Цахкна назвал цену, которую готова платить Эстония ради ударов по России
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Эстония готова терпеть падения украинских дронов на своей территории ради ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.
В интервью британской Financial Times Цахкна признал, что украинские беспилотники падают не только на территории Эстонии, но и других стран Прибалтики, причем довольно часто. При этом Таллин не требует от Киева прекратить полеты своих дронов в воздушном пространстве республики, так как это необходимо для ударов по российскому топливно-энергетическому сектору. Эстонский министр призывает и другие страны НАТО не жаловаться на падающие украинские дроны, так как это «цена, которую необходимо заплатить» за уничтожение российских НПЗ и военных баз.
Конечно, мы не рады. Но мы не говорим Украине, чтобы она прекратила это. Это наносит удар по жизненно важной артерии Путина.
Ранее появилась информация, что Украина использует воздушное пространство стран Прибалтики для ударов по северо-западу России, с чем и связано большое количество падений украинских беспилотников в Латвии, Литве и Эстонии. Однако прибалтийские лимитрофы в один голос заявили, что такого и быть не может и вообще они никому ничего и не разрешали. Сейчас Цахкна фактически признал, что беспилотники Украины летают через Прибалтику, причем с явного разрешения властей.
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