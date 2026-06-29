Минск готов ответить в случае вторжения украинской армии в Белоруссию

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Минск готов ответить в случае вторжения украинской армии в Белоруссию

Если Киев попытается вторгнуться на белорусскую территорию, Минск ответит с применением всего имеющегося потенциала. Об этом заявил замглавы белорусского МИДа Игорь Секрета.

В белорусском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали возможное вторжение украинских войск на территории Белоруссии. Как заявил Секрета, если украинские войска пересекут границу, то ответ последует сразу же, причем с применением всего имеющего арсенала. В Киеве это прекрасно знают, потому что Минск неоднократно это озвучивал, сообщает RT.



Если граница будет без разрешения или, сопровождаясь агрессией, пересечена, мы ответим с применением всего нашего потенциала... Наши украинские соседи знают это.

Ранее Александр Лукашенко в своих многочисленных интервью заявлял, что не верит в нападение Украины, но если это произойдет, Минск раздумывать не будет, сразу ударит по Киеву. Также белорусский лидер прозрачно намекнул, что у него теперь есть ядерное оружие, а именно наземные комплексы «Орешник», поэтому Белоруссия никого не боится.

В Киеве, в свою очередь, угрожают уничтожить всю критическую инфраструктуру Белоруссии, а также нанести удары по центрам принятия решений, если белорусская армия начнет вторжение на Украину.
12 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    +3
    Сегодня, 13:43
    Может Бацька бахнет Орешником, по упырю Зе ? А то у нас все какие то отговорки ,мы что то все с ним пытаемся договориться ,что то ему сказать
    1. avatar123 Звание
      avatar123
      0
      Сегодня, 14:06
      Орешек без ядрышек непутёвая закуска. Только лишний расход ценных носителей
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    0
    Сегодня, 13:43
    Решимости у белорусов не занимать (достойно вспомнить Великую Отечественную) а вот техническая сторона нуждается в усилении… ПВО различная противодроновая защита и борьба (втч на ленточке) и конечно укрепления на возможных направлениях удара
    1. Tooks Звание
      Tooks
      +1
      Сегодня, 14:00
      Откуда такая уверенность в их решимости?
  3. майор Юрик Звание
    майор Юрик
    0
    Сегодня, 13:45
    Ну должен же хоть кто-нибудь зашарашить по хутору от души.... Пока не получат настоящий ответ так и будут терроризировать всех и вся.... negative
  4. Федор 5755 Звание
    Федор 5755
    0
    Сегодня, 13:46
    Допустимый вариант с ударом Орешника в боевом исполнении по свинячьим войскам руками бульбашей. Возможно, именно поэтому двухдневные переговоры с батькой были закрытыми
  5. Игнатий555 Звание
    Игнатий555
    -3
    Сегодня, 13:51
    "Минск раздумывать не будет, сразу ударит по Киеву". Может А. Г. Лукошенко назначить министром обороны России по совместительству с президентством РБ? Сразу дело пойдет, а то наши, все еще не начинали по-настоящему. Чего то ждут,.......... чего только не понятно.
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -1
    Сегодня, 13:54
    У нас так никто и не решится придушить быстро и решительно укр. нац.режим. Китай бы помог, прислал миллион народных добровольцев, как в Корейскую войну
  7. Bizart Звание
    Bizart
    -1
    Сегодня, 13:58
    А разве Киев планировал вторгаться на территорию Республики Беларусь? Я наверно что то упустил. Про угрозы НПЗ слыхал,про ретрансляторы - тоже,а вот про вторжение - нет. Про желание Республики Беларусь вторгнуться на территорию Украины - тоже. Так что заявление ради заявления
  8. Silbi Звание
    Silbi
    +1
    Сегодня, 14:04
    У Григорыча окромя Орешника Полонезы есть, с последней модификацией ракет, тоже до бункера Зели достанет. А орешек, скорее всего, с ядерной начинкой, он не подойдёт, если туда вв, тонны - полтора, да если и потянет, тогда да, он решение примет сам.
  9. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:07
    Ждёмс чо Зегнида в ответку прохрюкает.
  10. Грац Звание
    Грац
    0
    Сегодня, 14:07
    украинцы если и решатся, они вторгаться пехотой не будут. будут наноситься удары сотнями беспилотников