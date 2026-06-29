Соцсети: США используют трагедию в Венесуэле как инструмент давления на Каракас

1 206 9
Соцсети: США используют трагедию в Венесуэле как инструмент давления на Каракас


Вашингтон выделяет 150 миллионов долларов на ликвидацию последствий венесуэльских землетрясений. В то же время общий ущерб стране из-за природного бедствия составил, согласно оценкам ООН, 6,7 миллиарда.

На это указывает один из комментаторов в соцсети в ходе обсуждения предоставленной Соединенными Штатами помощи.

Он охарактеризовал действия Вашингтона следующим образом:

Это не помощь, это вымогательство.

По мнению автора комментария, США используют трагедию в Венесуэле как инструмент давления на Каракас.

Комментатор обратил внимание, что пока люди после землетрясения все еще находятся под завалами, Вашингтон оставляет заблокированными венесуэльские активы на сумму 30 миллиардов долларов. А сумма присвоенных им в этом году нефтяных доходов латиноамериканского государства – 5,5 млрд.

Таким образом, американцы, фактически украв колоссальные средства, принадлежащие Венесуэле, оказывают ей более чем скромную гуманитарную помощь, сильно напоминающую подачку. Ведь разница между размерами предоставленных США средств и суммой конфискованных ими активов слишком велика.

И если бы Каракас мог самостоятельно распоряжаться украденными Соединенными Штатами деньгами, он, вероятно, сам справился бы с ликвидацией последствий, не нуждаясь в иностранной поддержке.

Венесуэла находилась под американскими санкциями с 2019 года. Их ввели сразу же, как только граждане страны переизбрали на должность президента Николаса Мадуро. В январе в ходе военной операции спецназ США похитил его и вывез из Венесуэлы.
9 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. свой1970 Звание
    свой1970
    +3
    Сегодня, 11:49
    Про Мадуро тишина - полная.Они судить его типа собирались...
  2. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +4
    Сегодня, 12:04
    Рассчитывать, что американцы вернут Венесуэле деньги из гуманитарных соображений несколько наивно. Они теперь по факту колония США, богатство присваивается метрополией. Независимость отстаивать не захотели - получите результат. Наука другим желающим лечь под Штаты чтобы "зажить по-американски".
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      +1
      Сегодня, 13:13
      Цитата: Pharmacist
      Наука другим желающим лечь под Штаты чтобы "зажить по-американски".

      так совсем рядом есть уже пример "сотрудничества" со штатами - Гаити
      "Мы знаем, как сильно вы пострадали", - сказал генсек ООН, попросив прощения у близких погибших от рук преступных банд в Гаити. Он отметил с сожалением, что план ООН по оказанию гуманитарной помощи карибской республике на 2026 год, оцениваемый в $880 млн, получил менее четверти необходимого финансирования. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/27793673
  3. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +4
    Сегодня, 12:07
    Данная ситуация это ровно то что необходимо знать и понимать про сущность капитализма … деньги и снова деньги … людей и их трагедии просто нет …
    Так живёт матрасное государство … так воспитывают его граждан и всех кто там хочет приобщиться к амеровской мечте … когда они уже нажруться
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Сегодня, 13:14
      ...и в Росии КАПИТАЛИЗМ, поэтому олигархи диктуют политику и как вести сво!!! am
  4. alexoff Звание
    alexoff
    0
    Сегодня, 12:07
    Обзор одного комментария где-то в интернете request
  5. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +4
    Сегодня, 12:08
    Когда уже весь мир признает США террористическим государством? Давно пора этот вопрос поднять в ООН!
  6. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +1
    Сегодня, 12:47
    США используют трагедию в Венесуэле как инструмент давления на Каракас

    Мародёры, что там говорить...
  7. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:12
    А кто нибудь что нибудь иное ожидал от Фашингтона????????????????