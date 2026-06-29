Ещё совсем недавно «переживали», что в США бензин «дороже 4 долларов за галлон»

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Ещё совсем недавно «переживали», что в США бензин «дороже 4 долларов за галлон»

Ситуация с моторным топливом в нашей стране продолжает оставаться напряжённой. В целом ряде регионов - введение ограничений на отпуск бензина и «дизеля» на АЗС. Но зачастую ограничения не работают ввиду того, что ни бензина, ни ДТ на ряде автозаправок, включая крупные сети, нет.

Ситуация на 11:30 мск 29 июня на АЗС «Лукойла» в регионах центральной и южной частей страны выглядит следующим образом.



АЗС №36700 на трассе Курск-Борисоглебск-Саратов в Воронежской области – ни бензина, ни дизтоплива; только автогаз.

АЗС №48750 города Липецка – бензина нет, есть ДТ Экто.

АЗС №62732 в Рязанской области - бензина нет, есть ДТ Экто.

АЗС №61330, район города Красный Сулин Ростовской области – топлива нет.

АЗС №23118, станица Кущёвская Краснодарского края – топлива нет.

На АЗС сети «Роснефть» ситуация во многом схожая. Бензин и ДТ есть не везде. Если есть, то время простоя в очереди может доходить до 45 минут – часа.

Если говорить об АЗС относительно мелких поставщиков, то там ситуация сводится к банальному задиранию цен. На таких автозаправках цена на АИ-92 и АИ-95 легко доходит до 100 рублей за литр, а нередко и так же легко преодолевает эту планку. Бензин более высоких октановых чисел достигает в цене 130-140 рублей за литр, что по нынешним временам почти два доллара. А ведь ещё совсем недавно, было дело, обсуждалось, «как же там живётся на Калифорнийщине, где галлон по 4 доллара»… «Переживали», до чего довёл США этот фигляр Трамп...

Выявляется и активность перекупщиков. В управлении МВД по Иркутской области заявили о пресечении как минимум 4-х фактов перепродажи бензина, когда цена доходила до 250 рублей за литр. И действуют «перекупы» далеко не только в Иркутске.

Вполне очевидно, что если проблема с моторным топливом не будет решена в ближайшие дни, то это может привести к лавинообразному росту проблем, включая инфляционные и социальные.
40 комментариев
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  1. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +7
    Сегодня, 12:26
    Господин ВГК, ваш выход
    1. Бесконечность Звание
      Бесконечность
      +7
      Сегодня, 12:43
      Самое забавное, что и до этой ситуации в США бензин был дешевле, чем у нас (это данные прошлого года):
      Согласно данным Росстата, медианная зарплата в России в апреле 2025 года составила 73 871 рубль. Это сумма, которую получает «средний» российский работник — половина населения зарабатывает меньше, другая — больше. Для сравнения: в США средняя медианная зарплата в эквиваленте — почти 600 тысяч рублей в месяц (по курсу на момент публикации). Разрыв — почти в восемь раз. И при этом российский бензин АИ-95 в пересчёте на доллары стоит дороже американского: 3,19 доллара за галлон против 2,98.

      https://dzen.ru/a/aTp6VY_MYUhVGkpk
      И это при том, что они импортёры нефти, а мы - экспортёры. Вот бы тоже так "загнивать"!
    2. qqqq Звание
      qqqq
      +5
      Сегодня, 13:01
      Цитата: FoBoss_VM
      Господин ВГК, ваш выход

      Вам же вчера он сказал, что всё в норме, бензина хоть залейся. Даже озвучил цифры резерва, хотя мне не понятно какое отношение имеет резерв к бензину на АЗС.
    3. AdAstra Звание
      AdAstra
      +2
      Сегодня, 13:02
      Он уже "Призвал"."""""
      1. Вадим С Звание
        Вадим С
        -1
        Сегодня, 13:27
        Дьявола он "призвал" и становится понятно почему у нас творится такая чертовщина!
    4. Борис Сергеев Звание
      Борис Сергеев
      +1
      Сегодня, 13:07
      Уже выходил господин ВГК, "бивший первым"

      Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные, компании показывают себя как надёжные партнёры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причём решаются чётко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан.

      Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объёмы топлива. Но, несмотря на то что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. Здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно.

      По справке, которую представило Минэнерго, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Есть небольшое снижение, всего 4 процента.


      http://kremlin.ru/events/president/news/80174

      Таковы будни "энергетической сверхдержавы".
  2. hiller Звание
    hiller
    +6
    Сегодня, 12:26
    Да-да. Помним мальчиков с канистрами возле АЗС в 92-93. Стоимость две-три цены за литр от официальной am
  3. Solomon_BY Звание
    Solomon_BY
    +10
    Сегодня, 12:26
    Зато НПЗ и заправки независимы от государства! И государство похоже также общество от себя дистанцировало!
  4. Romario_Argo Звание
    Romario_Argo
    +2
    Сегодня, 12:28
    перекупов можно понять они платят госпошлину 55 рублей в бюджет с литра бензина
    а вот НПЗ только 16 руб. с литра
    ФАС и ФНС нужно по активнее ликвидировать эти дочки и внучки
    чистое дробление бизнеса НПЗ не хотят платить налог на прибыль в 25%
    а еще дробление доходов чтобы не было превышения 2 млрд - исключает особый контроль со стороны ФНС
    1. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 14:11
      ФАС и ФНС нужно по активнее ликвидировать эти дочки и внучки

      вы - на их семьи замахиваетесь?а ФАС и ФНС - это "ручные" барбосы...
  5. Bogdarin Звание
    Bogdarin
    +11
    Сегодня, 12:29
    Ситуация неоднозначная, идет постоянное раздергивание и передергивание. Но позиция наших рулевых удивляет - из каждого утюга вещают - что все в порядке и топлива море, а на АЗС лютые очереди. Помнится мне, в одной (теперь уже бывшей) Великой стране тоже факты скрывали. Ждем появления нового "меченого"?
    1. topol717 Звание
      topol717
      -5
      Сегодня, 13:04
      Цитата: Bogdarin
      Ситуация неоднозначная, идет постоянное раздергивание и передергивание.
      Так спекулянты и нагоняют панику. Вот скажите сколько АЗС в стране???
      Зачем автор этой статьи привел целых 5 штук? хочет лодку пошатать или сам спекульнуть бензином?
      В Иркутской области потребление бензина скакнуло на 250% относительно прошлых месяцев. По всей стране рост потребления, как будто машин стало в 2 раза больше.
      1. Володин Звание
        Володин
        +5
        Сегодня, 13:10
        Цитата: topol717
        Так спекулянты и нагоняют панику. Вот скажите сколько АЗС в стране???
        Зачем автор этой статьи привел целых 5 штук?

        Вам надо было все перечислить или что... Какая разница, сколько АЗС в стране? Или вы предлагаете за бензином из Рязанской или Воронежской областей ездить за Урал? Как только выходит материал об актуальной проблеме, тут же находятся те, кто «это автор хочет пошатать лодку» и «об этом не время сейчас говорить». Ну если во всем виноват автор и вам так проще, пусть так и будет, лишь бы топливо вернулось без очередей по доступной цене.
      2. Вадим С Звание
        Вадим С
        +2
        Сегодня, 13:32
        Лодку обязательно нужно шатать всегда, только так можно достучатся до власти, которая оторвалась от реальности и от народа! Ждуны, молчуны и терпилы всю жизнь в поклоне сидят, остальным нужно раскачивать!
      3. Борис Сергеев Звание
        Борис Сергеев
        +1
        Сегодня, 14:02
        Так спекулянты и нагоняют панику. Вот скажите сколько АЗС в стране???
        Зачем автор этой статьи привел целых 5 штук? хочет лодку пошатать или сам спекульнуть бензином?
        В Иркутской области потребление бензина скакнуло на 250% относительно прошлых месяцев.



        А в Забайкале на трассах топлива нет. 700 км и негде заправится. Всё спекулянты изголяются...

