сначала попытался объяснить необходимостью создания новых рабочих мест, но потом признал, что данная площадка будет служить также для размещения дронов. Уж очень удобно атаковать как Россию, так и Белоруссию, ну или перехватывать летящие оттуда БПЛА.



Планируется развивать сотрудничество между Латвией и Украиной в военной промышленности, включая создание совместного завода по производству беспилотников на латвийской границе.

Фактически Латвия легализует на своей территории украинские беспилотники, которые смогут свободно использовать воздушное пространство прибалтийского лимитрофа для ударов по России.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что киевский режим готовит серию атак с территории прибалтийских лимитрофов. Однако Латвия, Литва и Эстония категорически это отрицают.
53 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Русич Звание
    Русич
    +14
    Сегодня, 10:03
    Откровенная провокация!
    Но нас этим не проймёшь. У нас стальные... нервы. Мы как Хома (Вий) обчертились мелом...красным
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +6
      Сегодня, 10:10
      Самое время подумать заранее о взрывах и диверсиях на этом заводе. recourse Криворукие укропы и тормознутые недобалты обязательно накосячат.
      1. frruc Звание
        frruc
        +4
        Сегодня, 10:18
        Уж очень удобно атаковать как Россию, так и Белоруссию

        Это хорошо, что недалеко от границы. А налеты дронов со стороны Латвии на нашу территорию дадут повод для нанесения ответных ударов по их территории, логистическим центрам и промышленным объектам.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 10:37
          Цитата: frruc
          ...... ...... ответных ударов по их территории, логистическим центрам и промышленным объектам.
          Смутные сомнения ....... неужели будет
          1. frruc Звание
            frruc
            +2
            Сегодня, 11:16
            Reptiloid
            Смутные сомнения ....... неужели будет

            Строительство этого завода возле границы, это специально для наглядности и позлить нашу страну. Но как бы им это не вышло боком. Прошлые налеты из Латвии, это уже повод для нанесения ответных ударов по их портам и заводам, я надеюсь этот момент будет учтен в дальнейших действиях . А для серьезности всей ситуации стоит предупредить население Латвии о ракетном ударе и дать время для эвакуации. А мы посмотрим как они будут действовать.
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 10:24
        Цитата: Reptiloid
        Самое время подумать заранее о взрывах и диверсиях на этом заводе. recourse Криворукие укропы и тормознутые недобалты обязательно накосячат.

        Сразу взорвать. 50 Гераней в рабочее время, и подгоняйте труповозки. good
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +2
          Сегодня, 10:44
          Пора вспомнить о навыках русских дореволюционных террористов , о разведке Коминтерна ......
          Цитата: Бородач
          ...... Сразу взорвать. 50 Гераней в рабочее время, и подгоняйте труповозки. good
      3. seregatara1969 Звание
        seregatara1969
        +2
        Сегодня, 10:27
        Так хочется Латвии повоевать с Россией,в угоду господину,что готовы для приманки завод разместить у себя.
        1. Седов Звание
          Седов
          +5
          Сегодня, 10:43
          Так хочется Латвии повоевать с Россией,в угоду господину,что готовы для приманки завод разместить у себя.
          Они под Москвой завод разместят - Наш до талого их будет осуждениями закидывать..
      4. akropin Звание
        akropin
        +1
        Сегодня, 11:03
        Не надо диверсий. С открытым забралом, как Иран мне больше нравится вариант. Даже не надо гадать против кого полетят эти дроны. Болезнь лучше упреждать.
      5. Torni Звание
        Torni
        -1
        Сегодня, 11:16
        Главное случайно диверсию не устроить и не расстроить партнёров
    2. кукс Звание
      кукс
      +1
      Сегодня, 10:13
      Хотел текст писать. Но у вас лучше получилось! yes
    3. Romario_Argo Звание
      Romario_Argo
      -7
      Сегодня, 10:14
      а нам уже без разницы,
      Верховный разрешил использовать все зенитные комплексы против дронов
      только западные 30 дивизионов С-350 каждый час способны давать в залпе 6800 ракет
      а АСУ выдают в совокупности 7500 каналов целеуказания
      это без учета РЛС самих зенитных дивизионов
      и, это без учета С-400, Фаворитов, Буков, С-300В4 и их прикрытия Торами и Панцирями
      причем производство С-350 вышло на 2 дивизиона в месяц
      1. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +2
        Сегодня, 11:11
        Цитата: Romario_Argo
        производство С-350 вышло на 2 дивизиона в месяц

