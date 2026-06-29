На Украине по делу о коррупции задержали депутата партии Зеленского

На Украине сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали действующего парламентария. Речь идёт о Сергее Кузьминых, который входит во фракцию «Слуга народа». Хотя официально ведомство фамилию не раскрывает, местные источники подтверждают, что под стражу взят именно этот депутат.Причиной стали систематические прогулы судебных заседаний по старому делу о коррупции. Обвинительный акт передали в суд ещё в 2022 году, однако за почти четыре года Кузьминых постоянно пропускал слушания, объясняя это рабочими поездками за рубеж, в том числе в Испанию. За две неявки суд уже наложил на него денежные штрафы.Согласно материалам следствия, в январе 2022 года нардеп через посредника получил 558 тысяч гривен (порядка 968 тысяч рублей) – это было 30% от суммы контракта на поставку аппарата УЗИ для житомирской городской больницы. Деньги, как полагают в НАБУ, ушли на «налаживание связей» с местными чиновниками, чтобы обеспечить победу конкретной частной фирмы в тендере.Кроме того, Кузьминых за аналогичное вознаграждение обещал помочь той же компании выиграть ещё два конкурса – на закупку МРТ и лапароскопического оборудования, общая цена которых превышала 38 млн гривен (около 66 млн рублей).Сейчас задержанный помещён в СИЗО. Ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об аресте суд рассмотрит 29 июня.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета», «Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»; «Фонд Карнеги»

Использованы фотографии: kremlin.ru, government.ru, mil.ru, rosguard.gov.ru, мвд.рф, fsb.ru, sledcom.ru, svr.gov.ru, scrf.gov.ru, fso.gov.ru, mchs.gov.ru, genproc.gov.ru, duma.gov.ru, council.gov.ru, mid.ru, minpromtorg.gov.ru, roscosmos.ru, roe.ru, rostec.ru, uacrussia.ru, aoosk.ru, uecrus.com, rosneft.ru, transneft.ru, gazprom.ru, rosatom.ru