НАТО приняло решение сократить объём военной помощи Украине

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НАТО приняло решение сократить объём военной помощи Украине

НАТО выделит Киеву гораздо меньше средств, чем обещалось ранее, в связи с позицией США. На данный момент идет перерасчет выделенных на военную помощь Украине средств. Об этом сообщает Corriere della Sera.

По данным итальянской газеты, ссылающейся на источники в Брюсселе, на предстоящем саммите в Турции будет объявлено, что объем военной помощи Украине будет сокращен, вместо обещанных 40 млрд долларов Киев получит 10-12, точная сумма еще не определена, сейчас идет перерасчет.



Связано это в первую очередь с нежеланием США финансировать киевский режим, а также кредитом Евросоюза для Киева на 90 млрд евро. Все дело в том, что разблокировка Венгрией этого кредита повесила на страны ЕС финансовые обязательства. А поскольку большая часть из них входит в НАТО, то им придется платить еще и в рамках альянса. В общем, в Брюсселе посовещались и решили, что слишком много денег придется тратить на Украину, и урезали военную помощь.

Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить $10-12 млрд.

Как предполагалось, Украина должна была получить 70 млрд долларов на военные нужды. Из них 30 млрд из выделенного кредита Евросоюза, а 40 млрд — это новые обязательства стран НАТО. Теперь вместо 40 речь идет о 10 млрд.

Саммит НАТО пройдет в Анкаре 7-8 июля, решение по Украине должно войти в итоговый документ альянса. Но это пока не точно.
1 комментарий
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  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    0
    Сегодня, 14:09
    Ну так Е.С. пока тянет ,а там глядишь демократы в Белый дом вернутся и США по полной начнёт оплачивать ЧВК Украина.