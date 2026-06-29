Операторы связи попросили Роспотребнадзор разрешить установку БС в вузах

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Операторы связи попросили Роспотребнадзор разрешить установку БС в вузах


Крупнейшие российские сотовые операторы – МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Т2 – направили коллективное письмо в Роспотребнадзор с просьбой смягчить действующие санитарные правила. Те, что полностью запрещают установку телекоммуникационного оборудования на территориях вузов.



В обращении компании подчеркнули, что ещё в прошлом году с регуляторами были достигнуты предварительные договорённости по данному вопросу. Однако финальная версия СанПиН оказалась куда более жёсткой. В итоге под полный запрет попали все без исключения учебные заведения.

В Минцифры инициативу операторов уже одобрили, указав на то, что отечественные нормы излучения и без того считаются одними из самых строгих в мире. В ведомстве добавили, что текущие ограничения серьёзно тормозят развитие сетевой инфраструктуры и заставляют операторов демонтировать уже работающие базовые станции.

По оценке рыночных экспертов, новые правила затронули более 200 вузов из примерно тысячи действующих по стране. Отсутствие станций в густонаселённых студенческих кампусах и учебных корпусах неизбежно приведёт к падению качества голосовой связи и снижению скорости мобильного интернета. Это, в свою очередь, негативно скажется на проведении научных исследований и повседневной образовательной работе.
26 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. solar Звание
    solar
    +10
    Сегодня, 11:12
    Отсутствие станций в густонаселённых студенческих кампусах и учебных корпусах неизбежно приведёт к падению качества голосовой связи и снижению скорости мобильного интернета. Это, в свою очередь, негативно скажется на проведении научных исследований и повседневной образовательной работе.

    А их присутствие- к облучению студентов. Но в мире капитализма капиталистов это не очень волнует...
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 11:18
      Цитата: solar
      Отсутствие станций в густонаселённых студенческих кампусах и учебных корпусах неизбежно приведёт к падению качества голосовой связи и снижению скорости мобильного интернета. Это, в свою очередь, негативно скажется на проведении научных исследований и повседневной образовательной работе.

      А их присутствие- к облучению студентов. Но в мире капитализма капиталистов это не очень волнует...

      Выход есть. Нужно попадающим под
      отечественные нормы излучения
      ежемесячно выдавать молоко и деньжат на коньяк.
      У операторов связи - денег куры не клюют.
      1. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 11:58
        В итоге под полный запрет попали все без исключения учебные заведения.

        А жилые микрорайоны не попали. У нас рядом стоит вышка, снизу какие-то контейнеры и шумит вентиляция.
        1. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +2
          Сегодня, 12:20
          Цитата: frruc
          В итоге под полный запрет попали все без исключения учебные заведения.

          А жилые микрорайоны не попали. У нас рядом стоит вышка, снизу какие-то контейнеры и шумит вентиляция.

          У нас вышка мегафона стоит метров 200 от детсадика, и метров 400 от школы!
          Вышка мтс от садика метров 400, от школы метров 200!
          Вот так они *поделили* территорию! laughing
    2. кредо Звание
      кредо
      +7
      Сегодня, 11:34
      Чтобы операторов связи так беспокоила успеваемость студентов и успешное проведение научных исследований в ВУЗах слышу впервые.
      Может их "забота" о студентах и исследованиях в ВУЗах заключается в другом?
      На благотворителей они точно не тянут, особенно когда, например, Мегафон автоматом повышает абонентскую плату за связь в два раза. stop
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      0
      Сегодня, 11:44
      Цитата: solar
      Отсутствие станций в густонаселённых студенческих кампусах и учебных корпусах неизбежно приведёт к падению качества голосовой связи и снижению скорости мобильного интернета. Это, в свою очередь, негативно скажется на проведении научных исследований и повседневной образовательной работе.

      А их присутствие- к облучению студентов. Но в мире капитализма капиталистов это не очень волнует...

      Предлагаете отрезать сотовую связь студентам вообще? А то каждый носит с собой базовую станцию круглосуточно в кармане, а то и 2
      1. solar Звание
        solar
        -1
        Сегодня, 12:06
        А то каждый носит с собой базовую станцию круглосуточно

        Боюсь, вы не очень понимаете, что такое базовая станция.
        1. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 13:27
          Цитата: solar
          А то каждый носит с собой базовую станцию круглосуточно

          Боюсь, вы не очень понимаете, что такое базовая станция.

          Телефон лежит в 20 см от вашей головы всю ночь и весь день в кармане. Он конечно по мощности не сота, но воздействует 24/7
  2. свой1970 Звание
    свой1970
    +6
    Сегодня, 11:14
    Хорошо это или плохо - не знаю.
    Реальные результаты воздействия хотя бы за 100 лет - отсутствуют.
    Поэтому спортлото и женская логика - " Или будет плохо или нет".....
    1. домохозяйка Звание
      домохозяйка
      0
      Сегодня, 12:15
      в женской логике есть логика.
    2. stelltok Звание
      stelltok
      0
      Сегодня, 12:25
      Про воздействие ЭМИ (электро магнитного излучения) можно коротко почитать вот тут.
      https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniya-vliyaniya-elektromagnitnyh-poley-i-elektromagnitnyh-izlucheniy-na-bioobekty/viewer
  3. ДАА УЖ Звание
    ДАА УЖ
    +4
    Сегодня, 11:17
    Удобнее всего в администрациях районный,областных,региональных и в Думе,меньше затрат на содержание этих органов власти
  4. Tagan Звание
    Tagan
    +2
    Сегодня, 11:24
    Цитата: solar
    А их присутствие- к облучению студентов. Но в мире капитализма капиталистов это не очень волнует...

