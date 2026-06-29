ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле

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ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле


Сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся поджог синагоги в Ярославле. Задержан россиянин, придерживающийся радикальных взглядов и поддерживающий связи с запрещенной в РФ террористической группировкой. Действовал он по инструкциям куратора, находившегося в Сирии.



Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, фигурант успел закупить компоненты для создания коктейлей Молотова и провести разведку на месте. Осмотрел здание и сделал детальные снимки для последующего доклада координатору. Сразу после совершения преступления он намеревался отправиться в Сирию, чтобы войти в состав боевого крыла одной из международных экстремистских организаций.

В ходе обыска в жилище задержанного силовики обнаружили и изъяли уже собранные бутылки с зажигательной смесью, полностью готовые к использованию. Также были конфискованы телефоны и другая техника. В них содержались подробные указания от наставника.

Выяснилось, что подготовка к нападению проходила в глубокой тайне. Фигурант соблюдал жесткие меры маскировки, чтобы остаться незамеченным. Однако это ему не помогло.

Следственным отделом УФСБ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и участии в деятельности организации, признанной террористической на территории РФ (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
33 комментария
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  1. Melior Звание
    Melior
    +9
    Сегодня, 10:39
    Национальность россиянина удалось установить?
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -9
      Сегодня, 10:42
      Задержан россиянин, придерживающийся радикальных взглядов
      Тут уже национальность роли не играет...
    2. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +5
      Сегодня, 10:43
      Национальность россиянина удалось установить?
      Национальность россиянина не сообщается. Зато хорошо известна национальность посетителей синагоги против которой велась подготовка теракта.
      1. AdAstra Звание
        AdAstra
        -9
        Сегодня, 11:01
        И что? Вы юдофоб?""""
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:47
        Цитата: Eugen 62
        Зато хорошо известна национальность посетителей синагоги против которой велась подготовка теракта.

        И что дальше? Всех к стенке по нацпризнаку или принудительная высылка? Ни разу не юдофил, политику Израиля считаю отвратительно бесчеловечной, но обратите внимание на примечательный факт - в воюющем Иране (!) евреев не трогают, а по синагоге в Тегеране прилетело от Израиля.
        МОСКВА, 8 апр. 2026 года - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) признала, что в результате ее удара была повреждена синагога в Тегеране, утверждая, что целью атаки был иранский военачальник.
        Во вторник иранский телеканал Press TV сообщил, что в ходе ударов США и Израиля была разрушена синагога в центре Тегерана.
    3. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 10:44
      Цитата: Melior
      Национальность россиянина удалось установить?

      Маловероятно, что мордвин или с Рязани winked
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        -2
        Сегодня, 11:18
        Цитата: Теренин
        Цитата: Melior
        Национальность россиянина удалось установить?

        Маловероятно, что мордвин или с Рязани winked

        Хм, пример Карауловой или украинцев воевавших за Ичкерию - тоже маловероятен?
        1. Теренин Звание
          Теренин
          0
          Сегодня, 14:00
          Цитата: свой1970
          Хм, пример Карауловой

          Хм, эта которая вышла замуж за иудея!? winked
    4. pyagomail.ru Звание
      pyagomail.ru
      +6
      Сегодня, 10:45
      Цитата: Melior
      Национальность россиянина удалось установить?

      Аполитично рассуждаете. Но, думаю, либо получивший гражданство среднеазиат, либо горец.
      1. Melior Звание
        Melior
        +5
        Сегодня, 10:48
        Ну тогда в новости надо было писать, что не синагогу, а "объект религиозного культа"! laughing
    5. knn54 Звание
      knn54
      +7
      Сегодня, 11:25
      "Идет Рабинович по лесу и видит: стоит НЛО, а рядом маленький зеленый инопланетянин.
      Рабинович (с характерным акцентом):
      — Зд"гавствуйте, до"гогой п"гедставитель внеземной цивилизации!
      Инопланетянин (про себя, с досадой):
      "Ну вот, и сюда они добрались!"
    6. Гардамир Звание
      Гардамир
      +1
      Сегодня, 11:46
      Связь с террористами: Задержанный являлся сторонником запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО). Инструкции он получал от куратора, находящегося в Сирии.Мотив: По словам мужчины, мотивом для нападения стал текущий конфликт между Палестиной и Израилем.Подготовка: Злоумышленник провел разведку и фотосъемку еврейского культового учреждения. По указанию куратора он приобрел компоненты для изготовления зажигательной смеси.Планы: После поджога фигурант собирался выехать в Сирию и вступить в ряды МТО.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:39
    Смартфон иногда чудеса творит . laughing
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 10:48
      Цитата: tralflot1832
      Смартфон иногда чудеса творит . laughing

      Интересно про "Коктейль Молотова".
      Первоначальное его название "Коктейль для Молотова“ в ответ финнов на его "Хлебные корзины" 1939–1940 годов (Зимняя война).
      1. Mazunga Звание
        Mazunga
        +1
        Сегодня, 12:56
        тоже про корзины с хлебом для жителей финки в курсе)) там и песенка хорошая сложена ниет молотофф laughing
    2. Тот же ЛЕХА Звание
      Тот же ЛЕХА
      +2
      Сегодня, 11:34
      Цитата: tralflot1832
      фигурант успел закупить компоненты для создания коктейлей Молотова и провести разведку на месте. Осмотрел здание и сделал детальные снимки для последующего доклада координатору.

