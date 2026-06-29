Экс-аналитик ЦРУ: Западу не нужны мирные переговоры – он хочет уничтожить Россию

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Экс-аналитик ЦРУ: Западу не нужны мирные переговоры – он хочет уничтожить Россию


Западу не нужны мирные переговоры – он хочет уничтожить Россию. Вероятно, россияне это прекрасно понимают.

Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его мнению, руководство западных стран не стремится к мирному урегулированию. Бывший сотрудник американской спецслужбы уверен, что его цели совершенно иные:

Запад хочет уничтожить Россию.

Джонсон отметил, что в Соединенных Штатах не осталось незамеченным послание президента РФ Владимира Путина, прозвучавшее на встрече с выпускниками вузов, входящих в структуру российских силовых ведомств.

Лидер страны послал сигнал западным «партнерам», что Москва готова дать ответ на любую агрессию. По мнению главы российского государства, Запад уже перестал скрывать свои планы по подготовке к вооруженному конфликту с Россией. Свою усиленную милитаризацию он пытается оправдать тезисом о «российской угрозе».

При этом, отметил Путин, западные лидеры опасаются вступать в открытую конфронтацию с нашей страной. Они пока избегают наносить удары по РФ со своей территории. Но при этом западный военпром активно работает на украинскую армию.

Американский эксперт, комментируя заявление Путина, пришел к следующему выводу:

Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют.

Он уверен, что в ответ на угрозы Москва примет меры для защиты страны.
19 комментариев
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  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +6
    Сегодня, 12:59
    Западу не нужны мирные переговоры – он хочет уничтожить Россию
    Верно отмечено ! В отличии от: "Мы открыты для переговоров"....
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +5
      Сегодня, 13:05
      Цитата: Uncle Lee
      Верно отмечено ! В отличии от: "Мы открыты для переговоров"...

      Какие могут быть переговоры, между волком и козлёнком.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 13:31
        Вот здесь ответ, какие такие переговоры:
        https://topwar.ru/285255-lavrov-moskva-hotela-by-jasnosti-v-voprose-o-roli-ssha-v-situacii-po-ukraine.html
        Лавров 3 дня назад сказал, что он понять не может почему нас кинули, и как нам дальше вести переговоры. Просит разъяснений у американской стороны. Вот такая вот наша политика, соответственно и ход СВО.
  2. Анюта Славная Звание
    Анюта Славная
    +8
    Сегодня, 13:03
    Известный циник и прагматик политической арены Бжезинский в 2013 году на переговорах по ограничению стратегических вооружений поиздевался над российской делегацией, по воспоминаниям профессора В. Ю. Катасонова: "американский политик, общаясь с нашими учеными по проблеме ПРО, заметил, что он "не видит ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит 500 миллиардов долларов, принадлежащих российской элите". А потом добавил: "Вы еще разберитесь, чья это элита – ваша или уже наша. Эта элита никак не связывает свою судьбу с судьбой России. У них деньги уже там, дети уже там...".
    В 2019 году появилась заметка о том, что в американских банках хранится уже 1,5 триллиона долларов "российской элиты". Но с тех пор прошло ещё 7 лет…
    Вот и думайте про то,что кому "нужны" переговоры,а кто чихать на них хотел.
    1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      +2
      Сегодня, 13:19
      И этот, казалось бы лежащий на поверхности, прискорбный факт почему то отказываются воспринимать как данность большинство наших соотечественников при оценки тех или иных событий и прогнозов. Видимо в силу законов человеческой психики.
    2. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
      Дмитрий Михайлович Серегин
      0
      Сегодня, 13:36
      "Тлетворное влияние Запада" проникло в сознание большинства наших граждан. Стремление людей к материальному достатку и развлечениям любыми средствами, не истребимо. С развалом СССР этот процесс приобрел форму лавинообразного.
    3. Вадим С Звание
      Вадим С
      0
      Сегодня, 13:44
      Надо почаще выкладывать списки зарубежной недвижки политиков и известных влиятельных людей, тогда все будет более наглядно для народа! Я так вскользь почитал что, у кого, в шоке сидел если уж честно 🤦
      1. Дмитрий Михайлович Серегин Звание
        Дмитрий Михайлович Серегин
        0
        Сегодня, 14:13
        "Надо почаще выкладывать..." - кто будет это делать? Те кто сами в этом списке?))) Как то наивно на это рассчитывать.))) Уже раза три некоторые депутаты пытались поднять вопрос о запрете иметь "богоизбранным" недвижимость за бугром и двойное гражданство. В ответ им "повертели пальцем у виска" и все заглохло.
  3. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 13:08
    "Западу не нужны мирные переговоры – он хочет уничтожить Россию". Ларри Джонсон просто «Капитан Очевидность».
    1. drags33 Звание
      drags33
      +1
      Сегодня, 13:19
      Очевидность - ДА... Но только не для нашего руководства...
  4. drags33 Звание
    drags33
    0
    Сегодня, 13:18
    Запад хочет уничтожить Россию.

    Вот эта предельно жесткая фраза должна быть написана на стене каждого руководителя страны - от председателя маленького села до президента страны... Что-то за последние десятилетия нас часто стали "обманывать"... Вам не кажется? А может мы сами обманываться рады?
  5. Fan-Fan Звание
    Fan-Fan
    +2
    Сегодня, 13:18
    Они нас хотят уничтожить, а мы всеми силами добиваемся их благосклонности и готовы к контактам и готовы возобновить поставки нефти и газа. С нашей стороны это униженное подчинение и угодничество перед ними.
  6. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:29
    Россия не будет сидеть и ждать, пока ее атакуют.

    Сидит и ждет...
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Сегодня, 13:36
      А наш Президент призывает кого-нибудь вернуть бензин на заправки.
      1. Александр_K Звание
        Александр_K
        0
        Сегодня, 13:50
        https://topwar.ru/285367-putin-prizval-prinjat-mery-k-zaschite-npz-ot-udarov-kieva.html
  7. ПВВ22121922 Звание
    ПВВ22121922
    0
    Сегодня, 13:37
    Западу не нужны мирные переговоры – он хочет уничтожить Россию
    - безусловно. Не понимать это может только клинический идиот. Придёт ли в себя Кремль, появится ли у кремля воля к победе - вот вопрос. Время "посылать сигналы" давно истекло
  8. Dizel200 Звание
    Dizel200
    0
    Сегодня, 13:40
    Иллюзии россияне не испытывают к Западу,а вот наша руководящая верхушка все никак не поверит, что их имеют. Ну они и не народ.
  9. Вячеслав Болдырев Звание
    Вячеслав Болдырев
    0
    Сегодня, 13:46
    Если вас все время обманывают в каком то вопросе значит вы некомпетентный человек и занимаете чужое кресло!
    Как можно было о чем то договариваться с США когда именно они замутили всю эту байду?!
    Выгодная для американских бизнесменов сделка это когда они бусы на золото меняют !
  10. Александр_K Звание
    Александр_K
    0
    Сегодня, 13:48
    Ларри Джонсон надеется что россияне не питают иллюзий...

    Я тоже очень хочу надеяться на это, но некоторые россияне, занимающие руководящие посты, с этим не согласны. Поэтому после бесчисленного количества обманов и нарушенных договоренностей, будут новые переговоры и мирные договоренности. Дух Минска-3 овладел мыслями, волей и официальной риторикой Правительства РФ. Ожидаем готовности той стороны.