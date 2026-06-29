Минск готов ответить в случае вторжения украинской армии в Белоруссию
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Если Киев попытается вторгнуться на белорусскую территорию, Минск ответит с применением всего имеющегося потенциала. Об этом заявил замглавы белорусского МИДа Игорь Секрета.
В белорусском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали возможное вторжение украинских войск на территории Белоруссии. Как заявил Секрета, если украинские войска пересекут границу, то ответ последует сразу же, причем с применением всего имеющего арсенала. В Киеве это прекрасно знают, потому что Минск неоднократно это озвучивал, сообщает RT.
Если граница будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала... Наши украинские соседи знают это.
Ранее Александр Лукашенко в своих многочисленных интервью заявлял, что не верит в нападение Украины, но если это произойдет, Минск раздумывать не будет, сразу ударит по Киеву. Также белорусский лидер прозрачно намекнул, что у него теперь есть ядерное оружие, а именно наземные комплексы «Орешник», поэтому Белоруссия никого не боится.
В Киеве, в свою очередь, угрожают уничтожить всю критическую инфраструктуру Белоруссии, а также нанести удары по центрам принятия решений, если белорусская армия начнет вторжение на Украину.
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