FT: В Европе самый низкий за 15 лет уровень запасов газа

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FT: В Европе самый низкий за 15 лет уровень запасов газа


Европейские подземные хранилища газа (ПХГ) рискуют завершить сезон закачки с самым низким уровнем заполненности за последние 15 лет. Это серьёзные риски для предстоящего отопительного периода. По прогнозу аналитической компании Wood Mackenzie, к концу октября хранилища в Евросоюзе будут заполнены лишь на 76%. Это самое низкое значение с 2011 года.



Основной причиной прогноза стал конфликт между США и Ираном. Он фактически парализовал поставки сжиженного природного газа (СПГ) через Ормузский пролив. Хотя первые суда начали проходить через пролив, восстановление нормального судоходства займет месяцы из-за разминирования и оценки ущерба.

Ещё один удар по поставкам нанесло повреждение иранскими атаками крупнейшего комплекса по производству СПГ в Катаре, Ras Laffan. Его ремонт может занять до пяти лет. Сокращение добычи в ОАЭ также усугубляет ситуацию.

Хранилища в ЕС начали сезон с наполнением всего в 28% после холодной зимы. Это сильно ниже средних показателей. Сейчас они заполнены всего на 48%. Ситуацию усугубляют планы ЕС по поэтапному отказу от российского газа с 2027 года. Сейчас российский природный газ покрывает около 14% европейских потребностей.
20 комментариев
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  1. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +5
    Сегодня, 13:10
    После поста ниже: "Ещё совсем недавно «переживали», что в США бензин «дороже 4 долларов за галлон»" этот как-то не особо заходит laughing
    Не замерзнут они, и промка не встанет у них
    1. VictorB Звание
      VictorB
      +2
      Сегодня, 13:22
      Максимум,что им грозит это если прошлой зимой средняя температура в квартирах была +22, в этом году будет +20 или даже (ужас! ужас! ужас!) +18.

      Если дальше все пойдет как идет, то я бы озаботился температурой зимой в своей квартире.
    2. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 13:24
      Цитата: Ivan№One
      Не замерзнут они
      Конечно не замерзнут, глобальное потепление, и вообще в Европе без отопления очень многие живут потсонно.
      Цитата: Ivan№One
      и промка не встанет у них
      Конечно не встанет, вставать нечему, так как энергоемкой промки уже и не осталось почти.
  2. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 13:11
    Хранилища в ЕС начали сезон с наполнением всего в 28% после холодной зимы. Это сильно ниже средних показателей.

    О себе нужно заботится, а не о Европе и не забывать, что там друзей у России не было и не будет, но враги есть.
    Вспомните, что 21 санкции, введённые против России, подписаны всеми до одной странами Европы.
    А вы тут о Европе заботитесь, она сама должна думать, а Россия должна забыть про Европу и никаких сделок не вести с врагами.
  3. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -1
    Сегодня, 13:12
    FT: В Европе самый низкий за 15 лет уровень запасов газа

    "А у нас запасы топлива, как в прошлом году" - Путин сказал....
  4. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +4
    Сегодня, 13:15
    В Европе самый низкий за 15 лет уровень запасов газа
    мне как то глубоко на европу, давайте Россию газифицировать
  5. aybolyt678 Звание
    aybolyt678
    +6
    Сегодня, 13:15
    Каждый год после начала СВО утюги государственной власти вещают - "В Европе мало газа! Европа замерзнет" и .... ничего. Лично я думаю что раз Германия пережила 1945 то и 2026 тоже переживет.
    1. topol717 Звание
      topol717
      -1
      Сегодня, 13:25
      Цитата: aybolyt678
      Лично я думаю что раз Германия пережила 1945
      Вообще то не пережила. Была разделена на 2 страны. Но тоже считаю что то была ошибка и правильно было делить на 9.
    2. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +2
      Сегодня, 13:42
      Цитата: aybolyt678
      "В Европе мало газа! Европа замерзнет"

