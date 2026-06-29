Глава Минобороны Белоусов встретился с военными журналистами

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Глава Минобороны Белоусов встретился с военными журналистами


Министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с военными корреспондентами рассказал о создании в Вооружённых силах РФ особых мобильных подразделений. Их ударная мощь будет строиться на базе FPV-дронов-перехватчиков.



В интервью министр сообщил:

Мы сейчас активно внедряем мобильные огневые группы, оснащённые преимущественно FPV-перехватчиками.

По своей сути FPV-перехватчики – это высокоманевренные беспилотники с каналом управления от первого лица. Их задача – самостоятельно выслеживать, догонять и поражать вражеские БПЛА. В отличие от систем РЭБ, которые лишь глушат сигнал, такие дроны действуют радикально. Уничтожают цель таранным ударом или подрывом непосредственно в воздухе.

Белоусов подчеркнул, что формирование этих групп сегодня входит в число ключевых задач по укреплению воздушной обороны. Помимо этого, на встрече с представителями военной прессы он также заявил, что российские аппараты уже начали оснащать элементами искусственного интеллекта. Аналогичные решения интегрируются и в комплексы ПВО.

Ожидается, что первые практические итоги этой работы ведомство представит уже к ноябрю. Возникает только один вопрос – почему этим начали так активно заниматься только сейчас?
9 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Goto Звание
    Goto
    +3
    Сегодня, 12:18
    Подрыв на перехватчиках запрещен, в отличии от 404.
    1. Melior Звание
      Melior
      0
      Сегодня, 12:48
      Ну так такой можно и в окно кабинета начальства запустить! laughing
    2. alexoff Звание
      alexoff
      +1
      Сегодня, 13:12
      И кто же такой умный запретил? Может ещё на пакетах ПВО убрать подрыв, пусть прямым ударом поражают?
    3. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      Сегодня, 13:28
      Цитата: Goto
      Подрыв на перехватчиках запрещен, в отличии от 404.

      К сожалению, это так и есть. В некоторых высоких кабинетах до сих пор замедленная реакция на необходимость доработки отдельных положений законодательства в условиях ведущихся боевых действий.
      У нас есть хорошие дроны‑перехватчики, такие как "Ёлка", имеющие высокую скорость полёта и систему автоматического захвата цели. Вот только из-за того, что в стране действуют законы мирного времени, снабдить эти дроны нормальными боеголовками разработчики не могут, потому что с точки зрения законодательства это изготовление самодельного взрывного устройства, что является уголовным нарушением и карается реальным сроком.

      https://tsargrad.tv/news/tri-sposoba-ostanovit-udary-bpla-po-rossii-ne-rabotaet-ni-odin-kak-tak_1703567
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +6
    Сегодня, 12:29
    Выбирайте меня, в министры обороны. Первым приказом будет снести всю вражескую логистику. И на дронах сэкономим.
    1. Melior Звание
      Melior
      -3
      Сегодня, 12:46
      Видя бой со стороны, каждый мнит себя стратегом!

      laughing
  3. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 12:49
    Пусть только это будут дроны, управляемые ИИ, а не человеком, нужно наладить их массовое производство на всех гражданских заводах, где можно, для чего их перепрофилировать. Во всех городах создавать дроновые площадки, на крышах зданий, в основном, и там же системы наведения, радары, акустические датчики, камеры, и так по всей стране, все это должно быть интегрировано в единую систему управления. Когда система увидит вражеский дрон, она вышлет навстречу дрон-перехватчик. Человеку останется только время от времени ставить новые дроны, взамен израсходованных, поддерживать работоспособность системы, и писать хорошие управляющие алгоритмы, чтобы ИИ был само-обучаемым
  4. Million Звание
    Million
    +1
    Сегодня, 13:27
    Видимо,не часто министр встречается ни с военными ни с военкорами...
  5. Александр_K Звание
    Александр_K
    +1
    Сегодня, 13:54
    Удручает, что ни один военкор не задал ему вопрос об уничтожении логистики на Зап. Украине. Или об эффективности регулярных массированных атак Одесского порта, и о докладах об его очередном успешном поражении. Или о других злободневных проблемах СВО.