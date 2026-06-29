ВС РФ установили контроль над селом Богодаровка Днепропетровской области
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Снова хорошие новости приходят из полосы наступления группировки войск «Восток», бойцы которой второй день подряд освобождают от противника населенные пункты. На этот раз под контроль ВС РФ перешло село Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны.
Накануне штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток» освободили село Писанцы, а сегодня соседний населенный пункт под названием Богодаровка. Этому предшествовали продолжительные бои, противник создал на правом берегу реки Гайчур мощный оборонительный узел, прикрывающий Александровку и Покровское с юга.
Оборону здесь держали формирования 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, однако удержать Богодаровку им не удалось. Потеряв до взвода живой силы, враг отступил в сторону Александровки, которую наши практически взяли в клещи.
Взятие Богодаровки позволяет нашим создать плацдарм для дальнейших ударов на находящуюся восточнее Александровку, до окраин которой не больше 600 метров, с последующим штурмом пгт Покровское, находящемся севернее, к тому же на другом берегу реки Волчья. Через Покровское проходит одна из важнейших трасс Донецк — Запорожье, по которой противник осуществляет снабжение и ротацию.
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