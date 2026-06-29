Глава Минобороны Белоусов встретился с военными журналистами
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Министр обороны Андрей Белоусов в ходе встречи с военными корреспондентами рассказал о создании в Вооружённых силах РФ особых мобильных подразделений. Их ударная мощь будет строиться на базе FPV-дронов-перехватчиков.
Мы сейчас активно внедряем мобильные огневые группы, оснащённые преимущественно FPV-перехватчиками.
По своей сути FPV-перехватчики – это высокоманевренные беспилотники с каналом управления от первого лица. Их задача – самостоятельно выслеживать, догонять и поражать вражеские БПЛА. В отличие от систем РЭБ, которые лишь глушат сигнал, такие дроны действуют радикально. Уничтожают цель таранным ударом или подрывом непосредственно в воздухе.
Белоусов подчеркнул, что формирование этих групп сегодня входит в число ключевых задач по укреплению воздушной обороны. Помимо этого, на встрече с представителями военной прессы он также заявил, что российские аппараты уже начали оснащать элементами искусственного интеллекта. Аналогичные решения интегрируются и в комплексы ПВО.
Ожидается, что первые практические итоги этой работы ведомство представит уже к ноябрю. Возникает только один вопрос – почему этим начали так активно заниматься только сейчас?
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