Россия начала устанавливать вооружение на танкеры для защиты от перехвата

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Россия начала устанавливать вооружение на танкеры для защиты от перехвата


Россия начала оснащать вооружением танкеры, задействованные в перевозках подсанкционной нефти и сжиженного природного газа. Как пишет The Times, такая тактика может стать эффективным сдерживающим фактором против возможных попыток перехвата судов со стороны Запада.

На борту одного из флагманов – газовоза «Маршал Василевский» – наблюдатели зафиксировали две стационарные пулемётные установки на капитанском мостике. Оборудование, по оценке военных экспертов, нацелено на отражение атак с воздуха (в первую очередь – дронов-камикадзе) и на пресечение любых попыток высадки абордажной группы на борт.

Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер прямо назвал это демонстрационным предупреждением в адрес стран НАТО. Подобное оснащение судов – сигнал о том, что абордаж будет восприниматься как акт агрессии, чреватый полномасштабной эскалацией.

Высокопоставленный источник в одной из европейских держав, знакомый с оперативной обстановкой, подтвердил изданию, что появление на судах теневого флота тяжёлого вооружения полностью меняет правила игры. Если в СМИ и спецслужбах закрепится информация о том, что российские танкеры могут нести крупнокалиберные пулемёты, ни один военный вертолёт или катер не рискнёт приблизиться к кораблю на дистанцию перехвата.
124 комментария
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  1. Prapor Звание
    Prapor
    +36
    Вчера, 15:19
    А че разве так можно было ?
    1. Дедок Звание
      Дедок
      +14
      Вчера, 15:21
      А че разве так можно было ?

      да, видимо, парни до этого - не знали...
      1. Кузнец 55 Звание
        Кузнец 55
        -4
        Вчера, 15:25
        Можно поставить просто похожий муляж , и охота у некоторых отпадет .
        Вряд ли рискнут высаживаться , может беспилотник и будут применять , но с десантом не станут рисковать .
        Кому же хочется проверить на себе ?
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          -29
          Вчера, 15:34
          Ага, высаживаться не станут - после первого же выстрела лупанут в ответ из всех орудий и пламя до неба, слава героям.
          1. alex-defensor Звание
            alex-defensor
            +12
            Вчера, 15:58
            Я так понял, что речь идёт о судах под российским флагом. Быть может меняют тактику доставки покупателям наших углеводородов. Но это не точно.

            Новость хорошая. Как пойдет - покажет время.
            Цитата: Inженегр
            лупанут в ответ из всех орудий и пламя до неба, слава героям.

            Захват гражданского судна, можно трактовать, как пиратство, но можно и как результат санкций, которые, якобы, - международные... что конечно же не так. Но тут есть спор.

            Уничтожение гражданского судна с экипажем... Это уже очевидное военное преступление.
            Пойдут ли на это западные элиты, скоро узнаем...
            1. guest Звание
              guest
              +7
              Вчера, 16:09
              Цитата: alex-defensor
              военное преступление.
              Пойдут ли на это западные элиты, скоро узнаем...

              Они то на любое преступление пойдут.
            2. Inженегр Звание
              Inженегр
              -2
              Вчера, 16:55
              Уничтожение гражданского судна с экипажем... Это уже очевидное военное преступление.

              В вашем мире гражданское судно может обстреливать военный корабль без последствий? Круто... наверное... а вот у нас не так.

              Пойдут ли на это западные элиты, скоро узнаем...

              Хммм а вы где, блин, спали последние полгода? Потопление всего, что шевелится в водах Венесуэлы, а потом и Ирана вам маловато, чтоб узнать? А ну да - бог троицу любит, в таком случае ждите.
              1. alex-defensor Звание
                alex-defensor
                0
                Вчера, 23:35
                Цитата: Inженегр
                В вашем мире гражданское судно может обстреливать военный корабль без последствий?

                Вы считаете, что с двумя тяжёлыми пулеметами на борту, большое, тяжёлое и неповоротливые судно будет нападать на корабль?
                Таким вооружением можно только препятствовать захвату, который незаконен по определению. Ну или отбивать атаку Дронов.

                Цитата: Inженегр
                Потопление всего, что шевелится в водах Венесуэлы, а потом и Ирана вам маловато, чтоб узнать

                Россия - не Иран. И уж тем более, не Венесуэла...
                Так что вопрос оправдан.
            3. Гюнтер Звание
              Гюнтер
              +1
              Вчера, 17:32
              И вопрос кто будет обслуживать пулемёты, если ЧВК, то не помешает наличие ПЗРК и ПТРК.
              1. Соколов_Владимир Звание
                Соколов_Владимир
                +3
                Вчера, 18:12
                Мой отец в 60-е годы морячил в ДВМП мотористом, и тогла тоже пушки скорострельные хотели ставить, мой отец настрелялся вдоволь по бочкам, но пушки ставить не стали. Матросы люди образованные, и с пулеметом справятся
                1. СергейАлександрович Звание
                  СергейАлександрович
                  -5
                  Вчера, 18:45
                  Это те, что черноморские? Которые даже имея автоматические пушки не смогли от моторных лодок отбиться?
              2. Панцуй_
                Панцуй_
                0
                Сегодня, 02:06
                Цитата: Гюнтер
                И вопрос кто будет обслуживать пулемёты, если ЧВК, то не помешает наличие ПЗРК и ПТРК.

