На Украине по делу о коррупции задержали депутата партии Зеленского

1 233 7
На Украине по делу о коррупции задержали депутата партии Зеленского


На Украине сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали действующего парламентария. Речь идёт о Сергее Кузьминых, который входит во фракцию «Слуга народа». Хотя официально ведомство фамилию не раскрывает, местные источники подтверждают, что под стражу взят именно этот депутат.



Причиной стали систематические прогулы судебных заседаний по старому делу о коррупции. Обвинительный акт передали в суд ещё в 2022 году, однако за почти четыре года Кузьминых постоянно пропускал слушания, объясняя это рабочими поездками за рубеж, в том числе в Испанию. За две неявки суд уже наложил на него денежные штрафы.

Согласно материалам следствия, в январе 2022 года нардеп через посредника получил 558 тысяч гривен (порядка 968 тысяч рублей) – это было 30% от суммы контракта на поставку аппарата УЗИ для житомирской городской больницы. Деньги, как полагают в НАБУ, ушли на «налаживание связей» с местными чиновниками, чтобы обеспечить победу конкретной частной фирмы в тендере.

Кроме того, Кузьминых за аналогичное вознаграждение обещал помочь той же компании выиграть ещё два конкурса – на закупку МРТ и лапароскопического оборудования, общая цена которых превышала 38 млн гривен (около 66 млн рублей).

Сейчас задержанный помещён в СИЗО. Ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте суд рассмотрит 29 июня.
7 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 12:41
    Да вы что?! Не может быть!
    Украинство и воровство- синонимы.
    Помню еще каникулы в УССР, во времена Союза. Еще ребенком слышал их "рассуждения"- "дэ бы шоб украсты".))
    1. knn54 Звание
      knn54
      0
      Сегодня, 13:06
      "... т.Индокитайский проиграл в польский банчок 7384 рубля 03 коп.
      казенных денег. Как Индокитайский ни вертелся, как ни доказывал
      в соответствующих инстанциях, что 03 коп. он израсходовал на
      пользу государства и что он может представить на указанную
      сумму оправдательные документы, ничто ему не помогло..."
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 13:19
        На Украине по делу о коррупции задержали депутата партии Зеленского

        В Україні у справі про корупцію затримали депутата Партії Зеленського....
        Зрада или перемога ?
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    0
    Сегодня, 12:41
    На Украине сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали действующего парламентария

    Отъелся парламентарий! Спина в объектив не влазит.
    В окопы бы его! Цены бы ему не было! laughing
  3. qqqq Звание
    qqqq
    0
    Сегодня, 13:07
    Сумма то не фонтан. Наверное потому и приняли. Освобождают место для более успешного, с которого стричь вышестоящие больше смогут.
  4. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 13:26
    В результате расследования таки вышли на самих себя … налицо нарушение техники безопасности)))
  5. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 13:49
    Так себе, у нас таких Кузьминых пруд-пруди и один из них Селезнёв нанёс ущерб в виде выведенных денег 150милиардов, а выплатил государству 20. Наши в разы страшнее, кастрюлеголовых, те то хоть обворовывают наших врагов.