        Кто будет за это отвечать?
        1. Дедок Звание
          Дедок
          0
          Сегодня, 14:13
          Всё спекулянты изголяются...

          надо добавить: это сарказм...
  6. russ71 Звание
    russ71
    +16
    Сегодня, 12:31
    Виновгых УЖЕ нашли... водители, которые устраивают ажиотаж и очереди!!!
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      +10
      Сегодня, 12:36
      Цитата: russ71
      водители, которые устраивают ажиотаж и очереди!!!

      Правильно. Кишат тут, понимаешь, клубятся, лодку раскачивая...
      1. alexboguslavski Звание
        alexboguslavski
        +6
        Сегодня, 12:44
        А разве нет? Вот этот заправил 14 тонн, после этого АЗС закрылась.
        1. Ivan№One Звание
          Ivan№One
          +6
          Сегодня, 13:02
          Возникает вопрос кто ему дал их заправить и на каких основаниях?
          Возможно этот бенз был на социалку или для других каких-то госнужд взят там
        2. Вадим С Звание
          Вадим С
          +1
          Сегодня, 13:34
          Ого, вотна крыса! Почему он уехал живой оттуда?
    2. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      +4
      Сегодня, 12:42
      russ71, ну а кто же ещё? Именно водители, разве можно обвинять владельцев НПЗ? Это не патриотично.
    3. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +3
      Сегодня, 13:05
      Ну всё же будем объективны, некоторые наши сограждане делают вещи которые точно НЕ улучшают ситуацию (если верить фото и видео из тг)
      Вон, уже задерживают некоторых особо ушлых
      1. Дедок Звание
        Дедок
        0
        Сегодня, 14:15
        некоторые наши сограждане

        судя по машинам - у них м.б. еще и гражданство другого государства...
        им и бензином - не нажраться...
  7. Фразах Звание
    Фразах
    +8
    Сегодня, 12:40
    Доллар за литр уже халява, стоять в очереди час тоже, обычно больше и дольше. В Калифорнии цена доходит до 2 баксов, но ни очередей ни зарплат в 600-1000 долларов нет. Ещё пару месяцев дефицита и цены безвозвратно взлетят в космос на всё подряд.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -5
      Сегодня, 13:07
      Цитата: Фразах
      Ещё пару месяцев дефицита и цены безвозвратно взлетят в космос на всё подряд.
      Конечно, срочно бегите покупайте пока цены в космос не улетели. Можно даже в 3х литровые банки набрать. На всю жизнь накупите, сэкономите 2000 рублей.
      1. Фразах Звание
        Фразах
        +1
        Сегодня, 13:33
        С логикой у многих туго. На всё подряд - на продукты, лекарства и далее бесконечный список того, что связано с транспортировкой и даже того, что не связано. Это помимо "планового" подорожания.
  8. yuriy55 Звание
    yuriy55
    +8
    Сегодня, 12:43
    В Кемерово 95 - 113 р/л; ДТ - 135 р/л...
    Очередей нет!!!
    Хорошая работа ФАС и прочих «сечиных»...
    1. Pharmacist Звание
      Pharmacist
      +8
      Сегодня, 12:46
      Дык это власть так с пробками борется. Скоро отрапортуют, что заторы побеждены, идите голосовать за ЕР! laughing
      1. Last centurion Звание
        Last centurion
        +2
        Сегодня, 13:01
        А пешком потому что полезно для здоровья? request
    2. topol717 Звание
      topol717
      -6
      Сегодня, 13:14
      Цитата: yuriy55
      В Кемерово 95 - 113 р/л; ДТ - 135 р/л...
      В Кемерово тоже все НПЗ повредили? Честно сказать вообще раньше не смотрел на цену бензина. И не понимаю почему народ так люто на это смотрит. Я всегда заливал полный бак оплачивал где то 3-4 тыс за 40 литров. Заправляюсь 2 раза в месяц. Если Бензин станет дороже в 2 раза, это тоже ничего не изменит, буду точно так же заправляться 2 раза в месяц. Чего все так кипишуют? Или бояться что Набибулина на росте инфляции КС ЦБ поднимет?
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +10
    Сегодня, 12:48
    Складывается впечатление что руководство страны, нефтяных компаний и уважаемые партнёры - заодно против нашего народа
    1. qqqq Звание
      qqqq
      +3
      Сегодня, 13:04
      Цитата: alexoff
      Складывается впечатление что руководство страны, нефтяных компаний и уважаемые партнёры - заодно против нашего народа