                Я тоже за то, чтобы на танкерах была группа ЧВК с пулеметами, ПЗРК, ПТРК. А еще неплохо бы, если в тайном месте имелся запас взрывчатки. В случае захвата судна и отбуксирования его в порт захватчика (естественно, с целью продать нефть и корабли и поживиться на этом), неплохо бы устроить большой бада-бум в порту. С разрушением всей инфраструктуры и загрязнением акватории. Вот тогда уж точно, второго такого захвата бы не последовала - бабка пошептала бы наверняка.
            4. Neptus Звание
              Neptus
              +6
              Вчера, 17:53
              Цитата: alex-defensor
              Захват гражданского судна, можно трактовать, как пиратство, но можно и как результат санкций, которые, якобы, - международные... что конечно же не так. Но тут есть спор.

              Никакого спора.
              Единственный международный орган, имеющий право объявить международные санкции - это ООН.
              Но ООН ничего против России не принимало.
              1. alex-defensor Звание
                alex-defensor
                0
                Вчера, 23:43
                Цитата: Neptus
                Единственный международный орган, имеющий право объявить международные санкции - это ООН.
                Но ООН ничего против России не принимало.

                Ну я же и написал, что это не так...
                Но спор всегда и возникает, как ответ на противоправные действия одной из сторон. Закон вообще на стороне России, в том числе и по СВО.
                Но одно дело - захват чужого имущества, другое дело - военно преступление, не имеющее срока давности.
            5. Андрей М Звание
              Андрей М
              +1
              Вчера, 18:46
              Я так понял, что речь идёт о судах под российским флагом.

              вот, вот, непонятка. Ибо суда под флагом РФ и так не захватывались, а под другими флагами - кто ж туда разрешит ставить пулеметы ? да и "сбродной" команде таких посудин совсем неинтересно участвовать в боевых действиях - им за это не платят.
          2. faterdom Звание
            faterdom
            +6
            Вчера, 16:04
            И получат от танкера торпедный залп. На который потом даже юридически претензии не предъявишь - ответные действия, как-никак. А торпеды, ну просто с собой везли, ребята соседские попросили. Ну и ЗУР заодно.
          3. Овсиговец Звание
            Овсиговец
            -1
            Вчера, 20:43
            ну если недоделки с твоим уровнем мышления то лупанут
        2. Не_боец Звание
          Не_боец
          -16
          Вчера, 15:45
          Тому у кого приказ - провести досмотр и проверку документов. А если что вон боевой вертолет рядышком летит, сразу по рубке из всех стволов и подвесок шарахнет.
          Любая агрессия со стороны со стороны судна - повод для применения я всего боевого арсенала.
          1. Слесарь Звание
            Слесарь
            +8
            Вчера, 17:22
            Цитата: Не_боец
            А если что вон боевой вертолет рядышком летит

            А у вертолета типа 9 жизней ...Размеры танкера и вертолета просто несравнимы .
            1. Grigory B Звание
              Grigory B
              0
              Вчера, 22:50
              Цитата: Слесарь
              .Размеры танкера и вертолета просто несравнимы .

              Никто и не сомневается,что танкер легче в факел превратить чем вертолет,размеры бензобаков несопостовимы.Как то это пока все непродуманно,честно говоря экипаж на этом танкере-камикадзе.
          2. ettore Звание
            ettore
            +6
            Вчера, 17:27
            Цитата: Не_боец
            Любая агрессия со стороны со стороны судна - повод для применения я всего боевого арсенала.

            А агрессия со стороны боевого вертолёта это не повод шандарахнуть?
      2. Бородач Звание
        Бородач
        +10
        Вчера, 16:26
        Цитата: Дедок
        А че разве так можно было ?

        да, видимо, парни до этого - не знали...

        Обычная защита от морских пиратов. Ещё ПЗРК надо. И танки заминировать, чтобы в случае чего загадить им всё побережье.
        1. Grigory B Звание
          Grigory B
          +1
          Вчера, 23:02
          Цитата: Бородач
          И танки заминировать, чтобы в случае чего загадить им всё побережье.

          Вот это правильно.Это лучше,чем факел с экипажем делать.Небольшой взрывчек в танке и груз в акватории,а экипаж по сигналу "Шлюпочная тревога".Только вот мне в предыдущей статье за это предложение кучу минусов поставили.
    2. Canecat Звание
      Canecat
      +18
      Вчера, 15:24
      Цитата: Prapor
      А че разве так можно было ?

      Так нужно было сразу с первого абордажа. Вот только «Маршал Василевский» это официальное судно Газпрома, которое ходит под российским флагом, и у Газпрома свои охранные структуры... а вот с теневым флотом, все несколько иначе.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +7
        Вчера, 15:40
        Цитата: Canecat
        Так нужно было сразу с первого абордажа.

        так вы сами и ответили, судя по всему судна идущие не под российским флагом так и будут ходить ез вооружения
    3. Василенко Владимир Звание
      Василенко Владимир
      +7
      Вчера, 15:39
      Цитата: Prapor
      А че разве так можно было ?

      а нужно было?
      хоть одно судно под российским флагом было задержано?
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Вчера, 16:15
        Не было. Только потопленные.
        1. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          -2
          Вчера, 17:08
          вы же понимаете, что это разные проблемы
          1. Aken Звание
            Aken
            -1
            Вчера, 19:00
            Если про захваты - разные. Если защита от БЭК - одно и то же.
    4. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Вчера, 15:39
      Как долго я ждал этого решения.
      Когда еще в прошлом году я предложил подобное, мне сказали что так делать нельзя, это нарушение морской конвенции. А теперь оказывается можно.
      Ох и долго работают у нас тесные связи.
      1. Василенко Владимир Звание
        Василенко Владимир
        +1
        Вчера, 15:42
        Цитата: Аркадий007
        Когда еще в прошлом году я предложил подобное

