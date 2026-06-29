Пакистан проводит антитеррористическую операцию на границе с Афганистаном
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Силы безопасности Пакистана провели масштабную наземную операцию, направленную на ликвидацию боевиков. По информации министра информации и телерадиовещания Пакистана Аттауллы Тарара, в результате операции были уничтожены 29 террористов, что стало ответом на недавние теракты в стране.
Операция была тщательно спланирована и основана на разведывательных данных. В ходе нее были нанесены точечные удары по укрытиям и лагерям боевиков, принадлежащих к группировкам «Джамаат-уль-Ахрар» и «Фитна аль-Хаваридж». Министр отметил, что в результате атак также были уничтожены склады с оружием и боеприпасами, что значительно ослабило террористические группировки в регионе.
По данным межведомственного управления по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана, только за 2025 год было ликвидировано 2 597 боевиков, а количество террористических атак в стране достигло 5 397, унесших жизни более 1 235 человек. Более 70% этих атак произошли в провинции Хайбер-Пахтунхва, которая имеет протяженную границу с Афганистаном.
Конфликт между Пакистаном и Афганистаном имеет глубокие корни. На протяжении многих лет обе стороны обвиняли друг друга в поддержке террористических группировок. Важно отметить, что Афганистан не признает линию Дюранда, проведенную британскими колониальными властями в XIX веке, что служит дополнительным источником напряженности.
Ситуация на границе осложняется тем, что в Афганистане находятся лагеря террористов, которые, по мнению пакистанских властей, получают поддержку из-за рубежа. Это создает угрозу для безопасности Пакистана и его граждан.
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