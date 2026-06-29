Власти Буркина-Фасо потребовали от Франции закрыть посольство в 7-дневный срок

Африканское государство Буркина-Фасо потребовало от Франции в течение семи дней закрыть своё посольство в столице страны Уагадугу. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.Власти Буркина-Фасо установили крайний срок - 7 дней начиная с 26 июня. Таким образом, посольство должно быть закрыто до 3 июля. С начала 2023 года французскую дипмиссию возглавляет лишь поверенный в делах - посол был отозван Парижем по требованию Уагадугу. Штат посольства составлял около 20 человек, деятельность которых уже была сильно ограничена.Напомним, что 26 июня власти Буркина-Фасо официально объявили о разрыве дипломатических отношений с Францией. Причиной названа агрессивная политика Парижа и попытки сохранить колониальное влияние в стране. Триггером стала резолюция Европарламента, осуждающая притеснение гражданских свобод в Буркина-Фасо. Инициатором документа выступил французский евродепутат Кристоф Гомар.Ранее, в 2023 году, власти Буркина-Фасо потребовали полного вывода французских войск с территории страны. Франция выполнила это требование, завершив вывод военного контингента. Однако у Парижа фантомные боли и явное желание вернуть свои войска в эту африканскую страну.

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