        а что с прошлого года было задержано хоть одно РОССИЙСКОЕ судно?!
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Вчера, 22:37
          Василенко Владимир
          Ничего личного просто цифры.
          8 января — захват танкера Bella 1 под Панамским флагом силами США. Перед его задержанием судно было переименовано в Marinera и сменило флаг на российский;
          22 января — захват танкера Grinch силами Франции, он вышел из Мурманска 5 января;
          3 февраля — задержание следственным отделом Налогово-таможенного департамента Эстонии контейнеровоза с российскими моряками.
          1. Василенко Владимир Звание
            Василенко Владимир
            0
            Сегодня, 00:37
            как вы сказали ни чего личного, ни один из этих трех танкеров не ходил, первый сменил флаг в открытом море что запрещено морским правом, два остальных ходили не под нашими флагами
      2. Tagan Звание
        Tagan
        +3
        Вчера, 15:47
        Когда еще в прошлом году я предложил подобное, мне сказали что так делать нельзя

        А, так это ваша идея? Ну теперь будем знать, кому страна обязана.
        1. Аркадий007 Звание
          Аркадий007
          0
          Вчера, 22:34
          Tagan ( Andrey)
          Подтрунивать ваше право, если вам от этого легче, мне без разницы.
      3. Vitaly_pvo Звание
        Vitaly_pvo
        0
        Вчера, 16:03
        Цитата: Аркадий007
        нарушение морской конвенции
        являются украинские беспилотники, которые караулят российские морские суда. От них и делают защиту. А пиратский захват судов с использованием катеров береговой охраны и вертолетов так и будет продолжаться. В Кремле только на словах вешают ярлыки о пиратских действиях и финансировании террористов со стороны западных стран. От таких заявлений даже объемы поставок нефти и газа в страны НАТО по установленным для России ценам не уменьшается.
      4. Соколов_Владимир Звание
        Соколов_Владимир
        +1
        Вчера, 18:22
        Отец рассказывал им в 60-е на гражданские суда хотели пушки ставить, матросов стрелять научили, отец мой по бочкам настрелялся, говорил, готовили серьёзно, но пушки не поставили, это в ДВМП было
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          +1
          Вчера, 18:49
          Это может быть после захвата танкера "Туапсе"?
          1. Соколов_Владимир Звание
            Соколов_Владимир
            0
            Сегодня, 00:06
            Это когда американцы платили дань мадам Вонг, а пираты грабили военные транспорты США
            К середине 1950-х годов доходы клана Вонг составили 159 миллионов гонконгских долларов. А контролируемая ею акватория была сравнима с территорией Великобритании. К тому времени началась Корейская война. Разъяренные потерями продовольствия, амуниции и боеприпасов, американцы направили в регион специальную группу. По официальной версии, они не смогли ничего добиться, даже потеряли один из своих катеров. По неофициальной – они просто договорились с мадам Вонг. В обмен на не нападение на свои транспорты, американцы обещали прикрытие пиратов в их грабежах коммерческих судов.
            Источник: https://versia.ru/vosem-tysyach-piratov-polnostyu-kontrolirovali-yuzhno-kitajskoe-more
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      0
      Вчера, 18:57
      hi Ситуёвина уже несколько лет, как перезрела, ещё с момента подрыва "Северных потоков".
      Ещё необходимо продумать об уязвимости от БЭКов на маршруте следования танкеров-газовозов в самых проблемных точках Балтийского, Северного, Чёрного и Средиземного морей, памятуя об атаках на "Ursula Major", " Арктик Метагаз".
      Высока вероятность минирования судов в портах, особенно уязвимых мест судов в МО ( машинное отделение), РУ ( румпельное, рулевое ).
      Можно применять к врагам - наглосаксам, лягушатникам гибридные, ассиметричные удары.
    6. tabex Звание
      tabex
      0
      Вчера, 20:42
      Хватит ли духу отбить захват, вот вопрос...
  2. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    +13
    Вчера, 15:19
    Если нет политической воли для пресечения таких актов агрессии , то хоть посейдонами обложись , тольку ноль будет. Вести себя надо было так что бы даже мыслей у них не было об абордажах каких то
  3. maximaniak Звание
    maximaniak
    +3
    Вчера, 15:19
    Стесняюсь спросить: а много Российских танкеров было перехвачено?
    И ещё вопрос:
    ни один военный вертолёт или катер не рискнёт приблизиться к кораблю на дистанцию перехвата
    - почему? Нечем шарахнуть по пулемётному гнезду?
    1. ian Звание
      ian
      +13
      Вчера, 15:32
      Цитата: maximaniak
      - почему? Нечем шарахнуть по пулемётному гнезду?

      Конечно есть чем. Но если после открытия огня по"мирному торговому судну" по вертолету вдруг прилетит "игла" или РПГ, то жаловаться уже будет некому...
      Да и сам по себе смотрящий на тебя ствол КПВТ имеет шикарное отрезвляющее действие... hi
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Вчера, 18:52
        МТПУ 14,5 мм худшая пулеметная установка, которую только можно предложить. Нужен ДУБМ с большой продолжительностью стрельбы и стабилизатором, а не открытая ручная фигня для стрельбы из неустойчивого положения стоя.
        1. ian Звание
          ian
          -1
          Вчера, 19:03
          Для обозначения готовности к отпору иногда достаточно даже куска кирпича... angry
          У вас есть минимум 600 "ДУБМ с большой продолжительностью стрельбы и стабилизатором", чтоб за сутки воткнуть их на древний конголезский танкер в подарок за посещение России? У России тоже нет. А пару КПВТ и пяток "вагнеров" проводить "до дома" думаю, не очень большая проблема... hi
          1. СергейАлександрович Звание
            СергейАлександрович
            0
            Вчера, 19:20
            ДУБМ можно и дистанционно управлять. А как воевать, если даже не иметь возможности 600 ДУБМ произвести и на палубу прикрутить? Их как и крупные дроны надо в количестве 6000 производить в год.
            1. ian Звание
              ian
              0
              Вчера, 19:35
              Тогда давайте уж ядерный заряд на каждое судно. Или хотя бы через одно.
              Пусть играют в лотерею с задержанием у своих берегов.
              А как воевать это наверное вам в другое окно. Тут только разговоры. Лица принимающие решения на другом сайте request
    2. guest Звание
      guest
      +3
      Вчера, 15:34
      Цитата: maximaniak
      Нечем шарахнуть по пулемётному гнезду?

