Цахкна назвал цену, которую готова платить Эстония ради ударов по России

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Цахкна назвал цену, которую готова платить Эстония ради ударов по России

Эстония готова терпеть падения украинских дронов на своей территории ради ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

В интервью британской Financial Times Цахкна признал, что украинские беспилотники падают не только на территории Эстонии, но и других стран Прибалтики, причем довольно часто. При этом Таллин не требует от Киева прекратить полеты своих дронов в воздушном пространстве республики, так как это необходимо для ударов по российскому топливно-энергетическому сектору. Эстонский министр призывает и другие страны НАТО не жаловаться на падающие украинские дроны, так как это «цена, которую необходимо заплатить» за уничтожение российских НПЗ и военных баз.



Конечно, мы не рады. Но мы не говорим Украине, чтобы она прекратила это. Это наносит удар по жизненно важной артерии Путина.

Ранее появилась информация, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для ударов по северо-западу России, с чем и связано большое количество падений украинских беспилотников в Латвии, Литве и Эстонии. Однако прибалтийские лимитрофы в один голос заявили, что такого и быть не может и вообще они никому ничего и не разрешали. Сейчас Цахкна фактически признал, что беспилотники Украины летают через Прибалтику, причем с явного разрешения властей.
16 комментариев
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  1. SAG Звание
    SAG
    0
    Сегодня, 12:05
    Цахкна назвал цену, которую готова платить Эстония ради ударов по России

    Что-то МИД Эстонии не понимает, что цену не они будут устанавливать...
    Лучше б молчал чухонец!
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +7
      Сегодня, 12:18
      Цитата: SAG
      Что-то МИД Эстонии не понимает, что цену не они будут устанавливать...

      Нас атаковали беспилотники, и было совершенно ясно, что летают они через трибалтов. Трибалты формально заявили, что не при делах.
      От нас никаких действий не последовало. Когда трибалты поняли, что им все равно ничего не будет, они теперь говорят открыто о пролетах БПЛА через свое воздушное пространство.
      И им ничего за это не будет.
      Цитата: SAG
      Лучше б молчал чухонец!

      Он-то действует в логике ЕС, которые усиливают давление на РФ в силу очевидной беззубости и беспомощности нашего руководства. Чего б ему молчать?
      1. yuriy55 Звание
        yuriy55
        0
        Сегодня, 12:38
        Цитата: Андрей из Челябинска
        в силу очевидной беззубости и беспомощности нашего руководства.

        Насчёт беззубости руководства можно поспорить, а вот по поводу беспомощности, безрезультативности, малоэффективности, системной боязни есть много вопросов, общая суть которых сводится к теме: «Куда катят нашу страну и и когда это закончится?»
        Нужно быть полоумными идиотами, чтобы поверить в доброе-вечное от известной группы людей...
      2. carpenter Звание
        carpenter
        +1
        Сегодня, 13:20
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Он-то действует в логике ЕС, которые усиливают давление на РФ в силу очевидной беззубости и беспомощности нашего руководства.

        Безнаказанность, порождает беспредел и вседозволенность. И Запад это хорошо видит.
  2. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    -1
    Сегодня, 12:08
    какой то министр, завтра другого назначат - это НЕ выборная должность
    - это просто чье то личное мнение и скорее всего купленные хотелки
    официальной позиции Прибалтики тут НЕТ
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:21
      Цитата: Romario_Argo
      какой то министр, завтра другого назначат - это НЕ выборная должность

      И новый будет вести ту же линию, что старый. И так далее, кого не назначат, ничего не изменится.
  3. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    +1
    Сегодня, 12:10
    Но мы не говорим Украине, чтобы она прекратила это. Это наносит удар по жизненно важной артерии Путина.

    да вообще они готовы самоубица от ненависти к России
    только все эти чиновники почему то забывают спрашивать свой народ
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 12:11
    беспилотники Украины летают через Прибалтику, причем с явного разрешения властей.
    Думаю, небратья запускают беспилотники либо непосредственно с их территории, либо с воды: каких-нибудь яхт или как бы торговых судов.
  5. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +5
    Сегодня, 12:23
    Как с этим бороться хорошо показали персы
  6. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    Сегодня, 12:24
    Цахкна признал, что украинские беспилотники падают не только на территории Эстонии. Хотелось бы мне ему провести правый хук, да в ухо! Мерзавец каких там полно и ждут своего часа накинуться на Россию если кто то её пошатнёт.
  7. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    +3
    Сегодня, 12:25
    Нужно нам долбануть по НПЗ Эстонии, тем более, что их там не много и сказать, что извините, хотели сбить беспилотник (или вообще принять тактику Украины и НАТО, говоря - "это точно не мы"). Не хотите так больше?, тогда разрешите России разместить на вашей территории (ближе к границе Украины) средства ПВО России.
    1. yuriy55 Звание
      yuriy55
      +1
      Сегодня, 12:40
      Цитата: Игнатий555
      Нужно нам долбануть по НПЗ Эстонии, тем более, что их там не много

      И оправдываться даже не нужно...А объекты энергетики и нефтепереработки - хорошие цели!!!
    2. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 12:50
      В Эстонии нет НПЗ, они в Литве покупают. А может и у нас
  8. Iron_69 Звание
    Iron_69
    0
    Сегодня, 12:42
    Да писал же уже: просто взять и запускать копии хохлятских дронов или трофейные по "интересным" местам этих идиотов, и потом с покерфейсом говорить: "Это не мы, мы ни при чем! Докажите!"
    Все равно будет визг, но пофиг - что они сделают кроме визга!?
    А раз сами заявляют что готовы быть терпилами лишь бы нагадить России, то "получай фашист гранату"!!!
    Но увы! Не будет этого. Видимо там,наверху заняты отстиркой памперсов!(((
    1. Игнатий555 Звание
      Игнатий555
      0
      Сегодня, 13:45
      согласен с вами, просто посчитать сколько дронов полетело с территории Эстонии к нам и ровно столько же дронов отправить по Эстонии. Тогда они сразу поумнеют. Если через голову не доходит, тогда дойдет через ноги (армейская поговорка).
  9. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 13:18
    Сейчас Цахкна фактически признал, что беспилотники Украины летают через Прибалтику, причем с явного разрешения властей.

    После этого последует очередное предупреждение МИД России, что так нельзя делать.
    На этом всё и закончится.