        По данным открытых источников только к 2027 году планируется поставить на дежурство 12 дивизионов, т.е. с принятия на вооружение в 2020 серийное производство рассчитано на выпуск 2-х дивизиона в год. Пусть это были довоенные планы. Даже с учетом работы в 3 смены сильно мощности заводов не увеличить. В лучшем случае Алмаз-Антей в состоянии выпустит 3-4 дивизиона в год.
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          +2
          Сегодня, 11:14
          видимо вы смотрите не те открытые источники, есть и иные данные
          даже Алиса знает, что на 2024 год в войсках было не менее 16 дивизионов С-350 laughing
          с началом производства с 2020 года т.е. по 4 дивизиона С-350 в год еще при обычном режиме работы предприятий ВПК
          + С-350 выпускается в Питере на Обуховском заводе
      2. akropin Звание
        akropin
        0
        Сегодня, 12:35
        Дивизион без расчета не считается. Подготовить надо. Да и ракеты за одну смену не сделать. Тут не совсем математика очевидная.
        1. Romario_Argo Звание
          Romario_Argo
          0
          Сегодня, 12:45
          МКБ Факел выпускает зенитные ракеты 9М96 уже почти 26 лет
          1. akropin Звание
            akropin
            0
            Сегодня, 13:14
            Это понятно, просто не всегда рационально ежедневно делать полный залп дивизиона по бпла.
    4. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 10:33
      Цитата: Русич
      Мы как Хома (Вий) обчертились мелом...красным

      Вий поднял веки ! И пофиг красные линии ! belay
      1. Русич Звание
        Русич
        0
        Сегодня, 12:04
        Цитата: Uncle Lee
        Цитата: Русич
        Мы как Хома (Вий) обчертились мелом...красным

        Вий поднял веки ! И пофиг красные линии ! belay

        Им и без Вия пофиг
    5. knn54 Звание
      knn54
      +1
      Сегодня, 11:36
      "Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были? · Нет, пока ещё ни одного не было. Будут"...
      Ничего личного-не надо было признавать независимость Косово.
    6. Ivanhoe Звание
      Ivanhoe
      0
      Сегодня, 13:39
      Хома обладал волей, ворой и честью. Он воевал со злом, а не проводил СВО.
  2. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    -1
    Сегодня, 10:04
    Кто будет оплачивать сие действие? Опять попытка развести ЕС на бабки, только вот их у ЕС совсем мало и каждый хочет урвать кусочек сам.
    1. megadeth Звание
      megadeth
      +8
      Сегодня, 10:08
      Всё оплачивается процентами, с замороженных наших, народных активов... имхо
      1. Копчёный Звание
        Копчёный
        +1
        Сегодня, 10:11
        Так и с кредитов для Украины. Но тут что удобно, завод и его продукция будут востребованы по всему миру.
      2. свой1970 Звание
        свой1970
        +1
        Сегодня, 10:27
        Цитата: megadeth
        Всё оплачивается процентами, с замороженных наших, народных активов... имхо

        6 млрд за 3 года набежало - а Зе хочет 64 млрд в год.
        Так что не все, малая доля.
      3. Leontrotsky
        Leontrotsky
        +1
        Сегодня, 11:05
        Так беда в том что и мы заморозили западные инвестиции у себя. И по словам Силуанова т Володина в районе 500 млрд
      4. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        +2
        Сегодня, 11:18
        Цитата: megadeth
        с замороженных наших, народных активов

        По сравнению с поставками в страны НАТО сверхдешевых российских ресурсов замороженные российские активы это мелочь, которые "наши" чиновники в Газпроме и Роснефти перекрыли в десятки раз.
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +2
      Сегодня, 10:16
      На самом деле всё серьёзно. Если в планах ФРГ в проекте размещение своих военных в прибалтийских республиках, против РФ, то завод как раз начало. Конечно, время для антироссийских программ у немцев по плану много, это не завтра. Нельзя недооценивать
      1. Андрей62 Звание
        Андрей62
        0
        Сегодня, 11:06
        На самом деле всё серьёзно.

        Все это как раз не серьезно, про этот завод на границе … Это просто болтовня позлить Россию и россиян, не более. Прибалты это маленькие шавки, которые стараются громко и много лаять в первую очередь, радуя хозяев… Подленькие дела они тоже делают, но это другая тема.
        1. двейра63 Звание
          двейра63
          0
          Сегодня, 12:23
          Андрей, к сожалению, это действительно серьезно! Нельзя игнорировать никакие телодвижения, всегда должна быть настороженность и готовность к действиям. Это просто жизненный опыт.
      2. frruc Звание
        frruc
        +2
        Сегодня, 11:42
        Reptiloid
        Нельзя недооценивать

        Это точно, недооценивать нельзя, стоит быть готовыми к любому раскладу. А в приграничных районах стоит иметь резервистов, готовыми выступить и занять позиции в кротчайшее время.
    3. AleksByk Звание
      AleksByk
      +3
      Сегодня, 10:25
      Поверьте - чтобы нагадить России они деньги найдут. Но с другой стороны - заводик у нас под боком, может там произойти какой нибудь несчастный случай? Вполне может!
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    +2
    Сегодня, 10:07
    Наверное прям с конвейера завода будут бить в глубь и в ширь России. . .и ничего не поделаешь,ага,ага,. .ведь Латвия член НАТО и имеет право на 5 статью организации. . . request
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +1
      Сегодня, 10:13
      ИМХО дойдёт и до этого. Ну когда армии сторон не будут занимать территории и втыкать флаги в столицу поверженного противника, а ракеты дроны будут выносить друг другу экономику ожидая слома настроений общества. Нет слома населения, будут перманентные переговоры с продолжением выноса. Как в Иране же.
    2. frruc Звание
      frruc
      0
      Сегодня, 11:44
      андрей мартов
      с конвейера завода будут бить в глубь и в ширь России. . .и ничего не поделаешь