      А если пулемётное гнездо по типу "цитадели", оно же раньше засечёт.
    3. Был Мамонт Звание
      Был Мамонт
      +2
      Вчера, 17:24
      Цитата: maximaniak
      Нечем шарахнуть по пулемётному гнезду?

      Первыми рискнут?
      Не совсем в тему. Служил племяш на ТОФе. Переходили из Тихого океана в Средиземное море. Повадились американцы на вертолетах "висеть" рядом с бортом. Нашим как всегда :"Не отвечать на провокации". Стали американцы показывать неприличные жесты. Один матрос не выдержал и бросился к пулеметной установке. Американцев как мошек ветром сдуло и больше они не приближались к кораблю. Матроса для порядка пожурили и все.
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    -4
    Вчера, 15:21
    Пулеметы надо, надо на носу АУ-190 (понадобится некоторая переделка корпуса), и несколько пусковых для ПКР, и экипажу раздать ПЗРК, вертолеты с десантом сбивать, да и экипаж подготовить, вооружить для боя непосредственно на судне, если все-таки десант высадится, стрелковое оружие, гранаты, и сам танкер заминировать
    1. barclay Звание
      barclay
      +7
      Вчера, 15:35
      Чего уж там... может сразу экипаж заменить взводом морпехов?..
      Не экипаж нужно обучать бою, а вооруженную охрану оплатить, организовать и проинструктировать. И сразу нужно иметь введу,, что на танкер могут наехать и превосходящие силы.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -1
        Вчера, 15:39
        3-4 морпеха всегда должны быть на танкере, экипаж они обучат, а в случае нападения раздадут оружие, возглавят отделения, будут ими командовать в бою
        1. Гаврило Принцип Звание
          Гаврило Принцип
          +2
          Вчера, 15:43
          раздадут оружие, возглавят отделения, будут ими командовать в бою

          В каком бою, в последнем?
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            +1
            Вчера, 15:52
            Это риск, осознанный риск, видимо, на этот случай с экипажем нужно заключать контракт, страхование жизни, и т.д.,за каждый инцидент будут платить боевые request
            1. Essex62 Звание
              Essex62
              -2
              Вчера, 16:18
              А сбродному экипажу это надо,воевать? Там кого только нет.Да и кораблики совсем не Российские.
              Нападение на танкер под Российским флагом акт агрессии,массово- повод для войны. А что у РФ в доктрине записано? Хоть одна остановка пиратским способом танкера под флагом РФ была? Западники не совсем деревянные. Понимают что к чему.
              1. gribanow.c Звание
                gribanow.c
                0
                Вчера, 16:23
                Это уже забота собственника груза/танкера, пусть подбирают на такие танкеры экипажи из отставников ВМФ, или сухопутных, с боевым опытом, готовых к такому риску, с хорошей доплатой, разумеется. А что делать, время такое, морское гос.пиратство сейчас процветает со стороны стран запада, хочешь нефть довезти до своего порта, придется доплатить, это уже проблемы олигархата, чья нефть, или кто продает ее, вот пусть сырьевой олигархат и "крутится", в этом их сущность, "крутиться", "шевелиться"
                1. Essex62 Звание
                  Essex62
                  0
                  Вчера, 16:34
                  Это проблема властей РФ,если танкер под ее флагом. Все остальные вне ее юрисдикции. Выкручиваются жирные коты как могут. А могут они не много. Воевать ,даже с помощью ЧВК с официальным западом они не станут. За причинные места их держат крепко.
                  1. gribanow.c Звание
                    gribanow.c
                    0
                    Вчера, 16:46
                    А могут они не много. Воевать ,даже с помощью ЧВК с официальным западом они не станут.