    Ваши бы опасения да китайцам в уши. Вот и вскрылось их нутро.
  5. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +2
    Сегодня, 11:25
    Детям своим пусть в спальне поставят! Очень быстро увидим результат.
  6. Грац Звание
    Грац
    +4
    Сегодня, 11:26
    а что прям обязательно ставить в студ городках и зданиях университетов, больше никак, что за чушь,поставьте метрах 300-400х
  7. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    +3
    Сегодня, 11:33
    Неужели так трудно провести нормальный санитарный анализ допустимых норм СВЧ! am Вот поставили у нас базовую станцию на магазин. Он двухэтажный, а рядом стоят высотки. Люди излучение получают по полной. Потом вышли на улицы написали кучу заявлений, перенесли БС чуть подальше на такую же двухэтажку местного ВУЗа. Но ни кто даже не подумал, что можно заставить тоже оператора связи покрыть металлической сеткой крышу учебного заведения и окна. Я уже не говорю, что бы у санитарных служб города должным быть элементарные приборы измеряющие плотность мощности излучения не только СВЧ, но радиации, других загрязнений атмосферы и какой то регламент по периодическому контролю с публикациями отчетов в СМИ.
    1. Tagan Звание
      Tagan
      0
      Сегодня, 11:54
      Но ни кто даже не подумал, что можно заставить тоже оператора связи покрыть металлической сеткой крышу учебного заведения и окна.

      Мера может быть и действенная, но выглядит фантастически. Железобетонные конструкции, например, сами по себе представляют экран. Ну а целые корпуса или жилая застройка, обличенные в металлическую сетку - это нонсенс, по-моему. И потом, если вы всё экранируете, отпадёт смысл существования базовых станций.
  8. Такеши Китано Звание
    Такеши Китано
    -3
    Сегодня, 11:41
    Кроме запретов в России кто нибудь работает на благу народа? Отличие от нынешних временах кажется настоящее демократия была в 90-е годы. Нынешняя власть со своими запретами конкретно достало российский народ.
  9. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +3
    Сегодня, 11:43
    Это, в свою очередь, негативно скажется на проведении научных исследований и повседневной образовательной работе.


    Для этого достаточно и вайфая. Вполне хватит и удаленку организовать, и к библиотекам ВУЗа подключиться. Пишут, что до 1000Мбит/сек уже скорость передачи.
    1. JcVai Звание
      JcVai
      +3
      Сегодня, 11:57
      Поддерживаю:
      1. Студенческим учебным и жилым помещениям достаточно Wi-Fi покрытия
      2. Имеющейся дальности в 200-300 метров у обычных внешних Wi-Fi точек вполне хватит для близлежащей территории
      3. У все нормальных операторов уже давно применяется VoWiFi
  10. born007 Звание
    born007
    +3
    Сегодня, 11:46
    Попросили они fool
    Конечно, плевать они хотели на облучение студентов, лишь бы бабло рубить.
    Санпин для них уже не помеха. Сплошное позвоночное право, а не закон и порядок. angry
  11. Bookeer Звание
    Bookeer
    0
    Сегодня, 11:50
    Цитата: Vitaly_pvo
    Неужели так трудно провести нормальный санитарный анализ допустимых норм СВЧ! am Вот поставили у нас базовую станцию на магазин. Он двухэтажный, а рядом стоят высотки. Люди излучение получают по полной. Потом вышли на улицы написали кучу заявлений, перенесли БС чуть подальше на такую же двухэтажку местного ВУЗа. Но ни кто даже не подумал, что можно заставить тоже оператора связи покрыть металлической сеткой крышу учебного заведения и окна. Я уже не говорю, что бы у санитарных служб города должным быть элементарные приборы измеряющие плотность мощности излучения не только СВЧ, но радиации, других загрязнений атмосферы и какой то регламент по периодическому контролю с публикациями отчетов в СМИ.

    Серьёзно? Жильцы этих домов, судя по всему, не пользуются мобильниками. Потому что опасность от телефона, который прижимается к уху, выше, чем от вышки БС.
  12. Комментарий был удален.
  13. Svarog5570 Звание
    Svarog5570
    0
    Сегодня, 11:57
    Ну так пускай размещают БС на зданиях администрации и думы для улучшения думающего процесса.
  14. Shumi2010 Звание
    Shumi2010
    0
    Сегодня, 12:17
    у нас в Апшеронске между садиком и школой вышка (50 метров туда 50 сюда) стоит и ниче никого не колышет
  15. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    -2
    Сегодня, 12:31
    В деревне установили вышку сотовой связи. Через месяц население подало в администрацию жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница. Вызвали представителя оператора сети, который отвечал за данную вышку. Тот почитал жалобы и ответил:
    - Н да… Представляю, что начнётся, когда мы её ещё и включим…
  16. Valery3591 Звание
    Valery3591
    0
    Сегодня, 13:03
    ЕГЭ + ВЧ излучение значительно повысят IQ студентов ;)