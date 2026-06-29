Власти Буркина-Фасо потребовали от Франции закрыть посольство в 7-дневный срок

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Власти Буркина-Фасо потребовали от Франции закрыть посольство в 7-дневный срок

Африканское государство Буркина-Фасо потребовало от Франции в течение семи дней закрыть своё посольство в столице страны Уагадугу. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Власти Буркина-Фасо установили крайний срок - 7 дней начиная с 26 июня. Таким образом, посольство должно быть закрыто до 3 июля. С начала 2023 года французскую дипмиссию возглавляет лишь поверенный в делах - посол был отозван Парижем по требованию Уагадугу. Штат посольства составлял около 20 человек, деятельность которых уже была сильно ограничена.

Напомним, что 26 июня власти Буркина-Фасо официально объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией. Причиной названа агрессивная политика Парижа и попытки сохранить колониальное влияние в стране. Триггером стала резолюция Европарламента, осуждающая притеснение гражданских свобод в Буркина-Фасо. Инициатором документа выступил французский евродепутат Кристоф Гомар.

Ранее, в 2023 году, власти Буркина-Фасо потребовали полного вывода французских войск с территории страны. Франция выполнила это требование, завершив вывод военного контингента. Однако у Парижа фантомные боли и явное желание вернуть свои войска в эту африканскую страну.
5 комментариев
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  1. APASUS Звание
    APASUS
    0
    Сегодня, 13:50
    Наш Вагнер пусть построит базу в Буркина-Фасо .Пару лет хотя бы ,для усмирения надежд Наполеона .А то он что то последнее время разошёлся не на шутку
    1. Tagan Звание
      Tagan
      +2
      Сегодня, 13:57
      Потому и разошёлся, что на африканском направлении у лягушатников как-то не заладилось. Музыканты сыграли свою скрипку.
  2. silberwolf88 Звание
    silberwolf88
    +1
    Сегодня, 13:50
    Когда у людей просыпается чувство национальной гордости и тяга к свободе … первое что они делают это расправляются со своими угнетателями … а французский колониализм замазал себя в чудовищных преступлениях против коренного населения
  3. Теренин Звание
    Теренин
    +1
    Сегодня, 13:55
    Власти Буркина-Фасо потребовали от Франции закрыть посольство в 7-дневный срок

    Лягушатникам и семь минут хватит.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 14:03
    Вот поэтому Микрон и гавкает на нас и бандэрлогов люлюкает , что в Африке обосратушки.