                    Значит, олигархат уже не тот, что вырос из рэкета на трассах. Наследники, видимо, а наследники - это всегда уже не то...
                    1. Essex62 Звание
                      Essex62
                      0
                      Вчера, 22:42
                      Да зачастую те-же самые, но отяжелевшие и уязвимые. Всё и все ведь там за бугром ,во-первых и они место своё знают в той глобальной буржуинской системе, в которую их пустили на приставной стульчик, во-вторых.
                2. Гаврило Принцип Звание
                  Гаврило Принцип
                  0
                  Вчера, 17:43
                  Где морские пираты из Сомали с калашами, а где военные фрегаты со спецназом стран НАТО. Или для вас никакой разницы нет?
          2. borys Звание
            borys
            0
            Вчера, 16:43
            Да, в последнем. Как только хам получет по морде лица,
            так сразу и бои заканчиваются.
            1. Гаврило Принцип Звание
              Гаврило Принцип
              -1
              Вчера, 17:41
              Ну и наверняка вы уже записались первым номером на танкер под флагом островного государства. Пулемёт против фрегата это конечно сильно и героически, но выглядит по идиотски.
      2. barclay Звание
        barclay
        +2
        Вчера, 15:44
        Если танкер будут принуждать к остановке или аресту, то сразу предупреждать по связи о том, что на борту находится вооружённая охрана ЧВК или РА.
    2. Chack Wessel Звание
      Chack Wessel
      -1
      Вчера, 18:28
      Осталось ещё вертолетов на палубу понатыкать, и получится авианосец. :)
      1. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Вчера, 18:57
        Зачем так открыто глумиться над русскими на русском же форуме? Понимаю, что такова политика админов, терпеть подобное на сайте, но всё же..
  5. Александр Елизаров Звание
    Александр Елизаров
    +3
    Вчера, 15:22
    Как пишет The Times, такая тактика может стать эффективным сдерживающим фактором против возможных попыток перехвата судов со стороны Запада.
    Не очень понимаю. Планируется стрелять по группе захвата, с боевого корабля противника, из пулемётов? Как быть в случае если ответным огнём с боевого корабля танкер потопят? Матросам с танкера на спасательном круге добираться до порта назначения? Есть план как действовать в такой ситуации? Или опять надежда на авось и небось? Что насчёт сопровождения танкера боевым кораблём России?
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      +3
      Вчера, 15:30
      Если это корабль под флагом РФ то эти "пулемёты" как и написано в статье, показной акт. Попытка отжать такой корабль будет, ну не поводом к войне, как подрыв газопровода скажем, удар по стратегической авиации или какому нить радару дальнего предупреждения, но где то около того на полшишечки. Ещё интересно как регламентируется законодательно наличие каких то вооруженных людей на гражданском российском судне и в международных водах вообще.
      Сопровождать корабли, устраивать конвои это тоже затраты и время.
      1. Essex62 Звание
        Essex62
        -2
        Вчера, 16:25
        Есть ,у башен во всяком случае четкое разделение. Все Вами перечисленное это сделали xoxлы,а не натовские страны. Хотя конечно наоборот. Свидомые лишь инструмент.
        Насчёт дорого сопровождать,дык могут такую блокаду учинить что посыпается все . Ибо все на торговлю ЭР завязанно. У нас больше и нет ничего.
      2. СергейАлександрович Звание
        СергейАлександрович
        0
        Вчера, 18:59
        Пора просыпаться, нет уже никакого законодательства международного. Было да всё вышло.
  6. Кондратий_Обнимашкин Звание
    Кондратий_Обнимашкин
    +7
    Вчера, 15:29
    Высокопоставленный источник в одной из европейских держав, знакомый с оперативной обстановкой, подтвердил изданию, что появление на судах теневого флота тяжёлого вооружения полностью меняет правила игры. Если в СМИ и спецслужбах закрепится информация о том, что российские танкеры могут нести крупнокалиберные пулемёты, ни один военный вертолёт или катер не рискнёт приблизиться к кораблю на дистанцию перехвата.

    Так речь идёт о вооружении судов, находящихся под юрисдикцией России (под флагом РФ, с портом приписки РФ, итд) или о "теневом" флоте? Разница существенная.
  7. К-50 Звание
    К-50
    +2
    Вчера, 15:31
    Россия начала оснащать вооружением танкеры, задействованные в перевозках подсанкционной нефти и сжиженного природного газа.

    Давно пора. Вызывает недоумение, что столько с этим тянули.
    Нельзя размещать вооружение на гражданских судах по международным законам?
    А пиратствовать, захватывать их, стало быть можно?
    А раз они сами спускают в унитаз требования международных законов, то значит они стали неактуальны. Так чего нам-то стесняться? Это же нас грабят! Значит для защиты своей собственности, этой "священной коровы" запада, все средства хороши. И не надо стесняться своих "комплексов": "Кордов", "Верб", "Корнетов". request
    1. Inженегр Звание
      Inженегр
      -5
      Вчера, 15:38
      Давно пора. Вызывает недоумение, что столько с этим тянули.

