Россия начала устанавливать вооружение на танкеры для защиты от перехвата
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Россия начала оснащать вооружением танкеры, задействованные в перевозках подсанкционной нефти и сжиженного природного газа. Как пишет The Times, такая тактика может стать эффективным сдерживающим фактором против возможных попыток перехвата судов со стороны Запада.
На борту одного из флагманов – газовоза «Маршал Василевский» – наблюдатели зафиксировали две стационарные пулемётные установки на капитанском мостике. Оборудование, по оценке военных экспертов, нацелено на отражение атак с воздуха (в первую очередь – дронов-камикадзе) и на пресечение любых попыток высадки абордажной группы на борт.
Аналитик Гаагского центра стратегических исследований Патрик Болдер прямо назвал это демонстрационным предупреждением в адрес стран НАТО. Подобное оснащение судов – сигнал о том, что абордаж будет восприниматься как акт агрессии, чреватый полномасштабной эскалацией.
Высокопоставленный источник в одной из европейских держав, знакомый с оперативной обстановкой, подтвердил изданию, что появление на судах теневого флота тяжёлого вооружения полностью меняет правила игры. Если в СМИ и спецслужбах закрепится информация о том, что российские танкеры могут нести крупнокалиберные пулемёты, ни один военный вертолёт или катер не рискнёт приблизиться к кораблю на дистанцию перехвата.
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