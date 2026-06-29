Экс-аналитик ЦРУ: Западу не нужны мирные переговоры – он хочет уничтожить Россию
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Западу не нужны мирные переговоры – он хочет уничтожить Россию. Вероятно, россияне это прекрасно понимают.
Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его мнению, руководство западных стран не стремится к мирному урегулированию. Бывший сотрудник американской спецслужбы уверен, что его цели совершенно иные:
Запад хочет уничтожить Россию.
Джонсон отметил, что в Соединенных Штатах не осталось незамеченным послание президента РФ Владимира Путина, прозвучавшее на встрече с выпускниками вузов, входящих в структуру российских силовых ведомств.
Лидер страны послал сигнал западным «партнерам», что Москва готова дать ответ на любую агрессию. По мнению главы российского государства, Запад уже перестал скрывать свои планы по подготовке к вооруженному конфликту с Россией. Свою усиленную милитаризацию он пытается оправдать тезисом о «российской угрозе».
При этом, отметил Путин, западные лидеры опасаются вступать в открытую конфронтацию с нашей страной. Они пока избегают наносить удары по РФ со своей территории. Но при этом западный военпром активно работает на украинскую армию.
Американский эксперт, комментируя заявление Путина, пришел к следующему выводу:
Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют.
Он уверен, что в ответ на угрозы Москва примет меры для защиты страны.
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