      Вы уже смертничком в команду подобного танкера записались, возить нефть Сечина? Или предпочтете с дивана других агитировать?
      1. Bookeer Звание
        Bookeer
        0
        Вчера, 19:02
        Ну как "нефть Сечина"... Треть бюджета России - от нефтянки.
        1. Inженегр Звание
          Inженегр
          0
          Вчера, 19:29
          1) уже меньше
          2) звание страны-бензоколонки всегда было таким себе предметом для гордости. А в нынешних очередях за бензином рассказывать как здорово, что значительная часть доходов бюджета идет от продажи нефти за рубеж так вообще может пагубно сказаться на здоровье.
          3) Да, нефть Сечина. И она будет его до тех пор, пока мнение населения не начнут учитывать при формировании бюджета и при установлении той доли отжалейки, что Сечин и ему подобные платят в этот бюджет.
          1. Bookeer Звание
            Bookeer
            0
            Вчера, 22:56
            1) не сильно меньше;
            2) не понял, при чём здесь "звание"? Война идёт, деньги нужны, не хотите кормить свою армию продавать нефть тому, кто покупает и за деньги, которые предлагают - будете меньше кушать (и не только).
            3) понимаю, что Сечин здесь - некий символ. Я не слежу за Форбс, но вроде имеет смысл заменить эту фамилию на Алекперов хотя бы. Сечин не владелец Роснефти (десятые доли процента акций не в счёт).
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Вчера, 15:35
    Причём не только пулемёты .
  9. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +2
    Вчера, 15:38
    только вот судя по всему вооружение устанавливается на танкеры и газовозы ходящие под Российским флагом, а захватывают суда идущие под другими флагами, так, что скорее обыкновенные показательные выступления
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      0
      Вчера, 15:41
      Вот тоже склоняюсь думать, это для внутреннего потребителя. Опять же, а можно ли по закону такое делать?
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Вчера, 15:40
    Господа буржуины делающие миллионы на российской нефти и газе ,работающие под " удобными флагами " переходите в Российский Регистр и у вас появится возможность познакомиться с английскими ,французскими и шведским пиратами .А потом их выкинуть за борт в полной амуниции в районе острова Медвежий ,пусть плывут к берегу - они же спецназ. И вам за это ничего не будет - война всё спишет.
    1. Александр_K Звание
      Александр_K
      0
      Вчера, 17:34
      Они бы рады, да только никто покупать не будет, санкции. Вот и приходится искать сторонних подрядчиков, типа нейтралов, независимых грузоперевозчиков.
  11. Не_боец Звание
    Не_боец
    -4
    Вчера, 15:40
    Интересно, как эти пулеметы будут оформлены в порту прибытия?
    Перед абордажем любой кто суется к пулемету будет застрелен снайпером с вертолета.
    Пуск ПЗРК? Ну во первых одиночные пуски вряд ли что могут сделать, только попугать (в случае чего поврежденный вертолет сядет на палубу атакуемого судна), а во вторых десант просто будет отстреливать все что движется, в том чисел и гражданский экипаж.
    Так что эти пулеметы максимум против БЭК. Кстати как у них с эффективностью? Один еще может отстрелят, два вряд ли, трое и больше - без шансов.
    1. Копчёный Звание
      Копчёный
      -1
      Вчера, 15:44
      Наверно как услуги ЧОПа "Ацкие тельняшки" или там "Бригада Гвидона".
    2. Соколов_Владимир Звание
      Соколов_Владимир
      0
      Вчера, 18:41
      Стрелять с вертолета можно только по площадям. Снайперский огонь нереален
    3. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 19:01
      И сколько пусков ПЗРК удалось пережить сидя в зависшем вертолете?
  12. senima56 Звание
    senima56
    +3
    Вчера, 15:47
    Давно пора было это сделать! good Вечно ждём "петушка жаренного"! fool soldier
  13. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 15:58
    Ни чего сложного у нас эта тема российскими ЧВК отработана с времён борьбы с самамалискими пиратами .Стоит судно " арсенал " за терводами Египта ,после выхода заказчика из суэца на борт поднимаются чвкашники с оружием и полный вперёд до Индии, там тоже стоит судно " арсенал" .И усё ,концы в воду. wassat А сейчас мы можем ставить БДК с такими же функциями в проблемных водах .И уже ставили у Датских проливов.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Вчера, 16:09
    Давно так надо было делать! Да ещё и вражеские суда перехватывать!
  15. Yarr_Arr Звание
    Yarr_Arr
    +2
    Вчера, 16:10
    Опять этот "теневой флот"...
    Пулеметы на кораблях с российским флагом? Так и пишите!
    А если ходят под флагом папуасов..... Ну, с ними и поступают, как с папуасами.
  16. nobody75 Звание
    nobody75
    +3
    Вчера, 16:13
    Всегда можно было. Гаагские конвенции 1907 года не запрещают вооружение торговых судов в целях самообороны. Этим активно пользовались шведы во время ВМВ. Однако, согласно сложившейся правоприменительной практике, в момент открытия огня торговое судно теряло иммунитет.
    С Уважением
  17. hiller Звание
    hiller
    +2
    Вчера, 16:16
    Ну дык это те суда, которые под нашим триколором, а на них только БЭКами покушались. Тут вопросов не возникает. Захвату же подверглись суда по флагами третьих стран. Как с ними быть? Вероятно придётся нанимать ЧВК из третьих стран! Подобное подобным. "Я так думаю". А слабо нанять Blackwater company? Вот была бы хохма!
  18. Из_дикого_леса_дикая_тварь Звание
    Из_дикого_леса_дикая_тварь
    0
    Вчера, 16:23
    . Если … российские танкеры могут нести крупнокалиберные пулемёты, ни один военный вертолёт или катер не рискнёт приблизиться к кораблю на дистанцию перехвата.
    Много в составе экипажа найдется умельцев пользоваться крупнокалиберным пулеметом, да по дронам / вертолетам / БЭКам / патрульным катерам / боевым кораблям? И много ли отыщется охочих встать к пулемету и потягаться со специально обученными этому делу стрелками-военными? При официально подсанкционном характере груза, за не самую вожделенную зарплату и с МИДом, которые едва ли вытащит севшего на чужбине за сопротивление при досмотре судна (тем более - велик риск, что после первого же выстрела стрелка могут сделать крайним за потерю иммунитета судна, о чем пишет товарищ выше)? Разве что из нездорового любопытства проверить, как (не) сработает закон РФ об использовании армии за границей для помощи россиянам, попавшим в беду?..
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +1
      Вчера, 16:37
      Много в составе экипажа найдется умельцев пользоваться крупнокалиберным пулеметом, да по дронам / вертолетам / БЭКам / патрульным катерам / боевым кораблям?

      Пеппи длинный чулок даж с Эрликоном справлялась... Поэтому ее потом колбасило...
      С Уважением
  19. isv000 Звание
    isv000
    0
    Вчера, 16:32
    А отражать досмотровые команды будет рулевой или свободные от вахты матросы? Не проще шире осветить эту информацию а самим разместить на судах отделение ЧВК с ПЗРК, ПТРК, пулемётами и прочими ништяками? Сапоги должен тачать сапожник. В масштабах стоимости груза наценка не будет высокой.
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      -1
      Вчера, 16:39
      Кто такого "купца" в порт пустит? Его будут классифицировать как вспомогательное судно.
      С Уважением
      1. K9_SWAT Звание
        K9_SWAT
        0
        Вчера, 19:03
        Точно? Как мне кажется в европу он и сам не пойдёт, а там куда он следует с грузом, там примут. Им будет глубоко ПОХ!!!
  20. Владимир М Звание
    Владимир М
    0
    Вчера, 16:37
    Россия начала оснащать вооружением танкеры, задействованные в перевозках подсанкционной нефти и сжиженного природного газа.

