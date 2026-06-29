Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вернулся на главную базу
В конце июня 2026 года завершился длительный и масштабный этап в истории российского военного кораблестроения. Тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после почти тридцатилетнего перерыва прибыл в пункт постоянного базирования Североморск. Это возвращение связано с выполнением задач, которые оказывают существенное влияние на соотношение сил в Арктическом регионе и имеют прямое отношение к обеспечению защиты российских стратегических ядерных сил.
Крейсер был заложен в 1983 году и принят на вооружение в 1988 году, а в 1997 году его отправили на ремонт. Активная фаза работ по восстановлению корабля стартовала в 2013 году и продолжилась около тридцати лет. По неофициальным данным, стоимость модернизации могла достичь двухсот миллиардов рублей, что превышает на сегодня 2,7 миллиарда долларов. 25 июля 2025 года крейсер повторно спустили на воду, а в августе того же года он впервые за двадцать восемь лет вышел в море самостоятельно. Первого июня 2026 года начался заключительный этап ходовых испытаний, а двадцать шестого июня корабль ошвартовался у причалов Североморска. По оценкам аналитиков, объем выполненных работ позволяет считать обновленный Адмирал Нахимов фактически новым боевым кораблем.
Ключевая особенность модернизированного крейсера заключается в его ударной мощи. В процессе обновления старые ракетные комплексы были демонтированы, и на корабль установили 176 универсальных вертикальных пусковых установок (ячеек). Для сравнения, американские эсминцы типа Arleigh Burke несут до 96 пусковых ячеек, а китайские корабли типа 055 – до 112. Такой арсенал позволяет размещать разнообразные виды вооружений, включая крылатые ракеты Калибр с дальностью до 2500 километров, сверхзвуковые противокорабельные ракеты Оникс и гиперзвуковые ракеты Циркон. Кроме того, крейсер оснащен 96 зенитными ракетами большой дальности, среди которых морской вариант комплекса С-400, а также противолодочный комплекс Пакет-НК. На борту могут базироваться до трёх противолодочных вертолётов Ка-27.
Основная задача «Адмирала Нахимова» заключается в охране Кольского полуострова, где размещено большинство российских подводных лодок с баллистическими ракетами. Как отмечает американский военный эксперт Гарри Казианис из издания 19FortyFive, речь идёт о защите так называемой бастионной зоны в Баренцевом море, которая прикрывает российские стратегические подводные ракетоносцы. Цель этой оборонительной стратегии состоит в обеспечении выживаемости подводных лодок для нанесения ядерного удара возмездия в любом конфликтном сценарии. Ядерная силовая установка дает крейсеру решающее преимущество в Арктике, где отсутствует развитая портовая инфраструктура и велики расстояния. Американские эксперты признают, что выносливость в условиях суровой замерзшей местности обеспечивается именно атомной силовой установкой, поэтому модернизированный «Адмирал Нахимов» подходит для арктической миссии лучше любого другого российского корабля.
Развертывание крейсера происходит на фоне наращивания военного присутствия НАТО в Арктике. По данным The Times of India, возвращение корабля после почти двадцатидевятилетней модернизации означает серьезное усиление российского военно-морского потенциала и служит сигналом для НАТО. Издание Military Watch Magazine подтверждает, что размещение крейсера в Североморске отражает главный военный приоритет России в Арктике, связанный с защитой морской составляющей ядерного сдерживания. Современные средства противовоздушной обороны, противолодочной обороны и ударное вооружение Адмирала Нахимова делают его ключевым элементом оборонительных миссий. Крейсер проекта 1144 «Орлан», изначально создававшийся для противодействия авианосным группам НАТО в годы холодной войны, теперь получает новое применение в качестве стража российских стратегических ядерных сил в Арктической зоне.
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