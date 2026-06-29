Ещё совсем недавно «переживали», что в США бензин «дороже 4 долларов за галлон»

Ситуация с моторным топливом в нашей стране продолжает оставаться напряжённой. В целом ряде регионов - введение ограничений на отпуск бензина и «дизеля» на АЗС. Но зачастую ограничения не работают ввиду того, что ни бензина, ни ДТ на ряде автозаправок, включая крупные сети, нет.Ситуация на 11:30 мск 29 июня на АЗС «Лукойла» в регионах центральной и южной частей страны выглядит следующим образом.АЗС №36700 на трассе Курск-Борисоглебск-Саратов в Воронежской области – ни бензина, ни дизтоплива; только автогаз.АЗС №48750 города Липецка – бензина нет, есть ДТ Экто.АЗС №62732 в Рязанской области - бензина нет, есть ДТ Экто.АЗС №61330, район города Красный Сулин Ростовской области – топлива нет.АЗС №23118, станица Кущёвская Краснодарского края – топлива нет.На АЗС сети «Роснефть» ситуация во многом схожая. Бензин и ДТ есть не везде. Если есть, то время простоя в очереди может доходить до 45 минут – часа.Если говорить об АЗС относительно мелких поставщиков, то там ситуация сводится к банальному задиранию цен. На таких автозаправках цена на АИ-92 и АИ-95 легко доходит до 100 рублей за литр, а нередко и так же легко преодолевает эту планку. Бензин более высоких октановых чисел достигает в цене 130-140 рублей за литр, что по нынешним временам почти два доллара. А ведь ещё совсем недавно, было дело, обсуждалось, «как же там живётся на Калифорнийщине, где галлон по 4 доллара»… «Переживали», до чего довёл США этот фигляр Трамп...Выявляется и активность перекупщиков. В управлении МВД по Иркутской области заявили о пресечении как минимум 4-х фактов перепродажи бензина, когда цена доходила до 250 рублей за литр. И действуют «перекупы» далеко не только в Иркутске.Вполне очевидно, что если проблема с моторным топливом не будет решена в ближайшие дни, то это может привести к лавинообразному росту проблем, включая инфляционные и социальные.