    Против пиратов самое то.
    Но вот откроют ли они огонь при захвате военным кораблем? сомнительно, танкер просто потопят.
    1. nobody75 Звание
      nobody75
      +2
      Вчера, 16:46
      Не потопят - будет экологическая катастрофа. Перехват в открытом океане осуществлять себе дороже. Нападения осуществляются в проливах и узостях. Даже в литоральной зоне захватывать маньяков нет. Попытка потопить танкер вызовет разлив нефти. Атака газовоза - взрыв.
      С Уважением
      1. Владимир М Звание
        Владимир М
        -1
        Вчера, 17:52
        Вот сомневаюсь, что кто-то решится стрельнуть с танкера по военному кораблю. hi
        1. СергейАлександрович Звание
          СергейАлександрович
          0
          Вчера, 19:04
          Прежде всего надо от дронов обороняться. Хотелось бы узать, что за установку поставили, если МТПУ-14,5 то всё бестолку. Ни от дронов, ни от вертолетов защиты не даст.
  21. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Вчера, 16:50
    Так это речь о Российских танкерах, или псевдороссийских теневых?
  22. ShDE Звание
    ShDE
    0
    Вчера, 16:59
    Пулеметы - классно! Но пяток беспилотников поднять при угрозе может будет даже веселее.
  23. shm_kv Звание
    shm_kv
    -1
    Вчера, 17:16
    Сомнительно. Очередная полумера. Кто должен использовать эти пулеметы при необходимости? У нас нет избытка военных в условиях войны. Обучать экипаж? А согласятся ли они на это с учетом того, что он часто интернациональный? Другой момент, что многие потенциальные торговые партнеры начнут опасаться торгового флота с вооруженной охраной на борту.
    Куда более дешево и эффективно можно было бы решить вопрос с парой спутниковых тарелок и несколькими десятками fpv на борту (все это можно спрятать/замаскировать). Тот же старлинк прекрасно работает за пределами РФ (в т.ч. в международных водах) без всяких белых списков. Это позволило бы преподнести пиратам очень болезненный урок.
    В данном случае выглядит как очередная работа на внутреннюю публику - смотрите, мы что-то делаем. Атаку БЭК из пары пулеметов да еще и ночью отразить практически нереально (иначе бы ЧФ не был бы загнан за боновые заграждения). Защита от пиратов НАТО? Думаю, что там не дураки сидят и эту общем-то смешную угрозу нейтрализуют в первую очередь. Да и решится ли кто-то открыть огонь из пулемета, когда рядом с тобой боевые катера?
    А самый эффективный способ - это просто потопить 10 судов пиратов. Но этого никогда не будет. По тем же самым причинам, что и какого-то соизмеримого ответа на все нынешние унижения.
  24. ОлегEKB Звание
    ОлегEKB
    -2
    Вчера, 17:22
    так сразу надо и военно-морской флаг поднять,
    а то формально оружие на гражданских судах запрещено иметь, тем более если судно идет в террводах, например в датских или турецких проливах или в английском канале
  25. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Вчера, 17:27
    Почитал статью и комментарии. Коллеги, уймите эмоции.
    "Маршал Василевский" - единственная плавучая регазификационная установка в России, снабжающая Калининградскую область через Балтику. Будет ходить по маршруту Усть-Луга - Калининград.
    Так что эти меры оправданы. Да и в случае нападения есть возможность поддержки авиацией. И не только.

    Насколько я разбираюсь в оружии smile , то это пулемёты НСВ "Утес" 12.7 мм. КПВТ даже не пахнет.
    1. agond Звание
      agond
      -1
      Вчера, 18:05
      Цитата: Не_боец
      Интересно, как эти пулеметы будут оформлены в порту прибытия?
      Перед абордажем любой кто суется к пулемету будет застрелен снайпером с вертолета.
      Пуск ПЗРК? Ну во первых одиночные пуски вряд ли что могут сделать, только попугать (в случае чего поврежденный вертолет сядет на палубу атакуемого судна), а во вторых десант просто будет отстреливать все что движется, в том чисел и гражданский экипаж.
      Так что эти пулеметы максимум против БЭК. Кстати как у них с эффективностью? Один еще может отстрелят, два вряд ли, трое и больше - без шансов.

      -Снайпер на вертолете гасит пулеметные точки на корабле!!!
      -Пуск ПЗРК в упор по зависшему над палубой вертолету, после чего поврежденный вертолет все же садится на палубу корабля!!!
      -Из вертолета (примерно как из маминой из спальни) выбегают десантеры и начинают стрелять во все, что движется
      -Экипаж корабля отстреливается из особых крупнокалиберных пулеметов обладающих максимальной эффективностью против БЭК , а против десантников они как то не очень .
      Автор выбрал себе подходящий ник
    2. hiller Звание
      hiller
      0
      Вчера, 18:57
      Всё верно. 12.7мм Никитин-Соколов-Волков на станке.
    3. СергейАлександрович Звание
      СергейАлександрович
      0
      Вчера, 19:08
      Всё понятно. Это просто игрушка. Нужен ДУБМ с ночным прицелом и системой управления огнём. Просто ручной пулемет практически бесполезен. Лишь создаст проблемы с учетом оружия и боеприпасов.
  26. ВячеSeymour Звание
    ВячеSeymour
    0
    Вчера, 18:00
    Высокопоставленный источник в одной из европейских держав, знакомый с оперативной обстановкой, подтвердил изданию, что появление на судах теневого флота тяжёлого вооружения полностью меняет правила игры