      А сейчас - "в Европе мало бензина и дизтоплива", но я вижу что у нас на заправках цены, как были до Ормуза, так и остались бензин 1,60 евро, дизелюха !,50 евро (варьирую цены на 10 центов, не более).
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    +5
    Сегодня, 13:19
    В Европе самый низкий за 15 лет уровень запасов газа

    Да, наплевать на эту гейропу. Пусть что хотят, то и делают. Только к нам чтобы не совались!
  7. Светлан Звание
    Светлан
    +1
    Сегодня, 13:22
    У соседа корова заболела. Ура!!
    ..
    На самом деле пофиг. Это их проблемы. Нужно разбираться со своими
  8. acetophenon Звание
    acetophenon
    +2
    Сегодня, 13:23
    Смешно и глупо публиковать такие "новости". Я про эти "самые низкие запасы" вот уж который год еженедельно читаю.
  9. MARGADON Звание
    MARGADON
    +1
    Сегодня, 13:27
    Выкрутятся, в рот им задвижку.Каждый год слышим про то как им плохо,газу мало, а они живут не тужат.
  10. Xenon Звание
    Xenon
    +1
    Сегодня, 13:31
    Сейчас российский природный газ покрывает около 14% европейских потребностей
    А почему мы им помогаем покрывать потребности?
  11. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 13:33
    Вот проблема то..
    Газпром им продаст когда надо будет.
    Когда речь идет о деньгах,патриотизм наших власть имущих улетучивается.
  12. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 13:38
    А чего переживать, костлявая рука рынка все расставит по местам... запасы газа - в старые времена трейдерам было выгодно покупать дешевый газ летом и продовать его зимой, когда он дорожал - были трубы которые идут в одном направлении и продавец от покупателя в прямой зависимости. В европах решили,что труба не демократично, СПГ демократичный... только СПГ сегодня здесь, завтра там где за него больше платят.... в европах пустые хранилища... с одной стороны цена газа не привлекает продавцов - чай в азиях дороже, а с другой если цена не растет в европах значит и газок сейчас не очень нужен... хранить газ когда цена летом, почти не отличается от зимы - замороженные деньги которые еще подъедает инфляция... рассчитывают что к зиме может Катар раскочегарить свои линии СПГ, да и азиях спрос будет пониже - цена упадет и газовозы стройными караванами пойдут в европы... зима все расставит по местам, а пока цена газа в европах не очень привлекательна, значит европам газ не очень нуден, это уже их дело
  13. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Сегодня, 13:43
    Снова «аналитики» несут ту же ерунду, а авторы - тащат её сюда, по скудоумию или намеренно. В феврале сего года уже квохтали, что «запасы газа в Европе упали до уровня 2022 года…» и что «Ситуация в Германия выглядит еще жестче: заполненность хранилищ – около 32%». Теперь - снова: «хранилища в ЕС … заполнены всего на 48%.» Так у них бывало и похуже, например 21.02.2022 (30,51%) или 30.04.2025 (32,98%), - и ни ЕС, ни Германия тогда не опрокинулись. Не опрокинулся и ныне: по состоянию на 23.06.2026 наполненность немецких ПХГ составила 38,73% (95,593 TWh) при ежедневном приросте 0,36%. Контрольными точками наполненности хранилищ являются 1 ноября (не менее 80%) и 1 февраля (мин. 30%).
  14. Leontrotsky
    Leontrotsky
    0
    Сегодня, 13:44
    Огорчает только одно. Что доля российского сегмента до сих пор имеет место быть. Пусть и 14 проц.
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:52
    Да купят они газ к зиме .Просто это будет дороже. А народу пояснят, что их газ забрал Путин. И все ,враг есть
  16. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 14:08
    Автор отчитался, взорвали потоки в сентябре 22года. А нам сказки до сих пор рассказывают.