ВС РФ установили контроль над селом Богодаровка Днепропетровской области

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ВС РФ установили контроль над селом Богодаровка Днепропетровской области

Снова хорошие новости приходят из полосы наступления группировки войск «Восток», бойцы которой второй день подряд освобождают от противника населенные пункты. На этот раз под контроль ВС РФ перешло село Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны.

Накануне штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» освободили село Писанцы, а сегодня соседний населенный пункт под названием Богодаровка. Этому предшествовали продолжительные бои, противник создал на правом берегу реки Гайчур мощный оборонительный узел, прикрывающий Александровку и Покровское с юга.



Оборону здесь держали формирования 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, однако удержать Богодаровку им не удалось. Потеряв до взвода живой силы, враг отступил в сторону Александровки, которую наши практически взяли в клещи.



Взятие Богодаровки позволяет нашим создать плацдарм для дальнейших ударов на находящуюся восточнее Александровку, до окраин которой не больше 600 метров, с последующим штурмом пгт Покровское, находящемся севернее, к тому же на другом берегу реки Волчья. Через Покровское проходит одна из важнейших трасс Донецк — Запорожье, по которой противник осуществляет снабжение и ротацию.
2 комментария
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  1. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +2
    Сегодня, 13:15
    Depuis la France on ne sait plus à quelles sources d'informations se fier. Entre les chaines de télés clairment pro-Ukraine ( comme LCI) des sources youtube dont certaines dependent directement de personnes ayant de forts iiens avec...l'Ukraine, ou "conflit en carte" qui n'est pas 100% objectif, ou "Military Summary" qui lui est "un peu" pro Russe ( lorsquil y a de bonnes nouvelles pour les Russes sa voix est joyeuse et lorsque les nouvelles sont moins bonnes sa voix est triste. Après il y a les site cités ici par exemple "Lost Armor" mais ils sont en...Russes.
    Donc faute de nouvelles impartiales on en arrive à craindre pour le futur. Pour etre honnète je pensais qu'il aurait un grands coup porté ces jours ci par bombes, missiles, drones... Mais rien de puissant pour l(instant et c'est inquietant comme de voir les journalistes de LCI jubiler

    Поскольку Франция больше не знает, каким источникам информации доверять. Среди явно проукраинских телеканалов (таких как LCI) есть источники на youtube, некоторые из которых напрямую зависят от людей, имеющих сильные связи с...Украиной, или "конфликт на карте", который не является объективным на 100%, или "Военное обозрение", которое является" немного " пророссийским ( когда есть хорошие новости для русских, его голос радостный, а когда новости не очень хорошие, он грустный. После есть сайты, упомянутые здесь, например, "потерянная броня", но они на...русском языке.
    Так что из-за отсутствия беспристрастных новостей мы начинаем опасаться за будущее. Честно говоря, я думал, что в наши дни он нанесет большой удар бомбами, ракетами, беспилотниками ... но на данный момент нет ничего мощного, и это так тревожно, как видеть, как там ликуют журналисты
  2. nobody75 Звание
    nobody75
    +2
    Сегодня, 13:16
    Осталось 80 км по трассе до Запорожья. Поэтому можно не спеша обкладывать и брать Покровское.
    Все получится !
    С Уважением