    Именно ! Правила игры меняются!
    Гражданское судно вооружённое стационарными установками автоматически становится если не комбатантом то вспомагательным судном ВМФ... -что в принципе одно и тоже... и следовательно законной целью для государств находящихся в состоянии войны с флагом этого судна!
    Причём в случае его поражения вся ответственность ложится именно на отакованого , а не нападающего( находящегося в состоянии войны с хозяином судна) , - в нашем случчае ( по аналогии со уничтожением "неизвестными БЭКами" пусть и теневого но гражданского газовоза в Средиземном море ) на Россию.
  27. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 18:02
    Помню ,НИС " Адмирал Владимирский " мирно стоял за терводами Голландии на якорь. Решили его навестить " зелёные " на надувных лодках и только они рассмотрели в свои фотоаппараты человека на палубе НИС с предметом похожим на АК их как ветром сдуло .Поплыли менять.памперсы.На любом танкере найдётся помещение для 6-10 морпехов с опытом применения чего угодно.Да и кстати ,за пару часов работы боцман сделает двери на главной палубе открывающий только из нутри надстройки .Пару Ф1 сверху и нет целых пиратов.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Вчера, 18:13
      Все эти показанные захваты танкеров под удобным флагом начинаются по одному сценарию ,связываются с капитаном по УКВ связи на одном из фиксированный каналов - стоять,раз ,два..А если судно будет под Российским флагом - капитан ответит пошёл в пи- пи- пи .Вы нам что войну объявили ,чтобы высаживаться на российское судно .Высадятся ,пусть пеняют на себя .Статус как был так и останется у судна ,иду с вооружённой охраной на борту.Эти данные могут отображаться даже на маринтрафике .Продолжаем наблюдение ,может кто то и попадётся.Из Мурманска каждый день гребут танкера под Российским флагом с осадкой в 16 м .Причём гребут западнее Англии - желающих идти на абордаж нет .Могут быть сюрпризы .
  28. илья63 Звание
    илья63
    0
    Вчера, 18:24
    и по 2 стрелы на борт,чтоб от десанта отбиваться!первая в воздух вторая в вертушку.
    1. ВячеSeymour Звание
      ВячеSeymour
      0
      Вчера, 19:00
      и по 2 стрелы на борт,чтоб от десанта отбиваться!первая в воздух вторая в вертушку

      Морские законы они такие расплывчатые , часто рекомендательные!...
      Как долго такой газовоз протянет в дали от порта приписки?
      И да... Вы сможете выпустить стрелув воздух?...- она как бы не калаш, по желанию а бы как "в воздух не СТРЕЛЯЕТ! good
  29. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Вчера, 18:59
    А не лучше бы ЧВК человек десять на борт взять? Это гораздо лучше было бы, то бишь эффективнее.
    1. илья63 Звание
      илья63
      0
      Вчера, 19:01
      Я думаю установленными пушками не матросы будут пользоваться...
    2. ВячеSeymour Звание
      ВячеSeymour
      0
      Вчера, 19:11
      А не лучше бы ЧВК человек десять на борт взять? Это гораздо лучше было бы, то бишь эффективнее

      А вот это вписывается в морское право ( а не закуток с 5-6тью морпехами)...
      Но судно снова можно обозначить военной целью если оно хоть частью своего
      газа имеет отношение к обеспечению газаом военных объектов в Калининграде...Увы.
      Полномаштабная война и есть война ...как бы её индивидуально и не называли .
  30. Andrey Petrov Звание
    Andrey Petrov
    0
    Вчера, 20:14
    Только разве пугать. А хватит ди духу стрелять по французкому или британскому спецназу, который будет подлеть на вертолете для высадки? Тут одних пулеметов мало., нужно железная воля и яйца. А у нашего правительства давно не того ни другого.
  31. Старый_геолог Звание
    Старый_геолог
    +1
    Вчера, 20:19
    Цитата: Из_дикого_леса_дикая_тварь
    При официально подсанкционном характере груза,

    С какого перепугу он официально подсанкционный. Законными могут быть только санкции ООН, она таковых не вводила.
  32. Овсиговец Звание
    Овсиговец
    0
    Вчера, 20:46
    на суда с российским флагом....какое отношение это имеет к "теневому флоту" под черт его знает каким флагом????
    1. Tusv Звание
      Tusv
      0
      Вчера, 21:51
      Тут все просто. Страховка от Англии легитимно, от Китая - "Теневой флот"
  33. Tusv Звание
    Tusv
    0
    Вчера, 21:09
    Так себе мыслишка. Пулеметная турель автоматически делает гражданское судно военным. Толи дело пвру БэКов вместо шлюпок. И хрен придерешься.
  34. olbop Звание
    olbop
    0
    Вчера, 21:30
    А что в случае вооружения гражданского судна говорит морское право?
    Лень лазать по Конвенциям, но как минимум такое судно лишается многих прав, в частности статуса гражданского судна и захода в порты многих стран.
  35. Слово Звание
    Слово
    0
    Вчера, 22:30
    Новость хорошая, если это касается судна ходящего под российским флагом. А что касаемо воров то пускай тонут, они денег в казну не приносят.
  36. Lynnot Звание
    Lynnot
    +1
    Сегодня, 00:36
    Для трёхсотметрового газовоза две пулемётные установки - это круто! fellow