      Я не согласен. Блок НАТО позиционирует себя как оборонительный альянс. И в случае агрессии с их стороны, 5 ст. НАТО не прокатит.
  4. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 10:10
    Да уж строили бы уже прямо у нас, поближе к целям. И прям оттуда бы и запускали. А что - один хрен им за это как всегда ничего не будет?
  5. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    Сегодня, 10:13
    Вот же цель для уничтожения, близко, понятно, достижимо. Похоже на провокацию конечно, но это ничего не меняет.
  6. кукс Звание
    кукс
    +2
    Сегодня, 10:14
    Цитата: Reptiloid
    Самое время подумать заранее о взрывах и диверсиях на этом заводе

    Да да. Подумать и наконец начертить самую толстую линию!!!
  7. AVP Звание
    AVP
    0
    Сегодня, 10:20
    Если это действительно что-то реальное, а не очередные протоколы о намерениях.
    Если Латвия, живущая исключительно на дотации, найдет где-то денег.
    Если контракт не перекупят дружелюбные соседи по прибалтике.
    Если Латвия найдет где-то грамотных строителей.
    Если Латвия таки достроит(см. Rail Baltika).
    Если Латвия найдет у себя людей для работы.
    А так то языком чесать они горазды, новоиспеченному премьеру надо пастве забить баки, что уж он то начнет поднимать экономику страны.
  8. К-50 Звание
    К-50
    0
    Сегодня, 10:25
    Украина и Латвия построят завод по выпуску БПЛА на границе с Россией

    Это типа приглашение долбануть по нему?
    Латвии своих граждан не жаль? Или жертвы стоят провокации? Сдаётся мне, населению надоест быть жервенными агнецами, "поднимет на штыки" таких политиков. what
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 10:25
    Запускать будут прямо с территории завода видимо, чего возить далеко?
  10. Melior Звание
    Melior
    +1
    Сегодня, 10:25
    Насколько близко? ФАБ-3000 с УМПК с российской территории долетит?
  11. Earl Звание
    Earl
    +1
    Сегодня, 10:27
    - Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
    - Нет, пока ещё ни одного не было…
    - Будут!

    Больше несчастных случаев на латвийской стройке, ярких и громких!
  12. _DD_ Звание
    _DD_
    +1
    Сегодня, 10:47
    Как водится иных забот и проблем у "Балтийских тигров" нет, живут так хорошо, что срочно нужно создать риски и напряженности на ровном месте =/
  13. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    +2
    Сегодня, 10:48
    Украина и Латвия построят завод по выпуску БПЛА на границе с Россией

    Учитывая соплежуйство и рассосальство нашего военно-политического руководства, я не удивлюсь если такой завод появится в пригородах Питера.
  14. aleks.29ru Звание
    aleks.29ru
    +3
    Сегодня, 11:09
    На открытие завода должен прибыть Искандер. Рано или поздно нужно с кого то начинать. Не думаю что из-за одного прилёта начнется ТМВ.
    1. Анатолий Елисеев Звание
      Анатолий Елисеев
      0
      Сегодня, 11:21
      Свадебные генералы только сопли способны жевать!
  15. Анатолий Елисеев Звание
    Анатолий Елисеев
    0
    Сегодня, 11:20
    Ноги вытирают об Россию видя беспомощность генералитета и правительства!
  16. esoterica Звание
    esoterica
    +1
    Сегодня, 11:40
    А чего Россия не хочет устроить свалку уральских радиохимических отходов возле границы Латвии?
  17. born007 Звание
    born007
    +1
    Сегодня, 11:55
    Так и просится "Орлан"
    С далека заснять финал,
    Как реактивная "Герань"
    С латыша взымает дань.
  18. hiller Звание
    hiller
    0
    Сегодня, 12:31
    Любой подобный завод должен быть законной целью. Должен. Назвался груздем - полезай в кузов. Языком не трепать, а действовать. Начинать надо было сразу с подрывом Северных потоков, а не размазывать сопли по поводу западных негодяев.
  19. andranick Звание
    andranick
    +1
    Сегодня, 12:33
    Уважаемая редакция ВО! Пожалуйста, подписывайте сгенерированные с помощью ИИ картинки. Так и пишите - "Изображение сгенерировано нейросетью и носит иллюстративный характер"
  20. Комментарий был удален.