      Система видеонаблюдения в моем городе за год около двух тысяч правонарушителей идентифицировала. what
      Вкупе с ИИ уйти от слежки от этой системы очень тяжело.
      Если рожа террориста попала в базу данных людей в черном считай под колпаком всю жизнь будет.
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 10:40
    Смартфон иногда чудеса творит . laughing
  4. Теренин Звание
    Теренин
    +6
    Сегодня, 10:42
    В синагоге идут выборы раввина. Все предлагают Рабиновича. Встает Хаим:
    — Я против Рабиновича, потому что у него дочь — проститутка.
    — Хаим, что вы говорите! У Рабиновича вообще нет дочери. У него четыре сына — и всё!
    — Ну, я сказал своё мнение, а вы решайте.
  5. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 10:48
    Сейчас или лет 25 или пожизненное схлопочет. Олень.
    И да когда всю эту плесень погоняи уже на Сахалин туннель копать? am
    1. olhon Звание
      olhon
      +2
      Сегодня, 10:58
      На Сахалине мост воздвижен будет. Копать это с Дмитриевым на Чукотку.
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      Сегодня, 12:43
      Цитата: alexputnik17
      Сейчас или лет 25 или пожизненное схлопочет. Олень.
      И да когда всю эту плесень погоняи уже на Сахалин туннель копать? am

      Меньше, гораздо меньше. Увы.
      Умысел до конца не доведён, пострадавших нет. Есть только подготовка к совершению преступления. Если адвокаты расстараются и переквалифицируют мотив в "личную неприязнь на религиозной почве", то может быть десятку отмеряют.
  6. AdAstra Звание
    AdAstra
    -3
    Сегодня, 11:00
    Вот же ж сволочи! Синагога им чем помешала то?! Небось опять представители "самой мирной" религии?
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +7
    Сегодня, 11:00
    Я от Синагоги. - А, вы от еврейской общины? - Слющай, эачем еврейской, зачем общины, ти Гоги знаещь? Так я от сина Гоги!
  8. likana Звание
    likana
    +5
    Сегодня, 11:01
    Синагога это вам не церковь, получит по максимуму... Конечно, если только его диспора с кагалом не договорится
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:20
      Цитата: likana
      Синагога это вам не церковь, получит по максимуму..

      Ммм, "Пусси Райат" мало получили?
      1. likana Звание
        likana
        0
        Сегодня, 13:56
        Вы еще помните таких?🤔 А вы подобное в синагоге сделайте или в мечете и тогда поймёте, много это или мало
  9. APASUS Звание
    APASUS
    +7
    Сегодня, 11:08
    Россиянин ,придерживающийся радикальных взглядов ,вплоть до того что бы отправиться в Сирию. А он точно россиянин ,а не кто приехал поднимать экономику
    1. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:23
      Цитата: APASUS
      Россиянин ,придерживающийся радикальных взглядов ,вплоть до того что бы отправиться в Сирию. А он точно россиянин ,а не кто приехал поднимать экономику

      А Варвара Караулова кто по национальности? А украинцы воевавшие за Ичкерию- кто по национальности были?
      1. APASUS Звание
        APASUS
        0
        Сегодня, 13:39
        Цитата: свой1970
        А Варвара Караулова кто по национальности? А украинцы воевавшие за Ичкерию- кто по национальности были?

        Караулова была русская ,а украинцы так и остались украинцами. А разница между мигрантами ,получившими гражданство и теми кто из местных имеет радикальные взгляды ,все же есть. Считаю что гражданство России надо заработать ратным трудом или подвигом ,а не раздавать его .
        Вот Абдула ,заработал гражданство России смело и лишился ног в ДНР. Но вы прочтите его воспоминания ,что ему говорят наши чиновники .А какой ни будь Махмуд, имея 2 жен и десяток детей не утруждает себя такими тонкостями.
        Есть разница ?
  10. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +1
    Сегодня, 11:18
    Цитата: olhon
    На Сахалине мост воздвижен будет. Копать это с Дмитриевым на Чукотку

    Аляску.... Не надо нам Аляскинских мостов дружбы.
  11. Карельский Звание
    Карельский
    +4
    Сегодня, 11:28
    При таком количестве россиян,приехавших поднимать экономику,мечетям опасность не угрожает
  12. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 11:36
    Не оправдываю, улица Маяковского и вдруг нечистотная миква, немножко странно, прежние руководители сделали из этого места клуб для народа и на него никто не покушался.
  13. Eugene Zaboy Звание
    Eugene Zaboy
    +2
    Сегодня, 11:45
    Сотрудники ФСБ предотвратили готовящийся поджог синагоги в Ярославле. Задержан россиянин, придерживающийся радикальных взглядов и поддерживающий связи с запрещенной в РФ террористической группировкой. Действовал он по инструкциям куратора, находившегося в Сирии.


    Кому синагога помешала и чем непонятно. А поговорить разве недостаточно. Как после такого можно нормально воспринимать религиозных эктремистов. Уехал бы сразу в Сирию, вместо того чтобы по Волгограду бегать. Логика простая: если тебе не нравятся местные традиции, езжай туда, где имеются подходящие для тебя традиции. И овцы целы, и волки сыты.