      Не то что бы против народа, просто за свои интересы. Ну а то, что они не пересекаются с интересами народа, так это проблема последнего. Судьба индейцев шерифа не ...
    2. Федор Соколов Звание
      Федор Соколов
      +1
      Сегодня, 13:16
      Ситуация очень напоминает конец 80-х начало 90-х, когда в СССР с его плановой экономикой вдруг ни с того ни с сего в одночасье возник острый дефицит на все группы потребительских товаров, возврат к хорошо забытой карточной системе времён ВОВ, что в конечном итоге привело к августовскому путчу, терпение народа просто лопнуло и погнали КПСС ссаными тряпками, а за ней последовал и полный развал страны на отдельные независимые республики.
    3. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      0
      Сегодня, 13:54
      Пять лет ведения сво вас в этом еще не убедили ? laughing
  10. Комментарий был удален.
  11. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +7
    Сегодня, 13:01
    Все те заплюсованные высокоранговые пользователи нашего сайта, которые и в прошлом, и в этом году писали, что удары по нпз не наносят ущерба или что он минимален и не на что не влияет, ау, вы где?!
    1. Гаврило Принцип Звание
      Гаврило Принцип
      +2
      Сегодня, 13:18
      которые и в прошлом, и в этом году писали, что удары по нпз не наносят ущерба или что он минимален и не на что не влияет, ау, вы где?!

      Редактируют методические рекомендации Агитпрома. Сейчас у них трудная ситуация, пересматривают выпуски Международной панорамы СССР про кризисы западного капиталистического мира. В Америке вырос внешний долг, Европа этой зимой опять замёрзнет, сплошная безработица и инфляция.
      "Смотрите, в мире напряженность, турбулентность, взрывы, а у нас стабильность. Вот этим надо дорожить", - сказал Володин журналистам.
    2. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 13:38
      Из кремля еще не пришли новые методички, погоди, скоро понесется распев 😁
  12. К-50 Звание
    К-50
    +1
    Сегодня, 13:02
    Ещё совсем недавно «переживали», что в США бензин «дороже 4 долларов за галлон»

    Кто это такой мог быть? belay
    По мне если даже десять будет у них бензина стоить, я только скажу: близок! близок час расплаты!!! yes
  13. MetalDesign Звание
    MetalDesign
    -1
    Сегодня, 13:04
    Цитата: Бесконечность
    Самое забавное, что и до этой ситуации в США бензин был дешевле, чем у нас (это данные прошлого года):
    Согласно данным Росстата, медианная зарплата в России в апреле 2025 года составила 73 871 рубль. Это сумма, которую получает «средний» российский работник — половина населения зарабатывает меньше, другая — больше. Для сравнения: в США средняя медианная зарплата в эквиваленте — почти 600 тысяч рублей в месяц (по курсу на момент публикации). Разрыв — почти в восемь раз. И при этом российский бензин АИ-95 в пересчёте на доллары стоит дороже американского: 3,19 доллара за галлон против 2,98.

    https://dzen.ru/a/aTp6VY_MYUhVGkpk
    И это при том, что они импортёры нефти, а мы - экспортёры. Вот бы тоже так "загнивать"!

    А чего так избирательно накидываешь? Расскажи сколько в США стоят услуги, к примеру, стоматолога. Залечить зуб и поставить пломбу, сперва отдашь полторы штуки баксов за временную и ещё пять за основную. Вот они и ездят по всяким папуасиям в поисках дешевых стоматологов. Как тебе такое Карл, или это в твою арифметику не вписывается?