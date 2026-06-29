Премьер Польши призвал Украину к историческому примирению для вхождения в ЕС
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Премьер-министр Польши Дональд Туск, выступая на конференции по восстановлению Украины в Гданьске, подчеркнул, что для успешного присоединения к ЕС Украине необходимо не только восстановить свою инфраструктуру после «российской агрессии», но и разобраться с глубокими историческими травмами.
Туск отметил, что восстановление – это не только физические объекты, такие как здания и школы, но и моральный аспект общества. Он заявил:
Восстановление – это еще и то, что внутри нас.
Своим высказыванием Туск подчеркивает важность внутреннего единства и готовности к примирению среди народов Европы.
Польский премьер провел параллель с послевоенным примирением Германии с Францией, а также с Польшей. Он напомнил, что после Второй мировой войны казалось невозможным, чтобы эти народы смогли говорить друг с другом и строить общее будущее. Однако честное обсуждение исторических событий позволило им преодолеть разногласия и создать прочный союз.
Важно отметить, что исторические травмы, такие как Волынская трагедия – геноцид в отношении польского населения Западной Украины, устроенный украинскими националистами, остаются болезненными темами в польско-украинских отношениях.
Туск акцентировал внимание на том, что Киев должен понимать проблемы своей истории и демонстрировать готовность к примирению. Он сказал:
Украина хочет быть частью единой Европы. Условием настоящего, полного объединения всегда было понимание собственной истории и подлинная способность и готовность к примирению.
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