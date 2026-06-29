Пакистан проводит антитеррористическую операцию на границе с Афганистаном

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Пакистан проводит антитеррористическую операцию на границе с Афганистаном


Силы безопасности Пакистана провели масштабную наземную операцию, направленную на ликвидацию боевиков. По информации министра информации и телерадиовещания Пакистана Аттауллы Тарара, в результате операции были уничтожены 29 террористов, что стало ответом на недавние теракты в стране.

Операция была тщательно спланирована и основана на разведывательных данных. В ходе нее были нанесены точечные удары по укрытиям и лагерям боевиков, принадлежащих к группировкам «Джамаат-уль-Ахрар» и «Фитна аль-Хаваридж». Министр отметил, что в результате атак также были уничтожены склады с оружием и боеприпасами, что значительно ослабило террористические группировки в регионе.

По данным межведомственного управления по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана, только за 2025 год было ликвидировано 2 597 боевиков, а количество террористических атак в стране достигло 5 397, унесших жизни более 1 235 человек. Более 70% этих атак произошли в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая имеет протяженную границу с Афганистаном.

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном имеет глубокие корни. На протяжении многих лет обе стороны обвиняли друг друга в поддержке террористических группировок. Важно отметить, что Афганистан не признает линию Дюранда, проведенную британскими колониальными властями в XIX веке, что служит дополнительным источником напряженности.

Ситуация на границе осложняется тем, что в Афганистане находятся лагеря террористов, которые, по мнению пакистанских властей, получают поддержку из-за рубежа. Это создает угрозу для безопасности Пакистана и его граждан.
7 комментариев
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  1. Anarchist Звание
    Anarchist
    +4
    Сегодня, 10:26
    Сами вскармливают, тренируют..., а потом ликвидируют. Тарасы Бульбы, ёпрст lol
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      0
      Сегодня, 10:58
      Угу. Чем породил - тем и убью. И правда поразительно - раз за разом одно и тоже, как будто никто не в курсах что из себя представляет эта публика.. Её контролировать в принципе невозможно. Как сказал кто-то из англичан - араба невозможно купить, его можно только арендовать на время..
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        -2
        Сегодня, 11:03
        Правда в той стороне именно арабов как-то не густо от слова совсем.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 11:48
      Обе "конторы" порвали с Талибаном и поддерживают ИГ и Аль Каиду. Причем там царят и антишиитские настроения.
  2. Розмари Звание
    Розмари
    +3
    Сегодня, 10:31
    27 мая 2026 года Россия и правящее в Афганистане исламское движение "Талибан" подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В 2024 году Путин назвал талибов "союзниками", а в 2025 году Кремль исключил "Талибан" из списка террористических организаций.
    Ну что, мы вступимся за наших союзников?
    1. Никита Че Звание
      Никита Че
      +3
      Сегодня, 10:35
      Там Китай подзатыльника быстро даст.У него такой же договор,но только с Пакистаном))
    2. Aken Звание
      Aken
      +4
      Сегодня, 10:39
      Ну что, мы вступимся за наших союзников?

      Поговаривают, их в Россию перевозить будут. Ядерную физику продвигать.